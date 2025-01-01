Ders Yazma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Ders yazma yazılımı, kuruluşların eğitim amaçlı tasarlanmış ilgi çekici ve etkileşimli multimedya içeriği oluşturmasına olanak tanır. Hem kurumsal eğitim hem de geleneksel akademik ortamlara uygun eğitim kursları ve materyalleri hazırlamak için kullanılır. Özellikle eğitim kurumları için tasarlanmış kurs yazma araçlarının bir alt kümesi olan Öğrenim İçerik Yönetim Sistemleri (LCMS) bu kategoriye girer. Bu araçlar, kuruluşlara, Öğrenme Yönetim Sistemlerine (LMS) sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek eğitim içeriği geliştirme yetkisi vererek çalışanlar veya öğrenciler için benzersiz eğitim programları teşvik eder. Yaygın olarak İK departmanları ve eğitim kurumlarında kullanılan kurs yazma çözümleri, yöneticilere programlama uzmanlığı gerektirmeden eğitim içeriği oluşturma olanağı sağlar. Bu çözümler, çoğunlukla LMS yazılımıyla içerik entegrasyonuna yönelik standartlar ve spesifikasyonlar sağlayan Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeline (SCORM) bağlı kalarak hem bulut tabanlı hem de şirket içi formatlarda mevcuttur. Ayrıca birçok kurs yazma ürünü, sunum yazılımı temellerinden yararlanarak kullanıcılara kurs içeriği geliştirmek için tanıdık bir arayüz sunar.
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
360Learning
360learning.com
360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Öğrenme Studio AI, AI tabanlı bir araçla çevrimiçi kurslar oluşturmayı ve geliştirmeyi kolaylaştırır.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid, etkileşimli videolar yaratmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran video merkezli bir platformdur. Eğitim ve içerik yönetimi için kullanışlıdır.
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360, ilgi çekici e-öğrenme içerikleri yaratmak için çeşitli uygulamalar sunan bir platformdur.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların çevrimiçi eğitim materyalleri oluşturup sunmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Rise
rise.com
Rise, çalışanlar için çevrimiçi eğitim sistemidir. Kolay kurs oluşturma, izleme ve analiz imkanı sunar.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe, etkileşimli mikro öğrenme deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Eğitim programları hazırlamak ve yönetmek için çeşitli araçlar sunar.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite, kod yazmadan etkileşimli uygulamalar ve dijital içerikler yaratmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir platformdur.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt, yazılım firmalarına tarayıcı tabanlı uygulamalı laboratuvar deneyimleri sunarak ürün eğitimi ve demo sağlamalarını destekler.
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith, üretken yapay zeka kullanarak e-öğrenim içeriği oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran bir kurs yazım aracıdır.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon, etkili eğitim deneyimleri sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, raporlama ve entegrasyon özellikleri ile kullanılabilir.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, çalışan eğitim ve angajman platformudur. Şirketlerin personel alımında, beceri geliştirmede ve çalışan bağlılığını artırmada yardımcı olur.
Disco
disco.co
Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.
7taps
7taps.com
7taps, eğitim içeriği oluşturmayı sağlayan mikro öğrenme platformudur. Hızlı ve etkili öğrenme deneyimi sunar, yapay zeka desteklidir.
CLASSUM
classum.com
Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.
Lingio
lingio.com
Lingio, sektör çalışanlarına yönelik dil ve beceri öğrenimini oyunlaştıran, kişiselleştirilmiş kurslar sunan bir eğitim uygulamasıdır.
Flowclass
flowclass.io
Flowclass, eğitimcilerin ve eğitmenlerin kurslar için açılış sayfaları oluşturmasını sağlayan, pazarlama, rezervasyon ve ödeme sistemlerini entegre eden bir platformdur.
Meleton
meleton.com
Meleton, çevrimiçi kurs oluşturma platformudur. Okullar ve uzmanlar tarafından kurslar hazırlanarak öğrencilere bilgi ve beceri kazandırır.
Exly
exlyapp.com
Exly, işletmenizi baştan inşa etmek için kodsuz bir SaaS platformudur. Kurslar, canlı dersler, web seminerleri ve danışmanlık hizmetleri sunar.
Profi
profi.io
Profi, profesyonel hizmet sağlayıcıları için, müşteri yönetimi, faturalandırma ve randevu planlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS, etkileşimli e-öğrenme modülleri geliştirmeyi sağlayan bir araçtır ve kapsamlı bir öğrenim yönetim sistemiyle entegrasyonu vardır.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst, eğitimcilerin kendi çevrimiçi kurslarını ve testlerini eğitim materyalleriyle yönetmelerine yardımcı olan bir SAAS platformudur.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox, AI destekli bir öğrenim yönetim sistemidir. Kullanıcıların kurs oluşturmalarını ve düzenlemelerini sağlayan sürükle-bırak arayüzü sunar. Eğitim ve iş için kullanılabilir.
GoSkills
goskills.com
GoSkills, kullanıcıların kişiselleştirilmiş online kurslar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean, şirketler için çalışan, müşteri ve ortak eğitimlerini yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
BranchTrack
branchtrack.com
BranchTrack, tarayıcıda senaryoya dayalı e-öğrenme içeriği oluşturmayı ve tasarlamayı sağlayan bir araçtır.
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io, etkileşimli eLearning kursları oluşturmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir hızlandırılmış eğitim araçtır. 60'tan fazla şablon sunar.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS, davranış değişikliğini destekleyen eğitim çözümleri sunar. Satış, hizmet ve liderlik gibi alanlarda kurslar ile özelleştirilebilir eğitim programları sağlar.
HowToo
howtoo.co
HowToo, içerik oluşturma aracı olarak hazır şablonlar sunar. İçeriği yapıştırarak hızlıca öğrenme deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır.
SlidePresenter
slidepresenter.com
SlidePresenter, çalışanların bilgi birikimlerini kolayca video içeriğine dönüştürmelerine ve bu içerikleri paylaşmalarına olanak tanır.
Cognota
cognota.com
Cognota, öğrenme ve gelişim ekipleri için eğitim talep yönetimini, proje planlamasını ve içerik tasarımını kolaylaştıran bir platformdur.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat, kullanıcıların etkileşimli ve marka uyumlu e-öğrenme içerikleri oluşturmasını sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır. Çok dilli destek sunar.
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk, eğitmenler için etkileşimli öğrenme içerikleri oluşturarak zaman kazandıran ve öğrenme deneyimini geliştiren bir eğitim platformudur.
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