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Ders Yazma Yazılımı
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Ders Yazma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Ders yazma yazılımı, kuruluşların eğitim amaçlı tasarlanmış ilgi çekici ve etkileşimli multimedya içeriği oluşturmasına olanak tanır. Hem kurumsal eğitim hem de geleneksel akademik ortamlara uygun eğitim kursları ve materyalleri hazırlamak için kullanılır. Özellikle eğitim kurumları için tasarlanmış kurs yazma araçlarının bir alt kümesi olan Öğrenim İçerik Yönetim Sistemleri (LCMS) bu kategoriye girer. Bu araçlar, kuruluşlara, Öğrenme Yönetim Sistemlerine (LMS) sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek eğitim içeriği geliştirme yetkisi vererek çalışanlar veya öğrenciler için benzersiz eğitim programları teşvik eder. Yaygın olarak İK departmanları ve eğitim kurumlarında kullanılan kurs yazma çözümleri, yöneticilere programlama uzmanlığı gerektirmeden eğitim içeriği oluşturma olanağı sağlar. Bu çözümler, çoğunlukla LMS yazılımıyla içerik entegrasyonuna yönelik standartlar ve spesifikasyonlar sağlayan Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeline (SCORM) bağlı kalarak hem bulut tabanlı hem de şirket içi formatlarda mevcuttur. Ayrıca birçok kurs yazma ürünü, sunum yazılımı temellerinden yararlanarak kullanıcılara kurs içeriği geliştirmek için tanıdık bir arayüz sunar.

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Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.

Genially

Genially

genial.ly

Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.

Visme

Visme

visme.co

Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Öğrenme Studio AI, AI tabanlı bir araçla çevrimiçi kurslar oluşturmayı ve geliştirmeyi kolaylaştırır.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

VidGrid, etkileşimli videolar yaratmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran video merkezli bir platformdur. Eğitim ve içerik yönetimi için kullanışlıdır.

Articulate 360

Articulate 360

articulate.com

Articulate 360, ilgi çekici e-öğrenme içerikleri yaratmak için çeşitli uygulamalar sunan bir platformdur.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble, kuruluşların çevrimiçi eğitim materyalleri oluşturup sunmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.

Rise

Rise

rise.com

Rise, çalışanlar için çevrimiçi eğitim sistemidir. Kolay kurs oluşturma, izleme ve analiz imkanı sunar.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe, etkileşimli mikro öğrenme deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Eğitim programları hazırlamak ve yönetmek için çeşitli araçlar sunar.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.

PandaSuite

PandaSuite

pandasuite.com

PandaSuite, kod yazmadan etkileşimli uygulamalar ve dijital içerikler yaratmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir platformdur.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Instruqt, yazılım firmalarına tarayıcı tabanlı uygulamalı laboratuvar deneyimleri sunarak ürün eğitimi ve demo sağlamalarını destekler.

MindSmith

MindSmith

mindsmith.ai

MindSmith, üretken yapay zeka kullanarak e-öğrenim içeriği oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran bir kurs yazım aracıdır.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon, etkili eğitim deneyimleri sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, raporlama ve entegrasyon özellikleri ile kullanılabilir.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs, çalışan eğitim ve angajman platformudur. Şirketlerin personel alımında, beceri geliştirmede ve çalışan bağlılığını artırmada yardımcı olur.

Disco

Disco

disco.co

Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.

7taps

7taps

7taps.com

7taps, eğitim içeriği oluşturmayı sağlayan mikro öğrenme platformudur. Hızlı ve etkili öğrenme deneyimi sunar, yapay zeka desteklidir.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.

Lingio

Lingio

lingio.com

Lingio, sektör çalışanlarına yönelik dil ve beceri öğrenimini oyunlaştıran, kişiselleştirilmiş kurslar sunan bir eğitim uygulamasıdır.

Flowclass

Flowclass

flowclass.io

Flowclass, eğitimcilerin ve eğitmenlerin kurslar için açılış sayfaları oluşturmasını sağlayan, pazarlama, rezervasyon ve ödeme sistemlerini entegre eden bir platformdur.

Meleton

Meleton

meleton.com

Meleton, çevrimiçi kurs oluşturma platformudur. Okullar ve uzmanlar tarafından kurslar hazırlanarak öğrencilere bilgi ve beceri kazandırır.

Exly

Exly

exlyapp.com

Exly, işletmenizi baştan inşa etmek için kodsuz bir SaaS platformudur. Kurslar, canlı dersler, web seminerleri ve danışmanlık hizmetleri sunar.

Profi

Profi

profi.io

Profi, profesyonel hizmet sağlayıcıları için, müşteri yönetimi, faturalandırma ve randevu planlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS, etkileşimli e-öğrenme modülleri geliştirmeyi sağlayan bir araçtır ve kapsamlı bir öğrenim yönetim sistemiyle entegrasyonu vardır.

Learnyst

Learnyst

learnyst.com

Learnyst, eğitimcilerin kendi çevrimiçi kurslarını ve testlerini eğitim materyalleriyle yönetmelerine yardımcı olan bir SAAS platformudur.

Coursebox

Coursebox

coursebox.ai

Coursebox, AI destekli bir öğrenim yönetim sistemidir. Kullanıcıların kurs oluşturmalarını ve düzenlemelerini sağlayan sürükle-bırak arayüzü sunar. Eğitim ve iş için kullanılabilir.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills, kullanıcıların kişiselleştirilmiş online kurslar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

AcademyOcean, şirketler için çalışan, müşteri ve ortak eğitimlerini yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

BranchTrack

BranchTrack

branchtrack.com

BranchTrack, tarayıcıda senaryoya dayalı e-öğrenme içeriği oluşturmayı ve tasarlamayı sağlayan bir araçtır.

Prodient.io

Prodient.io

prodient.io

Prodient.io, etkileşimli eLearning kursları oluşturmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir hızlandırılmış eğitim araçtır. 60'tan fazla şablon sunar.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.

RedSeed

RedSeed

redseed.com

RedSeed LMS, davranış değişikliğini destekleyen eğitim çözümleri sunar. Satış, hizmet ve liderlik gibi alanlarda kurslar ile özelleştirilebilir eğitim programları sağlar.

HowToo

HowToo

howtoo.co

HowToo, içerik oluşturma aracı olarak hazır şablonlar sunar. İçeriği yapıştırarak hızlıca öğrenme deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır.

SlidePresenter

SlidePresenter

slidepresenter.com

SlidePresenter, çalışanların bilgi birikimlerini kolayca video içeriğine dönüştürmelerine ve bu içerikleri paylaşmalarına olanak tanır.

Cognota

Cognota

cognota.com

Cognota, öğrenme ve gelişim ekipleri için eğitim talep yönetimini, proje planlamasını ve içerik tasarımını kolaylaştıran bir platformdur.

Elucidat

Elucidat

elucidat.com

Elucidat, kullanıcıların etkileşimli ve marka uyumlu e-öğrenme içerikleri oluşturmasını sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır. Çok dilli destek sunar.

IllumiDesk

IllumiDesk

illumidesk.com

IllumiDesk, eğitmenler için etkileşimli öğrenme içerikleri oluşturarak zaman kazandıran ve öğrenme deneyimini geliştiren bir eğitim platformudur.

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