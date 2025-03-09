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Ders yazma yazılımı, kuruluşların eğitim amaçlı tasarlanmış ilgi çekici ve etkileşimli multimedya içeriği oluşturmasına olanak tanır. Hem kurumsal eğitim hem de geleneksel akademik ortamlara uygun eğitim kursları ve materyalleri hazırlamak için kullanılır. Özellikle eğitim kurumları için tasarlanmış kurs yazma araçlarının bir alt kümesi olan Öğrenim İçerik Yönetim Sistemleri (LCMS) bu kategoriye girer. Bu araçlar, kuruluşlara, Öğrenme Yönetim Sistemlerine (LMS) sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek eğitim içeriği geliştirme yetkisi vererek çalışanlar veya öğrenciler için benzersiz eğitim programları teşvik eder. Yaygın olarak İK departmanları ve eğitim kurumlarında kullanılan kurs yazma çözümleri, yöneticilere programlama uzmanlığı gerektirmeden eğitim içeriği oluşturma olanağı sağlar. Bu çözümler, çoğunlukla LMS yazılımıyla içerik entegrasyonuna yönelik standartlar ve spesifikasyonlar sağlayan Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeline (SCORM) bağlı kalarak hem bulut tabanlı hem de şirket içi formatlarda mevcuttur. Ayrıca birçok kurs yazma ürünü, sunum yazılımı temellerinden yararlanarak kullanıcılara kurs içeriği geliştirmek için tanıdık bir arayüz sunar.
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Prodient.io
prodient.io
Prodient.io, Tesseract Learning tarafından desteklenen, ilgi çekici, etkileşimli ve tamamen duyarlı e-Öğrenim kurslarını kolayca geliştirmek için şablonlarla dolu, bulut tabanlı, hızlı bir e-Öğrenim yazma aracıdır. Prodient.io, etkili e-Öğrenim kurslarını hızlı bir şekilde geliştirmek için becerilerine, yeterliliklerine ve teknik bilgilerine bakılmaksızın ekip üyelerinizden herhangi biri tarafından kullanılabilir ve etkileşimler, senaryolar, videolar, animasyonlar, oyunlar ve testler dahil olmak üzere zengin etkileşimli şablonlarla doludur. Ve en iyi kısmı? SCORM 1.2/2004 çıktısı aracılığıyla kursları herhangi bir platformda barındırabilirsiniz. Öğrenimi kendi rahatınız içinde sunabilir, kursları kendi özgün yönteminizle pazarlayabilir, eğitimi gerektiği gibi yeniden tasarlayabilir, kendiniz, müşterileriniz ve ortaklarınız için işinizin gerektirdiği şekilde satabilir ve yeniden satabilirsiniz. İşte bu yüzden Prodient'i seçmelisiniz: 1. Oluşturulması Kolay: 60'tan fazla çeşitli şablonla kurs oluşturmayı kolaylaştırır. 2. Hızlı Gelişim: Dakikalar içinde e-Öğrenim kursları geliştirin. 3. Duyarlı ve Mobil: e-Öğrenim kurslarını farklı ekran boyutlarına uyarlar. 4. İyileştirme: Değerlendirme sonrası bilgilerin yeniden okunmasını, yeniden öğrenilmesini ve gözden geçirilmesini sağlar. 5. Yerelleştirme: Belirli bir dil ve kültür için içerik çeviri görevlerini destekler. 6. Ses: İstediğiniz sesi ekleyebilir ve bunları etkileşimli şablonlar aracılığıyla senkronize edebilirsiniz. 7. Metinden Konuşmaya: Metni çeşitli dil lehçeleri aracılığıyla aydınlatma yeteneğini harekete geçirir. 8. Erişilebilirlik: Çeşitli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için erişilebilirliği destekler. 9. İşbirliği ve İnceleme: e-Öğrenim kursları için çok yazarlı inceleme ve düzenleme döngülerine yardımcı olur. 10. Platform Uyumluluğu: Çoklu platformu destekler ve SCORM 1.2/2004 çıkışıyla uyumludur. 11. Uygun Maliyet: E-Öğrenim kursu geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS Grubu, dijital öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu vizyondan tam teşekküllü bir FLOWSPARKS Suite ortaya çıktı. FLOWSPARKS Yazma Aracındaki Öğrenme Formatlarını, Akıllı Şablonları ve Akıllı Programları birleştirerek kolaylıkla etkileşimli e-Öğrenim geliştirebilirsiniz. Bunu kapsamlı Öğrenme Yönetim Sistemimize (LMS) bağladığınızda mümkün olan en iyi dijital öğrenme deneyimini yaratmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olursunuz. Veya ziyaretçilerin sorunsuz bir şekilde kaydolmasını isteyenler için FastPass'ı seçin. Ayrıca her müşteriye mümkün olan en iyi desteği garanti ediyoruz.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, işletmelerin üretken yapay zekayı kullanarak geniş ölçekte kişiselleştirilmiş öğrenme yolculukları oluşturmasına yardımcı olarak çalışan başına eğitim maliyetlerini azaltabilir ve kurs tamamlama oranlarını iyileştirebilir.
CLASSUM
classum.com
Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.
Disco
disco.co
Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk'in etkileşimli öğrenme platformu, eğitmenlerin zamandan tasarruf etmesine, öğrenci katılımını en üst düzeye çıkarmasına ve yapay zeka ile kurs kalitesini artırmasına yardımcı olur. IllumiDesk ile kuruluşlar, kapsamlı, uygulamalı öğrenme deneyimleri sunarak bilginin akılda tutulmasını artırır ve öğrencileri gerçek dünyadaki uygulamalara hazırlar.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite, kod yazmadan etkileşimli uygulamalar ve dijital içerikler yaratmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir platformdur.
Profi
profi.io
Profi, profesyonel hizmet sağlayıcıları için, müşteri yönetimi, faturalandırma ve randevu planlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, işletmelere çalışanlarına dahil olmaları ve çalışan yaşam döngüsü boyunca onları nasıl yerleşik, etkinleştirdikleri, geliştirdikleri ve sakladıkları konusunda profesyonel olarak büyümeleri için güçlendirme araçları sağlayan kişiselleştirilmiş bir çalışan geliştirme platformudur. Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve ortakların sevdiği öğrenme ve geliştirme programları oluşturmak için kullandıkları ve bu da sonuçta etkiyi sağlayan LM'lerdir. Yalnızca Juno Journey, L+ D ekiplerinin 100'den fazla platformdan ilgili harici içeriği her bir çalışan için geliştirme yollarına sorunsuz bir şekilde entegre etmesini ve şirket çapında öğrenme yolculuklarını kolayca izlemesini ve yönetmesini sağlar. Sonuç, yazılımı yönetmek için daha az zaman harcayan L+D ekipleri, daha fazla meşgul çalışanlar ve küresel teknoloji ekonomisinde kazanan şirketler. Yüksek büyüme şirketleri, geleneksel öğrenme çözümlerinin zaman ve maliyetinin bir kısmında işgücünü büyütmek, meşgul etmek, yükseltmek ve korumak için Juno Journey ile ortaklık kurarlar.
GoSkills
goskills.com
GoSkills, etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve karşı konulmaz öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış lider bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Güçlü bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile son teknoloji Öğrenme Deneyimi Platformunu (LXP) birleşik bir merkezde birleştiren GoSkills, kuruluşlara eğitim programlarını geliştiren ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturma ve yönetme olanağı sağlar. Yapay zekanın (AI) gücünden yararlanan GoSkills, kişiselleştirilmiş öğrenme içeriğinin keşfedilmesini ve oluşturulmasını kolaylaştırır. Platformun yerleşik Kurs Oluşturucusu ve yapay zeka asistanı Genie, kurs oluşturmayı basitleştirerek herkesin hızlı ve etkili bir şekilde gösterişli kurslar oluşturmasını kolaylaştırır. GoSkills, tümü ünlü endüstri uzmanları tarafından yönetilen 100'ün üzerinde işletme kursundan oluşan ödüllü bir kütüphaneye sahiptir. Kurslar, her düzeyde yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamak için özel olarak hazırlanır, düzenlenir, şirket içinde oluşturulur ve düzenli olarak güncellenir. Her kurs, öğrenmenin hem eğlenceli hem de etkili olmasını sağlayan oyunlaştırılmış bir mikro öğrenme yaklaşımı kullanır, böylece katılımı ve öğrenmenin akılda kalıcılığını artırır.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat, e-öğrenme yaratımında oyunu değiştiren bir yazarlık platformudur; ekiplerin hem ilgi çekici hem de markalarına uygun içerik oluşturmasını kolaylaştırıyor. Öğrenim ekiplerinin karşılaştığı gerçek zorluklar için tasarlanan Elucidat, kullanım kolaylığını tam ölçekli destek ve uzman tavsiyesiyle birleştiriyor. Birden çok dilde ilgi çekici içerik oluşturmak, kurslarınızın başarısını takip etmek ve her şeyin net ve markayla tutarlı görünmesini sağlamak için başvurulacak yoldur. Elucidat'ta oluşturulan e-öğrenme tamamen SCORM uyumludur, HTML5 kullanılarak oluşturulmuştur, otomatik olarak yanıt verir ve her cihazda ve her Öğrenme Yönetim Sisteminde çalışır. Düşük katılım oranları veya sınırlı kapasiteyle mi mücadele ediyorsunuz? Elucidat'ın Öğrenme Danışmanlığı hizmetleriyle, başka hiçbir yerde bulamayacağınız eşsiz uzmanlık ve yenilikçi çözüm zenginliğinden yararlanın. Elucidat'ın sektörde tanınan blogu ile en son dijital öğrenme trendleri, en iyi uygulamalar ve kaynaklar hakkında güncel bilgilere sahip olun: https://www.elucidat.com/blog/.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS dünyanın en iyi harmanlanmış e-Öğrenim çözümüdür. RedSeed ÖYS'nin tamamı, hakkında rapor verebileceğiniz kaliteli koçluk etkileşimlerini kolaylaştıran, 'koçluk-geribildirim döngüsü' dediğimiz şeyle davranış değişikliğini yönlendirmek üzere tasarlandı. Büyüyen bir kurs kütüphanesiyle birleştiğinde; satış, servis, sosyal beceriler, refah, liderlik ve uyumluluk, tüm işletmenizin becerilerini geliştirmek çok kolay! Kullanıma hazır eğitim paketlerimizden yararlanın veya esnek otomasyonlarımız ve kullanımı kolay arayüzümüzle kendi öğrenme yollarınızı oluşturun. Öğrenim uzmanlarından oluşan ekibimizle birlikte çalışarak, yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde aldığınızı bilmeniz için iş sonuçlarınıza uygun bir eğitim programı oluşturmanıza yardımcı olacağız. Ayrıca RedSeed LMS'den en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için de büyük özen gösteriyoruz; bu nedenle her RedSeed müşterisi, hesabı için ömür boyu özel bir başarı yöneticisine sahip olur - hiçbir ekstra ücret ödemeden! Daha fazla bilgi için: www.redseed.com
Cognota
cognota.com
Cognota, öğrenme ve geliştirme ekiplerine yönelik ilk ve tek operasyon platformudur. Platformumuz, Öğrenme ve Geliştirme ekiplerinin eğitim talep yönetimini kolaylaştırmasına, proje ve kapasite planlamasını iyileştirmesine, içeriği hızla tasarlamasına ve KOBİ'lerle daha etkili işbirliği yapmasına olanak tanır. Tüm sektörlerdeki müşteriler, öğrenme operasyonlarını yönetmek için birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırarak üretkenliklerini artırmak için Cognota'dan yararlanıyor. Öğrenme ve Geliştirme sektöründe başarılı olmak mı istiyorsunuz? Öğrenim ve Geliştirme profesyonellerinin fikir edindiği, düşündürücü tartışmalara katıldığı, seçilmiş kaynaklara eriştiği ve sektör trendlerinin ilerisinde kaldığı bir merkez olan canlı LearnOps® Topluluğuna katılın. #LearnOpsCommunity'de kolektif bilgeliğin ve deneyimin gücünün kilidini açın LearnOps.com'a ücretsiz katılın
SlidePresenter
slidepresenter.com
Ayrıntılı kılavuzlar ve belgeler, çok sayıda canlı veya web eğitimleri ve hala bilginin meslektaşlarınıza ulaşmadığı veya doğru zamanda ulaşmadığı hissine mi kapılıyorsunuz? O halde SlidePresenter'ı tanımalısınız! Çalışanlarınızın, önceden herhangi bir deneyime veya teknik beceriye ihtiyaç duymadan bilgilerini ilgi çekici video içeriğine dönüştürmelerini sağlayın! Sezgisel kullanıcı arayüzümüz sayesinde, tüm çalışanlar dakikalar içinde kendi video içeriklerini oluşturup düzenleyebilir ve bunu testler, anketler gibi çok sayıda interaktif özellik ile zenginleştirebilirler. Daha sonra çalışanlar tarafından oluşturulan video içeriği, kendi kurumsal video platformunuz üzerinden tek bir tıklamayla meslektaşlarınızla veya tüm kuruluşla kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşılabilir. Bu, kurumsal bilgi aktarımınızda değerli zaman ve kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar. Dahası: Meslektaşlarınız için merkezi ve ilgi çekici bir iletişim noktası yaratırsınız. Kurumsal video platformunuzda, tüm çalışanlar "iş akışında" bireysel sorularını yanıtlamak için yararlı bilgi içeriği alır ve ayrıca çalışanlar tarafından oluşturulan ek video içeriğine göz atmaya, beğenmeye ve bunlarla etkileşime geçmeye teşvik edilir. SlidePresenter'ın kullanım durumları şirketinizin gereksinimleri kadar çeşitlidir: hızlı tıklama talimatlarından ürün eğitimlerine, şirket içi katılımlara, e-öğrenmelere veya uygulamalı öğrenme öğelerine kadar. Pek çok sektörde 600'den fazla pazar lideri, bilginin ihtiyacı olan herkes tarafından hızlı bir şekilde ve her zaman bulunabilmesi için çalışanlardan çalışanlara bilgi aktarımına başarılı bir şekilde güveniyor. SlidePresenter'ın avantajları: - Anlaşılması kolay video içeriğiyle kuruluşunuzda kendi kendine yönetilen, sürekli öğrenmeyi etkinleştirin. - Bilgiyi her zaman ve her yerde kullanılabilir hale getirerek (yeni) çalışanlarınızın performansını artırın. - Açıklayıcı video içeriğini hızlı ve kolay bir şekilde üretip paylaşmalarına olanak tanıyarak meslektaşlarınızdan gelen sık sorulan soruları azaltın. - Kolay içerik oluşturmaya yönelik sezgisel kullanıcı deneyimi sayesinde çalışanlarınızın meslektaşlarıyla bilgi paylaşma motivasyonunu artırın. - Çalışanlarınızı bilgi transferinize dahil edin ve böylece şirketinize olan bağlılıklarını güçlendirin. - Tüm departmanlardaki ve iş seviyelerindeki çalışanları, bilgilerini kuruluş genelindeki meslektaşlarıyla paylaşmaları için güçlendirin. - Resmi öğrenme ve eğitim formlarının yanı sıra video içeriği aracılığıyla çalışanlar tarafından oluşturulan öğrenmeyle çeşitli bir öğrenme deneyimi yaratın. - Çalışanlarınızı bilgi aktarımına entegre ederek Öğrenme ve Geliştirme departmanınızın kaynaklarından tasarruf edin. - Çalışanlarınızın en iyi işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgiyi her zaman tam olarak bulabilecekleri merkezi bir video platformu oluşturun.
BranchTrack
branchtrack.com
Tarayıcınızda ilgi çekici senaryo tabanlı e-öğrenme oluşturun, tasarlayın ve sunun. Lectora, Storyline, Captivate ve hemen hemen tüm diğer e-öğrenme yazılımlarıyla kullanın.
Exly
exlyapp.com
Exly, işinizi sıfırdan kurmanıza ve büyütmenize olanak tanıyan, kodsuz, hepsi bir arada bir SaaS platformudur. Yalnızca kayıtlı dersleri değil, aynı zamanda canlı dersleri, web seminerlerini de düzenleyebilir ve bağlantıları WhatsApp aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kurslarınızı kaydedip yönetebilir ve Exly ile oluşturulan web sitesinin satış sayfasında listeleyebilirsiniz. Hatta kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için birebir danışmanlık düzenleme seçeneğini de sunuyor. Şimdi Exly'nin aşağıdakileri içeren hizmet yelpazesiyle daha fazlasını yapın: Birebir Danışmalar, kayıtlı ve canlı kurslar, web seminerleri ve atölyeler Otomatik e-posta damlama kampanyaları ve hatırlatıcılar Özelleştirilmiş web sitesi oluşturucuları Özel ödeme bağlantılarına sahip kesintisiz Ödeme Ağ Geçidi İndirim kodları, marka/bağlı kuruluş ortaklıklar ve erken kayıt fırsatları Süper zengin analizler
Flowclass
flowclass.io
Flowclass, eğitimcilerin ve öğretmenlerin bağımsız bir profil sayfası olarak kullanılabilecek veya mevcut bir web sitesine entegre edilebilecek kurslar için açılış sayfaları oluşturmaları için tasarlanmış bir platformdur. Eğitim işinizi ölçeklendirebilmeniz ve daha fazla öğrenciyi işe alabilmeniz için pazarlama araçlarını, rezervasyon ve ödeme sistemlerini aynı platforma entegre ettik.
Coursebox
coursebox.ai
Yapay zeka destekli LMS'deki (öğrenme yönetim sistemi) Coursebox. Yapay zeka işlevi sizin için bir taslak kurs oluşturacak ve sürükle ve bırak kurs düzenleyicisinin içinde yer alacak, böylece kursu düzenleyebilir ve eksik parçaları ekleyebilirsiniz. Bu, ders çalışması oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Kuruluşlar bu platformu personel yetiştirmek için kullanabilir veya çevrimiçi kurs satışı yapan işletmeler tarafından kullanılabilir. Eğitim kurumları da Coursebox'ı kullanabilir.
HowToo
howtoo.co
HowToo, ekibinizin kullanmak isteyeceği tek e-Öğrenim yazma aracıdır. Kullanıma hazır içerikle dolu olan içeriğinizi büyük şablon kitaplığımıza kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir. Tek bir düğmeye tıklayarak testler ve değerlendirme blokları ekleyin ve birkaç dakika içinde başlatın. Verilerin, araştırmaların ve analizlerin güçlü içgörüleriyle, başarı için inanılmaz öğrenme deneyimleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir araç oluşturduk. HowToo ayrıca WCAG 2.1 AA standardını karşılayan ilk araçtır.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst, eğitimcilere güvenli markalı uygulamalar sağlayan bir SAAS platformudur. Her eğitimci, teknolojiden endişe duymadan, kendi markalı web sitesinden ve mobil uygulamalarından kurs ve testleri kolayca satmaya başlayabilir. Eğitimciler akademilerini çevrimiçi olarak büyütebilir ve 20 kat getiri elde edebilir.
Lingio
lingio.com
Lingio, sektör çalışanlarına yönelik dil ve beceri öğrenimini oyunlaştıran, kişiselleştirilmiş kurslar sunan bir eğitim uygulamasıdır.
Meleton
meleton.com
Meleton çevrimiçi kurslar oluşturmaya yönelik bir platformdur. 6.000'den fazla okul ve uzman, 50.000'den fazla öğrencinin yeni bilgiler öğrenmesine veya yeni bir beceride uzmanlaşmasına yardımcı olan kurslar oluşturuyor. MELETON İLE ŞUNLARI YAPABİLİRSİNİZ: Herhangi bir konuda kendi çevrimiçi kursunuzu oluşturun. Çevrimiçi kursların satışına ilişkin ödemeleri kabul edin. Öğrenci muhasebesi için yerleşik CRM'yi kullanın. Satış araçlarını kullanın: E-posta bülteni, sayfa oluşturucu, otomatik satışlar için huni. Sezgisel düzenleyiciyi dersler oluşturmak, öğrencileriniz için ödevler oluşturmak, etkileşimli testler kullanmak ve web seminerleri yürütmek için kullanabilirsiniz.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon, etkili eğitim deneyimleri sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, raporlama ve entegrasyon özellikleri ile kullanılabilir.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımı sağlayıcısıdır. Eğitim üreticisi, bilgi tabanı, sınav üreticisi, anket yapımcısı, CRM ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı bir araç paketi ile Proprofs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştırma ve müşteri memnuniyetini artırma yetkisi verir. 100 yıllık bir müşteri memnuniyeti misyonuna bağlı olan Proprofs, 150'den fazla ülkede 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. Proprofs ürünleri şunları içerir: - Eğitim Makinesi - Test Maker - Anket yapıcısı - Qualaroo Insights - Canlı sohbet - Yardım Masası - Bilgi tabanı - Proje yönetimi - Picreel Popups - BigContacts CRM - Webinarninja - Courseninja Proprofs Smart Tools, Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell gibi birçok Fortune 500 şirketi ve Phoenix, Harvard & Yale gibi önde gelen eğitim enstitülerinden kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Site, 70'den fazla dilde bir milyondan fazla içeriğe ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük profesyonel test ve sınav kütüphanesine sahip önde gelen bir çevrimiçi eğitim ve değerlendirme platformudur.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid, etkileşimli videolar yaratmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran video merkezli bir platformdur. Eğitim ve içerik yönetimi için kullanışlıdır.
360Learning
360learning.com
360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların çevrimiçi eğitim materyalleri oluşturup sunmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360, ilgi çekici e-öğrenme içerikleri yaratmak için çeşitli uygulamalar sunan bir platformdur.
Rise
rise.com
Rise, çalışanların sevdiği çevrimiçi eğitim sistemidir. Çevrimiçi eğitimin oluşturulmasını kolay, alınmasını keyifli ve yönetilmesini basit hale getiren hepsi bir arada bir sistemdir. Çevrimiçi eğitimi yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sezgisel, kurumsal sınıf tek bir sistemde alırsınız. Muhteşem örnekler, faydalı şablonlar ve önceden oluşturulmuş yüzlerce iş dersiyle herkes kurslar, kılavuzlar ve diğer eğitim içeriklerini hızlı bir şekilde oluşturabilir. Rise'da eğitim etkileşimli ve ilgi çekici olduğundan ekibiniz bundan gerçekten keyif alacak. Hepsi bir arada bir sistem olduğu için eğitimin dağıtılması, takip edilmesi ve analiz edilmesi son derece basittir.
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith, üretken yapay zeka kullanarak e-öğrenim içeriği oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran bir kurs yazım aracıdır.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Öğrenme Studio AI, AI tabanlı bir araçla çevrimiçi kurslar oluşturmayı ve geliştirmeyi kolaylaştırır.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt, yazılım firmalarına tarayıcı tabanlı uygulamalı laboratuvar deneyimleri sunarak ürün eğitimi ve demo sağlamalarını destekler.
7taps
7taps.com
7taps, eğitim içeriği oluşturmayı sağlayan mikro öğrenme platformudur. Hızlı ve etkili öğrenme deneyimi sunar, yapay zeka desteklidir.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe, etkileşimli mikro öğrenme deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Eğitim programları hazırlamak ve yönetmek için çeşitli araçlar sunar.
AcademyOcean
academyocean.com
Kurumsal eğitim kursları zahmetsizce oluşturmak ve sunmak için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemi (LMS) ve e-öğrenme platform yazılımı keşfedin. Hızlı kurs geliştirme ve Schedulea demosunu bugün deneyimleyin! Academyocean, işletmelerin, kullanım kolaylığı için endüstrisinin en üstünde yer alan yazılımlar sağlayarak çalışanlar, müşteriler ve ortaklar için eğitimi otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir LMS sistemidir (10 üzerinden 9.9).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.
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