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Ders Yazma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Palau
Ders yazma yazılımı, kuruluşların eğitim amaçlı tasarlanmış ilgi çekici ve etkileşimli multimedya içeriği oluşturmasına olanak tanır. Hem kurumsal eğitim hem de geleneksel akademik ortamlara uygun eğitim kursları ve materyalleri hazırlamak için kullanılır. Özellikle eğitim kurumları için tasarlanmış kurs yazma araçlarının bir alt kümesi olan Öğrenim İçerik Yönetim Sistemleri (LCMS) bu kategoriye girer. Bu araçlar, kuruluşlara, Öğrenme Yönetim Sistemlerine (LMS) sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek eğitim içeriği geliştirme yetkisi vererek çalışanlar veya öğrenciler için benzersiz eğitim programları teşvik eder. Yaygın olarak İK departmanları ve eğitim kurumlarında kullanılan kurs yazma çözümleri, yöneticilere programlama uzmanlığı gerektirmeden eğitim içeriği oluşturma olanağı sağlar. Bu çözümler, çoğunlukla LMS yazılımıyla içerik entegrasyonuna yönelik standartlar ve spesifikasyonlar sağlayan Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeline (SCORM) bağlı kalarak hem bulut tabanlı hem de şirket içi formatlarda mevcuttur. Ayrıca birçok kurs yazma ürünü, sunum yazılımı temellerinden yararlanarak kullanıcılara kurs içeriği geliştirmek için tanıdık bir arayüz sunar.
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Prodient.io
prodient.io
Prodient.io, Tesseract Learning tarafından desteklenen, ilgi çekici, etkileşimli ve tamamen duyarlı e-Öğrenim kurslarını kolayca geliştirmek için şablonlarla dolu, bulut tabanlı, hızlı bir e-Öğrenim yazma aracıdır. Prodient.io, etkili e-Öğrenim kurslarını hızlı bir şekilde geliştirmek için becerilerine, yeterliliklerine ve teknik bilgilerine bakılmaksızın ekip üyelerinizden herhangi biri tarafından kullanılabilir ve etkileşimler, senaryolar, videolar, animasyonlar, oyunlar ve testler dahil olmak üzere zengin etkileşimli şablonlarla doludur. Ve en iyi kısmı? SCORM 1.2/2004 çıktısı aracılığıyla kursları herhangi bir platformda barındırabilirsiniz. Öğrenimi kendi rahatınız içinde sunabilir, kursları kendi özgün yönteminizle pazarlayabilir, eğitimi gerektiği gibi yeniden tasarlayabilir, kendiniz, müşterileriniz ve ortaklarınız için işinizin gerektirdiği şekilde satabilir ve yeniden satabilirsiniz. İşte bu yüzden Prodient'i seçmelisiniz: 1. Oluşturulması Kolay: 60'tan fazla çeşitli şablonla kurs oluşturmayı kolaylaştırır. 2. Hızlı Gelişim: Dakikalar içinde e-Öğrenim kursları geliştirin. 3. Duyarlı ve Mobil: e-Öğrenim kurslarını farklı ekran boyutlarına uyarlar. 4. İyileştirme: Değerlendirme sonrası bilgilerin yeniden okunmasını, yeniden öğrenilmesini ve gözden geçirilmesini sağlar. 5. Yerelleştirme: Belirli bir dil ve kültür için içerik çeviri görevlerini destekler. 6. Ses: İstediğiniz sesi ekleyebilir ve bunları etkileşimli şablonlar aracılığıyla senkronize edebilirsiniz. 7. Metinden Konuşmaya: Metni çeşitli dil lehçeleri aracılığıyla aydınlatma yeteneğini harekete geçirir. 8. Erişilebilirlik: Çeşitli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için erişilebilirliği destekler. 9. İşbirliği ve İnceleme: e-Öğrenim kursları için çok yazarlı inceleme ve düzenleme döngülerine yardımcı olur. 10. Platform Uyumluluğu: Çoklu platformu destekler ve SCORM 1.2/2004 çıkışıyla uyumludur. 11. Uygun Maliyet: E-Öğrenim kursu geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS Grubu, dijital öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu vizyondan tam teşekküllü bir FLOWSPARKS Suite ortaya çıktı. FLOWSPARKS Yazma Aracındaki Öğrenme Formatlarını, Akıllı Şablonları ve Akıllı Programları birleştirerek kolaylıkla etkileşimli e-Öğrenim geliştirebilirsiniz. Bunu kapsamlı Öğrenme Yönetim Sistemimize (LMS) bağladığınızda mümkün olan en iyi dijital öğrenme deneyimini yaratmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olursunuz. Veya ziyaretçilerin sorunsuz bir şekilde kaydolmasını isteyenler için FastPass'ı seçin. Ayrıca her müşteriye mümkün olan en iyi desteği garanti ediyoruz.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, işletmelerin üretken yapay zekayı kullanarak geniş ölçekte kişiselleştirilmiş öğrenme yolculukları oluşturmasına yardımcı olarak çalışan başına eğitim maliyetlerini azaltabilir ve kurs tamamlama oranlarını iyileştirebilir.
CLASSUM
classum.com
Kurs üyelerinin gönderiler, canlı oturumlar, sohbetler ve benzersiz etkileşimler yoluyla bağlantı kurabildiği bulut tabanlı bir platform aracılığıyla CLASSUM, çevrimiçi veya yüz yüze tüm öğrenme ortamlarını geliştirmek için kesintisiz iletişim sunar. --- CLASSUM, 2018 yılında Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KAIST) iki kız öğrenci olan Chaerin Lee ve Youjin Choi tarafından, öğrenci olarak karşılaştıkları zorlukları çözmek için kuruldu. Sadece 3 yıl sonra CLASSUM artık dünya çapında 23 ülkede 3.700'den fazla kurum tarafından kullanılıyor ve iletişim engellerini aşmaya, büyümeyi ve işbirliğini teşvik eden öğrenme ortamları oluşturmaya devam ediyor. Kullanıcılar arasında KAIST, Yonsei Üniversitesi ve Ewha Womans Üniversitesi gibi kurumların yanı sıra LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision ve Prudential gibi küresel şirketler de yer alıyor. Amacımız öğrenci ve eğitimcileri özgürce ve rahatça iletişim kurabilecekleri bir alanda bir araya getirmektir. Sağlıklı etkileşimlerin ve işbirliğinin sınıf içinde ve dışında doğal olarak gerçekleşebileceği alanlar yaratmak ve genişletmek istiyoruz. Öğrenciler, bu dijital çağdaki iletişim ihtiyaçlarına uygun metin ve diğer medyalar aracılığıyla Soru-Cevap ve tartışmalara katılarak CLASSUM üzerinde özgürce etkileşimde bulunabilirler. Öğrencileri ile iletişim kurmak için CLASSUM'u kullanan eğitimciler, öğrenci katılımının arttığını ve yönetici işlerinin azaldığını deneyimledi. Nisan 2021'de CLASSUM, Pearl Abyss Capital ve Storm Ventures'ın yanı sıra mevcut yatırımcılar Big Basin Capital ve Smilegate Investment liderliğinde 6 milyon dolarlık A Serisi topladı. Kurucumuz ve CEO'muz Chaerin Lee, yakın zamanda CLASSUM'un eğitimdeki iletişim zorluklarına yenilikçi yaklaşımı nedeniyle Forbes 30 Yaş Altı 30 Asya Sınıfı 2021'in bir üyesi olarak tanındı. CLASSUM ayrıca 2020 yılında, altı kıtadaki ilham verici Eğitim Teknolojisi ve yetenek teknolojisi girişimlerini öne çıkaran GSV Kupası'ndan biri olarak seçildi.
Disco
disco.co
Disco ile öğrenme topluluğunuzun potansiyelini ortaya çıkarın. Disco'nun ödüllü platformuyla üye katılımını optimize edin, yapay zeka yardımından yararlanın ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edin. Disco, EdTech Çığır Açan Ödülleri tarafından Eğitimde Hızlı Şirketlerden En Yenilikçi Şirketler (2023) ve Yılın EdTech Girişimi seçildi.
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk'in etkileşimli öğrenme platformu, eğitmenlerin zamandan tasarruf etmesine, öğrenci katılımını en üst düzeye çıkarmasına ve yapay zeka ile kurs kalitesini artırmasına yardımcı olur. IllumiDesk ile kuruluşlar, kapsamlı, uygulamalı öğrenme deneyimleri sunarak bilginin akılda tutulmasını artırır ve öğrencileri gerçek dünyadaki uygulamalara hazırlar.
PandaSuite
pandasuite.com
En etkileşimli kod gerektirmeyen oluşturucu. Parisli bir ekip tarafından geliştirilen ve 2015 yılında piyasaya sürülen PandaSuite, bir satır kod olmadan uygulamalar ve etkileşimli deneyimler oluşturmaya yönelik basit ve yaratıcı bir SaaS platformudur. PandaSuite Studio'yu kullanarak görsel olarak yaratın: ekranlarınızı tasarlayın, +40 bileşenle oynayın ve animasyonlar oluşturun. Mobil/tablet (iOS, Android) ve masaüstü (MacOS, Windows) için web uygulaması, yerel uygulama olarak dağıtın. Ücretsiz olarak başlayın ve 79/ay/uygulama fiyatından itibaren dağıtın.
Profi
profi.io
Profi, profesyonel hizmet sağlayıcılar için hepsi bir arada işletim platformudur. koçlar, danışmanlar, eğitmenler, terapistler ve diğerleri. Profesyonel hizmet sağlayıcılar için tasarlanan Profi, tüm operasyonları kolayca düzenlemenize ve işinizi daha verimli bir şekilde büyütmenize yardımcı olur. 1000'den fazla profesyonelin güvendiği Profi şunları yapmanızı sağlar: - Yoğun işleri otomatikleştirerek yılda 140 saat tasarruf edin - Farklı bir deneyim sunarak müşterileri kolayca etkileyin - İş tekliflerinizi genişletin Profi'yi tek başına bir sağlayıcı olarak, profesyonellerden oluşan bir ekip olarak veya bir iş olarak. Yaygın kullanım örnekleri: - Müşterilerle 1:1 ve grup koçluğu oturumları planlayın - Yerleşik video konferans aracı veya Zoom aracılığıyla oturumlar yürütün - Kurslar/programlar oluşturun ve satın - Müşterilerinizin ilerlemesini takip edin ve formlarla etkileşime geçin - Üyelik veya abonelik ücreti alın ücretler - Birleşik bir faturalandırma sistemi aracılığıyla oturumlar ve diğer hizmetler için ödeme alın
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve iş ortaklarının sevdiği ve kârlılık etkisi yaratan öğrenme ve gelişim programları oluşturmak için kullandığı ÖYS/LMS'dir.
GoSkills
goskills.com
GoSkills, etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve karşı konulmaz öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış lider bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Güçlü bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile son teknoloji Öğrenme Deneyimi Platformunu (LXP) birleşik bir merkezde birleştiren GoSkills, kuruluşlara eğitim programlarını geliştiren ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturma ve yönetme olanağı sağlar. Yapay zekanın (AI) gücünden yararlanan GoSkills, kişiselleştirilmiş öğrenme içeriğinin keşfedilmesini ve oluşturulmasını kolaylaştırır. Platformun yerleşik Kurs Oluşturucusu ve yapay zeka asistanı Genie, kurs oluşturmayı basitleştirerek herkesin hızlı ve etkili bir şekilde gösterişli kurslar oluşturmasını kolaylaştırır. GoSkills, tümü ünlü endüstri uzmanları tarafından yönetilen 100'ün üzerinde işletme kursundan oluşan ödüllü bir kütüphaneye sahiptir. Kurslar, her düzeyde yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamak için özel olarak hazırlanır, düzenlenir, şirket içinde oluşturulur ve düzenli olarak güncellenir. Her kurs, öğrenmenin hem eğlenceli hem de etkili olmasını sağlayan oyunlaştırılmış bir mikro öğrenme yaklaşımı kullanır, böylece katılımı ve öğrenmenin akılda kalıcılığını artırır.
Elucidat
elucidat.com
Elucidat, e-öğrenme yaratımında oyunu değiştiren bir yazarlık platformudur; ekiplerin hem ilgi çekici hem de markalarına uygun içerik oluşturmasını kolaylaştırıyor. Öğrenim ekiplerinin karşılaştığı gerçek zorluklar için tasarlanan Elucidat, kullanım kolaylığını tam ölçekli destek ve uzman tavsiyesiyle birleştiriyor. Birden çok dilde ilgi çekici içerik oluşturmak, kurslarınızın başarısını takip etmek ve her şeyin net ve markayla tutarlı görünmesini sağlamak için başvurulacak yoldur. Elucidat'ta oluşturulan e-öğrenme tamamen SCORM uyumludur, HTML5 kullanılarak oluşturulmuştur, otomatik olarak yanıt verir ve her cihazda ve her Öğrenme Yönetim Sisteminde çalışır. Düşük katılım oranları veya sınırlı kapasiteyle mi mücadele ediyorsunuz? Elucidat'ın Öğrenme Danışmanlığı hizmetleriyle, başka hiçbir yerde bulamayacağınız eşsiz uzmanlık ve yenilikçi çözüm zenginliğinden yararlanın. Elucidat'ın sektörde tanınan blogu ile en son dijital öğrenme trendleri, en iyi uygulamalar ve kaynaklar hakkında güncel bilgilere sahip olun: https://www.elucidat.com/blog/.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS dünyanın en iyi harmanlanmış e-Öğrenim çözümüdür. RedSeed ÖYS'nin tamamı, hakkında rapor verebileceğiniz kaliteli koçluk etkileşimlerini kolaylaştıran, 'koçluk-geribildirim döngüsü' dediğimiz şeyle davranış değişikliğini yönlendirmek üzere tasarlandı. Büyüyen bir kurs kütüphanesiyle birleştiğinde; satış, servis, sosyal beceriler, refah, liderlik ve uyumluluk, tüm işletmenizin becerilerini geliştirmek çok kolay! Kullanıma hazır eğitim paketlerimizden yararlanın veya esnek otomasyonlarımız ve kullanımı kolay arayüzümüzle kendi öğrenme yollarınızı oluşturun. Öğrenim uzmanlarından oluşan ekibimizle birlikte çalışarak, yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde aldığınızı bilmeniz için iş sonuçlarınıza uygun bir eğitim programı oluşturmanıza yardımcı olacağız. Ayrıca RedSeed LMS'den en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için de büyük özen gösteriyoruz; bu nedenle her RedSeed müşterisi, hesabı için ömür boyu özel bir başarı yöneticisine sahip olur - hiçbir ekstra ücret ödemeden! Daha fazla bilgi için: www.redseed.com
Cognota
cognota.com
Cognota, öğrenme ve geliştirme ekiplerine yönelik ilk ve tek operasyon platformudur. Platformumuz, Öğrenme ve Geliştirme ekiplerinin eğitim talep yönetimini kolaylaştırmasına, proje ve kapasite planlamasını iyileştirmesine, içeriği hızla tasarlamasına ve KOBİ'lerle daha etkili işbirliği yapmasına olanak tanır. Tüm sektörlerdeki müşteriler, öğrenme operasyonlarını yönetmek için birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırarak üretkenliklerini artırmak için Cognota'dan yararlanıyor. Öğrenme ve Geliştirme sektöründe başarılı olmak mı istiyorsunuz? Öğrenim ve Geliştirme profesyonellerinin fikir edindiği, düşündürücü tartışmalara katıldığı, seçilmiş kaynaklara eriştiği ve sektör trendlerinin ilerisinde kaldığı bir merkez olan canlı LearnOps® Topluluğuna katılın. #LearnOpsCommunity'de kolektif bilgeliğin ve deneyimin gücünün kilidini açın LearnOps.com'a ücretsiz katılın
SlidePresenter
slidepresenter.com
Ayrıntılı kılavuzlar ve belgeler, çok sayıda canlı veya web eğitimleri ve hala bilginin meslektaşlarınıza ulaşmadığı veya doğru zamanda ulaşmadığı hissine mi kapılıyorsunuz? O halde SlidePresenter'ı tanımalısınız! Çalışanlarınızın, önceden herhangi bir deneyime veya teknik beceriye ihtiyaç duymadan bilgilerini ilgi çekici video içeriğine dönüştürmelerini sağlayın! Sezgisel kullanıcı arayüzümüz sayesinde, tüm çalışanlar dakikalar içinde kendi video içeriklerini oluşturup düzenleyebilir ve bunu testler, anketler gibi çok sayıda interaktif özellik ile zenginleştirebilirler. Daha sonra çalışanlar tarafından oluşturulan video içeriği, kendi kurumsal video platformunuz üzerinden tek bir tıklamayla meslektaşlarınızla veya tüm kuruluşla kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşılabilir. Bu, kurumsal bilgi aktarımınızda değerli zaman ve kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar. Dahası: Meslektaşlarınız için merkezi ve ilgi çekici bir iletişim noktası yaratırsınız. Kurumsal video platformunuzda, tüm çalışanlar "iş akışında" bireysel sorularını yanıtlamak için yararlı bilgi içeriği alır ve ayrıca çalışanlar tarafından oluşturulan ek video içeriğine göz atmaya, beğenmeye ve bunlarla etkileşime geçmeye teşvik edilir. SlidePresenter'ın kullanım durumları şirketinizin gereksinimleri kadar çeşitlidir: hızlı tıklama talimatlarından ürün eğitimlerine, şirket içi katılımlara, e-öğrenmelere veya uygulamalı öğrenme öğelerine kadar. Pek çok sektörde 600'den fazla pazar lideri, bilginin ihtiyacı olan herkes tarafından hızlı bir şekilde ve her zaman bulunabilmesi için çalışanlardan çalışanlara bilgi aktarımına başarılı bir şekilde güveniyor. SlidePresenter'ın avantajları: - Anlaşılması kolay video içeriğiyle kuruluşunuzda kendi kendine yönetilen, sürekli öğrenmeyi etkinleştirin. - Bilgiyi her zaman ve her yerde kullanılabilir hale getirerek (yeni) çalışanlarınızın performansını artırın. - Açıklayıcı video içeriğini hızlı ve kolay bir şekilde üretip paylaşmalarına olanak tanıyarak meslektaşlarınızdan gelen sık sorulan soruları azaltın. - Kolay içerik oluşturmaya yönelik sezgisel kullanıcı deneyimi sayesinde çalışanlarınızın meslektaşlarıyla bilgi paylaşma motivasyonunu artırın. - Çalışanlarınızı bilgi transferinize dahil edin ve böylece şirketinize olan bağlılıklarını güçlendirin. - Tüm departmanlardaki ve iş seviyelerindeki çalışanları, bilgilerini kuruluş genelindeki meslektaşlarıyla paylaşmaları için güçlendirin. - Resmi öğrenme ve eğitim formlarının yanı sıra video içeriği aracılığıyla çalışanlar tarafından oluşturulan öğrenmeyle çeşitli bir öğrenme deneyimi yaratın. - Çalışanlarınızı bilgi aktarımına entegre ederek Öğrenme ve Geliştirme departmanınızın kaynaklarından tasarruf edin. - Çalışanlarınızın en iyi işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgiyi her zaman tam olarak bulabilecekleri merkezi bir video platformu oluşturun.
BranchTrack
branchtrack.com
Tarayıcınızda ilgi çekici senaryo tabanlı e-öğrenme oluşturun, tasarlayın ve sunun. Lectora, Storyline, Captivate ve hemen hemen tüm diğer e-öğrenme yazılımlarıyla kullanın.
Exly
exlyapp.com
Exly, işinizi sıfırdan kurmanıza ve büyütmenize olanak tanıyan, kodsuz, hepsi bir arada bir SaaS platformudur. Yalnızca kayıtlı dersleri değil, aynı zamanda canlı dersleri, web seminerlerini de düzenleyebilir ve bağlantıları WhatsApp aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kurslarınızı kaydedip yönetebilir ve Exly ile oluşturulan web sitesinin satış sayfasında listeleyebilirsiniz. Hatta kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için birebir danışmanlık düzenleme seçeneğini de sunuyor. Şimdi Exly'nin aşağıdakileri içeren hizmet yelpazesiyle daha fazlasını yapın: Birebir Danışmalar, kayıtlı ve canlı kurslar, web seminerleri ve atölyeler Otomatik e-posta damlama kampanyaları ve hatırlatıcılar Özelleştirilmiş web sitesi oluşturucuları Özel ödeme bağlantılarına sahip kesintisiz Ödeme Ağ Geçidi İndirim kodları, marka/bağlı kuruluş ortaklıklar ve erken kayıt fırsatları Süper zengin analizler
Flowclass
flowclass.io
Flowclass, eğitimcilerin ve öğretmenlerin bağımsız bir profil sayfası olarak kullanılabilecek veya mevcut bir web sitesine entegre edilebilecek kurslar için açılış sayfaları oluşturmaları için tasarlanmış bir platformdur. Eğitim işinizi ölçeklendirebilmeniz ve daha fazla öğrenciyi işe alabilmeniz için pazarlama araçlarını, rezervasyon ve ödeme sistemlerini aynı platforma entegre ettik.
Coursebox
coursebox.ai
Yapay zeka destekli LMS'deki (öğrenme yönetim sistemi) Coursebox. Yapay zeka işlevi sizin için bir taslak kurs oluşturacak ve sürükle ve bırak kurs düzenleyicisinin içinde yer alacak, böylece kursu düzenleyebilir ve eksik parçaları ekleyebilirsiniz. Bu, ders çalışması oluşturmak için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Kuruluşlar bu platformu personel yetiştirmek için kullanabilir veya çevrimiçi kurs satışı yapan işletmeler tarafından kullanılabilir. Eğitim kurumları da Coursebox'ı kullanabilir.
HowToo
howtoo.co
HowToo, ekibinizin kullanmak isteyeceği tek e-Öğrenim yazma aracıdır. Kullanıma hazır içerikle dolu olan içeriğinizi büyük şablon kitaplığımıza kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir. Tek bir düğmeye tıklayarak testler ve değerlendirme blokları ekleyin ve birkaç dakika içinde başlatın. Verilerin, araştırmaların ve analizlerin güçlü içgörüleriyle, başarı için inanılmaz öğrenme deneyimleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir araç oluşturduk. HowToo ayrıca WCAG 2.1 AA standardını karşılayan ilk araçtır.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst, eğitimcilere güvenli markalı uygulamalar sağlayan bir SAAS platformudur. Her eğitimci, teknolojiden endişe duymadan, kendi markalı web sitesinden ve mobil uygulamalarından kurs ve testleri kolayca satmaya başlayabilir. Eğitimciler akademilerini çevrimiçi olarak büyütebilir ve 20 kat getiri elde edebilir.
Lingio
lingio.com
Ön Cephe çalışanları için Oyunlaştırılmış Beceriler ve Dil öğrenme platformu. 100'den fazla dil destekleniyor! Saniyeler içinde son derece alakalı, yapay zeka destekli kurslar oluşturun Yapay zeka Kurs Oluşturucumuz, çalışanların beklentileri aşmasını ve öğrenmekten keyif almasını sağlamak için eğitim materyallerini saniyeler içinde hızla teşvik edici, özel hazırlanmış kurslara dönüştürür. Başlamak çok kolay: Eğitim materyalinizi AI Course Creator'a göndermeniz yeterli. Birkaç tıklamayla saniyeler içinde paylaşmaya hazır, etkileşimli, kişiye özel ve sektöre özel bir kursa sahip olacaksınız.
Meleton
meleton.com
Meleton çevrimiçi kurslar oluşturmaya yönelik bir platformdur. 6.000'den fazla okul ve uzman, 50.000'den fazla öğrencinin yeni bilgiler öğrenmesine veya yeni bir beceride uzmanlaşmasına yardımcı olan kurslar oluşturuyor. MELETON İLE ŞUNLARI YAPABİLİRSİNİZ: Herhangi bir konuda kendi çevrimiçi kursunuzu oluşturun. Çevrimiçi kursların satışına ilişkin ödemeleri kabul edin. Öğrenci muhasebesi için yerleşik CRM'yi kullanın. Satış araçlarını kullanın: E-posta bülteni, sayfa oluşturucu, otomatik satışlar için huni. Sezgisel düzenleyiciyi dersler oluşturmak, öğrencileriniz için ödevler oluşturmak, etkileşimli testler kullanmak ve web seminerleri yürütmek için kullanabilirsiniz.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunacak araçları verin.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelerin müşterilere, çalışanlara ve ortaklara olağanüstü e-Öğrenim deneyimleri sunmasına olanak tanıyan hafif bir ÖYS/LMS'dir. Brevo ve Lokalise gibi tek boynuzlu SaaS'lardan Unicef ve BM gibi uluslararası kuruluşlara ve Yamaha ve LG gibi küresel üreticilerden Obama Vakfı ve Cardano Vakfı gibi çeşitli kurumlara kadar 9.000'den fazla şirket, LMS'leri olarak LearnWorlds'ü seçti. 2 Milyondan Fazla Son Kullanıcı ve 300.000'den Fazla Kurs Oluşturuldu; işte nedeni. Kullanıcıları akademinizin merkezine yerleştirin Kullanıcılarınızı segmentlere ayırın ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş öğrenme yolları oluşturun. Öğrencilerin yalnızca ilgili içeriğe erişmesini sağlayın, yollarını gürültüsüz ve verilerinizi güvende tutun. Video, e-Kitaplar, ses, SCORM'lar, testler, sınavlar, sertifikalar ve çok daha fazlası gibi çeşitli öğrenme etkinlikleriyle öğrencilerin ilgisini çekin! En iyi yaptığınız şeye odaklanın - LearnWorlds, günlük süreçlerinizi basitleştirmek için 4.000'den fazla entegrasyonu destekler. - Mevcut teknoloji yığınınızı kullanmaya devam edin ve LearnWorlds'e API veya Webhook'lar aracılığıyla bağlanın. - Ödüllü bir müşteri destek ekibi ve özel müşteri başarı yöneticisi, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya kararlıdır. Akademinizi güvende ve uyumlu tutun - Maksimum veri koruması için GDPR uyumluluğunu koruyun ve SSO gereksinimlerini karşılayın. - 8 günlük yedeklemeyle ve %99,95 sunucu çalışma süresiyle sorunsuz çalışan bir akademi ile içiniz rahat olsun. - Özel kullanıcı rolleri oluşturun ve erişim ve izinleri sorumluluklarla eşleştirin. Benzersiz bir şekilde size ait olan güzel bir akademi - LearnWorlds, akademinizi markalamak için tam beyaz etiket işlevselliği sunar. Sıfır kodlamayla çevrimiçi varlığınızı zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirmek için sektör lideri Site Oluşturucumuzu kullanın. Gerçek zamanlı verilere dayanarak kararlar alın - İçerik etkileşimini izlemek için güçlü bir yerleşik Rapor Merkezi kullanarak ölçümleri ve performans KPI'larını analiz edin. Öğrencinin ilerlemesine dayalı eylemler gerçekleştirin. Özel raporları paydaşlarla otomatik olarak paylaşın. Uzmanlığınızdan para kazanın - Küresel ve yerel ödeme ağ geçitleri aracılığıyla çevrimiçi kurslar, paketler ve üyelikler satın, para kazanın ve ödemeleri güvenli bir şekilde kabul edin. Hala sorularınız varsa satış ekibimiz, gerçekten ihtiyacınız olan ÖYS/LMS konusunda bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için burada.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kurumsal eğitim ve Ar-Ge, İK, dahili iletişim, pazarlama, satış ve daha fazlası için hedef kitleleriyle etkileşim kurmak için Powtoon'u kullanıyor. 2012 yılında kurulan Powtoon'un Londra, San Francisco, Tel Aviv, Ukrayna ve Filipinler'de ofisleri bulunmaktadır. Powtoon ile kendi ücretsiz (veya ücretli) stüdyo kalitesinde HD canlı ve animasyonlu videolarınızı kolayca oluşturabilirsiniz; böylece bir video prodüksiyon ekibi tutmanın yüksek maliyetini ortadan kaldırırsınız. Powtoon, profesyonelce tasarlanmış şablonlar, sahneler, karakterler, aksesuarlar, videolar, müzikler ve daha fazlasını içeren devasa bir kütüphane sunar. Hedef kitlenizin ilgilenmesini, bağlantı kurmasını ve harekete geçmesini sağlamak için kendi medyanızı, videolarınızı, GIF'lerinizi, görsellerinizi, seslendirmelerinizi ve ihtiyacınız olan her şeyi yükleyin.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştırma ve müşteri memnuniyetini artırma konusunda güç verir. 100 yıllık müşteri memnuniyeti misyonuna kendini adamış olan ProProfs, 150'den fazla ülkede 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. ProProfs ürünleri şunları içerir: - Eğitim Yapıcı - Sınav Yapıcı - Anket Oluşturucu - Qualaroo İçgörüleri - Canlı Sohbet - Yardım Masası - Bilgi Bankası - Proje Yönetimi - Picreel Açılır Pencereleri - BIGContacts CRM - Web Semineri Ninja - KursNinja ProProfs Akıllı araçları, Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco ve Dell gibi birçok Fortune 500 şirketi ve Phoenix, Harvard ve Yale gibi önde gelen eğitim kurumlarının kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. Site, 70'ten fazla dilde bir milyondan fazla içeriğe ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük profesyonel test ve sınav kütüphanesine sahip, lider bir çevrimiçi eğitim ve değerlendirme platformudur.
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide kullanıcıları ve diğer 15 milyon kullanıcı, hikayelerini anlatmak ve sunmak ve sıkıcı verileri ilgi çekici Görsellere dönüştürmek için içerik oluşturma aracı olarak Visme'yi kullanıyor. İşbirliği yapmak için bireysel olarak veya ekip olarak çalışın. Çevrimiçi yayınlayın, sitenize yerleştirin veya çevrimdışı kullanım için indirin. Kullanıcılar işbirliği yapabilir, proje verilerini klasörler halinde düzenleyebilir ve ilgili ekiplere veya kişilere rol tabanlı izinler sağlayabilir. Ayrıca Visme, yayıncıların çevrimiçi sunumları otomatikleştirme zamanlarını ayarlamasına ve yayınlanan içeriğin etkinliğini izlemek için analitikleri ayarlamasına olanak tanıyan, yayınlama ve görüntülemeye yönelik çeşitli otomasyon özellikleriyle birlikte gelir.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gerekiyorsa yapmalarına yardımcı olmaktır. Bunu, Udemy'nin en yüksek puan alan kurslarından 15.000'den fazlasından oluşan bir koleksiyon oluşturarak yapıyoruz (hala tam Udemy kurs koleksiyonunun yalnızca yüzde bir kısmı). İçeriğimiz, geliştirme ve BT'den liderlik, pazarlama, PM, tasarım ve stres yönetimine kadar çeşitli temel iş ve teknik konuları kapsamaktadır. Udemy Business, dünya çapındaki tüm çalışanlar için özgün bir öğrenme deneyimi sağlamaya çalışmaktadır ve konu uzmanları tarafından kendi ana dillerinde öğretilen 10 dilde talep gören konuları barındırmaktadır (geleneksel içerik dublajı ve video altyazıları yaklaşımının ötesinde). Kuruluşlar, özel olarak seçilmiş bir içerik koleksiyonuna ek olarak Udemy'de kendi özel içeriklerini de barındırabilir ve dağıtabilir.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, binlerce kolej ve üniversite eğitmeninin, öğrencilerin ilgisini çeken ve sınıf içinde ve dışında kavramayı geliştiren mükemmel kurslarını oluşturmalarına yardımcı olur.
VidGrid
vidgrid.com
Nebraska Üniversitesi, Mortenson Construction, Medtronic, Ibotta ve Tyler Technologies dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla olağanüstü müşteri tarafından güvenilmektedir. VidGrid, öğrenme ve gelişim için en hızlı büyüyen etkileşimli video platformudur. VidGrid piyasadaki en basit ama en sağlam video platformudur; video yapımcılarının tek bir uygulama içinde etkileşimli videoları kaydetmesine, düzenlemesine, paylaşmasına ve barındırmasına olanak tanır. En yeni teknoloji yığını üzerine inşa edilen VidGrid platformu, eski video hizmetlerinden kilometrelerce ileridedir. VidGrid'i diğer video platformlarından ayıran nedir? Video Dışı Profesyoneller için Sezgisel: Kuruluşunuzun her üyesine, video deneyim düzeyleri ne olursa olsun, profesyonel düzeyde videolar oluşturma gücü verin. İnteraktif Video: Pasif izleyicileri aktif öğrencilere dönüştürmek için kolayca video içi sorular ekleyin ve videolara canlı yorum yapın. Konuk Kaydı: Yalnızca bir tıklamayla içeriği doğrudan KOBİ'lerinizden, öğrencilerinizden veya müşterilerinizden toplayın. Etkileşimli Altyazılar: Tamamı videonun içinde olmak üzere tam video transkriptlerini arayın ve düzenleyin. Yönetici Kontrolü: LMS entegrasyonlarını, video analizlerini, kullanıcı profillerini ve daha fazlasını VidGrid kontrol panelinizden kontrol edin.
360Learning
360learning.com
360Learning, işbirlikçi öğrenmeye yönelik bir ÖYS/LMS'dir. Uzmanlarını çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının büyümesinde şampiyonlara dönüştürerek şirketlerin içeriden becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çevrimiçi eğitim oluşturup sunabilir.
Articulate 360
articulate.com
İşyerinde öğrenim için 1 numaralı yaratıcı platform. Fortune 100'ün 100'ü de dahil olmak üzere 118.000'den fazla kuruluş, yaratıcı araçlarımızı kullanarak milyonlarca kurs oluşturdu.
Rise
rise.com
Rise, çalışanların sevdiği çevrimiçi eğitim sistemidir. Çevrimiçi eğitimin oluşturulmasını kolay, alınmasını keyifli ve yönetilmesini basit hale getiren hepsi bir arada bir sistemdir. Çevrimiçi eğitimi yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sezgisel, kurumsal sınıf tek bir sistemde alırsınız. Muhteşem örnekler, faydalı şablonlar ve önceden oluşturulmuş yüzlerce iş dersiyle herkes kurslar, kılavuzlar ve diğer eğitim içeriklerini hızlı bir şekilde oluşturabilir. Rise'da eğitim etkileşimli ve ilgi çekici olduğundan ekibiniz bundan gerçekten keyif alacak. Hepsi bir arada bir sistem olduğu için eğitimin dağıtılması, takip edilmesi ve analiz edilmesi son derece basittir.
MindSmith
mindsmith.ai
Üretken yapay zeka ile e-Öğrenim gelişiminizi hızlandırın. Mindsmith, öğrenme içeriği oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştırmak (ve son derece hızlı) hale getirmek için üretken yapay zekayı kullanan bir kurs yazma aracıdır.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
LearningStudioAI ile herhangi bir konuyu büyüleyici bir çevrimiçi kursa dönüştürün. Yapay zeka destekli yazma aracımız kurs oluşturmayı zahmetsiz hale getirir, böylece en önemli şeye, yani ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Öğrencileri memnun eden sihirli hissi veren özelliklerle tüm cihazlarda kesintisiz ölçeklendirmenin keyfini çıkarın. LearningStudioAI, öğretiminizi optimize etmenize yardımcı olmak için sınıfının en iyi hizmet öğrenme analitiğini sağlar.
Instruqt
instruqt.com
Instruct, ürün odaklı büyümeye yönelik uygulamalı bir sanal BT laboratuvarıdır. Tarayıcıdan uygulamalı ürün deneyimi sunarak yazılım şirketlerinin geniş ölçekte talep oluşturmasına ve benimseme ve kullanımı artırmasına yardımcı oluyoruz. Instruqt, yazılımınızın çalışan bir sürümünü korumalı bir laboratuvar ortamında başlatır. Laboratuvar ortamıyla gerçek dünya senaryolarını, altyapıyı ve teknolojiyi kullanarak ürün eğitimleri, demolar ve eğitimler oluşturabilirsiniz. Instruqt tarayıcı tabanlı bir çözüm olduğundan Instruqt, güvenlik duvarı, dizüstü bilgisayar veya sanal makine yapılandırma sorunlarını ortadan kaldırır. Google Cloud, Hashicorp, Puppet, Red Hat, Sysdig, Solo.io, Kasten ve diğerleri gibi şirketler, ürün turları, self servis demolar ve eğitimler oluşturmak için Instruqt'u kullanıyor. Sonuç olarak Instruqt müşterileri, mühendislik kaynaklarına aşırı yük bindirmeden, satış hattı ve hesap genişletme yoluyla milyonlarca dolar kazanabilirler. Ürün eğitimi ve eğitiminin geleceğini görün.
7taps
7taps.com
7taps, 3 yıl önce kurumsal öğrenme ve geliştirme ortamında etkili mikro öğrenme uygulaması konseptine öncülük etti ve biz bu alana hakim olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerle nerede olurlarsa olsunlar bağlantı kurmanıza olanak tanıyan, ışık hızında, yüksek kaliteli mikro öğrenme oluşturmayı benzersiz bir şekilde sunuyoruz. 7taps'ın bilim odaklı metodolojisi yalnızca etkili bilgi emilimini değil, aynı zamanda kalıcı bilgi birikimini de sağlar.
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sosyal öğrenme - Anlık ve e-posta bildirimleri - Çevrimdışı erişim - Önce mobil tasarım - Her cihazdan erişilebilir - Derinlemesine veri ve analiz - Oyunlaştırma - Sertifikasyon - Kişiselleştirme - Planlı oturum dağıtımı - 200'den fazla platformla entegrasyon Gnowbe Pasif içerik tüketiminden yansıtıcı uygulamalara geçiş yapan, son derece ilgi çekici ve etkili eğitimler oluşturmayı inanılmaz derecede kolaylaştıran, en ileri araştırmalara ve öğrenme bilimine dayalı olarak tasarlanmıştır. Kusursuz bir masaüstü/mobil deneyimi ve 100'den fazla dil desteğiyle Gnowbe, yaratıcıları güçlendirir ve öğrencileri her zaman, her yerde destekler. İçerik oluşturucular genellikle şunları oluşturur: - Uzaktaki ekipler için katılım deneyimleri - Güvenlik, sağlık ve sağlıklı yaşam ekipmanları - Sertifika hazırlığı - Yeni öğrenme deneyimleri (karma, çevrimiçi) - Dijital çalışma kitapları - E-öğrenme kursları - Koçluk ve geri bildirim programları - Satış ve ürün taktik kitapları - Ekip katılım, eğlence ve oyunlar - Günlük alışkanlık oluşturma programları
AcademyOcean
academyocean.com
Kurumsal eğitim kurslarını zahmetsizce oluşturmak ve sunmak için tasarlanmış kapsamlı bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ve E-öğrenme Platformu yazılımını keşfedin. Hızlı kurs geliştirmeyi deneyimleyin ve bugün bir demo planlayın! AcademyOcean, kullanım kolaylığı açısından sektörünün en üst sıralarında yer alan yazılımlar (10 üzerinden 9,9) sunarak işletmelerin çalışanlara, müşterilere ve ortaklara yönelik eğitimi otomatikleştirmesine yardımcı olan bir ÖYS/LMS sistemidir.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri kolayca atamanıza ve çalışanların ilerlemesini takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucusu, içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslardan oluşan bir kitaplık, iş gücünüzün ihtiyaç duyduğu eğitimi ve becerilerin geliştirilmesini sunar. https://auzmor.com/