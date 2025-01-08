Ders Yazma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds, işletmelerin müşterilere, çalışanlara ve ortaklara olağanüstü e-Öğrenim deneyimleri sunmasına olanak tanıyan hafif bir ÖYS/LMS'dir. Brevo ve Lokalise gibi tek boynuzlu SaaS'lardan Unicef ​​ve BM gibi uluslararası kuruluşlara ve Yamaha ve LG gibi küresel üreticilerden Obama Vakfı ve Cardano Vakfı gibi çeşitli kurumlara kadar 9.000'den fazla şirket, LMS'leri olarak LearnWorlds'ü seçti. 2 Milyondan Fazla Son Kullanıcı ve 300.000'den Fazla Kurs Oluşturuldu; işte nedeni. Kullanıcıları akademinizin merkezine yerleştirin Kullanıcılarınızı segmentlere ayırın ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş öğrenme yolları oluşturun. Öğrencilerin yalnızca ilgili içeriğe erişmesini sağlayın, yollarını gürültüsüz ve verilerinizi güvende tutun. Video, e-Kitaplar, ses, SCORM'lar, testler, sınavlar, sertifikalar ve çok daha fazlası gibi çeşitli öğrenme etkinlikleriyle öğrencilerin ilgisini çekin! En iyi yaptığınız şeye odaklanın - LearnWorlds, günlük süreçlerinizi basitleştirmek için 4.000'den fazla entegrasyonu destekler. - Mevcut teknoloji yığınınızı kullanmaya devam edin ve LearnWorlds'e API veya Webhook'lar aracılığıyla bağlanın. - Ödüllü bir müşteri destek ekibi ve özel müşteri başarı yöneticisi, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaya kararlıdır. Akademinizi güvende ve uyumlu tutun - Maksimum veri koruması için GDPR uyumluluğunu koruyun ve SSO gereksinimlerini karşılayın. - 8 günlük yedeklemeyle ve %99,95 sunucu çalışma süresiyle sorunsuz çalışan bir akademi ile içiniz rahat olsun. - Özel kullanıcı rolleri oluşturun ve erişim ve izinleri sorumluluklarla eşleştirin. Benzersiz bir şekilde size ait olan güzel bir akademi - LearnWorlds, akademinizi markalamak için tam beyaz etiket işlevselliği sunar. Sıfır kodlamayla çevrimiçi varlığınızı zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirmek için sektör lideri Site Oluşturucumuzu kullanın. Gerçek zamanlı verilere dayanarak kararlar alın - İçerik etkileşimini izlemek için güçlü bir yerleşik Rapor Merkezi kullanarak ölçümleri ve performans KPI'larını analiz edin. Öğrencinin ilerlemesine dayalı eylemler gerçekleştirin. Özel raporları paydaşlarla otomatik olarak paylaşın. Uzmanlığınızdan para kazanın - Küresel ve yerel ödeme ağ geçitleri aracılığıyla çevrimiçi kurslar, paketler ve üyelikler satın, para kazanın ve ödemeleri güvenli bir şekilde kabul edin. Hala sorularınız varsa satış ekibimiz, gerçekten ihtiyacınız olan ÖYS/LMS konusunda bilinçli bir karar vermenize yardımcı olmak için burada.