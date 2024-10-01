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Ders Yazma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsrail
Ders yazma yazılımı, kuruluşların eğitim amaçlı tasarlanmış ilgi çekici ve etkileşimli multimedya içeriği oluşturmasına olanak tanır. Hem kurumsal eğitim hem de geleneksel akademik ortamlara uygun eğitim kursları ve materyalleri hazırlamak için kullanılır. Özellikle eğitim kurumları için tasarlanmış kurs yazma araçlarının bir alt kümesi olan Öğrenim İçerik Yönetim Sistemleri (LCMS) bu kategoriye girer. Bu araçlar, kuruluşlara, Öğrenme Yönetim Sistemlerine (LMS) sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek eğitim içeriği geliştirme yetkisi vererek çalışanlar veya öğrenciler için benzersiz eğitim programları teşvik eder. Yaygın olarak İK departmanları ve eğitim kurumlarında kullanılan kurs yazma çözümleri, yöneticilere programlama uzmanlığı gerektirmeden eğitim içeriği oluşturma olanağı sağlar. Bu çözümler, çoğunlukla LMS yazılımıyla içerik entegrasyonuna yönelik standartlar ve spesifikasyonlar sağlayan Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeline (SCORM) bağlı kalarak hem bulut tabanlı hem de şirket içi formatlarda mevcuttur. Ayrıca birçok kurs yazma ürünü, sunum yazılımı temellerinden yararlanarak kullanıcılara kurs içeriği geliştirmek için tanıdık bir arayüz sunar.
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gere...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
LearningStudioAI ile herhangi bir konuyu büyüleyici bir çevrimiçi kursa dönüştürün. Yapay zeka destekli yazma aracımız kurs oluşturmayı zahmetsiz hale getirir, böylece en önemli şeye, yani ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklanabilirsiniz. Öğrencileri memnun eden sihirli hissi veren özelliklerle t...
Top Hat
tophat.com
Top Hat, binlerce kolej ve üniversite eğitmeninin, öğrencilerin ilgisini çeken ve sınıf içinde ve dışında kavramayı geliştiren mükemmel kurslarını oluşturmalarına yardımcı olur.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
360Learning
360learning.com
360Learning, işbirlikçi öğrenmeye yönelik bir ÖYS/LMS'dir. Uzmanlarını çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının büyümesinde şampiyonlara dönüştürerek şirketlerin içeriden becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelerin müşterilere, çalışanlara ve ortaklara olağanüstü e-Öğrenim deneyimleri sunmasına olanak tanıyan hafif bir ÖYS/Öğrenim Yönetim Sistemidir. Brevo ve Lokalise gibi tek boynuzlu SaaS'lardan Unicef ve BM gibi uluslararası kuruluşlara ve Yamaha ve LG gibi küresel üreticilerden ...
Articulate 360
articulate.com
İşyerinde öğrenim için 1 numaralı yaratıcı platform. Fortune 100'ün 100'ü de dahil olmak üzere 118.000'den fazla kuruluş, yaratıcı araçlarımızı kullanarak milyonlarca kurs oluşturdu.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...
VidGrid
vidgrid.com
Nebraska Üniversitesi, Mortenson Construction, Medtronic, Ibotta ve Tyler Technologies dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla olağanüstü müşteri tarafından güvenilmektedir. VidGrid, öğrenme ve gelişim için en hızlı büyüyen etkileşimli video platformudur. VidGrid piyasadaki en basit ama en sağ...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştı...
MindSmith
mindsmith.ai
Üretken yapay zeka ile e-Öğrenim gelişiminizi hızlandırın. Mindsmith, öğrenme içeriği oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştırmak (ve son derece hızlı) hale getirmek için üretken yapay zekayı kullanan bir kurs yazma aracıdır.
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
Rise
rise.com
Rise, çalışanların sevdiği çevrimiçi eğitim sistemidir. Çevrimiçi eğitimin oluşturulmasını kolay, alınmasını keyifli ve yönetilmesini basit hale getiren hepsi bir arada bir sistemdir. Çevrimiçi eğitimi yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sezgisel, kurumsal sınıf tek bir sistemde alırsınız. Muhte...
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
PandaSuite
pandasuite.com
En etkileşimli kod gerektirmeyen oluşturucu. Parisli bir ekip tarafından geliştirilen ve 2015 yılında piyasaya sürülen PandaSuite, bir satır kod olmadan uygulamalar ve etkileşimli deneyimler oluşturmaya yönelik basit ve yaratıcı bir SaaS platformudur. PandaSuite Studio'yu kullanarak görsel olarak ya...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt, ürün odaklı büyümeye yönelik uygulamalı bir sanal BT laboratuvarıdır. Tarayıcıdan uygulamalı ürün deneyimi sunarak yazılım şirketlerinin geniş ölçekte talep oluşturmasına ve benimseme ve kullanımı artırmasına yardımcı oluyoruz. Instruqt, yazılımınızın çalışan bir sürümünü korumalı bir labo...
7taps
7taps.com
7taps, 3 yıl önce kurumsal öğrenme ve geliştirme ortamında etkili mikro öğrenme uygulaması konseptine öncülük etti ve biz bu alana hakim olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerle nerede olurlarsa olsunlar bağlantı kurmanıza olanak tanıyan, ışık hızında, yüksek kaliteli mikro öğrenme oluşturmayı benzersiz ...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, iş...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...
Flowclass
flowclass.io
Flowclass, eğitimcilerin ve öğretmenlerin bağımsız bir profil sayfası olarak kullanılabilecek veya mevcut bir web sitesine entegre edilebilecek kurslar için açılış sayfaları oluşturmaları için tasarlanmış bir platformdur. Eğitim işinizi ölçeklendirebilmeniz ve daha fazla öğrenciyi işe alabilmeniz iç...
CLASSUM
classum.com
Kurs üyelerinin gönderiler, canlı oturumlar, sohbetler ve benzersiz etkileşimler yoluyla bağlantı kurabildiği bulut tabanlı bir platform aracılığıyla CLASSUM, çevrimiçi veya yüz yüze tüm öğrenme ortamlarını geliştirmek için kesintisiz iletişim sunar. --- CLASSUM, 2018 yılında Kore İleri Bilim ve Tek...
Lingio
lingio.com
Ön Cephe çalışanları için Oyunlaştırılmış Beceriler ve Dil öğrenme platformu. 100'den fazla dil destekleniyor! Saniyeler içinde son derece alakalı, yapay zeka destekli kurslar oluşturun Yapay zeka Kurs Oluşturucumuz, çalışanların beklentileri aşmasını ve öğrenmekten keyif almasını sağlamak için eğit...
Exly
exlyapp.com
Exly, işinizi sıfırdan kurmanıza ve büyütmenize olanak tanıyan, kodsuz, hepsi bir arada bir SaaS platformudur. Yalnızca kayıtlı dersleri değil, aynı zamanda canlı dersleri, web seminerlerini de düzenleyebilir ve bağlantıları WhatsApp aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kurslarınızı kaydedip yönetebilir ...
Disco
disco.co
Disco ile öğrenme topluluğunuzun potansiyelini ortaya çıkarın. Disco'nun ödüllü platformuyla üye katılımını optimize edin, yapay zeka yardımından yararlanın ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edin. Disco, EdTech Çığır Açan Ödülleri tarafından Eğitimde Hızlı Şirketlerden En Yenilikçi Şirketler ...
AcademyOcean
academyocean.com
Kurumsal eğitim kurslarını zahmetsizce oluşturmak ve sunmak için tasarlanmış kapsamlı bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ve E-öğrenme Platformu yazılımını keşfedin. Hızlı kurs geliştirmeyi deneyimleyin ve bugün bir demo planlayın! AcademyOcean, kullanım kolaylığı açısından sektörünün en üst sıraları...
Coursebox
coursebox.ai
Yapay zeka destekli LMS'deki (öğrenme yönetim sistemi) Coursebox. Yapay zeka işlevi sizin için bir taslak kurs oluşturacak ve sürükle ve bırak kurs düzenleyicisinin içinde yer alacak, böylece kursu düzenleyebilir ve eksik parçaları ekleyebilirsiniz. Bu, ders çalışması oluşturmak için gereken süreyi ...
BranchTrack
branchtrack.com
Tarayıcınızda ilgi çekici senaryo tabanlı e-öğrenme oluşturun, tasarlayın ve sunun. Lectora, Storyline, Captivate ve hemen hemen tüm diğer e-öğrenme yazılımlarıyla kullanın.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS Grubu, dijital öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu vizyondan tam teşekküllü bir FLOWSPARKS Suite ortaya çıktı. FLOWSPARKS Yazma Aracındaki Öğrenme Formatlarını, Akıllı Şablonları ve Akıllı Programları birleştirerek kolaylıkla etkileşimli e-Öğr...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri kolayca atamanıza ve çalışanların ilerlemesini takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucusu, içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslardan oluşan bir kitaplık, iş gücünüzün ihtiyaç duyduğu eğitimi ve bec...
Meleton
meleton.com
Meleton çevrimiçi kurslar oluşturmaya yönelik bir platformdur. 6.000'den fazla okul ve uzman, 50.000'den fazla öğrencinin yeni bilgiler öğrenmesine veya yeni bir beceride uzmanlaşmasına yardımcı olan kurslar oluşturuyor. MELETON İLE ŞUNLARI YAPABİLİRSİNİZ: Herhangi bir konuda kendi çevrimiçi kursunu...
Learnyst
learnyst.com
Learnyst, eğitimcilere güvenli markalı uygulamalar sağlayan bir SAAS platformudur. Her eğitimci, teknolojiden endişe duymadan, kendi markalı web sitesinden ve mobil uygulamalarından kurs ve testleri kolayca satmaya başlayabilir. Eğitimciler akademilerini çevrimiçi olarak büyütebilir ve 20 kat getiri...
HowToo
howtoo.co
HowToo, ekibinizin kullanmak isteyeceği tek e-Öğrenim yazma aracıdır. Kullanıma hazır içerikle dolu olan içeriğinizi büyük şablon kitaplığımıza kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir. Tek bir düğmeye tıklayarak testler ve değerlendirme blokları ekleyin ve birkaç dakika içinde başlatın. Verilerin, araşt...
SlidePresenter
slidepresenter.com
Ayrıntılı kılavuzlar ve belgeler, çok sayıda canlı veya web eğitimleri ve hala bilginin meslektaşlarınıza ulaşmadığı veya doğru zamanda ulaşmadığı hissine mi kapılıyorsunuz? O halde SlidePresenter'ı tanımalısınız! Çalışanlarınızın, önceden herhangi bir deneyime veya teknik beceriye ihtiyaç duymadan ...
Cognota
cognota.com
Cognota, öğrenme ve geliştirme ekiplerine yönelik ilk ve tek operasyon platformudur. Platformumuz, Öğrenme ve Geliştirme ekiplerinin eğitim talep yönetimini kolaylaştırmasına, proje ve kapasite planlamasını iyileştirmesine, içeriği hızla tasarlamasına ve KOBİ'lerle daha etkili işbirliği yapmasına ol...
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io, Tesseract Learning tarafından desteklenen, ilgi çekici, etkileşimli ve tamamen duyarlı e-Öğrenim kurslarını kolayca geliştirmek için şablonlarla dolu, bulut tabanlı, hızlı bir e-Öğrenim yazma aracıdır. Prodient.io, etkili e-Öğrenim kurslarını hızlı bir şekilde geliştirmek için beceriler...
Elucidat
elucidat.com
Elucidat, e-öğrenme yaratımında oyunu değiştiren bir yazarlık platformudur; ekiplerin hem ilgi çekici hem de markalarına uygun içerik oluşturmasını kolaylaştırıyor. Öğrenim ekiplerinin karşılaştığı gerçek zorluklar için tasarlanan Elucidat, kullanım kolaylığını tam ölçekli destek ve uzman tavsiyesiy...
GoSkills
goskills.com
GoSkills, etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve karşı konulmaz öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış lider bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Güçlü bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile son teknoloji Öğrenme Deneyimi Platformunu (LXP) birleşik bir merkezde birleştiren GoSkills, kuruluşlara eğitim prog...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve iş ortaklarının sevdiği ve kârlılık etkisi yaratan öğrenme ve gelişim programları oluşturmak için kullandığı ÖYS/LMS'dir.
Profi
profi.io
Profi, profesyonel hizmet sağlayıcılar için hepsi bir arada işletim platformudur. koçlar, danışmanlar, eğitmenler, terapistler ve diğerleri. Profesyonel hizmet sağlayıcılar için tasarlanan Profi, tüm operasyonları kolayca düzenlemenize ve işinizi daha verimli bir şekilde büyütmenize yardımcı olur. 1...
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk'in etkileşimli öğrenme platformu, eğitmenlerin zamandan tasarruf etmesine, öğrenci katılımını en üst düzeye çıkarmasına ve yapay zeka ile kurs kalitesini artırmasına yardımcı olur. IllumiDesk ile kuruluşlar, kapsamlı, uygulamalı öğrenme deneyimleri sunarak bilginin akılda tutulmasını artı...
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS dünyanın en iyi harmanlanmış e-Öğrenim çözümüdür. RedSeed ÖYS'nin tamamı, hakkında rapor verebileceğiniz kaliteli koçluk etkileşimlerini kolaylaştıran, 'koçluk-geribildirim döngüsü' dediğimiz şeyle davranış değişikliğini yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. Büyüyen bir ders kütüphanesi il...