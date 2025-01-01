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Kurumsal sağlıklı yaşam yazılımı, kuruluşlara sağlıklı yaşam programlarını organize etmek, yönetmek ve yönetmek için araçlar sağlar. Bu çözümler şirketlerin, çalışanları sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini benimsemeye ve sürdürmeye teşvik eden girişimleri uygulamasına yardımcı olur. Kurumsal sağlık ürünleri, zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığı teşvik ederek, stresi azaltarak, sağlık bakım maliyetlerini düşürerek, üretkenliği artırarak, morali yükselterek ve daha güçlü ekip ilişkilerini teşvik ederek işletmelere fayda sağlar. Sağlık odaklı bir çalışma kültürü geliştirmeyi ve çalışanlar için destekleyici bir sosyal ağ kurmayı amaçlayan bu çözümlerden farklı büyüklük ve sektörlerdeki şirketler faydalanabilmektedir. Kurumsal sağlıklı yaşam çözümleri, fitness sağlığı eğitimi, gizli sağlık değerlendirmeleri, şirket çapındaki sağlık sorunları, çalışanların katılımının ve ilerlemesinin izlenmesi, sağlıklı yaşam dersleri, ruh sağlığı uzmanlarına erişim ve kullanım kolaylığı için mobil uyumlu seçenekler gibi özellikleri içerebilir. Bu çözümler genellikle iş memnuniyetini ve ekip dinamiklerini izlemek için çalışan bağlılığı yazılımının yanı sıra faydalara kolay erişim için fayda yönetimi yazılımıyla entegre edilir. İşletmeler ayrıca çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarının yanı sıra finansal sağlıklarını da destekleyen kapsamlı bir sağlıklı yaşam girişimi için kurumsal sağlık çözümlerini finansal sağlık yazılımıyla birleştirebilir.
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Calm
calm.com
Calm, stres yönetimi, uyku iyileştirme ve meditasyon için rehberli içerikler sunan bir sağlık uygulamasıdır.
Headspace
headspace.com
Headspace, rehberli meditasyon ve farkındalık uygulamalarıyla stres yönetimi, uyku iyileştirme ve ruh sağlığı desteği sunar.
FitOn
fitonapp.com
FitOn, kullanıcılara çeşitli egzersiz ve meditasyon dersleri sunarak kişiselleştirilmiş fitness planları ve sağlıklı yaşam destekler.
Meditopia
meditopia.com
Meditopia, zihinsel sağlığı destekleyen mindfulness meditasyon programları, nefes egzersizleri ve uyku hikayeleri sunan bir uygulamadır.
Spring Health
springhealth.com
Spring Health, akıl sağlığı desteği sunan bir platformdur. Kullanıcılara terapi seansları ve rehberli egzersizler ile kişisel bakım kaynakları sağlar.
Talkspace
talkspace.com
Talkspace, lisanslı terapistler ile çevrimiçi psikolojik destek sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, metin, ses ve video yoluyla iletişim kurabilir.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat, İK, bordro ve sigorta süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Çalışanların sağlık sigortası ve iş faydalarına erişimini basitleştirir.
Pazcare
pazcare.com
Pazcare, çalışanların işverenleri tarafından sağlanan gıda, yakıt, telekom ve diğer harçlara erişim sağlayan bir karttır.
Dialogue
dialogue.co
Dialogue, Kanada'nın en önde gelen tele sağlık hizmeti sağlayıcısıdır. Kullanıcılar için uzman sağlık hizmeti sunan bir telemedicine platformudur.
Modern Health
joinmodernhealth.com
Modern Health, zihinsel sağlık desteği sunan kişiselleştirilmiş bir platformdur. Kullanıcılara çeşitli hizmetler ve kaynaklar sağlar.
nilo.health
nilohealth.com
Nilo.health, çalışanların ruh sağlığını destekleyen bir platformdur. Psikologlarla birebir seanslar, meditasyon ve kaynaklar sunar.
Wellable
wellable.co
Wellable, organizasyonlara çalışan sağlığını destekleyen özelleştirilebilir sağlık programları sunan bir platformdur.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health, telemedicine ile opioid ve alkol tedavisi sağlayan bir dijital sağlık platformudur. Kişiselleştirilmiş bakım planları ve uzman desteği sunar.
Nivati
nivati.com
Nivati, çalışanların mental sağlık ve esenliğini artırarak, iş yerindeki kaygı ve depresyonu azaltan çok yönlü bir platformdur.
ekincare
ekincare.com
Ekincare, şirketlerin çalışan sağlık hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamadır. Telemedicinden sağlık kontrollerine kadar entegre hizmetler sunar.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One, insan kaynakları ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlere tazminat ve faydaları merkezi bir şekilde yönetmeleri için araçlar sunar.
inKin
inkin.com
inKin, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için çalışanlar arasında fitness yarışmaları düzenlemeye ve sanal takım oluşturma faaliyetlerine olanak tanıyan bir uygulamadır.
Headversity
headversity.com
Headversity, çalışanların zihinsel sağlık ve dayanıklılık becerilerini geliştirmeye yönelik, her cihazda kullanılabilen bir platformdur.
Bravely
workbravely.com
Bravely, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan koçluk ve öğrenme araçlarını sunan dijital bir platformdur.
Woliba
woliba.io
Woliba, sağlığı, etkileşimi, tanımayı ve ödülleri tek bir mobil platformda birleştirerek çalışma ortamını yeniden tanımlar.
MindNation
mindnation.com
MindNation, kullanıcıların zihinsel sağlıklarını geliştirmeleri için destek hizmetleri sunan bir platformdur. Eğitim, terapi ve topluluk etkinlikleri içerir.
Ollie Health
ollie.health
Ollie Health, çalışanların anonim bir şekilde zihinsel sağlık desteği almasını sağlayan bir uygulamadır. Ekipler için kredi cüzdanı sunar.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness 360, çalışan sağlığını iyileştirmek için sağlık değerlendirmeleri, koçluk ve zorluklar sunan bir kurumsal wellness platformudur.
Oliva Health
oliva.health
Oliva Health, çalışanların zihinsel sağlığını destekleyerek performans ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefleyen bir uygulamadır.
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring, şirketler için etkinlik ve adım yarışmaları sunan, giyilebilir cihazlarla entegre olan bir aktivite izleme platformudur.
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