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Kurumsal Sağlık Yazılımı
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Kurumsal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kurumsal sağlıklı yaşam yazılımı, kuruluşlara sağlıklı yaşam programlarını organize etmek, yönetmek ve yönetmek için araçlar sağlar. Bu çözümler şirketlerin, çalışanları sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini benimsemeye ve sürdürmeye teşvik eden girişimleri uygulamasına yardımcı olur. Kurumsal sağlık ürünleri, zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığı teşvik ederek, stresi azaltarak, sağlık bakım maliyetlerini düşürerek, üretkenliği artırarak, morali yükselterek ve daha güçlü ekip ilişkilerini teşvik ederek işletmelere fayda sağlar. Sağlık odaklı bir çalışma kültürü geliştirmeyi ve çalışanlar için destekleyici bir sosyal ağ kurmayı amaçlayan bu çözümlerden farklı büyüklük ve sektörlerdeki şirketler faydalanabilmektedir. Kurumsal sağlıklı yaşam çözümleri, fitness sağlığı eğitimi, gizli sağlık değerlendirmeleri, şirket çapındaki sağlık sorunları, çalışanların katılımının ve ilerlemesinin izlenmesi, sağlıklı yaşam dersleri, ruh sağlığı uzmanlarına erişim ve kullanım kolaylığı için mobil uyumlu seçenekler gibi özellikleri içerebilir. Bu çözümler genellikle iş memnuniyetini ve ekip dinamiklerini izlemek için çalışan bağlılığı yazılımının yanı sıra faydalara kolay erişim için fayda yönetimi yazılımıyla entegre edilir. İşletmeler ayrıca çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarının yanı sıra finansal sağlıklarını da destekleyen kapsamlı bir sağlıklı yaşam girişimi için kurumsal sağlık çözümlerini finansal sağlık yazılımıyla birleştirebilir.

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Calm

Calm

calm.com

Calm, stres yönetimi, uyku iyileştirme ve meditasyon için rehberli içerikler sunan bir sağlık uygulamasıdır.

Headspace

Headspace

headspace.com

Headspace, rehberli meditasyon ve farkındalık uygulamalarıyla stres yönetimi, uyku iyileştirme ve ruh sağlığı desteği sunar.

FitOn

FitOn

fitonapp.com

FitOn, kullanıcılara çeşitli egzersiz ve meditasyon dersleri sunarak kişiselleştirilmiş fitness planları ve sağlıklı yaşam destekler.

Meditopia

Meditopia

meditopia.com

Meditopia, zihinsel sağlığı destekleyen mindfulness meditasyon programları, nefes egzersizleri ve uyku hikayeleri sunan bir uygulamadır.

Spring Health

Spring Health

springhealth.com

Spring Health, akıl sağlığı desteği sunan bir platformdur. Kullanıcılara terapi seansları ve rehberli egzersizler ile kişisel bakım kaynakları sağlar.

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

Talkspace, lisanslı terapistler ile çevrimiçi psikolojik destek sağlayan bir platformdur. Kullanıcılar, metin, ses ve video yoluyla iletişim kurabilir.

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat, İK, bordro ve sigorta süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur. Çalışanların sağlık sigortası ve iş faydalarına erişimini basitleştirir.

Pazcare

Pazcare

pazcare.com

Pazcare, çalışanların işverenleri tarafından sağlanan gıda, yakıt, telekom ve diğer harçlara erişim sağlayan bir karttır.

Dialogue

Dialogue

dialogue.co

Dialogue, Kanada'nın en önde gelen tele sağlık hizmeti sağlayıcısıdır. Kullanıcılar için uzman sağlık hizmeti sunan bir telemedicine platformudur.

Modern Health

Modern Health

joinmodernhealth.com

Modern Health, zihinsel sağlık desteği sunan kişiselleştirilmiş bir platformdur. Kullanıcılara çeşitli hizmetler ve kaynaklar sağlar.

nilo.health

nilo.health

nilohealth.com

Nilo.health, çalışanların ruh sağlığını destekleyen bir platformdur. Psikologlarla birebir seanslar, meditasyon ve kaynaklar sunar.

Wellable

Wellable

wellable.co

Wellable, organizasyonlara çalışan sağlığını destekleyen özelleştirilebilir sağlık programları sunan bir platformdur.

Workit Health

Workit Health

workithealth.com

Workit Health, telemedicine ile opioid ve alkol tedavisi sağlayan bir dijital sağlık platformudur. Kişiselleştirilmiş bakım planları ve uzman desteği sunar.

Nivati

Nivati

nivati.com

Nivati, çalışanların mental sağlık ve esenliğini artırarak, iş yerindeki kaygı ve depresyonu azaltan çok yönlü bir platformdur.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Ekincare, şirketlerin çalışan sağlık hizmetlerini yönetmelerine yardımcı olan uygulamadır. Telemedicinden sağlık kontrollerine kadar entegre hizmetler sunar.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One, insan kaynakları ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlere tazminat ve faydaları merkezi bir şekilde yönetmeleri için araçlar sunar.

inKin

inKin

inkin.com

inKin, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için çalışanlar arasında fitness yarışmaları düzenlemeye ve sanal takım oluşturma faaliyetlerine olanak tanıyan bir uygulamadır.

Headversity

Headversity

headversity.com

Headversity, çalışanların zihinsel sağlık ve dayanıklılık becerilerini geliştirmeye yönelik, her cihazda kullanılabilen bir platformdur.

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely, çalışanların becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan koçluk ve öğrenme araçlarını sunan dijital bir platformdur.

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba, sağlığı, etkileşimi, tanımayı ve ödülleri tek bir mobil platformda birleştirerek çalışma ortamını yeniden tanımlar.

MindNation

MindNation

mindnation.com

MindNation, kullanıcıların zihinsel sağlıklarını geliştirmeleri için destek hizmetleri sunan bir platformdur. Eğitim, terapi ve topluluk etkinlikleri içerir.

Ollie Health

Ollie Health

ollie.health

Ollie Health, çalışanların anonim bir şekilde zihinsel sağlık desteği almasını sağlayan bir uygulamadır. Ekipler için kredi cüzdanı sunar.

Wellness 360

Wellness 360

wellness360.co

Wellness 360, çalışan sağlığını iyileştirmek için sağlık değerlendirmeleri, koçluk ve zorluklar sunan bir kurumsal wellness platformudur.

Oliva Health

Oliva Health

oliva.health

Oliva Health, çalışanların zihinsel sağlığını destekleyerek performans ve çalışan bağlılığını artırmayı hedefleyen bir uygulamadır.

MoveSpring

MoveSpring

movespring.com

MoveSpring, şirketler için etkinlik ve adım yarışmaları sunan, giyilebilir cihazlarla entegre olan bir aktivite izleme platformudur.

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