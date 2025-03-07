Kurumsal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Bayzat

bayzat.com

Bayzat, işin daha iyisi için çalışma şeklini değiştiriyor. Yenilikçi İK, bordro ve sigorta teknolojisi oluşturduk ve herkese fayda sağlayan birinci sınıf bir çalışan deneyimi yarattık. Tüm işverenler için erişilebilir hale getirerek, işletmeleri bir sonraki seviyeye taşıyacağız ve iş hayatındaki tüm yeni olasılıkları açacağız. İK teknolojimiz, izin yönetimi, çalışan rekoru bakımı, katılımı izleme ve çalışanlarınız için vardiya programlarını yönetme gibi İK süreçlerinden zaman kazanmanıza olanak tanır. Bordro teknolojimiz bizi BAE’nin ilk otomatik bordro işleme yazılımı yapar ve hem işveren hem de çalışanlara iş masraflarını yönetmek için aerodinamik bir deneyim sunar. Bayzat ayrıca insanların tıbbi politikaları hakkında düşünme ve etkileşim biçimlerini değiştirdi. Bu, sağlık sigortanızı kullanmanın kolay, basit, sezgisel ve mobil olduğu anlamına gelir! Sağlık sigortası teknolojimiz, semptomları, faydaları, tedavileri ve klinikleri arama, bir doktor randevusu yapma, tıbbi talebinizi uygulamamıza gönderme gibi güçlü özellikler sunar. Çalışanlar için iş hayatı deneyimini parmaklarınızın ucunda iş avantajları, finansal sağlık ve sağlık desteği sağlayan teknoloji ile yeniden tanımlıyoruz.