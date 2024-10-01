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Kurumsal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Meksika
Kurumsal sağlıklı yaşam yazılımı, kuruluşlara sağlıklı yaşam programlarını organize etmek, yönetmek ve yönetmek için araçlar sağlar. Bu çözümler şirketlerin, çalışanları sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini benimsemeye ve sürdürmeye teşvik eden girişimleri uygulamasına yardımcı olur. Kurumsal sağlık ürünleri, zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığı teşvik ederek, stresi azaltarak, sağlık bakım maliyetlerini düşürerek, üretkenliği artırarak, morali yükselterek ve daha güçlü ekip ilişkilerini teşvik ederek işletmelere fayda sağlar. Sağlık odaklı bir çalışma kültürü geliştirmeyi ve çalışanlar için destekleyici bir sosyal ağ kurmayı amaçlayan bu çözümlerden farklı büyüklük ve sektörlerdeki şirketler faydalanabilmektedir. Kurumsal sağlıklı yaşam çözümleri, fitness sağlığı eğitimi, gizli sağlık değerlendirmeleri, şirket çapındaki sağlık sorunları, çalışanların katılımının ve ilerlemesinin izlenmesi, sağlıklı yaşam dersleri, ruh sağlığı uzmanlarına erişim ve kullanım kolaylığı için mobil uyumlu seçenekler gibi özellikleri içerebilir. Bu çözümler genellikle iş memnuniyetini ve ekip dinamiklerini izlemek için çalışan bağlılığı yazılımının yanı sıra faydalara kolay erişim için fayda yönetimi yazılımıyla entegre edilir. İşletmeler ayrıca çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarının yanı sıra finansal sağlıklarını da destekleyen kapsamlı bir sağlıklı yaşam girişimi için kurumsal sağlık çözümlerini finansal sağlık yazılımıyla birleştirebilir.
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Calm
calm.com
Calm, stresi yönetmenize, daha iyi uyumanıza ve daha mutlu, daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, uyku, meditasyon ve rahatlamaya yönelik 1 numaralı uygulamaya sahip lider zihinsel sağlık markasıdır. Yedi dilde yüzlerce saatlik orijinal ses içeriğiyle Calm, 190'dan fazla...
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health, önde gelen kurumsal sağlık ve sağlıklı yaşam platformudur. Kondisyon yönetimi kursları ve birinci sınıf eğitmenler, uzmanlar ve ünlülerin sunduğu çok çeşitli egzersiz ve meditasyon derslerine anında erişim gibi tam sağlık çözümleri sunuyoruz. Sınıfının en iyisi etkileşimi artırmak ve d...
Headspace
headspace.com
Ekibinizin zihinsel sağlığı her şeydir. Çalışanlar tarafından sevilen ve günümüzün işyerleri için özel olarak tasarlanan Headspace for Work, popüler, bilime dayalı bir uygulamayı kuruma uygun bir programla birleştiren, modern organizasyonlara yönelik tek çalışan ruh sağlığı çözümüdür. Üyelerin sevdi...
Meditopia
meditopia.com
Ruh sağlığınız için günlük destek Farkındalık meditasyon programımızla kendinizi daha mutlu hissedin ve duygusal sağlığınızı iyileştirin. Stresi, kaygıyı azaltın ve daha iyi uyuyun. Bugün sertifikalı bir uzmanla konuşun ve ihtiyacınız varsa 1'e 1 destek alın.
Talkspace
talkspace.com
Talkspace zihinsel sağlığınızı iyileştirmenin en uygun ve uygun fiyatlı yoludur. Cihazınızın rahatlığında eyaletinizdeki lisanslı bir terapistle eşleştirin ve metin, ses ve video aracılığıyla mesaj gönderin. Abonelik hizmetimiz, 13 yaş ve üzeri herkese yüksek kalitede ruh sağlığı bakımı sağlıyor ve ...
Spring Health
springhealth.com
Spring Health'in misyonu ruh sağlığının önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Çalışanlarınızın tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi sunmak için klinik olarak kanıtlanmış teknolojiyi birinci sınıf sağlayıcılarla birleştiriyoruz.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One'ın amacı, sizi büyük resimden uzaklaştıran idari yüklerin üstesinden gelerek yüksek teknoloji işletmenizin gelişmesine yardımcı olmaktır. Yenilikçi, büyüme odaklı şirketler için tasarlanmış rekabetçi avantajlar ve dış kaynaklı İK sunuyoruz. Yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın, operasyo...
Pazcare
pazcare.com
İşverenler tarafından sağlanan tüm ödeneklere (Gıda, Yakıt, Telekom, Hediye, Eğitim ve Geliştirme ve daha fazlası) erişim için tek kart. Pazcard ile çalışanlarınıza vergi avantajlarından maksimum düzeyde yararlanın ve aylık giderlerini planlayın. İster Zomato üzerinden yemek siparişi verin, ister ya...
Bayzat
bayzat.com
Bayzat iş yapış şeklini iyiye doğru değiştiriyor. Yenilikçi İK, bordro ve sigorta teknolojileri geliştirdik ve herkese fayda sağlayan birinci sınıf bir çalışan deneyimi yarattık. Bunu tüm işverenlerin erişimine açık hale getirerek işletmeleri bir sonraki seviyeye taşıyacak ve iş hayatında yepyeni fı...
Modern Health
joinmodernhealth.com
Değere dayalı bakımı tek bir uygulamada kolayca erişilebilir, kişiselleştirilmiş, kültür merkezli ve işverenler için uygulanabilir hale getiriyoruz. Bugün bir demo talep edin.
Wellable
wellable.co
Wellable, her büyüklükteki kuruluşa ilgi çekici çalışan refah programları oluşturma yetkisi veren, Boston merkezli bir bütünsel sağlıklı yaşam sağlayıcısıdır. Dünyanın her yerindeki işverenler, sağlık planları ve mülklerle çalışan Wellable'ın 35'ten fazla farklı ülkede aktif kullanıcısı var. Müşteri...
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health tüm işgücünüz için zihinsel sağlık desteğidir. Platformumuz, çalışanlara psikologlar, kendi kendine rehberli programlar ve meditasyonlar ile uzmanların rehberliğinde yuvarlak masa toplantıları içeren 1:1 oturumlara erişim olanağı sağlar. Yalnızca ekip üyelerinin zihinsel sağlığını iyileş...
ekincare
ekincare.com
Fortune 500 şirketlerinin güvendiği ekincare, kuruluşların sağlık bakım maliyetlerinden %25'e kadar tasarruf etmesine ve sağlık sigortası primlerini düşürmesine yardımcı olan yapay zeka destekli, patent başvurusu yapılmış entegre bir sağlık faydaları platformudur. Ürünümüz, teletıp, sağlık kontrolle...
Workit Health
workithealth.com
Workit Health, Suboxone ve naltrekson da dahil olmak üzere teletıp opioid ve alkol tedavisinin en güvenilir sağlayıcısıdır.
Bravely
workbravely.com
Bravely, grup eğitimini, bireysel isteğe bağlı koçluğu ve dijital mikro öğrenmeyi, çalışanlara bireysel dönüşümü deneyimlemek ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatan tek bir platformda merkezileştiren yeni nesil bir öğrenme çözümüdür. Bravely'nin denetlenmiş profesyo...
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolayl...
MindNation
mindnation.com
2019 yılında kurulan MindNation, hem kuruluşlar hem de topluluklar için güvenilir bir ortak olarak dünya çapında büyüyen yenilikçi bir ruh sağlığı ve refah kuruluşudur. Ekiplerin ve bireylerin seslerinin duyulduğunu hissetmelerine ve tam kapasitelerini kullanmalarına yardımcı olmak için zihinsel sağ...
Dialogue
dialogue.co
Dialogue, dünyanın önde gelen teletıp şirketlerinden biri ve Kanada'nın 1 numaralı sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyor. Hiç kimsenin sağlığı söz konusu olduğunda uzlaşmaması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle dünyadaki en iyi teletıp platformunu oluşturmak için yıllardır çok çalışıyoruz. Platformumuz...
inKin
inkin.com
inKin Kurumsal Sağlık çözümü, kullanımı basit ve etkili bir araçtır: 1. Dostça fitness yarışmaları düzenlemek ve çalışanların kendi refahlarını takip etmelerine ve şirkette sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmelerine yardımcı olmak; 2. Sanal ekip oluşturma ve personel katılımı; 3. Kurumsal sağlıklı...
Ollie Health
ollie.health
Ruh Sağlığı şirket verimliliğinin sessiz katilidir. Depresyon ve Anksiyetenin yılda 400 milyon iş günü kaybına neden olduğu tahmin edilmektedir. Yüksek performanslı bireyler ve ekiplerin nihayet uygun fiyatlı, anonim ve günlük programınıza uyan zihinsel sağlık desteğine erişmeleri gerekiyor. Ollie K...
Nivati
nivati.com
Nivati, çok boyutlu bir çalışan ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam platformudur - bunu söylemenin süslü bir yolu - şirketlerin kaygı ve depresyonu azaltmalarına ve işyerindeki genel refahı iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz, böylece şirketler çalışanların işte kalma oranını ve performansını artırabilir.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360, bir hizmet olarak yazılım (SaaS) sağlıklı yaşam teknolojisi platformudur. Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarına, Ödeme Yapanlara, Sosyal Yardım Komisyoncularına, Sağlık Şirketlerine ve İşverenlere kapsamlı çalışan sağlıklı yaşam programı sağlar. Misyonumuz, insanlara alışkanlıklarını değiştirm...
Headversity
headversity.com
Headversity, sürekli uygulama ve beceri ölçümü bilimine dayanan tek işgücü ruh sağlığı platformudur. Herkes için basitleştirilmiş, çalışanların ve ekiplerin işyerinde zihinsel zindelik, psikolojik güvenlik, özenli liderlik ve saygı konularında temel beceriler geliştirmelerine yardımcı olan, her ciha...
Oliva Health
oliva.health
Oliva, Birleşik Krallık ve Avrupa'nın 1 numaralı çalışan ruh sağlığı yardımıdır. Çalışanların işyerinde ve ötesinde zihinsel sağlıklarını etkileyen önemli anlara yanıt vermelerine yardımcı olarak personeli elde tutmayı ve olağanüstü çabayı teşvik ediyoruz. Bunu şu şekilde yapıyoruz: - Bireylerin zi...
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring, şirketler için eğlenceli, kullanımı kolay bir aktivite ve adım mücadelesi platformudur. Etkinliğinizi izlemek için yerel iOS, Android ve web uygulamalarımızla gerçek zamanlı olarak senkronize edilen giyilebilir bir cihaz veya akıllı telefon bağlayın.