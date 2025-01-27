Kurumsal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Angola

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Kurumsal sağlıklı yaşam yazılımı, kuruluşlara sağlıklı yaşam programlarını organize etmek, yönetmek ve yönetmek için araçlar sağlar. Bu çözümler şirketlerin, çalışanları sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini benimsemeye ve sürdürmeye teşvik eden girişimleri uygulamasına yardımcı olur. Kurumsal sağlık ürünleri, zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığı teşvik ederek, stresi azaltarak, sağlık bakım maliyetlerini düşürerek, üretkenliği artırarak, morali yükselterek ve daha güçlü ekip ilişkilerini teşvik ederek işletmelere fayda sağlar. Sağlık odaklı bir çalışma kültürü geliştirmeyi ve çalışanlar için destekleyici bir sosyal ağ kurmayı amaçlayan bu çözümlerden farklı büyüklük ve sektörlerdeki şirketler faydalanabilmektedir. Kurumsal sağlıklı yaşam çözümleri, fitness sağlığı eğitimi, gizli sağlık değerlendirmeleri, şirket çapındaki sağlık sorunları, çalışanların katılımının ve ilerlemesinin izlenmesi, sağlıklı yaşam dersleri, ruh sağlığı uzmanlarına erişim ve kullanım kolaylığı için mobil uyumlu seçenekler gibi özellikleri içerebilir. Bu çözümler genellikle iş memnuniyetini ve ekip dinamiklerini izlemek için çalışan bağlılığı yazılımının yanı sıra faydalara kolay erişim için fayda yönetimi yazılımıyla entegre edilir. İşletmeler ayrıca çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarının yanı sıra finansal sağlıklarını da destekleyen kapsamlı bir sağlıklı yaşam girişimi için kurumsal sağlık çözümlerini finansal sağlık yazılımıyla birleştirebilir.
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ekincare
ekincare.com
Fortune 500 şirketlerinin güvendiği ekincare, kuruluşların sağlık bakım maliyetlerinden %25'e kadar tasarruf etmesine ve sağlık sigortası primlerini düşürmesine yardımcı olan yapay zeka destekli, patent başvurusu yapılmış entegre bir sağlık faydaları platformudur. Ürünümüz, teletıp, sağlık kontrolleri, zihinsel sağlık, fitness ve beslenme hizmetlerinin kurumsal çalışanlar için Hindistan'ı tek bir platformda, birleşik bir deneyimle sorunsuz bir şekilde dolaşarak kolayca erişilebilir olmasını sağlar. Yapay zeka motorumuz, tüm tıbbi kayıtların dijitalleştirilmesini sağlar ve şirketlere potansiyel sağlık riskleri ve iyileştirici eylemler hakkında gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar. Şu anda 250'den fazla şirkete hizmet veriyoruz ve platformda 350.000'den fazla çalışanın ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlığını yönetiyoruz.
Workit Health
workithealth.com
Workit Health, Suboxone ve naltrekson da dahil olmak üzere teletıp opioid ve alkol tedavisinin en güvenilir sağlayıcısıdır.
MindNation
mindnation.com
2019 yılında kurulan MindNation, hem kuruluşlar hem de topluluklar için güvenilir bir ortak olarak dünya çapında büyüyen yenilikçi bir ruh sağlığı ve refah kuruluşudur. Ekiplerin ve bireylerin seslerinin duyulduğunu hissetmelerine ve tam kapasitelerini kullanmalarına yardımcı olmak için zihinsel sağlık desteği sağlıyoruz. Bütünsel ve ihtiyaçlara dayalı programımıza, etkili, %100 güvenli ve gizli hizmetlerle (konuşmalardan eğitime, terapiye kadar) her zaman, her yerde erişilebilir.
Dialogue
dialogue.co
Dialogue, dünyanın önde gelen teletıp şirketlerinden biri ve Kanada'nın 1 numaralı sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyor. Hiç kimsenin sağlığı söz konusu olduğunda uzlaşmaması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle dünyadaki en iyi teletıp platformunu oluşturmak için yıllardır çok çalışıyoruz. Platformumuzdaki milyonlarca Kanadalıya uzmanlık, rahatlık ve sıcaklıkla sunulan yüksek kaliteli sağlık hizmetlerini sunarken onlardan öğreniyoruz. Sonuçta sağlık her şeydir.
inKin
inkin.com
inKin Kurumsal Sağlık çözümü, kullanımı basit ve etkili bir araçtır: 1. Dostça fitness yarışmaları düzenlemek ve çalışanların kendi refahlarını takip etmelerine ve şirkette sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmelerine yardımcı olmak; 2. Sanal ekip oluşturma ve personel katılımı; 3. Kurumsal sağlıklı yaşam kolaylığı. inKin, kullanıcıların kişisel veya kurumsal kullanımları için özel wellness alanları oluşturmalarına olanak tanıyor.
Ollie Health
ollie.health
Ruh Sağlığı şirket verimliliğinin sessiz katilidir. Depresyon ve Anksiyetenin yılda 400 milyon iş günü kaybına neden olduğu tahmin edilmektedir. Yüksek performanslı bireyler ve ekiplerin nihayet uygun fiyatlı, anonim ve günlük programınıza uyan zihinsel sağlık desteğine erişmeleri gerekiyor. Ollie Kredileri ile tanışın. İsteğe bağlı sağlık hizmeti avantajı. Ekibinizdeki herkes, zihinsel sağlık destek seansları için tamamen isimsiz olarak rezervasyon yapmak üzere şirketin kredi cüzdanına erişebilir. Sadece mutlu bir ekip değil, sağlıklı bir ekip oluşturun.
Nivati
nivati.com
Nivati, çok boyutlu bir çalışan ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam platformudur - bunu söylemenin süslü bir yolu - şirketlerin kaygı ve depresyonu azaltmalarına ve işyerindeki genel refahı iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz, böylece şirketler çalışanların işte kalma oranını ve performansını artırabilir.
Wellness 360
wellness360.co
Wellness360, bir hizmet olarak yazılım (SaaS) sağlıklı yaşam teknolojisi platformudur. Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarına, Ödeme Yapanlara, Sosyal Yardım Komisyoncularına, Sağlık Şirketlerine ve İşverenlere kapsamlı çalışan sağlıklı yaşam programı sağlar. Misyonumuz, insanlara alışkanlıklarını değiştirmeleri, sağlıklarını ve refahlarını iyileştirmeleri ve kronik hastalık risklerini azaltmaları için doğru araçları sağlamaktır. Wellness360, daha iyi çalışan katılımını teşvik etmek için bir ödül motoru ve ilerlemeyi izlemek için bir izleyici ile birlikte, İHD, koçluk, kişisel ve grup zorlukları, etkinlikler vb. ile kişiye özel sağlıklı yaşam çözümleri sunan sağlıklı yaşam girişimlerini optimize eder. Anahtar teslimi çözümler daha iyi çalışan sağlığı, daha fazla üretkenlik, daha iyi iş memnuniyeti, daha düşük sağlık bakım maliyetleri sunar ve uzun vadeli davranış değişikliklerini teşvik eder. Kısacası, özelleştirilebilir duyarlı yazılım programı, doğrulanabilir sonuçlar vererek her müşterinin ihtiyaçlarına uyacak şekilde oluşturulmuştur. Temel Özellikler: • Biyometrik Tarama • Sağlık riski değerlendirmesi (HRA) • Katılımcı ve Toplu Raporlama • Beslenme/Etkinlik Takibi • Sağlıklı Yaşam Mücadelesi Kütüphanesi • Yerel iOS ve Android uygulamaları • Ödüller ve Teşvik Yönetimi • Beyaz etiketli platform ve uygulama • İletişim Merkezi • Katılımcı ve Toplu Raporlama • Gerçek zamanlı analizler • Yıllık Sağlık Programı Planı • İletişim Planı ve Materyalleri • Program Yöneticisi Kılavuzu • Kullanıma Hazır Sağlık Programları • Sonuç Değerlendirme Raporu • Tek Oturum Açma • Eşler arası mesajlaşma • Bireysel ve ekip lider tabloları • Eğitim kitaplığı ve kaynakları • Sosyal sağlıklı yaşam için haber akışı ve topluluk • Giyilebilir Cihaz ve Uygulama cihazı entegrasyonu • Veri Akışları • Sağlık Koçluğu Programları
nilo.health
nilohealth.com
nilo.health tüm işgücünüz için zihinsel sağlık desteğidir. Platformumuz, çalışanlara psikologlar, kendi kendine rehberli programlar ve meditasyonlar ile uzmanların rehberliğinde yuvarlak masa toplantıları içeren 1:1 oturumlara erişim olanağı sağlar. Yalnızca ekip üyelerinin zihinsel sağlığını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda şirketinizi çalışmak için daha iyi bir yer haline getirir, üretkenliği artırır ve ciroları azaltır. Amacımız basit: Ruh sağlığı desteğini herkes için erişilebilir kılmak, insanları kendi refahlarının sorumluluğunu üstlenmeye teşvik etmek ve şirketlerin olumlu çalışma ortamları yaratmasına yardımcı olmak.
Headversity
headversity.com
Headversity, sürekli uygulama ve beceri ölçümü bilimine dayanan tek işgücü ruh sağlığı platformudur. Herkes için basitleştirilmiş, çalışanların ve ekiplerin işyerinde zihinsel zindelik, psikolojik güvenlik, özenli liderlik ve saygı konularında temel beceriler geliştirmelerine yardımcı olan, her cihaza yönelik bir çözümdür. Şu anda 18 ülke ve 26 sektörde 3 milyondan fazla kişinin hayatını etkileyen kafa karışıklığı, temel zihinsel sağlık becerilerinin günlük işlerde tutarlı bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırarak daha az hak talebine, daha düşük maliyetlere ve daha yüksek üretkenliğe yol açıyor.
Oliva Health
oliva.health
Oliva, Birleşik Krallık ve Avrupa'nın 1 numaralı çalışan ruh sağlığı yardımıdır. Çalışanların işyerinde ve ötesinde zihinsel sağlıklarını etkileyen önemli anlara yanıt vermelerine yardımcı olarak personeli elde tutmayı ve olağanüstü çabayı teşvik ediyoruz. Bunu şu şekilde yapıyoruz: - Bireylerin zihinsel sağlıklarını kontrol altına almalarını sağlamak. Yöneticinin duygusal zekasını geliştirmek - İK ekiplerinin kurum çapında psikolojik güvenlik oluşturmasına yardımcı olunması Ve sonuçlar ortada: ✅ %65 performans artışı ✅ %73 daha iyi elde tutma ✅ %90 bunu genel olarak en sevdikleri fayda olarak değerlendiriyor
MoveSpring
movespring.com
MoveSpring, şirketler için eğlenceli, kullanımı kolay bir aktivite ve adım mücadelesi platformudur. Etkinliğinizi izlemek için yerel iOS, Android ve web uygulamalarımızla gerçek zamanlı olarak senkronize edilen giyilebilir bir cihaz veya akıllı telefon bağlayın.
Bayzat
bayzat.com
Bayzat iş yapış şeklini iyiye doğru değiştiriyor. Yenilikçi İK, bordro ve sigorta teknolojileri geliştirdik ve herkese fayda sağlayan birinci sınıf bir çalışan deneyimi yarattık. Bunu tüm işverenlerin erişimine açık hale getirerek işletmeleri bir sonraki seviyeye taşıyacak ve iş hayatında yepyeni fırsatların önünü açacağız. İK teknolojimiz, izin yönetimi, çalışan kayıtlarının tutulması, devam takibi ve çalışanlarınız için vardiya programlarının yönetilmesi gibi İK süreçlerinde zamandan tasarruf etmenize olanak tanır. Bordro teknolojimiz bizi BAE'nin ilk otomatik bordro işleme yazılımı haline getiriyor ve hem işveren hem de çalışanlar için iş masraflarını yönetmek için kolaylaştırılmış bir deneyim sağlıyor. Bayzat aynı zamanda insanların tıbbi politikalarla ilgili düşünme ve etkileşim biçimlerini de değiştirdi. Bu, sağlık sigortanızı kullanmanın kolay, basit, sezgisel ve mobil olduğu anlamına gelir! Sağlık sigortası teknolojimiz semptomları, faydaları, tedavileri ve klinikleri arama, doktor randevusu alma, tıbbi talebinizi uygulamamız üzerinden gönderme gibi güçlü özellikler sağlar. Çalışanlar için iş hayatı deneyimini, iş avantajları, finansal sağlık ve sağlık desteğini parmaklarınızın ucuna getiren teknolojiyle yeniden tanımlıyoruz.
Calm
calm.com
Calm, stresi yönetmenize, daha iyi uyumanıza ve daha mutlu, daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, uyku, meditasyon ve rahatlamaya yönelik 1 numaralı uygulamaya sahip lider zihinsel sağlık markasıdır. Yedi dilde yüzlerce saatlik orijinal ses içeriğiyle Calm, 190'dan fazla ülkedeki kullanıcıları destekliyor. Apple'ın 2017 Yılın iPhone Uygulaması ve Fast Company'nin 2020'nin En Yenilikçi Şirketlerinden biri olan Calm, bugüne kadar 100 milyondan fazla indirme sayısına ulaştı.
Bravely
workbravely.com
Bravely, grup eğitimini, bireysel isteğe bağlı koçluğu ve dijital mikro öğrenmeyi, çalışanlara bireysel dönüşümü deneyimlemek ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatan tek bir platformda merkezileştiren yeni nesil bir öğrenme çözümüdür. Bravely'nin denetlenmiş profesyonel koçlardan oluşan ağına erişim, çalışan ve kurumsal performansı güçlendirmek için refahı ve gelişimi teşvik eder. Önde gelen kuruluşlar çalışanlarına Bravely'i sunduğunda, Çalışan ekiplerinin ve yöneticilerinin sunduğu desteği ölçeklendiriyor ve gelişen iş dünyasında kültürlerini dönüştürüyorlar. Son derece deneyimli kolaylaştırıcılar ve koçlardan oluşan küresel ağımız, yalnızca en son araştırmalarla değil aynı zamanda yüz binlerce koçluk oturumundan elde edilen özel bilgilerle desteklenen, önde gelen işyeri öğrenim uzmanları tarafından tasarlanan içeriği sunar. Zillow, Pinterest ve Autodesk gibi birinci sınıf kuruluşlardaki çalışanları desteklemekten gurur duyuyoruz.
Woliba
woliba.io
Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda tipik iş gününün sınırlarını aşarak iş-yaşam dengesine bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Woliba ile kuruluşlar otomatik iletişime, gerçek zamanlı verilere ve analitiklere erişim kazanarak sıradanların ötesine geçen bir iş yeri yaratmalarına olanak tanıyor. Platformumuz, her ekip üyesinin kendisini değerli ve ilgili hissetmesini sağlayarak bağlantı, tanınma ve büyüme kültürünü teşvik etmek üzere tasarlanmıştır.
Pazcare
pazcare.com
İşverenler tarafından sağlanan tüm ödeneklere (Gıda, Yakıt, Telekom, Hediye, Eğitim ve Geliştirme ve daha fazlası) erişim için tek kart. Pazcard ile çalışanlarınıza vergi avantajlarından maksimum düzeyde yararlanın ve aylık giderlerini planlayın. İster Zomato üzerinden yemek siparişi verin, ister yakınınızdaki büyük mağazadan yiyecek satın alın; Pazcard, çalışanlarınızın kullanması gereken tek araçtır.
Meditopia
meditopia.com
Ruh sağlığınız için günlük destek Farkındalık meditasyon programımızla kendinizi daha mutlu hissedin ve duygusal sağlığınızı iyileştirin. Stresi, kaygıyı azaltın ve daha iyi uyuyun. Bugün sertifikalı bir uzmanla konuşun ve ihtiyacınız varsa 1'e 1 destek alın.
Wellable
wellable.co
Wellable, her büyüklükteki kuruluşa ilgi çekici çalışan refah programları oluşturma yetkisi veren, Boston merkezli bir bütünsel sağlıklı yaşam sağlayıcısıdır. Dünyanın her yerindeki işverenler, sağlık planları ve mülklerle çalışan Wellable'ın 35'ten fazla farklı ülkede aktif kullanıcısı var. Müşteriler, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını desteklemek, organizasyon kültürünü güçlendirmek ve temel işyeri üretkenlik ölçümlerini iyileştirmek için Wellable ile ortaklık yapıyor. Wellable, müşterilerin kuruluşları için en uygun ürünleri seçmelerine olanak tanıyan modüler bir sağlıklı yaşam teknolojileri ve hizmetleri ekosistemi sunuyor. Temel çözümler şunları içerir: - Ödüllü sağlıklı yaşam platformu - Multimedya eğitim içeriği - İsteğe bağlı fitness ve farkındalık dersleri - Entegre yaşam tarzı harcama hesapları - Bütünsel sağlık koçluğu - Yerinde veya sanal sağlıklı yaşam etkinlikleri ve aktiviteleri
Talkspace
talkspace.com
Talkspace zihinsel sağlığınızı iyileştirmenin en uygun ve uygun fiyatlı yoludur. Cihazınızın rahatlığında eyaletinizdeki lisanslı bir terapistle eşleştirin ve metin, ses ve video aracılığıyla mesaj gönderin. Abonelik hizmetimiz, 13 yaş ve üzeri herkese yüksek kalitede ruh sağlığı bakımı sağlıyor ve halihazırda 1 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Love.talkspace.com adresinde neler söyleyeceklerini görün.
Spring Health
springhealth.com
Spring Health'in misyonu ruh sağlığının önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Çalışanlarınızın tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi sunmak için klinik olarak kanıtlanmış teknolojiyi birinci sınıf sağlayıcılarla birleştiriyoruz.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One'ın amacı, sizi büyük resimden uzaklaştıran idari yüklerin üstesinden gelerek yüksek teknoloji işletmenizin gelişmesine yardımcı olmaktır. Yenilikçi, büyüme odaklı şirketler için tasarlanmış rekabetçi avantajlar ve dış kaynaklı İK sunuyoruz. Yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın, operasyonlarınızı kolaylaştırıp ölçeklendirmenin, İK maliyetlerini istikrara kavuşturmanın ve işletmenizi korumanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu ağır yükü bize bırakın, böylece siz de işinizi bir sonraki aşamaya taşımaya odaklanabilirsiniz.
Modern Health
joinmodernhealth.com
Değere dayalı bakımı tek bir uygulamada kolayca erişilebilir, kişiselleştirilmiş, kültür merkezli ve işverenler için uygulanabilir hale getiriyoruz. Bugün bir demo talep edin.
Headspace
headspace.com
Ekibinizin zihinsel sağlığı her şeydir. Çalışanlar tarafından sevilen ve günümüzün işyerleri için özel olarak tasarlanan Headspace for Work, popüler, bilime dayalı bir uygulamayı kuruma uygun bir programla birleştiren, modern organizasyonlara yönelik tek çalışan ruh sağlığı çözümüdür. Üyelerin sevdiği meditasyon, farkındalık ve uyku uygulamamız ve özel kurumsal ürün ve hizmetlerimiz aracılığıyla, kuruluşların ciddi sonuçlara yol açan daha şefkatli ve üretken kültürler oluşturmasına yardımcı oluyoruz. 70 Milyondan Fazla İndirme: Ekibinizin kullanacağı ve seveceği bir çözüm Enterprise Ready: Dünya çapında 2.000'den fazla üst düzey kuruluşu destekler Bilim Tarafından Desteklenir: Tüm dijital sağlık ve wellness şirketlerinin en büyük araştırma kanallarından biri
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health, önde gelen kurumsal sağlık ve sağlıklı yaşam platformudur. Kondisyon yönetimi kursları ve birinci sınıf eğitmenler, uzmanlar ve ünlülerin sunduğu çok çeşitli egzersiz ve meditasyon derslerine anında erişim gibi tam sağlık çözümleri sunuyoruz. Sınıfının en iyisi etkileşimi artırmak ve dijital platformumuz ve geniş fitness stüdyoları ve spor salonları ağımız aracılığıyla entegre bir çözüm sunmak için en iyi sağlık planları ve 19.000'den fazla kurumsal müşteriyle çalışıyoruz. Çalışanlarınızın ve üyelerinizin daha aktif olmalarına ve iş arkadaşları, arkadaşlar ve aileleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olarak, sağlıklı bir yaşam tarzını eğlenceli ve motive edici hale getiren önleyici bakım için tek durak noktasıyız. FitOn Health, 1 milyardan fazla egzersiz dakikasını tamamlayan 13 milyondan fazla üyeyle lider bir etkileşime sahiptir.
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