Kurumsal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ermenistan

Wellness 360

wellness360.co

Wellness360, bir hizmet olarak yazılım (SaaS) sağlıklı yaşam teknolojisi platformudur. Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarına, Ödeme Yapanlara, Sosyal Yardım Komisyoncularına, Sağlık Şirketlerine ve İşverenlere kapsamlı çalışan sağlıklı yaşam programı sağlar. Misyonumuz, insanlara alışkanlıklarını değiştirmeleri, sağlıklarını ve refahlarını iyileştirmeleri ve kronik hastalık risklerini azaltmaları için doğru araçları sağlamaktır. Wellness360, daha iyi çalışan katılımını teşvik etmek için bir ödül motoru ve ilerlemeyi izlemek için bir izleyici ile birlikte, İHD, koçluk, kişisel ve grup zorlukları, etkinlikler vb. ile kişiye özel sağlıklı yaşam çözümleri sunan sağlıklı yaşam girişimlerini optimize eder. Anahtar teslimi çözümler daha iyi çalışan sağlığı, daha fazla üretkenlik, daha iyi iş memnuniyeti, daha düşük sağlık bakım maliyetleri sunar ve uzun vadeli davranış değişikliklerini teşvik eder. Kısacası, özelleştirilebilir duyarlı yazılım programı, doğrulanabilir sonuçlar vererek her müşterinin ihtiyaçlarına uyacak şekilde oluşturulmuştur. Temel Özellikler: • Biyometrik Tarama • Sağlık riski değerlendirmesi (HRA) • Katılımcı ve Toplu Raporlama • Beslenme/Etkinlik Takibi • Sağlıklı Yaşam Mücadelesi Kütüphanesi • Yerel iOS ve Android uygulamaları • Ödüller ve Teşvik Yönetimi • Beyaz etiketli platform ve uygulama • İletişim Merkezi • Katılımcı ve Toplu Raporlama • Gerçek zamanlı analizler • Yıllık Sağlık Programı Planı • İletişim Planı ve Materyalleri • Program Yöneticisi Kılavuzu • Kullanıma Hazır Sağlık Programları • Sonuç Değerlendirme Raporu • Tek Oturum Açma • Eşler arası mesajlaşma • Bireysel ve ekip lider tabloları • Eğitim kitaplığı ve kaynakları • Sosyal sağlıklı yaşam için haber akışı ve topluluk • Giyilebilir Cihaz ve Uygulama cihazı entegrasyonu • Veri Akışları • Sağlık Koçluğu Programları