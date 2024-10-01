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Kurumsal Sağlık Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan

Kurumsal sağlıklı yaşam yazılımı, kuruluşlara sağlıklı yaşam programlarını organize etmek, yönetmek ve yönetmek için araçlar sağlar. Bu çözümler şirketlerin, çalışanları sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini benimsemeye ve sürdürmeye teşvik eden girişimleri uygulamasına yardımcı olur. Kurumsal sağlık ürünleri, zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığı teşvik ederek, stresi azaltarak, sağlık bakım maliyetlerini düşürerek, üretkenliği artırarak, morali yükselterek ve daha güçlü ekip ilişkilerini teşvik ederek işletmelere fayda sağlar. Sağlık odaklı bir çalışma kültürü geliştirmeyi ve çalışanlar için destekleyici bir sosyal ağ kurmayı amaçlayan bu çözümlerden farklı büyüklük ve sektörlerdeki şirketler faydalanabilmektedir. Kurumsal sağlıklı yaşam çözümleri, fitness sağlığı eğitimi, gizli sağlık değerlendirmeleri, şirket çapındaki sağlık sorunları, çalışanların katılımının ve ilerlemesinin izlenmesi, sağlıklı yaşam dersleri, ruh sağlığı uzmanlarına erişim ve kullanım kolaylığı için mobil uyumlu seçenekler gibi özellikleri içerebilir. Bu çözümler genellikle iş memnuniyetini ve ekip dinamiklerini izlemek için çalışan bağlılığı yazılımının yanı sıra faydalara kolay erişim için fayda yönetimi yazılımıyla entegre edilir. İşletmeler ayrıca çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlıklarının yanı sıra finansal sağlıklarını da destekleyen kapsamlı bir sağlıklı yaşam girişimi için kurumsal sağlık çözümlerini finansal sağlık yazılımıyla birleştirebilir.

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Headspace

Headspace

headspace.com

Ekibinizin zihinsel sağlığı her şeydir. Çalışanlar tarafından sevilen ve günümüzün işyerleri için özel olarak tasarlanan Headspace for Work, popüler, bilime dayalı bir uygulamayı kuruma uygun bir programla birleştiren, modern organizasyonlara yönelik tek çalışan ruh sağlığı çözümüdür. Üyelerin sevdi...

Calm

Calm

calm.com

Calm, stresi yönetmenize, daha iyi uyumanıza ve daha mutlu, daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, uyku, meditasyon ve rahatlamaya yönelik 1 numaralı uygulamaya sahip lider zihinsel sağlık markasıdır. Yedi dilde yüzlerce saatlik orijinal ses içeriğiyle Calm, 190'dan fazla...

Meditopia

Meditopia

meditopia.com

Ruh sağlığınız için günlük destek Farkındalık meditasyon programımızla kendinizi daha mutlu hissedin ve duygusal sağlığınızı iyileştirin. Stresi, kaygıyı azaltın ve daha iyi uyuyun. Bugün sertifikalı bir uzmanla konuşun ve ihtiyacınız varsa 1'e 1 destek alın.

Pazcare

Pazcare

pazcare.com

İşverenler tarafından sağlanan tüm ödeneklere (Gıda, Yakıt, Telekom, Hediye, Eğitim ve Geliştirme ve daha fazlası) erişim için tek kart. Pazcard ile çalışanlarınıza vergi avantajlarından maksimum düzeyde yararlanın ve aylık giderlerini planlayın. İster Zomato üzerinden yemek siparişi verin, ister ya...

FitOn

FitOn

fitonapp.com

FitOn Health, önde gelen kurumsal sağlık ve sağlıklı yaşam platformudur. Kondisyon yönetimi kursları ve birinci sınıf eğitmenler, uzmanlar ve ünlülerin sunduğu çok çeşitli egzersiz ve meditasyon derslerine anında erişim gibi tam sağlık çözümleri sunuyoruz. Sınıfının en iyisi etkileşimi artırmak ve d...

Talkspace

Talkspace

talkspace.com

Talkspace zihinsel sağlığınızı iyileştirmenin en uygun ve uygun fiyatlı yoludur. Cihazınızın rahatlığında eyaletinizdeki lisanslı bir terapistle eşleştirin ve metin, ses ve video aracılığıyla mesaj gönderin. Abonelik hizmetimiz, 13 yaş ve üzeri herkese yüksek kalitede ruh sağlığı bakımı sağlıyor ve ...

Modern Health

Modern Health

joinmodernhealth.com

Değere dayalı bakımı tek bir uygulamada kolayca erişilebilir, kişiselleştirilmiş, kültür merkezli ve işverenler için uygulanabilir hale getiriyoruz. Bugün bir demo talep edin.

ekincare

ekincare

ekincare.com

Fortune 500 şirketlerinin güvendiği ekincare, kuruluşların sağlık bakım maliyetlerinden %25'e kadar tasarruf etmesine ve sağlık sigortası primlerini düşürmesine yardımcı olan yapay zeka destekli, patent başvurusu yapılmış entegre bir sağlık faydaları platformudur. Ürünümüz, teletıp, sağlık kontrolle...

Spring Health

Spring Health

springhealth.com

Spring Health'in misyonu ruh sağlığının önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Çalışanlarınızın tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi sunmak için klinik olarak kanıtlanmış teknolojiyi birinci sınıf sağlayıcılarla birleştiriyoruz.

Sequoia One

Sequoia One

one.sequoia.com

Sequoia One'ın amacı, sizi büyük resimden uzaklaştıran idari yüklerin üstesinden gelerek yüksek teknoloji işletmenizin gelişmesine yardımcı olmaktır. Yenilikçi, büyüme odaklı şirketler için tasarlanmış rekabetçi avantajlar ve dış kaynaklı İK sunuyoruz. Yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın, operasyo...

Bayzat

Bayzat

bayzat.com

Bayzat iş yapış şeklini iyiye doğru değiştiriyor. Yenilikçi İK, bordro ve sigorta teknolojileri geliştirdik ve herkese fayda sağlayan birinci sınıf bir çalışan deneyimi yarattık. Bunu tüm işverenlerin erişimine açık hale getirerek işletmeleri bir sonraki seviyeye taşıyacak ve iş hayatında yepyeni fı...

Wellable

Wellable

wellable.co

Wellable, her büyüklükteki kuruluşa ilgi çekici çalışan refah programları oluşturma yetkisi veren, Boston merkezli bir bütünsel sağlıklı yaşam sağlayıcısıdır. Dünyanın her yerindeki işverenler, sağlık planları ve mülklerle çalışan Wellable'ın 35'ten fazla farklı ülkede aktif kullanıcısı var. Müşteri...

Workit Health

Workit Health

workithealth.com

Workit Health, Suboxone ve naltrekson da dahil olmak üzere teletıp opioid ve alkol tedavisinin en güvenilir sağlayıcısıdır.

nilo.health

nilo.health

nilohealth.com

nilo.health tüm işgücünüz için zihinsel sağlık desteğidir. Platformumuz, çalışanlara psikologlar, kendi kendine rehberli programlar ve meditasyonlar ile uzmanların rehberliğinde yuvarlak masa toplantıları içeren 1:1 oturumlara erişim olanağı sağlar. Yalnızca ekip üyelerinin zihinsel sağlığını iyileş...

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely, grup eğitimini, bireysel isteğe bağlı koçluğu ve dijital mikro öğrenmeyi, çalışanlara bireysel dönüşümü deneyimlemek ve iş yerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerle donatan tek bir platformda merkezileştiren yeni nesil bir öğrenme çözümüdür. Bravely'nin denetlenmiş profesyo...

Woliba

Woliba

woliba.io

Woliba'da sağlıklı yaşamı, katılımı, takdiri ve ödülleri mobil uyumlu tek bir platformda kusursuz bir şekilde entegre ederek işyerini yeniden tanımlıyoruz. Birden fazla sistemin hokkabazlık yaptığı günler geride kaldı; Woliba hepsini birleştiriyor. Hepsi bir arada çözümümüz yalnızca süreçleri kolayl...

MindNation

MindNation

mindnation.com

2019 yılında kurulan MindNation, hem kuruluşlar hem de topluluklar için güvenilir bir ortak olarak dünya çapında büyüyen yenilikçi bir ruh sağlığı ve refah kuruluşudur. Ekiplerin ve bireylerin seslerinin duyulduğunu hissetmelerine ve tam kapasitelerini kullanmalarına yardımcı olmak için zihinsel sağ...

Dialogue

Dialogue

dialogue.co

Dialogue, dünyanın önde gelen teletıp şirketlerinden biri ve Kanada'nın 1 numaralı sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyor. Hiç kimsenin sağlığı söz konusu olduğunda uzlaşmaması gerektiğine inanıyoruz, bu nedenle dünyadaki en iyi teletıp platformunu oluşturmak için yıllardır çok çalışıyoruz. Platformumuz...

inKin

inKin

inkin.com

inKin Kurumsal Sağlık çözümü, kullanımı basit ve etkili bir araçtır: 1. Dostça fitness yarışmaları düzenlemek ve çalışanların kendi refahlarını takip etmelerine ve şirkette sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmelerine yardımcı olmak; 2. Sanal ekip oluşturma ve personel katılımı; 3. Kurumsal sağlıklı...

Ollie Health

Ollie Health

ollie.health

Ruh Sağlığı şirket verimliliğinin sessiz katilidir. Depresyon ve Anksiyetenin yılda 400 milyon iş günü kaybına neden olduğu tahmin edilmektedir. Yüksek performanslı bireyler ve ekiplerin nihayet uygun fiyatlı, anonim ve günlük programınıza uyan zihinsel sağlık desteğine erişmeleri gerekiyor. Ollie K...

Nivati

Nivati

nivati.com

Nivati, çok boyutlu bir çalışan ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam platformudur - bunu söylemenin süslü bir yolu - şirketlerin kaygı ve depresyonu azaltmalarına ve işyerindeki genel refahı iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz, böylece şirketler çalışanların işte kalma oranını ve performansını artırabilir.

Wellness 360

Wellness 360

wellness360.co

Wellness360, bir hizmet olarak yazılım (SaaS) sağlıklı yaşam teknolojisi platformudur. Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarına, Ödeme Yapanlara, Sosyal Yardım Komisyoncularına, Sağlık Şirketlerine ve İşverenlere kapsamlı çalışan sağlıklı yaşam programı sağlar. Misyonumuz, insanlara alışkanlıklarını değiştirm...

Headversity

Headversity

headversity.com

Headversity, sürekli uygulama ve beceri ölçümü bilimine dayanan tek işgücü ruh sağlığı platformudur. Herkes için basitleştirilmiş, çalışanların ve ekiplerin işyerinde zihinsel zindelik, psikolojik güvenlik, özenli liderlik ve saygı konularında temel beceriler geliştirmelerine yardımcı olan, her ciha...

Oliva Health

Oliva Health

oliva.health

Oliva, Birleşik Krallık ve Avrupa'nın 1 numaralı çalışan ruh sağlığı yardımıdır. Çalışanların işyerinde ve ötesinde zihinsel sağlıklarını etkileyen önemli anlara yanıt vermelerine yardımcı olarak personeli elde tutmayı ve olağanüstü çabayı teşvik ediyoruz. Bunu şu şekilde yapıyoruz: - Bireylerin zi...

MoveSpring

MoveSpring

movespring.com

MoveSpring, şirketler için eğlenceli, kullanımı kolay bir aktivite ve adım mücadelesi platformudur. Etkinliğinizi izlemek için yerel iOS, Android ve web uygulamalarımızla gerçek zamanlı olarak senkronize edilen giyilebilir bir cihaz veya akıllı telefon bağlayın.

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