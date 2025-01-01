Kurumsal Gönüllülük Platformları - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kurumsal gönüllülük platformları kuruluşlara gönüllü girişimleri düzenlemek, yönetmek ve denetlemek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Bu çözümler, çalışanların misyon odaklı hayır kurumlarına, programlara ve etkinliklere katılımını artırır. Çalışan katılımını ve katılımını artırmak için şirketleri ve İK departmanlarını güçlendirirler. Kurumsal gönüllülük çözümlerinin özellikleri arasında ilerlemeyi izlemeye yönelik dahili gösterge tabloları, şirketin etkisini sergilemeye yönelik halka açık gösterge tabloları ve çalışanların katılımını ve ödüllerini yönetmeye yönelik araçlar yer alır.
Yeni Uygulama Gönder
Submittable
submittable.com
Gönderilebilir, hibe yönetimi ve gönüllü süreçlerini kolaylaştırarak, başvuru, inceleme ve izleme süreçlerini verimli hale getiren bir platformdur.
Millie
milliegiving.com
Millie, bağış yapmayı ve gönüllü çalışmayı kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlerin sosyal etki programları geliştirmelerine yardımcı olur.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse, gönüllü fırsatlarını yönetmek, etkinlikler düzenlemek ve toplumsal etkileri izlemek için tasarlanmış bir platformdur.
Lets
joinlets.de
Lets uygulaması, şirketlerin gönüllü çalışmalarını ve sosyal sorumluluk projelerini tek bir yerden yönetmelerini sağlar, etkilerini ölçer ve anlamlı bir kurumsal kültür oluşturur.
Selflessly
selflessly.io
Selflessly, çalışanların bağış yapmasını, gönüllü olmasını ve topluma katkıda bulunmasını sağlayan bir yazılım sunar. Kurumsal sosyal sorumluluk yönetimine yardımcı olur.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo, yardıma ihtiyaç duyanlarla yardım etmek isteyenleri bir araya getirir; STK'lara, bireylere ve işletmelere sosyal etki sağlama imkanı sunar.
Visit.org
visit.org
Visit.org, çalışanların ilgi duyduğu konularla bağlantı kurarak, daha bağlı bir iş gücü oluşturmayı amaçlayan bir organizasyon yazılımıdır.
Field Day
fieldday.com
Field Day, şirketlerin çalışanlarına gönüllü etkinlik ve bağış programları oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, şirketlerin çalışan bağışları, gönüllülük ve hibe yönetimini kolaylaştıran bir kurumsal sosyal sorumluluk yazılımıdır.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell, çalışanların bağış yapma ve gönüllü programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir kurumsal sosyal etki platformudur.
© 2025 WebCatalog, Inc.