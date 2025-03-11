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Kurumsal Gönüllülük Platformları
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Kurumsal Gönüllülük Platformları - En Popüler Uygulamalar

Kurumsal gönüllülük platformları kuruluşlara gönüllü girişimleri düzenlemek, yönetmek ve denetlemek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Bu çözümler, çalışanların misyon odaklı hayır kurumlarına, programlara ve etkinliklere katılımını artırır. Çalışan katılımını ve katılımını artırmak için şirketleri ve İK departmanlarını güçlendirirler. Kurumsal gönüllülük çözümlerinin özellikleri arasında ilerlemeyi izlemeye yönelik dahili gösterge tabloları, şirketin etkisini sergilemeye yönelik halka açık gösterge tabloları ve çalışanların katılımını ve ödüllerini yönetmeye yönelik araçlar yer alır.

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Submittable

Submittable

submittable.com

Gönderilebilir, hibe yönetimi ve gönüllü süreçlerini kolaylaştırarak, başvuru, inceleme ve izleme süreçlerini verimli hale getiren bir platformdur.

Millie

Millie

milliegiving.com

Millie, bağış yapmayı ve gönüllü çalışmayı kolaylaştıran bir platformdur. Şirketlerin sosyal etki programları geliştirmelerine yardımcı olur.

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

GivePulse, gönüllü fırsatlarını yönetmek, etkinlikler düzenlemek ve toplumsal etkileri izlemek için tasarlanmış bir platformdur.

Lets

Lets

joinlets.de

Lets uygulaması, şirketlerin gönüllü çalışmalarını ve sosyal sorumluluk projelerini tek bir yerden yönetmelerini sağlar, etkilerini ölçer ve anlamlı bir kurumsal kültür oluşturur.

Selflessly

Selflessly

selflessly.io

Selflessly, çalışanların bağış yapmasını, gönüllü olmasını ve topluma katkıda bulunmasını sağlayan bir yazılım sunar. Kurumsal sosyal sorumluluk yönetimine yardımcı olur.

Visit.org

Visit.org

visit.org

Visit.org, çalışanların ilgi duyduğu konularla bağlantı kurarak, daha bağlı bir iş gücü oluşturmayı amaçlayan bir organizasyon yazılımıdır.

Field Day

Field Day

fieldday.com

Field Day, şirketlerin çalışanlarına gönüllü etkinlik ve bağış programları oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur.

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds, şirketlerin çalışan bağışları, gönüllülük ve hibe yönetimini kolaylaştıran bir kurumsal sosyal sorumluluk yazılımıdır.

Groundswell

Groundswell

groundswell.io

Groundswell, çalışanların bağış yapma ve gönüllü programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir kurumsal sosyal etki platformudur.

Kambeo

Kambeo

kambeo.io

Kambeo, yardıma ihtiyaç duyanlarla yardım etmek isteyenleri bir araya getirir; STK'lara, bireylere ve işletmelere sosyal etki sağlama imkanı sunar.

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Kurumsal Gönüllülük Platformları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog