Kurumsal Gönüllülük Platformları - En Popüler Uygulamalar - Timor-Leste

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Kurumsal gönüllülük platformları kuruluşlara gönüllü girişimleri düzenlemek, yönetmek ve denetlemek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Bu çözümler, çalışanların misyon odaklı hayır kurumlarına, programlara ve etkinliklere katılımını artırır. Çalışan katılımını ve katılımını artırmak için şirketleri ve İK departmanlarını güçlendirirler. Kurumsal gönüllülük çözümlerinin özellikleri arasında ilerlemeyi izlemeye yönelik dahili gösterge tabloları, şirketin etkisini sergilemeye yönelik halka açık gösterge tabloları ve çalışanların katılımını ve ödüllerini yönetmeye yönelik araçlar yer alır.
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Submittable
submittable.com
Gönderilebilir, sosyal etki programlarınızı yerel ve küresel olarak başlatmak, yönetmek, ölçmek ve büyütmek için araçlarla size güç verir. Hibelerden ve KSS'den ödül ve burs programlarına kadar, hızlı bir fark yaratmaya başlayabilmeniz için sizinle ortaklık kuruyoruz. Başlangıç-bitiş platformu, iş akışınızı daha akıllı ve daha verimli hale getirerek daha iyi kararlara ve daha büyük etkilere yol açar. Başarı hakkında kolayca rapor edin, fon dağıtın, sahtekarlığı önleyin ve geleceği öğrenir - Sökme, programlarınızın yanında büyüyecek kadar esnek ve güçlüdür. Gönderilebilir, büyük vakıflardan ve şirketlerden hükümetlere, yüksek öğrenim ve daha fazlasına kadar 11 binden fazla kuruluş tarafından kullanılmaktadır ve bugüne kadar 25 milyondan fazla başvuruyu kabul etmiştir.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo, yardıma ihtiyacı olanlarla yardım etmek isteyenler arasında daha önce hiçbir platformda olmayan bir bağlantı kuruyor. Nedeni: Kâr amacı gütmeyen kuruluşların daha fazla para toplamasına, daha fazla insana ulaşmasına ve misyonlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak eksiksiz bir araç seti sunmak. Topluluk: Fark yaratanları amaç bulma, becerilerini iyilik için kullanma, amaçları destekleme, bağış toplama ve hayırsever sosyal profillerini büyütme konusunda güçlendirmek. Ticaret: İşletmelerin sosyal etkiye odaklı bir kültür oluşturmalarına ve ESG girişimlerini ve KSS programlarını hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell, çalışanların kendileri için en önemli amaçlar üzerinde etki yaratmasını sağlayan bağış eşleştirme, hediye verme ve gönüllülük programlarını zahmetsizce yöneten kurumsal bir sosyal etki platformudur. Platformumuz çalışanlara vergi avantajlı kişisel bağış hesapları sunmaktadır. Kurumsal yöneticiler, çalışanların dağıtması için hayır amaçlı dolarları bu hesaplara yönlendiren özel hediye verme ve eşleştirme programları oluşturabilir. Şirketler ayrıca şirket içinde oluşturulan ve yönetilen gönüllülük fırsatlarıyla çalışanların katılımını sağlayabilir veya gönüllü faaliyet veri tabanımız aracılığıyla sunulan on binlerce faaliyetten birini seçebilir. Masaüstü bilgisayardan veya beş yıldızlı mobil uygulamamız üzerinden erişilebilen Groundswell, bilgisayarda çalışmayan çalışanlar için program erişilebilirliğini en üst düzeye çıkararak program eşitliğini artırır. Temel Özellikler: Vergi Avantajlı Kişisel Bağış Hesapları: Çalışanlarınıza Bağışçı Tavsiyeli Fonlar tarafından desteklenen bağış hesapları sağlayın. Bunu hayır amaçlı bağışlar için 401(k) veya HSA sağlamak olarak düşünün. Bordro Verme: Çalışanlar, verme hesapları için benzersiz bir yönlendirme ve hesap numarasına erişebilir ve doğrudan bordro sağlayıcılarıyla doğrudan para yatırabilir; entegrasyon veya aylık mutabakat gerekmez. Otomatik Eşleştirmeler: Fonları çalışanınızın Kişisel Bağış Hesabıyla otomatik ve anında eşleştirin. Bireyselleştirilmiş çalışan uygunluğuyla programları özelleştirme, çalışan başına/program başına ayarlanabilir eşleşme sınırlarına sahip olma ve belirli zaman çizelgeleri belirleme olanağına sahip olacaksınız. Yapanlar için Dolar: Gönderilen ve onaylanan gönüllü saatleri için bir hayırseverlik maçı sunarak gönüllülüğü teşvik edin. Hediyeler: İş yıldönümü veya terfi gibi önemli anlarda çalışanınızın Kişisel Bağış Hesaplarına hayır amaçlı maaşlar gönderin. Gönüllü Etkinlikleri: Gönüllü etkinlikleri planlayın, yönetin ve raporlayın. Kurumsal hibeler: Kurumsal hibeler, 1,7 milyondan fazla uygun kar amacı gütmeyen kuruluşa sıfır ek ücret karşılığında gönderilebilir. Raporlama: Groundswell'in gerçek zamanlı verileri ve etkileşimli kontrol paneliyle sosyal etki programınızın performansını anında değerlendirin. Ertesi Gün Dağıtımı: Hayır kurumlarına para göndermek 60-90 gün süren diğer CSR platformlarından farklı olarak Groundswell'deki bağışların %90'ı elektronik fon transferi yoluyla 24 saat içinde dağıtılır.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Artık WizeHive'ın bir parçası olan Bright Funds, işyerinde bağış ve eşleştirme, çalışanların gönüllülüğü ve hibe yönetimine yönelik kapsamlı bir kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) yazılımıdır. Bright Funds, her ölçekteki işvereni destekleyerek çalışan bağlılığını, CSR girişimlerini ve hayırseverlik misyonunu yerine getirmelerine yardımcı olur. ✓ Çalışan bağışları ve gönüllülük için hepsi bir arada platform ✓ Bağışların otomatik olarak eşleştirilmesi ve ödenmesi ✓ Programınızı uzmanlarımızla tanımlayın ve başlatın ✓ Birkaç gün içinde hazır ve çalışır hale getirin (haftalar veya aylar değil) ✓ Dünya çapında 7,5 milyondan fazla tamamen incelenmiş bağışta bulunun kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ✓ Kredi kartı, maaş bordrosu veya PayPal aracılığıyla bağış yapın ✓ Uygun fiyatlı ve şeffaf fiyatlandırma ✓ Gerçek zamanlı raporlama
Selflessly
selflessly.io
İK ve İnsan Liderlerinin, bağış ve kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) konusunda dönüştürücü iş yeri kültürleri yaratmalarına yardımcı olmak için özverili bir şekilde hepsi bir arada yazılım sağlar. Kuruluşunuzun amaç odaklı kültürünü oluşturun ve ölçeklendirin. Ekibiniz birlikte bağışta bulunabilir, gönüllü olabilir, yardımda bulunabilir ve topluluk üzerinde etki yaratabilir. Hayırseverliği teşvik ederek, koordine ederek ve kutlayarak çalışanların katılımı ve elde tutma oranı artar! Özverili bir şekilde Indiana'nın ilk ikili Sertifikalı B Şirketi ve Yurtiçi Fayda Kurumudur. Kurumsal Bağış ve Kurumsal Gönüllülük ve Kurumsal Bağıştan, Şirket Eşleştirme Bağışlarına, Grup Gönüllü Etkinlikleri ve Kurumsal Hibe Yönetimine kadar, kullanımı basit bir yazılımla KSS ve Hayırseverliğe yardımcı oluyoruz. YouTube videomuza göz atın: https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse herkesin olumlu sosyal değişimin etkisini anlamasına, organize etmesine ve anlamasına olanak tanır. GivePulse'un misyonu, topluluklarını yeni boyutlara taşımak için tüm bireyleri ve onların ilgi/çalışan kaynak gruplarını harekete geçirmektir. Bunu, çalışan bağışının, topluluk katılımının, hayırseverliğin, hizmet öğreniminin ve gönüllülüğün etkilerini listelemek, bulmak, düzenlemek, ölçmek ve hikaye anlatmak için bir platform sağlayarak yapıyorlar. İlk günden itibaren hedefleri, zorlu sosyal sorunları ve büyük zorlukları teknolojiyi kullanarak çözmek oldu. Bugün, bu orijinal misyona sadık kalarak, sivil katılım platformları binlerce kar amacı gütmeyen kuruluşun, derneğin, kurumun, işletmenin ve kuruluşun çalışmalarını desteklemekte ve ölçeklendirmektedir. GivePulse, modern gönüllülüğü desteklemek amacıyla mobil çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için yerel iOS ve Android Uygulamaları ve QR mobil check-in gibi benzersiz özellikler sundu. GivePulse, geniş üniversite ve kolej ağları (Ivy, özel, kamu araştırmaları ve topluluk kolej kurumlarıyla) sayesinde, işletmelere araştırmaya katılma ve gelecekteki sivil katılımlı adaylarla tanışma konusunda benzersiz ve işbirlikçi fırsatlar sunar. Ek olarak, liderlik tablosu işlevleri oyunlaştırılmıştır ve çalışanların bağış ve gönüllülük faaliyetlerine bağlanmıştır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve topluluk ortakları, özel bir çevrimiçi bağış sayfası ve güçlü etkinlik yönetimi özellikleri de dahil olmak üzere platforma ücretsiz erişim hakkına sahip olacak.
Millie
milliegiving.com
Millie'nin işyeri bağış platformu, hayır amaçlı bağışları ve gönüllülüğü eğlenceli, erişilebilir ve etkili kılmak için tasarlandı. Değişimin herkesten geldiğine inanan Millie, her büyüklükteki işletmeyi sosyal etki programları başlatma ve büyütme konusunda güçlendirme misyonundadır. Platform, şirketlerin çalışanlarının, müşterilerinin ve kârlılıklarının etkisini artırarak bir geri verme kültürü oluşturmalarına yardımcı olan kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.
Lets
joinlets.de
Lets GmbH, şirketlerin çalışanlarına ulaşmalarına, onları elde tutmalarına ve sürdürülebilir bir şekilde motive etmelerine yardımcı olmak için kurumsal gönüllülük ve bağışçılık alanında çözümler sunmaktadır. Zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmek için tüm gönüllülük girişimlerini, iletişimi ve çalışanları tek bir yerden yönetmeyi mümkün kılalım. Lets'le çalışmanın en büyük faydalarından biri aynı zamanda bir şirketin sosyal ve çevresel etkisini ölçebilme yeteneğidir. Etki panosuyla şirketler projelerinin başarısını gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve KSS girişimlerini optimize edebilir. Lets ayrıca şirketlerin değerlerini eylem halinde göstermelerine ve sosyal katılımı kolaylaştırmalarına olanak tanıyarak anlamlı bir kurum kültürünü teşvik edelim. Böylece, şirketin hedeflerine tam olarak uyan projeleri bulmak için şirketler ile kar amacı gütmeyen dünya arasında bir arayüz görevi görelim. Bu sayede sosyal sürdürülebilirliği kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirelim.
Field Day
fieldday.com
Field Day, şirketlerin topluluğu teşvik eden ve işyerinde kültürü güçlendiren çalışan gönüllü programları ve kurumsal yardım programları oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur. Şirketler, çalışanlarını yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte gönüllü olmaya ve bağışları eşleştirmeye teşvik ederek anlamlı ekip oluşturma deneyimleri sağlarken, çalışanlarını da sosyal etki girişimlerine dahil ediyor. Field Day ile şirketiniz şunları yapabilir: - Çalışanlara gönüllü faaliyetler için merkezi bir merkez sağlayabilir - Yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlarla grup gönüllü etkinliklerini keşfedebilir ve planlayabilir - Kurumsal bağış programları oluşturabilir ve takip edebilir - Otomatik süreçlerle etkinlik koordinasyonunu basitleştirebilir - Anket sonuçlarını, fotoğrafları ve verileri toplayabilir Her bir etkinliğin etki beyanları - Çalışanlar tarafından bildirilen bağımsız gönüllü zamanlarını toplayın - Kontrol panelinizden toplam sosyal etkiyi takip edin Daha fazlasını fieldday.com/companies adresinde öğrenin. – Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için Field Day, grup gönüllü etkinliklerinizi yönetmenize, planlamanıza ve takip etmenize olanak tanıyan ücretsiz, kullanımı kolay bir gönüllü etkinlik yönetimi aracıdır. Otomatik koordinasyon görevleriyle etkinlik sayfaları oluşturun, yerel şirketlerle etkinlikler planlayın ve her şeyi raporlama kontrol panelinizden takip edin. Fieldday.com/nonprofits adresinden daha fazla bilgi edinin.
Visit.org
visit.org
Visit.org, daha katılımcı bir iş gücü hedefine hizmet eden kurumsal bir SaaS şirketidir. Visit.org, 90'dan fazla ülkede tescilli içeriğiyle, amaca yönelik çalışan ve müşteri katılımı için altyapı ve içerik sağlıyor. İster CSR, ESG, DEI veya HR'de olun, çalışanlarınızı önemsedikleri konularla buluşturmanıza yardımcı oluyoruz ve onlara çalışmaya devam etmeleri için güçlü bir neden sağlıyoruz.
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