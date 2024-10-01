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Kurumsal Gönüllülük Platformları - En Popüler Uygulamalar - Guatemala
Kurumsal gönüllülük platformları kuruluşlara gönüllü girişimleri düzenlemek, yönetmek ve denetlemek için ihtiyaç duydukları araçları sağlar. Bu çözümler, çalışanların misyon odaklı hayır kurumlarına, programlara ve etkinliklere katılımını artırır. Çalışan katılımını ve katılımını artırmak için şirketleri ve İK departmanlarını güçlendirirler. Kurumsal gönüllülük çözümlerinin özellikleri arasında ilerlemeyi izlemeye yönelik dahili gösterge tabloları, şirketin etkisini sergilemeye yönelik halka açık gösterge tabloları ve çalışanların katılımını ve ödüllerini yönetmeye yönelik araçlar yer alır.
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Submittable
submittable.com
Submittable, sosyal etki programlarınızı yerel ve küresel olarak başlatmak, yönetmek, ölçmek ve büyütmek için size araçlar sağlar. Hibelerden KSS'ye, ödüllerden burs programlarına kadar, hızlı bir şekilde fark yaratmaya başlayabilmeniz için sizinle işbirliği yapıyoruz. Baştan sona platform, iş akışı...
Selflessly
selflessly.io
İK ve İnsan Liderlerinin, bağış ve kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) konusunda dönüştürücü iş yeri kültürleri yaratmalarına yardımcı olmak için özverili bir şekilde hepsi bir arada yazılım sağlar. Kuruluşunuzun amaç odaklı kültürünü oluşturun ve ölçeklendirin. Ekibiniz birlikte bağışta bulunabilir, g...
Visit.org
visit.org
Visit.org, daha katılımcı bir iş gücü hedefine hizmet eden kurumsal bir SaaS şirketidir. Visit.org, 90'dan fazla ülkede tescilli içeriğiyle, amaca yönelik çalışan ve müşteri katılımı için altyapı ve içerik sağlıyor. İster CSR, ESG, DEI veya HR'de olun, çalışanlarınızı önemsedikleri konularla buluştu...
Field Day
fieldday.com
Field Day, şirketlerin topluluğu teşvik eden ve işyerinde kültürü güçlendiren çalışan gönüllü programları ve kurumsal yardım programları oluşturmasına yardımcı olan bir platformdur. Şirketler, çalışanlarını yerel kar amacı gütmeyen kuruluşlarla birlikte gönüllü olmaya ve bağışları eşleştirmeye teşvi...
Lets
joinlets.de
Lets GmbH, şirketlerin çalışanlarına ulaşmalarına, onları elde tutmalarına ve sürdürülebilir bir şekilde motive etmelerine yardımcı olmak için kurumsal gönüllülük ve bağışçılık alanında çözümler sunmaktadır. Zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmek için tüm gönüllülük girişimlerini, iletişimi ve çalı...
Millie
milliegiving.com
Millie'nin işyeri bağış platformu, hayır amaçlı bağışları ve gönüllülüğü eğlenceli, erişilebilir ve etkili kılmak için tasarlandı. Değişimin herkesten geldiğine inanan Millie, her büyüklükteki işletmeyi sosyal etki programları başlatma ve büyütme konusunda güçlendirme misyonundadır. Platform, şirket...
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse herkesin olumlu sosyal değişimin etkisini anlamasına, organize etmesine ve anlamasına olanak tanır. GivePulse'un misyonu, topluluklarını yeni boyutlara taşımak için tüm bireyleri ve onların ilgi/çalışan kaynak gruplarını harekete geçirmektir. Bunu, çalışan bağışının, topluluk katılımının, ...
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Artık WizeHive'ın bir parçası olan Bright Funds, işyerinde bağış ve eşleştirme, çalışanların gönüllülüğü ve hibe yönetimine yönelik kapsamlı bir kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) yazılımıdır. Bright Funds, her ölçekteki işvereni destekleyerek çalışan bağlılığını, CSR girişimlerini ve hayırseverlik mi...
Groundswell
groundswell.io
Groundswell, çalışanların kendileri için en önemli amaçlar üzerinde etki yaratmasını sağlayan bağış eşleştirme, hediye verme ve gönüllülük programlarını zahmetsizce yöneten kurumsal bir sosyal etki platformudur. Platformumuz çalışanlara vergi avantajlı kişisel bağış hesapları sunmaktadır. Kurumsal y...
Kambeo
kambeo.io
Kambeo, yardıma ihtiyacı olanlarla yardım etmek isteyenler arasında daha önce hiçbir platformda olmayan bir bağlantı kuruyor. Nedeni: Kâr amacı gütmeyen kuruluşların daha fazla para toplamasına, daha fazla insana ulaşmasına ve misyonlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak eksiksiz bir araç seti su...