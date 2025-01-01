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Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Yazılımı
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Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) yazılımı, KSS girişimlerinin etkisini izlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış araçları içerir. Kuruluşlar bu yazılımı KSS çabalarının başarısını etkili bir şekilde ölçmek için kullanır. Çevresel açıdan sürdürülebilir operasyonlar, hibeler ve sponsorluklar, sürdürülebilirlik yönetimi, topluluk katkıları ve kurumsal gönüllü faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli KSS programlarının yönetimini, idaresini ve izlenmesini kolaylaştırır. Bu çözümler şirketlerin KSS başarılarını müşterilere, çalışanlara ve yatırımcılara aktarmalarına olanak tanır. Ayrıca, KSS yazılımı, işletmelerin KSS hedefleriyle uyumlu olacak şekilde politikalarını ve uygulamalarını sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur.

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Clarity AI

Clarity AI

clarity.ai

Clarity AI, sürdürülebilirlik verilerini analiz eden bir platformdur. Yatırımcılara ve tüketicilere çevresel ve sosyal bilgiler sunar.

Submittable

Submittable

submittable.com

Gönderilebilir, hibe yönetimi ve gönüllü süreçlerini kolaylaştırarak, başvuru, inceleme ve izleme süreçlerini verimli hale getiren bir platformdur.

GivePulse

GivePulse

learn.givepulse.com

GivePulse, gönüllü fırsatlarını yönetmek, etkinlikler düzenlemek ve toplumsal etkileri izlemek için tasarlanmış bir platformdur.

Handprint

Handprint

handprint.tech

Handprint, şirketlerin ekosistemleri restore etmelerine olanak tanır; projelere finansman sağlar ve dijital platformlarla entegrasyon sunar.

Goodworld

Goodworld

goodworldnow.com

Goodworld, şirketler ve kar amacı gütmeyenler için sosyal etki yaratan bir platformdur. Kullanıcıları sosyal sorumluluk projeleriyle buluşturur.

Selflessly

Selflessly

selflessly.io

Selflessly, çalışanların bağış yapmasını, gönüllü olmasını ve topluma katkıda bulunmasını sağlayan bir yazılım sunar. Kurumsal sosyal sorumluluk yönetimine yardımcı olur.

Socialsuite

Socialsuite

socialsuitehq.com

Socialsuite, ESG raporlamasını basit hale getirir. Şirketler, ilerlemelerini ölçebilir ve 30 gün içinde kamuya rapor verebilir.

Move the Chain

Move the Chain

movethechain.com

Move the Chain, çalışan katılımı ve sosyal sorumluluk platformudur. Çalışanların bağış, gönüllülük etkinlikleri ve şirketin ilerlemesi hakkında bilgi almasını sağlar.

allcolibri

allcolibri

get.allcolibri.com

Allcolibri, markaların müşterilerine sosyal ve ekolojik etki sağlamaları için basit bir çevrimiçi çözüm sunar.

Bright Funds

Bright Funds

hello.brightfunds.org

Bright Funds, şirketlerin çalışan bağışları, gönüllülük ve hibe yönetimini kolaylaştıran bir kurumsal sosyal sorumluluk yazılımıdır.

Ecovadis

Ecovadis

ecovadis.com

Ecovadis uygulaması, işletmelerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmesine ve geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.

Groundswell

Groundswell

groundswell.io

Groundswell, çalışanların bağış yapma ve gönüllü programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir kurumsal sosyal etki platformudur.

Kambeo

Kambeo

kambeo.io

Kambeo, yardıma ihtiyaç duyanlarla yardım etmek isteyenleri bir araya getirir; STK'lara, bireylere ve işletmelere sosyal etki sağlama imkanı sunar.

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