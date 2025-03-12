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Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) yazılımı, KSS girişimlerinin etkisini izlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış araçları içerir. Kuruluşlar bu yazılımı KSS çabalarının başarısını etkili bir şekilde ölçmek için kullanır. Çevresel açıdan sürdürülebilir operasyonlar, hibeler ve sponsorluklar, sürdürülebilirlik yönetimi, topluluk katkıları ve kurumsal gönüllü faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli KSS programlarının yönetimini, idaresini ve izlenmesini kolaylaştırır. Bu çözümler şirketlerin KSS başarılarını müşterilere, çalışanlara ve yatırımcılara aktarmalarına olanak tanır. Ayrıca, KSS yazılımı, işletmelerin KSS hedefleriyle uyumlu olacak şekilde politikalarını ve uygulamalarını sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur.
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Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI, sürdürülebilirlik verilerini analiz eden bir platformdur. Yatırımcılara ve tüketicilere çevresel ve sosyal bilgiler sunar.
Submittable
submittable.com
Gönderilebilir, hibe yönetimi ve gönüllü süreçlerini kolaylaştırarak, başvuru, inceleme ve izleme süreçlerini verimli hale getiren bir platformdur.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse, gönüllü fırsatlarını yönetmek, etkinlikler düzenlemek ve toplumsal etkileri izlemek için tasarlanmış bir platformdur.
Handprint
handprint.tech
Handprint, şirketlerin ekosistemleri restore etmelerine olanak tanır; projelere finansman sağlar ve dijital platformlarla entegrasyon sunar.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld, şirketler ve kar amacı gütmeyenler için sosyal etki yaratan bir platformdur. Kullanıcıları sosyal sorumluluk projeleriyle buluşturur.
Selflessly
selflessly.io
Selflessly, çalışanların bağış yapmasını, gönüllü olmasını ve topluma katkıda bulunmasını sağlayan bir yazılım sunar. Kurumsal sosyal sorumluluk yönetimine yardımcı olur.
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite, ESG raporlamasını basit hale getirir. Şirketler, ilerlemelerini ölçebilir ve 30 gün içinde kamuya rapor verebilir.
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain, çalışan katılımı ve sosyal sorumluluk platformudur. Çalışanların bağış, gönüllülük etkinlikleri ve şirketin ilerlemesi hakkında bilgi almasını sağlar.
allcolibri
get.allcolibri.com
Allcolibri, markaların müşterilerine sosyal ve ekolojik etki sağlamaları için basit bir çevrimiçi çözüm sunar.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Bright Funds, şirketlerin çalışan bağışları, gönüllülük ve hibe yönetimini kolaylaştıran bir kurumsal sosyal sorumluluk yazılımıdır.
Ecovadis
ecovadis.com
Ecovadis uygulaması, işletmelerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmesine ve geliştirmesine yardımcı olan bir platformdur.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell, çalışanların bağış yapma ve gönüllü programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir kurumsal sosyal etki platformudur.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo, yardıma ihtiyaç duyanlarla yardım etmek isteyenleri bir araya getirir; STK'lara, bireylere ve işletmelere sosyal etki sağlama imkanı sunar.
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