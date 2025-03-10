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Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) yazılımı, KSS girişimlerinin etkisini izlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış araçları içerir. Kuruluşlar bu yazılımı KSS çabalarının başarısını etkili bir şekilde ölçmek için kullanır. Çevresel açıdan sürdürülebilir operasyonlar, hibeler ve sponsorluklar, sürdürülebilirlik yönetimi, topluluk katkıları ve kurumsal gönüllü faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli KSS programlarının yönetimini, idaresini ve izlenmesini kolaylaştırır. Bu çözümler şirketlerin KSS başarılarını müşterilere, çalışanlara ve yatırımcılara aktarmalarına olanak tanır. Ayrıca, KSS yazılımı, işletmelerin KSS hedefleriyle uyumlu olacak şekilde politikalarını ve uygulamalarını sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur.
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Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI, sürdürülebilirlik verilerini analiz eden bir platformdur. Yatırımcılara ve tüketicilere çevresel ve sosyal bilgiler sunar.
Submittable
submittable.com
Gönderilebilir, hibe yönetimi ve gönüllü süreçlerini kolaylaştırarak, başvuru, inceleme ve izleme süreçlerini verimli hale getiren bir platformdur.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse, gönüllü fırsatlarını yönetmek, etkinlikler düzenlemek ve toplumsal etkileri izlemek için tasarlanmış bir platformdur.
Handprint
handprint.tech
Handprint, şirketlerin ekosistemleri restore etmelerine olanak tanır; projelere finansman sağlar ve dijital platformlarla entegrasyon sunar.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld, şirketler ve kar amacı gütmeyenler için sosyal etki yaratan bir platformdur. Kullanıcıları sosyal sorumluluk projeleriyle buluşturur.
Selflessly
selflessly.io
Selflessly, çalışanların bağış yapmasını, gönüllü olmasını ve topluma katkıda bulunmasını sağlayan bir yazılım sunar. Kurumsal sosyal sorumluluk yönetimine yardımcı olur.
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) raporlamasının karmaşıklığını ortadan kaldırır. Socialsuite, kuruluşların sermayeyi artırmak, markayı ve itibarı geliştirmek ve riski azaltmak amacıyla ESG aracılığıyla değer yaratmaya yönelik ilerlemelerini ölçmelerine, izlemelerine ve raporlamalarına yardımcı olur. Socialsuite'in yazılımı, ESG raporlamasını hızlı, basit ve uygun maliyetli hale getirir. Şirketler 60 dakikadan kısa bir sürede temel rapor oluşturmaya başlayabilir ve 30 gün içinde halka açık raporlamaya başlayabilir. ESG yolculuğunuza bugün başlayın.
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain, şirketinizin hayırsever girişimleriyle bağlantıda kalmanıza yardımcı olan, topluluklara katılmanıza ve çalışan kaynak grubuna (ERGS) katılımlara katılmanıza, bağışçılara ve gönüllülük etkinliklerine katılmanıza ve şirketinizin genel ilerlemesi ve etkisi ile doğrudan Slack ve Microsoft Teams'a katılmanıza olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve kurumsal sosyal sorumluluk platformudur!
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri, markaların müşterilerini gerçek bir sosyal ve ekolojik etki yaratma konusunda desteklemelerine olanak tanıyan basit bir çevrimiçi çözümdür.
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Artık WizeHive'ın bir parçası olan Bright Funds, işyerinde bağış ve eşleştirme, çalışanların gönüllülüğü ve hibe yönetimine yönelik kapsamlı bir kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) yazılımıdır. Bright Funds, her ölçekteki işvereni destekleyerek çalışan bağlılığını, CSR girişimlerini ve hayırseverlik misyonunu yerine getirmelerine yardımcı olur. ✓ Çalışan bağışları ve gönüllülük için hepsi bir arada platform ✓ Bağışların otomatik olarak eşleştirilmesi ve ödenmesi ✓ Programınızı uzmanlarımızla tanımlayın ve başlatın ✓ Birkaç gün içinde hazır ve çalışır hale getirin (haftalar veya aylar değil) ✓ Dünya çapında 7,5 milyondan fazla tamamen incelenmiş bağışta bulunun kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ✓ Kredi kartı, maaş bordrosu veya PayPal aracılığıyla bağış yapın ✓ Uygun fiyatlı ve şeffaf fiyatlandırma ✓ Gerçek zamanlı raporlama
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis, misyonu dünyanın en güvenilir iş sürdürülebilirliği derecelendirmelerini sağlamak olan amaç odaklı bir şirkettir. Her büyüklükteki işletme, iş ve ticaret ortaklarının sürdürülebilirlik performansını izlemek ve geliştirmek için EcoVadis'in uzman zekasına ve kanıta dayalı derecelendirmelerine güveniyor. Uygulanabilir puan kartları, kıyaslamalar, karbon eylemi araçları ve içgörüleri, 200 sektör kategorisinde ve 175 ülkede çevresel, sosyal ve etik uygulamalara yönelik bir iyileştirme yolculuğuna rehberlik ediyor. Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF ve JPMorgan gibi sektör liderleri, dünya çapında dayanıklılık, sürdürülebilir büyüme ve olumlu etkiyi artırmak için EcoVadis ile işbirliği yapan 100.000 işletme arasında yer alıyor. Ecovadis.com'da daha fazla bilgi edinin
Groundswell
groundswell.io
Groundswell, çalışanların kendileri için en önemli amaçlar üzerinde etki yaratmasını sağlayan bağış eşleştirme, hediye verme ve gönüllülük programlarını zahmetsizce yöneten kurumsal bir sosyal etki platformudur. Platformumuz çalışanlara vergi avantajlı kişisel bağış hesapları sunmaktadır. Kurumsal yöneticiler, çalışanların dağıtması için hayır amaçlı dolarları bu hesaplara yönlendiren özel hediye verme ve eşleştirme programları oluşturabilir. Şirketler ayrıca şirket içinde oluşturulan ve yönetilen gönüllülük fırsatlarıyla çalışanların katılımını sağlayabilir veya gönüllü faaliyet veri tabanımız aracılığıyla sunulan on binlerce faaliyetten birini seçebilir. Masaüstü bilgisayardan veya beş yıldızlı mobil uygulamamız üzerinden erişilebilen Groundswell, bilgisayarda çalışmayan çalışanlar için program erişilebilirliğini en üst düzeye çıkararak program eşitliğini artırır. Temel Özellikler: Vergi Avantajlı Kişisel Bağış Hesapları: Çalışanlarınıza Bağışçı Tavsiyeli Fonlar tarafından desteklenen bağış hesapları sağlayın. Bunu hayır amaçlı bağışlar için 401(k) veya HSA sağlamak olarak düşünün. Bordro Verme: Çalışanlar, verme hesapları için benzersiz bir yönlendirme ve hesap numarasına erişebilir ve doğrudan bordro sağlayıcılarıyla doğrudan para yatırabilir; entegrasyon veya aylık mutabakat gerekmez. Otomatik Eşleştirmeler: Fonları çalışanınızın Kişisel Bağış Hesabıyla otomatik ve anında eşleştirin. Bireyselleştirilmiş çalışan uygunluğuyla programları özelleştirme, çalışan başına/program başına ayarlanabilir eşleşme sınırlarına sahip olma ve belirli zaman çizelgeleri belirleme olanağına sahip olacaksınız. Yapanlar için Dolar: Gönderilen ve onaylanan gönüllü saatleri için bir hayırseverlik maçı sunarak gönüllülüğü teşvik edin. Hediyeler: İş yıldönümü veya terfi gibi önemli anlarda çalışanınızın Kişisel Bağış Hesaplarına hayır amaçlı maaşlar gönderin. Gönüllü Etkinlikleri: Gönüllü etkinlikleri planlayın, yönetin ve raporlayın. Kurumsal hibeler: Kurumsal hibeler, 1,7 milyondan fazla uygun kar amacı gütmeyen kuruluşa sıfır ek ücret karşılığında gönderilebilir. Raporlama: Groundswell'in gerçek zamanlı verileri ve etkileşimli kontrol paneliyle sosyal etki programınızın performansını anında değerlendirin. Ertesi Gün Dağıtımı: Hayır kurumlarına para göndermek 60-90 gün süren diğer CSR platformlarından farklı olarak Groundswell'deki bağışların %90'ı elektronik fon transferi yoluyla 24 saat içinde dağıtılır.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo, yardıma ihtiyacı olanlarla yardım etmek isteyenler arasında daha önce hiçbir platformda olmayan bir bağlantı kuruyor. Nedeni: Kâr amacı gütmeyen kuruluşların daha fazla para toplamasına, daha fazla insana ulaşmasına ve misyonlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak eksiksiz bir araç seti sunmak. Topluluk: Fark yaratanları amaç bulma, becerilerini iyilik için kullanma, amaçları destekleme, bağış toplama ve hayırsever sosyal profillerini büyütme konusunda güçlendirmek. Ticaret: İşletmelerin sosyal etkiye odaklı bir kültür oluşturmalarına ve ESG girişimlerini ve KSS programlarını hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz.
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