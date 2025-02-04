Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Saint Helena

Groundswell

groundswell.io

Groundswell, çalışanların kendileri için en önemli amaçlar üzerinde etki yaratmasını sağlayan bağış eşleştirme, hediye verme ve gönüllülük programlarını zahmetsizce yöneten kurumsal bir sosyal etki platformudur. Platformumuz çalışanlara vergi avantajlı kişisel bağış hesapları sunmaktadır. Kurumsal yöneticiler, çalışanların dağıtması için hayır amaçlı dolarları bu hesaplara yönlendiren özel hediye verme ve eşleştirme programları oluşturabilir. Şirketler ayrıca şirket içinde oluşturulan ve yönetilen gönüllülük fırsatlarıyla çalışanların katılımını sağlayabilir veya gönüllü faaliyet veri tabanımız aracılığıyla sunulan on binlerce faaliyetten birini seçebilir. Masaüstü bilgisayardan veya beş yıldızlı mobil uygulamamız üzerinden erişilebilen Groundswell, bilgisayarda çalışmayan çalışanlar için program erişilebilirliğini en üst düzeye çıkararak program eşitliğini artırır. Temel Özellikler: Vergi Avantajlı Kişisel Bağış Hesapları: Çalışanlarınıza Bağışçı Tavsiyeli Fonlar tarafından desteklenen bağış hesapları sağlayın. Bunu hayır amaçlı bağışlar için 401(k) veya HSA sağlamak olarak düşünün. Bordro Verme: Çalışanlar, verme hesapları için benzersiz bir yönlendirme ve hesap numarasına erişebilir ve doğrudan bordro sağlayıcılarıyla doğrudan para yatırabilir; entegrasyon veya aylık mutabakat gerekmez. Otomatik Eşleştirmeler: Fonları çalışanınızın Kişisel Bağış Hesabıyla otomatik ve anında eşleştirin. Bireyselleştirilmiş çalışan uygunluğuyla programları özelleştirme, çalışan başına/program başına ayarlanabilir eşleşme sınırlarına sahip olma ve belirli zaman çizelgeleri belirleme olanağına sahip olacaksınız. Yapanlar için Dolar: Gönderilen ve onaylanan gönüllü saatleri için bir hayırseverlik maçı sunarak gönüllülüğü teşvik edin. Hediyeler: İş yıldönümü veya terfi gibi önemli anlarda çalışanınızın Kişisel Bağış Hesaplarına hayır amaçlı maaşlar gönderin. Gönüllü Etkinlikleri: Gönüllü etkinlikleri planlayın, yönetin ve raporlayın. Kurumsal hibeler: Kurumsal hibeler, 1,7 milyondan fazla uygun kar amacı gütmeyen kuruluşa sıfır ek ücret karşılığında gönderilebilir. Raporlama: Groundswell'in gerçek zamanlı verileri ve etkileşimli kontrol paneliyle sosyal etki programınızın performansını anında değerlendirin. Ertesi Gün Dağıtımı: Hayır kurumlarına para göndermek 60-90 gün süren diğer CSR platformlarından farklı olarak Groundswell'deki bağışların %90'ı elektronik fon transferi yoluyla 24 saat içinde dağıtılır.