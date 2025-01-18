Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Paraguay
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) yazılımı, KSS girişimlerinin etkisini izlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış araçları içerir. Kuruluşlar bu yazılımı KSS çabalarının başarısını etkili bir şekilde ölçmek için kullanır. Çevresel açıdan sürdürülebilir operasyonlar, hibeler ve sponsorluklar, sürdürülebilirlik yönetimi, topluluk katkıları ve kurumsal gönüllü faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli KSS programlarının yönetimini, idaresini ve izlenmesini kolaylaştırır. Bu çözümler şirketlerin KSS başarılarını müşterilere, çalışanlara ve yatırımcılara aktarmalarına olanak tanır. Ayrıca, KSS yazılımı, işletmelerin KSS hedefleriyle uyumlu olacak şekilde politikalarını ve uygulamalarını sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur.
Yeni Uygulama Gönder
Submittable
submittable.com
Submittable, sosyal etki programlarınızı yerel ve küresel olarak başlatmak, yönetmek, ölçmek ve büyütmek için size araçlar sağlar. Hibelerden KSS'ye, ödül ve burs programlarına kadar, hızlı bir şekilde fark yaratmaya başlayabilmeniz için sizinle işbirliği yapıyoruz. Baştan sona platform, iş akışınızı daha akıllı ve verimli hale getirerek daha iyi kararlara ve daha büyük etkiye yol açar. Başarıyı kolayca rapor edin, fon dağıtın, dolandırıcılığı önleyin ve gelecek için bilgi edinin — Submittable, programlarınızla birlikte büyüyecek kadar esnek ve güçlüdür. Submittable, büyük vakıflar ve şirketlerden hükümetlere, yüksek öğrenime ve daha fazlasına kadar 11 binden fazla kuruluş tarafından kullanılıyor ve bugüne kadar 25 milyonun üzerinde başvuruyu kabul etti.
Kambeo
kambeo.io
Kambeo, yardıma ihtiyacı olanlarla yardım etmek isteyenler arasında daha önce hiçbir platformda olmayan bir bağlantı kuruyor. Nedeni: Kâr amacı gütmeyen kuruluşların daha fazla para toplamasına, daha fazla insana ulaşmasına ve misyonlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak eksiksiz bir araç seti sunmak. Topluluk: Fark yaratanları amaç bulma, becerilerini iyilik için kullanma, amaçları destekleme, bağış toplama ve hayırsever sosyal profillerini büyütme konusunda güçlendirmek. Ticaret: İşletmelerin sosyal etkiye odaklı bir kültür oluşturmalarına ve ESG girişimlerini ve KSS programlarını hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz.
Groundswell
groundswell.io
Groundswell, çalışanların kendileri için en önemli amaçlar üzerinde etki yaratmasını sağlayan bağış eşleştirme, hediye verme ve gönüllülük programlarını zahmetsizce yöneten kurumsal bir sosyal etki platformudur. Platformumuz çalışanlara vergi avantajlı kişisel bağış hesapları sunmaktadır. Kurumsal yöneticiler, çalışanların dağıtması için hayır amaçlı dolarları bu hesaplara yönlendiren özel hediye verme ve eşleştirme programları oluşturabilir. Şirketler ayrıca şirket içinde oluşturulan ve yönetilen gönüllülük fırsatlarıyla çalışanların katılımını sağlayabilir veya gönüllü faaliyet veri tabanımız aracılığıyla sunulan on binlerce faaliyetten birini seçebilir. Masaüstü bilgisayardan veya beş yıldızlı mobil uygulamamız üzerinden erişilebilen Groundswell, bilgisayarda çalışmayan çalışanlar için program erişilebilirliğini en üst düzeye çıkararak program eşitliğini artırır. Temel Özellikler: Vergi Avantajlı Kişisel Bağış Hesapları: Çalışanlarınıza Bağışçı Tavsiyeli Fonlar tarafından desteklenen bağış hesapları sağlayın. Bunu hayır amaçlı bağışlar için 401(k) veya HSA sağlamak olarak düşünün. Bordro Verme: Çalışanlar, verme hesapları için benzersiz bir yönlendirme ve hesap numarasına erişebilir ve doğrudan bordro sağlayıcılarıyla doğrudan para yatırabilir; entegrasyon veya aylık mutabakat gerekmez. Otomatik Eşleştirmeler: Fonları çalışanınızın Kişisel Bağış Hesabıyla otomatik ve anında eşleştirin. Bireyselleştirilmiş çalışan uygunluğuyla programları özelleştirme, çalışan başına/program başına ayarlanabilir eşleşme sınırlarına sahip olma ve belirli zaman çizelgeleri belirleme olanağına sahip olacaksınız. Yapanlar için Dolar: Gönderilen ve onaylanan gönüllü saatleri için bir hayırseverlik maçı sunarak gönüllülüğü teşvik edin. Hediyeler: İş yıldönümü veya terfi gibi önemli anlarda çalışanınızın Kişisel Bağış Hesaplarına hayır amaçlı maaşlar gönderin. Gönüllü Etkinlikleri: Gönüllü etkinlikleri planlayın, yönetin ve raporlayın. Kurumsal hibeler: Kurumsal hibeler, 1,7 milyondan fazla uygun kar amacı gütmeyen kuruluşa sıfır ek ücret karşılığında gönderilebilir. Raporlama: Groundswell'in gerçek zamanlı verileri ve etkileşimli kontrol paneliyle sosyal etki programınızın performansını anında değerlendirin. Ertesi Gün Dağıtımı: Hayır kurumlarına para göndermek 60-90 gün süren diğer CSR platformlarından farklı olarak Groundswell'deki bağışların %90'ı elektronik fon transferi yoluyla 24 saat içinde dağıtılır.
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis, misyonu dünyanın en güvenilir iş sürdürülebilirliği derecelendirmelerini sağlamak olan amaç odaklı bir şirkettir. Her büyüklükteki işletme, iş ve ticaret ortaklarının sürdürülebilirlik performansını izlemek ve geliştirmek için EcoVadis'in uzman zekasına ve kanıta dayalı derecelendirmelerine güveniyor. Uygulanabilir puan kartları, kıyaslamalar, karbon eylemi araçları ve içgörüleri, 200 sektör kategorisinde ve 175 ülkede çevresel, sosyal ve etik uygulamalara yönelik bir iyileştirme yolculuğuna rehberlik ediyor. Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, LVMH, Bridgestone, BASF ve JPMorgan gibi sektör liderleri, dünya çapında dayanıklılık, sürdürülebilir büyüme ve olumlu etkiyi artırmak için EcoVadis ile işbirliği yapan 100.000 işletme arasında yer alıyor. Ecovadis.com'da daha fazla bilgi edinin
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Artık WizeHive'ın bir parçası olan Bright Funds, işyerinde bağış ve eşleştirme, çalışanların gönüllülüğü ve hibe yönetimine yönelik kapsamlı bir kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) yazılımıdır. Bright Funds, her ölçekteki işvereni destekleyerek çalışan bağlılığını, CSR girişimlerini ve hayırseverlik misyonunu yerine getirmelerine yardımcı olur. ✓ Çalışan bağışları ve gönüllülük için hepsi bir arada platform ✓ Bağışların otomatik olarak eşleştirilmesi ve ödenmesi ✓ Programınızı uzmanlarımızla tanımlayın ve başlatın ✓ Birkaç gün içinde hazır ve çalışır hale getirin (haftalar veya aylar değil) ✓ Dünya çapında 7,5 milyondan fazla tamamen incelenmiş bağışta bulunun kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ✓ Kredi kartı, maaş bordrosu veya PayPal aracılığıyla bağış yapın ✓ Uygun fiyatlı ve şeffaf fiyatlandırma ✓ Gerçek zamanlı raporlama
Selflessly
selflessly.io
İK ve İnsan Liderlerinin, bağış ve kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) konusunda dönüştürücü iş yeri kültürleri yaratmalarına yardımcı olmak için özverili bir şekilde hepsi bir arada yazılım sağlar. Kuruluşunuzun amaç odaklı kültürünü oluşturun ve ölçeklendirin. Ekibiniz birlikte bağışta bulunabilir, gönüllü olabilir, yardımda bulunabilir ve topluluk üzerinde etki yaratabilir. Hayırseverliği teşvik ederek, koordine ederek ve kutlayarak çalışanların katılımı ve elde tutma oranı artar! Özverili bir şekilde Indiana'nın ilk ikili Sertifikalı B Şirketi ve Yurtiçi Fayda Kurumudur. Kurumsal Bağış ve Kurumsal Gönüllülük ve Kurumsal Bağıştan, Şirket Eşleştirme Bağışlarına, Grup Gönüllü Etkinlikleri ve Kurumsal Hibe Yönetimine kadar, kullanımı basit bir yazılımla KSS ve Hayırseverliğe yardımcı oluyoruz. YouTube videomuza göz atın: https://www.youtube.com/watch?v=uXZZGfGfwcw
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld, şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bir sosyal etki platformudur. Amaca yönelik işlere yönelik kullanımı kolay araçlarla KSS ve ÇSY programlarınızı başlatın, yönetin ve ölçün. Sosyal etki platformunuz, çalışanlarınızı ve müşterilerinizi önemsedikleri amaçlarla buluşturur. Bağışlar, gönüllülük ve etki ödülleri aracılığıyla çalışanlarınız, 1,7 milyondan fazla incelenmiş kar amacı gütmeyen kuruluşu desteklemek üzere sosyal adalet, iklim değişikliği, eğitim, ruh sağlığı ve diğer önemli konularda harekete geçebilir. Müşteri desteğimiz birinci sınıftır ve yaklaşımımız veriye dayalıdır; verdiğiniz her dolar ile etkinizi kat kat artırırız. Goodworld, KSS ve Sosyal Etki yazılımında liderdir. Güvenli (PCI seviye 4 uyumlu) platformumuzu kullanarak çalışanlarınızı, müşterilerinizi ve topluluklarınızı birlikte olumlu sosyal değişime yönlendirecek şekilde güçlendirin. Karlılığınızı amaç ve etki ile büyütün, gerçekten ölçebilirsiniz. Goodworld çözümleri: Çalışan katılımı ve elde tutulması Müşteri katılımı Ödüller ve sadakat Hızlı yanıt Etki raporlama Goodworld'ün özellikleri: Verme ve Eşleştirme Gönüllülük Ödüller Etkinlikler ve Açık Artırmalar Entegrasyonlar Goodworldnow.com'da daha fazla bilgi edinin.
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse herkesin olumlu sosyal değişimin etkisini anlamasına, organize etmesine ve anlamasına olanak tanır. GivePulse'un misyonu, topluluklarını yeni boyutlara taşımak için tüm bireyleri ve onların ilgi/çalışan kaynak gruplarını harekete geçirmektir. Bunu, çalışan bağışının, topluluk katılımının, hayırseverliğin, hizmet öğreniminin ve gönüllülüğün etkilerini listelemek, bulmak, düzenlemek, ölçmek ve hikaye anlatmak için bir platform sağlayarak yapıyorlar. İlk günden itibaren hedefleri, zorlu sosyal sorunları ve büyük zorlukları teknolojiyi kullanarak çözmek oldu. Bugün, bu orijinal misyona sadık kalarak, sivil katılım platformları binlerce kar amacı gütmeyen kuruluşun, derneğin, kurumun, işletmenin ve kuruluşun çalışmalarını desteklemekte ve ölçeklendirmektedir. GivePulse, modern gönüllülüğü desteklemek amacıyla mobil çalışanların ihtiyaçlarını karşılamak için yerel iOS ve Android Uygulamaları ve QR mobil check-in gibi benzersiz özellikler sundu. GivePulse, geniş üniversite ve kolej ağları (Ivy, özel, kamu araştırmaları ve topluluk kolej kurumlarıyla) sayesinde, işletmelere araştırmaya katılma ve gelecekteki sivil katılımlı adaylarla tanışma konusunda benzersiz ve işbirlikçi fırsatlar sunar. Ek olarak, liderlik tablosu işlevleri oyunlaştırılmıştır ve çalışanların bağış ve gönüllülük faaliyetlerine bağlanmıştır. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve topluluk ortakları, özel bir çevrimiçi bağış sayfası ve güçlü etkinlik yönetimi özellikleri de dahil olmak üzere platforma ücretsiz erişim hakkına sahip olacak.
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri, markaların müşterilerini gerçek bir sosyal ve ekolojik etki yaratma konusunda desteklemelerine olanak tanıyan basit bir çevrimiçi çözümdür.
Handprint
handprint.tech
Handprint'in teknolojisi, şirketlerin gezegen sağlığı için kritik olan ekosistemleri şeffaf, dijitalleştirilmiş ve ölçülmüş bir şekilde iyileştirmesine olanak tanıyor. Ekibimiz aktif olarak gezegendeki kritik derecede hasar görmüş ekosistemleri arıyor ve en güçlü ve doğrulanmış saha projelerini dikkatle hayata geçiriyor. Platform olarak geniş ölçekte fonlara erişmelerine ve bu projelerin olumlu etkilerini çoğaltmalarına olanak sağlıyoruz. Harekete geçmek isteyen ancak nasıl yapılacağını bilmeyen şirketler için, bir dizi yüksek kaliteli, doğrulanmış ve etkili projenin küratörlüğünü yaptık ve herhangi bir miktar veya sıklıkta birden fazla amaca sorunsuz bir şekilde sponsor olma esnekliği sunuyoruz. Microsoft, Clarins, Lazada gibi şirketler ve Idemia, Thunes, Credit Agricole gibi finans kurumları, insanlara ve gezegene gerçekten fayda sağlayan projeleri finanse etmek için sürdürülebilirlik çabalarında Handprint'i kullanıyor. Herhangi bir dijital platform (pazar yeri, web sitesi, dijital cüzdan, e-mağaza), Handprint'in Takip ve Etkileşim API'sini kullanıcı deneyimlerine entegre ederek etkileşimi, kazanımı ve elde tutmayı artırabilir.
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain, şirketinizin hayırsever girişimleriyle bağlantıda kalmanıza yardımcı olan, topluluklara katılmanıza ve Çalışan Kaynak Grubu (ERG'ler) katılımlarına katılmanıza, bağış toplama etkinliklerine ve gönüllülük etkinliklerine katılmanıza ve güncel kalmanıza olanak tanıyan bir çalışan katılımı ve kurumsal sosyal sorumluluk platformudur. şirketinizin genel ilerlemesini ve etkisini doğrudan Slack ve Microsoft Teams üzerinde paylaşın!
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI, yatırımcılara, kuruluşlara ve tüketicilere çevresel ve sosyal bilgiler sunmak için makine öğrenimini ve büyük verileri kullanan bir sürdürülebilirlik teknolojisi platformudur. Ocak 2023 itibarıyla Clarity AI platformu 70.000'den fazla şirketi, 360.000 fonu, 198 ülkeyi ve 199 yerel hükümeti analiz ediyor; bu, diğer lider oyunculara göre 13 kata kadar daha fazla pazardaki en geniş veri kapsamıdır. Clarity AI, yatırım, kurumsal araştırma, kıyaslama, tüketici e-ticareti ve raporlama için veri ve analiz sağlar. Clarity AI'nin pazarlara toplumsal etki getirme misyonunu yerine getirmesinin bir yolu, yeteneklerinin BlackRock - Aladdin, Refinitiv ve LSEG işletmesi, BNP Manaos, Allfunds ve Simcorp ile entegrasyonlar yoluyla doğrudan müşterilerin iş akışlarına aktarılmasını sağlamaktır. Ayrıca Clarity AI'nin sürdürülebilirlik öngörüleri de Klarna platformunda 150 milyondan fazla tüketiciye ulaşıyor. Clarity AI'nin Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da ofisleri vardır ve müşteri ağı, onlarca trilyonluk varlığı yönetmektedir.
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) raporlamasının karmaşıklığını ortadan kaldırır. Socialsuite, kuruluşların sermayeyi artırmak, markayı ve itibarı geliştirmek ve riski azaltmak amacıyla ESG aracılığıyla değer yaratmaya yönelik ilerlemelerini ölçmelerine, izlemelerine ve raporlamalarına yardımcı olur. Socialsuite'in yazılımı, ESG raporlamasını hızlı, basit ve uygun maliyetli hale getirir. Şirketler 60 dakikadan kısa bir sürede temel rapor oluşturmaya başlayabilir ve 30 gün içinde halka açık raporlamaya başlayabilir. ESG yolculuğunuza bugün başlayın.