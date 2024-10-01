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Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fiji
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) yazılımı, KSS girişimlerinin etkisini izlemek ve değerlendirmek için tasarlanmış araçları içerir. Kuruluşlar bu yazılımı KSS çabalarının başarısını etkili bir şekilde ölçmek için kullanır. Çevresel açıdan sürdürülebilir operasyonlar, hibeler ve sponsorluklar, sürdürülebilirlik yönetimi, topluluk katkıları ve kurumsal gönüllü faaliyetler dahil olmak üzere çeşitli KSS programlarının yönetimini, idaresini ve izlenmesini kolaylaştırır. Bu çözümler şirketlerin KSS başarılarını müşterilere, çalışanlara ve yatırımcılara aktarmalarına olanak tanır. Ayrıca, KSS yazılımı, işletmelerin KSS hedefleriyle uyumlu olacak şekilde politikalarını ve uygulamalarını sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olur.
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Submittable
submittable.com
Submittable, sosyal etki programlarınızı yerel ve küresel olarak başlatmak, yönetmek, ölçmek ve büyütmek için size araçlar sağlar. Hibelerden KSS'ye, ödül ve burs programlarına kadar, hızlı bir şekilde fark yaratmaya başlayabilmeniz için sizinle işbirliği yapıyoruz. Baştan sona platform, iş akışınız...
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI, yatırımcılara, kuruluşlara ve tüketicilere çevresel ve sosyal bilgiler sunmak için makine öğrenimini ve büyük verileri kullanan bir sürdürülebilirlik teknolojisi platformudur. Ocak 2023 itibarıyla Clarity AI platformu 70.000'den fazla şirketi, 360.000 fonu, 198 ülkeyi ve 199 yerel hüküme...
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse herkesin olumlu sosyal değişimin etkisini anlamasına, organize etmesine ve anlamasına olanak tanır. GivePulse'un misyonu, topluluklarını yeni boyutlara taşımak için tüm bireyleri ve onların ilgi/çalışan kaynak gruplarını harekete geçirmektir. Bunu, çalışan bağışının, topluluk katılımının, ...
Selflessly
selflessly.io
İK ve İnsan Liderlerinin, bağış ve kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) konusunda dönüştürücü iş yeri kültürleri yaratmalarına yardımcı olmak için özverili bir şekilde hepsi bir arada yazılım sağlar. Kuruluşunuzun amaç odaklı kültürünü oluşturun ve ölçeklendirin. Ekibiniz birlikte bağışta bulunabilir, g...
Socialsuite
socialsuitehq.com
Socialsuite, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) raporlamasının karmaşıklığını ortadan kaldırır. Socialsuite, kuruluşların sermayeyi artırmak, markayı ve itibarı geliştirmek ve riski azaltmak amacıyla ESG aracılığıyla değer yaratmaya yönelik ilerlemelerini ölçmelerine, izlemelerine ve raporlamaların...
Move the Chain
movethechain.com
Move the Chain, şirketinizin hayırsever girişimleriyle bağlantıda kalmanıza yardımcı olan, topluluklara katılmanıza ve Çalışan Kaynak Grubu (ERG'ler) katılımlarına katılmanıza, bağış toplama etkinliklerine ve gönüllülük etkinliklerine katılmanıza ve güncel kalmanıza olanak tanıyan bir çalışan katılı...
Handprint
handprint.tech
Handprint'in teknolojisi, şirketlerin gezegen sağlığı için kritik olan ekosistemleri şeffaf, dijitalleştirilmiş ve ölçülmüş bir şekilde iyileştirmesine olanak tanıyor. Ekibimiz aktif olarak gezegendeki kritik derecede hasar görmüş ekosistemleri arıyor ve en güçlü ve doğrulanmış saha projelerini dikk...
allcolibri
get.allcolibri.com
allcolibri, markaların müşterilerini gerçek bir sosyal ve ekolojik etki yaratma konusunda desteklemelerine olanak tanıyan basit bir çevrimiçi çözümdür.
Goodworld
goodworldnow.com
Goodworld, şirketler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için bir sosyal etki platformudur. Amaca yönelik işlere yönelik kullanımı kolay araçlarla KSS ve ÇSY programlarınızı başlatın, yönetin ve ölçün. Sosyal etki platformunuz, çalışanlarınızı ve müşterilerinizi önemsedikleri amaçlarla buluşturur. Bağı...
Bright Funds
hello.brightfunds.org
Artık WizeHive'ın bir parçası olan Bright Funds, işyerinde bağış ve eşleştirme, çalışanların gönüllülüğü ve hibe yönetimine yönelik kapsamlı bir kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) yazılımıdır. Bright Funds, her ölçekteki işvereni destekleyerek çalışan bağlılığını, CSR girişimlerini ve hayırseverlik mi...
Ecovadis
ecovadis.com
EcoVadis, misyonu dünyanın en güvenilir iş sürdürülebilirliği derecelendirmelerini sağlamak olan amaç odaklı bir şirkettir. Her büyüklükteki işletme, iş ve ticaret ortaklarının sürdürülebilirlik performansını izlemek ve geliştirmek için EcoVadis'in uzman zekasına ve kanıta dayalı derecelendirmelerin...
Groundswell
groundswell.io
Groundswell, çalışanların kendileri için en önemli amaçlar üzerinde etki yaratmasını sağlayan bağış eşleştirme, hediye verme ve gönüllülük programlarını zahmetsizce yöneten kurumsal bir sosyal etki platformudur. Platformumuz çalışanlara vergi avantajlı kişisel bağış hesapları sunmaktadır. Kurumsal y...
Kambeo
kambeo.io
Kambeo, yardıma ihtiyacı olanlarla yardım etmek isteyenler arasında daha önce hiçbir platformda olmayan bir bağlantı kuruyor. Nedeni: Kâr amacı gütmeyen kuruluşların daha fazla para toplamasına, daha fazla insana ulaşmasına ve misyonlarını gerçekleştirmesine yardımcı olacak eksiksiz bir araç seti su...