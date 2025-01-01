Kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar

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Kurumsal öğrenme yönetimi sistemleri (LMS), kuruluşların çalışanlara, müşterilere ve dış ortaklara yönelik eğitim girişimlerinin organizasyonunu, izlenmesini ve gözetimini kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. Bu sistemler işe alım, mesleki gelişim ve uyumluluk eğitimini kapsayan özel eğitim programlarının yönetilmesinde etkilidir. Şirketler, kursları hem çalışanlara hem de harici kullanıcılara tahsis etmek için kurumsal LMS platformlarından yararlanır ve kurs modülleri ve değerlendirmeler aracılığıyla ilerlemelerini izler. Kurslar, LMS içindeki entegre araçlar kullanılarak veya özel kurs yazma yazılımı aracılığıyla oluşturulur. Öğrenme materyalleri için merkezi bir merkez görevi gören kurumsal LMS, çalışanların gelişimi ve müşteri eğitimi için etkili içerik dağıtımını kolaylaştırarak hem öğrencilere hem de yöneticilere fayda sağlar.
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D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.
Moodle
moodle.org
Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.
Open LMS
openlms.net
Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
Sana AI
sana.ai
Sana, kurumların bilgi paylaşımını kolaylaştıran, eğitim süreçlerini otomatikleştiren ve öğrenmeyi hızlandıran bir yapay zeka destekli öğrenme platformudur.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud, BT ve DevOps eğitimi için etkileşimli bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar pratik laboratuvarlar ile becerilerini gelişitirirler.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn, bilgi paylaşımını ve öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Eğitim materyalleri oluşturma ve ilerleme izleme imkanı sunar.
LearnDash
learndash.com
LearnDash, WordPress için profesyonel çevrimiçi kurslar oluşturmayı sağlayan güçlü bir öğrenme yönetim sistemidir.
Schoox
schoox.com
Schoox, çalışanların becerilerini geliştirmek için eğitim içeriği oluşturan, yöneten ve sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
Trainual
trainual.com
Trainual, ekiplerin süreçleri ve politikaları belgelemesine, eğitim içerikleri oluşturmasına ve bunları düzenlemesine yardımcı olan bir eğitim yönetim platformudur.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların çevrimiçi eğitim materyalleri oluşturup sunmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Degreed
degreed.com
Degreed, öğrenme ve kariyer gelişimini beceri profilleri ve eğitim materyalleriyle entegre eden bir platformdur.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
Docebo
docebo.com
Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.
SkillsBoard
skillsboarding.com
Skillsboard, kullanıcıların becerilerini geliştirmesine ve hedefler belirlemesine yardımcı olan bir öğrenme yönetim platformudur.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ, canlı çevrimiçi dersler ve bağımsız kurslar sunan kullanıcı dostu bir öğrenme yönetim sistemidir.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp, şirketlerin özelleştirilmiş öğrenme programları oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir öğrenme platformudur.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon, etkili eğitim deneyimleri sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, raporlama ve entegrasyon özellikleri ile kullanılabilir.
Disco
disco.co
Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.
Mineral
trustmineral.com
Mineral, 1 milyondan fazla şirket tarafından güvenilen bir İK ve uyumluluk uygulamasıdır. Online eğitim, rehberlik ve kaynaklar sunar.
Cloud Assess
cloudassess.com
Cloud Assess, eğitim ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur; çevrimdışı erişim, sosyal öğrenme özellikleri ve içerik yönetimi sunar.
7taps
7taps.com
7taps, eğitim içeriği oluşturmayı sağlayan mikro öğrenme platformudur. Hızlı ve etkili öğrenme deneyimi sunar, yapay zeka desteklidir.
BrainStorm
brainstorminc.com
BrainStorm, yazılım benimseme için tasarlanmış bir öğrenme platformudur. Kullanıcı eğitimini hızlandırır ve etkileşimi artırır.
CLASSUM
classum.com
Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik geniş bir gelişim kursu kütüphanesi sunan bir içerik toplama platformudur.
Beeline
beeline.life
Beeline, dijital veya karma öğrenme tarzında eğitim akademilerinin kurulumunu ve işletmesini kolaylaştıran bir eğitim ve bilgi topluluğu platformudur.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yönetim platformudur.
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU, kurslar oluşturmanıza, ilerlemeyi takip etmenize ve kullanıcı etkileşimlerine göre içerik sağlamanıza olanak tanıyan ücretsiz bir öğrenme platformudur.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary, çalışan eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, yönetme ve sunma işlevleri sunar.
BrainCert
braincert.com
BrainCert, çeşitli eğitimleri çevrimiçi olarak oluşturma, pazarlama ve teslim etme imkanları sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
eduMe
edume.com
EduMe, ön cephe çalışanları için mobil tabanlı bir eğitim platformudur. Çalışanların öğrenme süreçlerini kolaylaştırır ve takip etmeyi sağlar.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam, masa başında olmayan çalışanlar için iletişim, eğitim ve katılım sağlayan bir uygulamadır. Kolay yönetim ve özelleştirme imkanı sunar.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, satış ekiplerine akıllı otomasyon ve gerçek zamanlı rehberlik sunarak verimliliklerini artıran bir gelir etkinleştirme platformudur.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, performans değerlendirmelerini basit hale getirip çalışan katılımını artırarak sürekli geri bildirim ve performans yönetimi sunan bir yazılımdır.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS, etkileşimli e-öğrenme modülleri geliştirmeyi sağlayan bir araçtır ve kapsamlı bir öğrenim yönetim sistemiyle entegrasyonu vardır.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor, etkileşimli öğrenme özellikleriyle sosyal öğrenmeyi destekleyen, eğitimcilerin kurslar oluşturmasını ve yönetmesini kolaylaştıran bir platformdur.
GoSkills
goskills.com
GoSkills, kullanıcıların kişiselleştirilmiş online kurslar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Trakstar Learn, çalışan eğitim süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir; kurs oluşturma ve izleme işlevleri sunar.
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean, şirketler için çalışan, müşteri ve ortak eğitimlerini yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring, kullanıcıların verimliliğini artıran ve iş akışlarını optimize eden, kullanıcı dostu bir yapay zeka platformudur.
Innform
innform.io
Innform, modern ekipler için çevrimiçi eğitim aracı olup, eğitim kursları oluşturma, atama ve takip etme imkanı sunar. 14 gün ücretsiz deneme mevcuttur.
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomlaLMS, Joomla ile entegre bir öğrenme yönetim sistemi olup, çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme, kullanıcı ilerlemesini takip etme ve ödemeleri yönetme imkanı sunar.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS, davranış değişikliğini destekleyen eğitim çözümleri sunar. Satış, hizmet ve liderlik gibi alanlarda kurslar ile özelleştirilebilir eğitim programları sağlar.
Centrical
centrical.com
Centrical, çalışan performansını artırmak için gerçek zamanlı yönetim, mikro öğrenme ve koçluk sunan bir platformdur.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep, sertifikasyon sınavları için özelleştirilmiş dijital bir öğrenme platformudur. Öğrencilerin hazırlanmasına ve başarılarını artırmalarına yardımcı olur.
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS, kurs içerikleri oluşturma, yönetme ve kullanıcı ilerlemesini izleme imkanı sunan mobil uyumlu bir öğrenme yönetim sistemidir.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, üretim, tedarik zinciri ve sağlık sektörlerine kağıtsız iş talimatları ile sürdürülebilirlik, kalite ve güvenliği artırarak mükemmelliği sağlamaya yardımcı olur.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
Shieldbyte LMS, küresel organizasyonlar için çalışan eğitimini kolaylaştıran, özelleştirilebilir e-öğrenme platformudur. İlerleme ve performans takibi sağlar.
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