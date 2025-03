JoomlaLMS

joomlms.com

JoomLMS, eğitmenler ve öğrenciler için çok daha pahalı LMS çözümlerinde bulunabilen çeşitli yararlı çevrimiçi eğitim araçlarına sahip, çok işlevli bir Öğrenme Yönetim Sistemidir. JoomLMS, bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu olan Talented Learning tarafından En İyi Akademik LMS listesine dahil edildi ve bağımsız bir yazılım inceleme platformu olan FinancesOnline tarafından Harika Kullanıcı Deneyimi ve Yükselen Yıldız Ödülleriyle ödüllendirildi. LMS arayüzü temiz, düzenli ve kullanımı kolaydır. - SCORM ve AICC uyumlu, - mobil uyumlu, - iOS ve Android Mobil uygulamaları, - kurs oluşturucu, - modern düzen, - sınav ve test, - çoklu kullanıcı rolleri, - çoklu ödeme sistemi desteği, - sosyal işbirliği araçları, - geniş kapsamlı çeşitli raporlar, - veri içe/dışa aktarma Tüm kurslar, dahili kurs oluşturucunun yardımıyla oluşturulur. Bir öğretmen veya bir ÖYS/LMS yöneticisi gerekli tüm alanları doldurarak bir adımdan diğerine ilerler. Tüm öğrenme materyalleri JoomLMS'nin ilgili bölümlerine yüklenir. Öğrenme materyallerini (belgeler, videolar, bağlantılar, sunumlar vb.) tek tek yükleyebilir veya bir SCORM/AICC paketini içe aktarabilirsiniz. JoomlaLMS, SCORM 1.2 ve 2004 uyumludur ve bu formatları destekleyen tüm Yazma araçlarıyla sorunsuz çalışır. Öğrencilerin bilgisini değerlendirmek için 13 soru tipinden oluşan bir sınav aracı bulunmaktadır. Ayrıca soruları içe aktarmak veya soru havuzundan soru eklemek de mümkündür (örneğin, bir son test oluşturursanız). Tüm kurs materyalleri yüklendikten sonra öğrenme yolları halinde birleştirilebilirler. JoomLMS, muazzam miktarda bilgi sunmak için çok sayıda rapor içerir. Öğretmen, e-Öğrenim materyallerine kimin ve ne zaman eriştiğini kontrol edebilir ve çalışmaya yeterli zaman ayırmamaları durumunda öğrencilerle iletişime geçebilir; Hangi soruların ve öğrenme yollarının başarılmasının en çok zaman aldığını kontrol edin ve gerekirse bunları gözden geçirin; Belge indirme istatistikleri, talep edilen malzeme türleri hakkında bilgi sağlar. JoomLMS, ödevler oluşturmaya ve gerekirse bunları belirli bir öğrenci grubuna atamaya olanak tanır. Bu bölüm aynı zamanda gerçekleştirilen görevlerin istatistiklerine ilişkin bilgiler de sağlar. Örneğin bir öğretmen, bir öğrencinin görevi tamamlayıp tamamlamadığını kontrol edebilir, not verebilir ve o öğrenciye bir e-posta bildirimi gönderebilir. Not verilen ödevler Not Defteri'ne manuel olarak eklenebilir. JoomLMS fiyatı aktif öğrenci başına fiyat modeline dayanmaktadır. Lisans kapsamında yalnızca en az bir derse kayıtlı öğrenciler sayılır, öğretmenler ve LMS yöneticileri sayılmaz. JoomLMS maliyeti yıllık 299$'dan başlıyor. Ayrıca kalıcı lisans satın alarak LMS sistemini ömür boyu kullanmak da mümkündür. Sistemi tanımanın ve okulun ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına karar vermenin en iyi yolu, sistemi kendiniz test etmektir; özellikle de şirket, kredi kartı bilgisi gerekmeden 30 günlük ücretsiz deneme olanağı sunduğundan. JoomlaLMS'yi denemek için isteğinizi www.joomlms.com adresindeki JoomLMS web sitesine göndermeniz gerekir.