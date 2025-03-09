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Kurumsal öğrenme yönetimi sistemleri (LMS), kuruluşların çalışanlara, müşterilere ve dış ortaklara yönelik eğitim girişimlerinin organizasyonunu, izlenmesini ve gözetimini kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. Bu sistemler işe alım, mesleki gelişim ve uyumluluk eğitimini kapsayan özel eğitim programlarının yönetilmesinde etkilidir. Şirketler, kursları hem çalışanlara hem de harici kullanıcılara tahsis etmek için kurumsal LMS platformlarından yararlanır ve kurs modülleri ve değerlendirmeler aracılığıyla ilerlemelerini izler. Kurslar, LMS içindeki entegre araçlar kullanılarak veya özel kurs yazma yazılımı aracılığıyla oluşturulur. Öğrenme materyalleri için merkezi bir merkez görevi gören kurumsal LMS, çalışanların gelişimi ve müşteri eğitimi için etkili içerik dağıtımını kolaylaştırarak hem öğrencilere hem de yöneticilere fayda sağlar.
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Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn, kullanımı kolay, ödüllü bir çevrimiçi eğitim platformudur. Çalışanlarınızın ve yöneticilerinizin her yerden eğitim alarak doğru yolda ilerlemesini sağlayın. Trakstar Learn ile tutarlı, güzel, kullanımı kolay çevrimiçi eğitimle yüksek performanslı ekipler geliştirin. Çalışanları işe almayı, kurslar oluşturmayı, testler eklemeyi ve sonuçları takip etmeyi kolaylaştırıyoruz. Dosyalarınızı yükleyin ve dakikalar içinde herhangi bir kullanıcı grubuna atanabilecek çevrimiçi bir kurs oluşturun. Learn'ün demosunu bugün edinin! Learn bir çalışan, müşteri ve iş ortağı çevrimiçi eğitim platformudur. Öğrenme yönetim sistemimiz (LMS), şirketlerin kendi içeriklerini veya içerik kitaplığımızı kullanarak çalışanlarına eğitim vermesine yardımcı olur.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Sana AI
sana.ai
Sana, kuruluşların bilgiye erişmesini ve paylaşmalarını, idari görevleri otomatikleştirmesini ve her zamankinden daha hızlı performans göstermesini sağlayan AI destekli bir öğrenme platformudur. Platform, canlı ve kendi tempolu öğrenme deneyimleri yaratmak, canlı öğrenmeyi basitleştirmek, kaosları akıllı oto-otomasyonlarla yönetme ve sezgisel analizlerle etkiyi açıklığa kavuşturma gibi araçlar ve işlevler sunar. Platform, işletmelerin sürükleyici işe alım programları oluşturmalarına, uyumluluk eğitimi düzenlemelerine, çalışan eğitimini kolaylaştırmasına, liderlik becerilerini geliştirmelerine ve satış temsilcilerinin bilgiye erişmeleri ve becerilere erişmeleri için araçlar sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sana, AI destekli arama özellikleri, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları, işbirliği araçları ve kişiselleştirilmiş incelemeler sunan eksiksiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Platform, çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla bütünleşir ve çok dilli destek sunar. Ayrıca kullanıcı yerleşik ve offtrobing, özel kullanıcı özellikleri ve özelleştirilebilir erişim hakları gibi otomatik yönetim özellikleri sağlar. Sana endüstri liderleri tarafından güvenilir ve anketler ve sınavlar, kişiselleştirilmiş ana sayfa, öneriler ve proje atama yüklemesi gibi etkileşimli unsurlarla kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunar. Platform, zamandan tasarruf etmeyi, ölçeklendirmeyi ve kuruluşların eğlenceli şeylere odaklanmasına izin vermeyi amaçlıyor. Sana ile kuruluşlar bilgilerinin kilidini açabilir ve ekiplerini hızlı öğrenme, bilgiyi korumaya ve idari görevleri otomatikleştirme konusunda güçlendirebilir.
Schoox
schoox.com
Schoox, çalışanların becerilerini geliştirmek için eğitim içeriği oluşturan, yöneten ve sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
7taps
7taps.com
7taps, eğitim içeriği oluşturmayı sağlayan mikro öğrenme platformudur. Hızlı ve etkili öğrenme deneyimi sunar, yapay zeka desteklidir.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya çıkarma işini üstlendiği bir dünya hayal edin. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, temsilcilerin alıcıların acil sorularını yanıtlayan içeriği paylaşmalarına, kritik toplantılara hazırlıklı gelmelerine ve daha fazla harcama yapmalarına yardımcı olarak satıcının kotayı aşmadaki gizli silahıdır Zaman aslında manuel meşgul çalışmayı azaltarak satış yapıyor.
AcademyOcean
academyocean.com
Kurumsal eğitim kursları zahmetsizce oluşturmak ve sunmak için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemi (LMS) ve e-öğrenme platform yazılımı keşfedin. Hızlı kurs geliştirme ve Schedulea demosunu bugün deneyimleyin! Academyocean, işletmelerin, kullanım kolaylığı için endüstrisinin en üstünde yer alan yazılımlar sağlayarak çalışanlar, müşteriler ve ortaklar için eğitimi otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir LMS sistemidir (10 üzerinden 9.9).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS dünyanın en iyi harmanlanmış e-Öğrenim çözümüdür. RedSeed ÖYS'nin tamamı, hakkında rapor verebileceğiniz kaliteli koçluk etkileşimlerini kolaylaştıran, 'koçluk-geribildirim döngüsü' dediğimiz şeyle davranış değişikliğini yönlendirmek üzere tasarlandı. Büyüyen bir kurs kütüphanesiyle birleştiğinde; satış, servis, sosyal beceriler, refah, liderlik ve uyumluluk, tüm işletmenizin becerilerini geliştirmek çok kolay! Kullanıma hazır eğitim paketlerimizden yararlanın veya esnek otomasyonlarımız ve kullanımı kolay arayüzümüzle kendi öğrenme yollarınızı oluşturun. Öğrenim uzmanlarından oluşan ekibimizle birlikte çalışarak, yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde aldığınızı bilmeniz için iş sonuçlarınıza uygun bir eğitim programı oluşturmanıza yardımcı olacağız. Ayrıca RedSeed LMS'den en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için de büyük özen gösteriyoruz; bu nedenle her RedSeed müşterisi, hesabı için ömür boyu özel bir başarı yöneticisine sahip olur - hiçbir ekstra ücret ödemeden! Daha fazla bilgi için: www.redseed.com
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS Grubu, dijital öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu vizyondan tam teşekküllü bir FLOWSPARKS Suite ortaya çıktı. FLOWSPARKS Yazma Aracındaki Öğrenme Formatlarını, Akıllı Şablonları ve Akıllı Programları birleştirerek kolaylıkla etkileşimli e-Öğrenim geliştirebilirsiniz. Bunu kapsamlı Öğrenme Yönetim Sistemimize (LMS) bağladığınızda mümkün olan en iyi dijital öğrenme deneyimini yaratmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olursunuz. Veya ziyaretçilerin sorunsuz bir şekilde kaydolmasını isteyenler için FastPass'ı seçin. Ayrıca her müşteriye mümkün olan en iyi desteği garanti ediyoruz.
CLASSUM
classum.com
Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.
Disco
disco.co
Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.
Oneteam
oneteam.io
Massless iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birden fazla konuma yayılırlar, bir bilgisayarın arkasında oturmazlar, bir iş e-posta adresiniz yoktur ve genellikle sadece yarı zamanlı çalışırlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten tahtaları gibi eski okul yöntemleri artık kesmiyor. "Massess Boşluk" olarak adlandırdığımız şeyi yaratıyorlar. Ve tahmin et ne oldu? Bu boşluk, ekibinizin katılımını, sadakatini ve başarısını tüketebilir, en iyi yeteneklerinizi kapıdan çıkarabilir ve iş büyümenizi olumsuz etkileyebilir. OneTeam'de, bu boşluğu kapatmak için nihai uygulamayı hazırladık. Bunu hepsi bir arada araç setiniz olarak düşünün: kesintisiz iletişim, sorunsuz yerleşik, etkileşimli e-öğrenme, anlayışlı anketler ve kullanışlı kontrol listeleri: ihtiyacınız olan her şey, hepsi de. Bugün, OneTeam dünya çapında masum işçilerin tam potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır ve H&M, Toolstation, IBIS, Westcord otelleri ve DPD gibi kuruluşlar için masasız boşluğu doldurmada zaten başarı elde etmiştir. OneTeam’in kullanıcı dostu çalışan merkezi, herkesin hareket halindeyken temel güncellemelere ve bilgilere erişmesini kolaylaştırır. OneTeam'in Faydaları: • İletişim, eğitim ve katılım için yerleşik uygulama özellikleri • Kuruluşunuzun ihtiyaçları için tamamen özelleştirilebilir • Uygulanması ve yönetilmesi kolay
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yönetim platformudur.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, işletmelere çalışanlarına dahil olmaları ve çalışan yaşam döngüsü boyunca onları nasıl yerleşik, etkinleştirdikleri, geliştirdikleri ve sakladıkları konusunda profesyonel olarak büyümeleri için güçlendirme araçları sağlayan kişiselleştirilmiş bir çalışan geliştirme platformudur. Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve ortakların sevdiği öğrenme ve geliştirme programları oluşturmak için kullandıkları ve bu da sonuçta etkiyi sağlayan LM'lerdir. Yalnızca Juno Journey, L+ D ekiplerinin 100'den fazla platformdan ilgili harici içeriği her bir çalışan için geliştirme yollarına sorunsuz bir şekilde entegre etmesini ve şirket çapında öğrenme yolculuklarını kolayca izlemesini ve yönetmesini sağlar. Sonuç, yazılımı yönetmek için daha az zaman harcayan L+D ekipleri, daha fazla meşgul çalışanlar ve küresel teknoloji ekonomisinde kazanan şirketler. Yüksek büyüme şirketleri, geleneksel öğrenme çözümlerinin zaman ve maliyetinin bir kısmında işgücünü büyütmek, meşgul etmek, yükseltmek ve korumak için Juno Journey ile ortaklık kurarlar.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon, etkili eğitim deneyimleri sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, raporlama ve entegrasyon özellikleri ile kullanılabilir.
GoSkills
goskills.com
GoSkills, etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve karşı konulmaz öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış lider bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Güçlü bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile son teknoloji Öğrenme Deneyimi Platformunu (LXP) birleşik bir merkezde birleştiren GoSkills, kuruluşlara eğitim programlarını geliştiren ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturma ve yönetme olanağı sağlar. Yapay zekanın (AI) gücünden yararlanan GoSkills, kişiselleştirilmiş öğrenme içeriğinin keşfedilmesini ve oluşturulmasını kolaylaştırır. Platformun yerleşik Kurs Oluşturucusu ve yapay zeka asistanı Genie, kurs oluşturmayı basitleştirerek herkesin hızlı ve etkili bir şekilde gösterişli kurslar oluşturmasını kolaylaştırır. GoSkills, tümü ünlü endüstri uzmanları tarafından yönetilen 100'ün üzerinde işletme kursundan oluşan ödüllü bir kütüphaneye sahiptir. Kurslar, her düzeyde yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamak için özel olarak hazırlanır, düzenlenir, şirket içinde oluşturulur ve düzenli olarak güncellenir. Her kurs, öğrenmenin hem eğlenceli hem de etkili olmasını sağlayan oyunlaştırılmış bir mikro öğrenme yaklaşımı kullanır, böylece katılımı ve öğrenmenin akılda kalıcılığını artırır.
eduMe
edume.com
EduMe, ön cephe çalışanları için mobil tabanlı bir eğitim platformudur. Çalışanların öğrenme süreçlerini kolaylaştırır ve takip etmeyi sağlar.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
ShieldbyteLMS platformu, küresel kuruluşlara Dürüst Kurumsal Çalışan Eğitimi olanağı sağlıyor. Dünya çapındaki işgücüne yönelik Yönetişim, Risk, Güvenlik ve Uyumluluk eğitimi için çalışanların bilgilerinin artırılmasını kolaylaştırır. Uygun fiyatlı abonelik modelleri için her yerden erişilebilen, hızı kendiniz ayarlayabileceğiniz e-öğrenme kursları ve sınavlar, öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarınızı karşılar. ShieldbyteLMS, önceden yapılandırılmış kurslara sahip entegre bir LMS platformudur ve içeriğinizi getirin (BYOC). Ölçümler, testler ve rozetler yoluyla çalışanların ilerlemesini ve performans görünürlüğünü artırır ve sertifikalarla onaylar. Akademi Mükemmelliği uygulamamız, Kuruluşların, Dünya standartlarında eğitim yetenekleri tasarlayıp sunarak ve başarılı bir Beceri Dönüşümünde Temel Direk görevi görerek bu zorlukların üstesinden gelmelerine olanak tanır. İşbirliğine dayalı bir kontrol paneli ve kurs gelişimi ile entelektüel sermayenin kusursuz bir şekilde görselleştirilmesini sağlar.
BrainCert
braincert.com
BrainCert, çeşitli eğitimleri çevrimiçi olarak oluşturma, pazarlama ve teslim etme imkanları sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor, etkileşimli özellikler aracılığıyla etkileşimi artırmak ve bilginin akılda tutulmasını artırmak için tasarlanmış bir sosyal öğrenme platformudur. Sezgisel kurs oluşturma araçları ve esnek bir öğrenme yönetim sistemi, dinamik eğitim programları oluşturmayı ve sunmayı kolaylaştırır. Faydaları: - Artan Katılım: Sosyal özellikler aracılığıyla işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik edin. - Kolaylaştırılmış Kurs Oluşturma: Sezgisel araçlar, ilgi çekici içeriğin verimli bir şekilde geliştirilmesine olanak tanır. - Kişiselleştirilmiş Öğrenme: Multimedya ve etkileşimli öğelerle farklı öğrenme tarzlarına hitap edin. - Sarsılmaz Destek: Özel müşteri desteği, sorunsuz bir öğrenme yolculuğu sağlar. Teachfloor size şunları sağlar: - Öğrencilerde yankı uyandıran etkili eğitim programları sunmak. - Bilgiyi muhafaza etmek için işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturun. - Kapsamlı ve kullanıcı dostu bir platformla öğrenme hedeflerinize ulaşın. Teachfloor ile sosyal öğrenmenin gücünü açığa çıkarın!
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS, eğitmenler ve öğrenciler için çok daha pahalı LMS çözümlerinde bulunabilen çeşitli yararlı çevrimiçi eğitim araçlarına sahip, çok işlevli bir Öğrenme Yönetim Sistemidir. JoomLMS, bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu olan Talented Learning tarafından En İyi Akademik LMS listesine dahil edildi ve bağımsız bir yazılım inceleme platformu olan FinancesOnline tarafından Harika Kullanıcı Deneyimi ve Yükselen Yıldız Ödülleriyle ödüllendirildi. LMS arayüzü temiz, düzenli ve kullanımı kolaydır. - SCORM ve AICC uyumlu, - mobil uyumlu, - iOS ve Android Mobil uygulamaları, - kurs oluşturucu, - modern düzen, - sınav ve test, - çoklu kullanıcı rolleri, - çoklu ödeme sistemi desteği, - sosyal işbirliği araçları, - geniş kapsamlı çeşitli raporlar, - veri içe/dışa aktarma Tüm kurslar, dahili kurs oluşturucunun yardımıyla oluşturulur. Bir öğretmen veya bir ÖYS/LMS yöneticisi gerekli tüm alanları doldurarak bir adımdan diğerine ilerler. Tüm öğrenme materyalleri JoomLMS'nin ilgili bölümlerine yüklenir. Öğrenme materyallerini (belgeler, videolar, bağlantılar, sunumlar vb.) tek tek yükleyebilir veya bir SCORM/AICC paketini içe aktarabilirsiniz. JoomlaLMS, SCORM 1.2 ve 2004 uyumludur ve bu formatları destekleyen tüm Yazma araçlarıyla sorunsuz çalışır. Öğrencilerin bilgisini değerlendirmek için 13 soru tipinden oluşan bir sınav aracı bulunmaktadır. Ayrıca soruları içe aktarmak veya soru havuzundan soru eklemek de mümkündür (örneğin, bir son test oluşturursanız). Tüm kurs materyalleri yüklendikten sonra öğrenme yolları halinde birleştirilebilirler. JoomLMS, muazzam miktarda bilgi sunmak için çok sayıda rapor içerir. Öğretmen, e-Öğrenim materyallerine kimin ve ne zaman eriştiğini kontrol edebilir ve çalışmaya yeterli zaman ayırmamaları durumunda öğrencilerle iletişime geçebilir; Hangi soruların ve öğrenme yollarının başarılmasının en çok zaman aldığını kontrol edin ve gerekirse bunları gözden geçirin; Belge indirme istatistikleri, talep edilen malzeme türleri hakkında bilgi sağlar. JoomLMS, ödevler oluşturmaya ve gerekirse bunları belirli bir öğrenci grubuna atamaya olanak tanır. Bu bölüm aynı zamanda gerçekleştirilen görevlerin istatistiklerine ilişkin bilgiler de sağlar. Örneğin bir öğretmen, bir öğrencinin görevi tamamlayıp tamamlamadığını kontrol edebilir, not verebilir ve o öğrenciye bir e-posta bildirimi gönderebilir. Not verilen ödevler Not Defteri'ne manuel olarak eklenebilir. JoomLMS fiyatı aktif öğrenci başına fiyat modeline dayanmaktadır. Lisans kapsamında yalnızca en az bir derse kayıtlı öğrenciler sayılır, öğretmenler ve LMS yöneticileri sayılmaz. JoomLMS maliyeti yıllık 299$'dan başlıyor. Ayrıca kalıcı lisans satın alarak LMS sistemini ömür boyu kullanmak da mümkündür. Sistemi tanımanın ve okulun ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına karar vermenin en iyi yolu, sistemi kendiniz test etmektir; özellikle de şirket, kredi kartı bilgisi gerekmeden 30 günlük ücretsiz deneme olanağı sunduğundan. JoomlaLMS'yi denemek için isteğinizi www.joomlms.com adresindeki JoomLMS web sitesine göndermeniz gerekir.
Innform
innform.io
Innform LMS, modern ekipler için hepsi bir arada çevrimiçi eğitim aracıdır. Müşteriler Innform Pro'yu 14 gün boyunca kredi kartı gerekmeden ücretsiz deneyebilir. Innform'un ödüllü tasarımı sayesinde şirketler, çalışan eğitimlerini tek yerden oluşturabilir, atayabilir, takip edebilir ve Innform'un güçlü araçları ve hızlı desteği sayesinde hızlı bir şekilde hayata geçirebilir. Innform ile yöneticiler Video, SCORM, PDF, Powerpoint sunumları ve Testleri kullanarak ilgi çekici eğitim kursları oluşturabilir. Oyunlaştırma gibi öğrenciyi ön planda tutan özellikleri sayesinde Innform, öğrencileri devam eden eğitim materyalleriyle buluşturuyor ve uygulamalı bir deneyim için onları eğitmenleriyle buluşturuyor.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring, yapay zeka destekli bir iş etkinleştirme platformudur. İnsan odaklı yaklaşımımız, satışları, ortakları, ekipleri ve diğer herkesi inovasyon hızında bir araya getirir. İlgili içeriğin doğru kişilere hızlı bir şekilde gösterilmesine yardımcı oluyoruz, koçluğu destekliyoruz ve aynı zamanda en iyi uygulamaları herkesin en iyi performans gösteren kişiyi sevmesini sağlamak için içgörüler sağlıyoruz. BigSpring'in erişimi Google, Cisco, Pfizer, HSBC ve diğerleri gibi müşterilerle küresel olarak genişliyor.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna aşağıdakiler dahildir: Tablet eSign ile Belge Kontrolü, Hızlı Video Tabanlı Öğrenme ve Karma Öğrenme araçları. Buna ek olarak Nvolve Pazaryeri, halihazırda Nvolve ile entegre edilmiş ve kullanıma hazır çok çeşitli iş ortağı çözümlerine erişmenize olanak tanır. Bağlantılı İş Gücü yolculuğunuz Öğrenme ve Geliştirme ile başlar ancak işletmenizin tamamına değer katar Bağlantılı İşgücü, fabrikaların ve tedarik zincirinin birçok işlevde yönetilme biçimini dönüştürür ve daha geniş bir İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik programına dahil edildiğinde en iyi sonucu verir ve Doğru Şekilde Yapmanıza olanak tanır İlk Kez ve Her Zaman! Nvolve aşağıdaki amaçlara yöneliktir: • Öğrenme ve Geliştirme • ESG ve Sürdürülebilirlik • Kalite ve OpEx • Sağlık ve Güvenlik • Bakım ve Operasyonlar • İnsan Kaynakları 12 farklı dilde mevcut olan Nvolve Platformu, ISO 27001:2017 ile uyumlu olarak GAMP5'e akredite edilmiş ve doğrulanmıştır. Bilgisayar sistemi doğrulamasını düzenleyen Avrupa EMA ve ABD FDA düzenlemelerinin uygulanması.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep, şirketlerin gelir artışını hızlandırırken adayların sertifika testlerine girerken kendilerini daha güvende ve hazırlıklı hissetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, ödüllü bir öğrenme platformudur. ACT, AAMC, ASCM, CFA Institute, CompTIA, GMAC, ISACA, McGraw-Hill Education, Springer Publishing ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın önde gelen derneklerinin, sertifika kuruluşlarının ve eğitim şirketlerinin çoğu, çevrimiçi çalışma programlarını desteklemek için BenchPrep'e güveniyor. 8 milyondan fazla öğrenci akademik ve profesyonel başarıya ulaşmak için BenchPrep'i kullandı. Daha fazlasını keşfetmek için www.benchprep.com adresini ziyaret edin.
Beeline
beeline.life
Beeline, işletmeniz için dijital veya karma öğrenme tarzı bir eğitim akademisinin kurulmasını ve işletilmesini mümkün olduğunca kolaylaştıran modern bir eğitim ve bilgi topluluğu platformudur.
Cloud Assess
cloudassess.com
Cloud Assess, eğitim ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur; çevrimdışı erişim, sosyal öğrenme özellikleri ve içerik yönetimi sunar.
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS, LMS pazarına yeni giren bir şirkettir. Modaya uygun özellikler yerine temel işlevselliğe odaklandılar. Bunu yapmak sistemin sezgisel ve kullanımı kolay kalmasını sağladı. RomyLMS ile ders materyalini girebilir, kullanıcılara atayabilir ve bu kullanıcıların ilerlemesini takip edebilirsiniz. Sistem güçlü raporlama ve oyunlaştırma unsurlarına sahiptir. Sistemi ayrıca mobil cihazları da göz önünde bulundurarak tasarladık, bu nedenle tamamen mobil uyumlu.
Centrical
centrical.com
Centricalis, cephe ajanı başarısı ve büyümesi yoluyla dünyanın önde gelen markaları için sınıfının en iyisi müşteri deneyimlerini yönlendiren AI destekli bir çalışan performans deneyimi platformu. Platform, kuruluşların üretkenliği ve satışları iyileştirmelerine, maliyetleri azaltmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olmak için oyunlaştırılmış bir çözüm aracılığıyla gerçek zamanlı performans yönetimi, uyarlanabilir mikro öğrenim, AI ile çalışan koçluk, kalite yönetimi ve VOE ile birleşik bir çalışan deneyimi sunar. . Centrical 2013 yılında kuruldu ve 40 farklı dilde 150 ülkede müşterilere hizmet veriyor. Centrical New York, Tel-Aviv ve Londra'da ofisleri vardır ve müşteriler arasında Microsoft, TeleperFormance, Synchrony Financial ve daha fazlası gibi önde gelen çok uluslu işletmeleri içerir.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary, çalışan eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, yönetme ve sunma işlevleri sunar.
BrainStorm
brainstorminc.com
Ekibinizi, yazılımın benimsenmesi için özel olarak tasarlanmış tek öğrenme platformuyla donatın. Katılımı hızlandırın, desteği azaltın, katılımı derinleştirin ve kullanımı artırın. İster yeni müşteriler kazandıran bir Çözüm Sağlayıcı olun, ister son kullanıcı eğitimini yönetmek için daha ölçeklenebilir bir yola ihtiyaç duyan bir BT ekibi olun, ister çalışanları şirketin teknoloji yığınına dahil etmeye odaklanan bir Öğrenme ve Geliştirme ekibi olun, BrainStorm işinizi kolaylaştıracak ve sonuçlarınızı elde etmenizi sağlayacaktır. daha iyi. Karanlık kullanıcıları etkinleştirin – BrainStorm, henüz oturum açmamış lisanslı kullanıcıları proaktif olarak hedefleyen tek öğrenme platformudur. Karanlık kullanıcıları dönüştürdüğünüzde, kullanım etkiniz artımlı durumdan üstel düzeye doğru hareket eder. Benimsemeyi hızlandırın – Kullanıcılara yalnızca nasıl kullanılacağını öğretmeyin, onlara özellikleri ve uygulamaları ne zaman ve neden kullanacaklarını da öğretin. BrainStorm, insanların çalışma şekillerini değiştirmelerini sağlayacak eğitimi otomatikleştirmek için tasarlandı. Özellik kullanımını genişletin – Özelliklerin daha derin ve daha geniş bir şekilde benimsenmesini sağlayın. Daha fazla kullanıcının temel bilgilerin ötesine geçmesine ve araçlarını günlük iş süreçlerine entegre etmesine yardımcı olun. BrainStorm'un Özellikleri: * Hedefli iletişim: Kullanıcı eylemine ilham veren zamanında iletişim yoluyla ilgisiz öğrencileri çekin ve etkinleştirin. * Rol tabanlı öğrenme: Gruplar tarafından düzenlenen özel içerik akışları, doğru içeriğin doğru hedef kitleye sunulmasını sağlar. * Kurs yazma: Öğrenim varlıklarınızı, her öğrenciye ilgili, zamanında öğrenim sağlayan uyarlanabilir iş akışları olan BrainStorm Flows™'a yükleyin ve birleştirin. * Dallanma: Kullanıcının daha sonra öğrenmek istedikleriyle uyumlu kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturmak için herhangi bir akışa dallanma ekleyin. * İçerik paketleri: BrainStorm'da kullanmanız veya değiştirmeniz için önceden oluşturulmuş yüzlerce öğrenme deneyimi vardır, böylece hızla işe başlayabilirsiniz. Raporlama: Dinamik raporlamayla davranış değişikliğine neyin yol açtığını görün.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların çevrimiçi eğitim materyalleri oluşturup sunmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Degreed
degreed.com
Degreed, öğrenme ve kariyer gelişimini beceri profilleri ve eğitim materyalleriyle entegre eden bir platformdur.
Docebo
docebo.com
Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, performans değerlendirmelerini basit hale getirip çalışan katılımını artırarak sürekli geri bildirim ve performans yönetimi sunan bir yazılımdır.
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik geniş bir gelişim kursu kütüphanesi sunan bir içerik toplama platformudur.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
Mineral
trustmineral.com
1 milyondan fazla şirketin güvendiği Mineral, büyüyen işletmeler için İK ve uyumluluk lideridir. Proaktif çözümlerimiz, İK ve uyumluluk konularında tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırarak müşterilerin gönül rahatlığı yaşamasını sağlar. Yeniliği ve kişiselleştirilmiş rehberliği desteklemek için verileri, teknolojiyi ve insan uzmanlığını birleştiriyoruz. Mineral çözümleri arasında çevrimiçi çalışan eğitimi, el kitabı ve araç seti oluşturma, İK uzmanlarından oluşan bir ekipten canlı uzman tavsiyesi ve ücretsiz web seminerleri ve kılavuzlar da dahil olmak üzere kuruluşların zamandan ve paradan tasarruf etmek için oluşturulmuş, kullanıcı dostu uyumluluk bilgileri ve İK en iyi uygulamalarından oluşan kapsamlı bir kaynak kitaplığı bulunur. ve kontrol listeleri. Mineral'in ortaklık ağı, ABD'deki en büyük İK topluluğunu oluşturmasını sağladı. Mineral, daha önce ThinkHR ve Mammoth'un birleşik kuruluşu olarak biliniyordu. Daha fazla bilgi için www.trustmineral.com adresini ziyaret edin ve bizi Twitter'da @Trust_Mineral adresinden takip edin.
Moodle
moodle.org
Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.
Open LMS
openlms.net
Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
AdaptiveU
adaptiveu.io
AdaptiveU, kurslar oluşturmanıza, ilerlemeyi takip etmenize ve kullanıcı etkileşimlerine göre içerik sağlamanıza olanak tanıyan ücretsiz bir öğrenme platformudur.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
ProProfs
proprofs.com
Proprofs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımı sağlayıcısıdır. Eğitim üreticisi, bilgi tabanı, sınav üreticisi, anket yapımcısı, CRM ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı bir araç paketi ile Proprofs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştırma ve müşteri memnuniyetini artırma yetkisi verir. 100 yıllık bir müşteri memnuniyeti misyonuna bağlı olan Proprofs, 150'den fazla ülkede 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. Proprofs ürünleri şunları içerir: - Eğitim Makinesi - Test Maker - Anket yapıcısı - Qualaroo Insights - Canlı sohbet - Yardım Masası - Bilgi tabanı - Proje yönetimi - Picreel Popups - BigContacts CRM - Webinarninja - Courseninja Proprofs Smart Tools, Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco & Dell gibi birçok Fortune 500 şirketi ve Phoenix, Harvard & Yale gibi önde gelen eğitim enstitülerinden kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Site, 70'den fazla dilde bir milyondan fazla içeriğe ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük profesyonel test ve sınav kütüphanesine sahip önde gelen bir çevrimiçi eğitim ve değerlendirme platformudur.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
SkillsBoard
skillsboarding.com
Skillsboard, kullanıcıların becerilerini geliştirmesine ve hedefler belirlemesine yardımcı olan bir öğrenme yönetim platformudur.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
Trainual
trainual.com
Trainual, ekiplerin süreçleri ve politikaları belgelemesine, eğitim içerikleri oluşturmasına ve bunları düzenlemesine yardımcı olan bir eğitim yönetim platformudur.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ, canlı çevrimiçi dersler ve bağımsız kurslar sunan kullanıcı dostu bir öğrenme yönetim sistemidir.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp, şirketlerin özelleştirilmiş öğrenme programları oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir öğrenme platformudur.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn, bilgi paylaşımını ve öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Eğitim materyalleri oluşturma ve ilerleme izleme imkanı sunar.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud, BT ve DevOps eğitimi için etkileşimli bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar pratik laboratuvarlar ile becerilerini gelişitirirler.
LearnDash
learndash.com
LearnDash, WordPress için profesyonel çevrimiçi kurslar oluşturmayı sağlayan güçlü bir öğrenme yönetim sistemidir.
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