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Kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri
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Kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar

Kurumsal öğrenme yönetimi sistemleri (LMS), kuruluşların çalışanlara, müşterilere ve dış ortaklara yönelik eğitim girişimlerinin organizasyonunu, izlenmesini ve gözetimini kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. Bu sistemler işe alım, mesleki gelişim ve uyumluluk eğitimini kapsayan özel eğitim programlarının yönetilmesinde etkilidir. Şirketler, kursları hem çalışanlara hem de harici kullanıcılara tahsis etmek için kurumsal LMS platformlarından yararlanır ve kurs modülleri ve değerlendirmeler aracılığıyla ilerlemelerini izler. Kurslar, LMS içindeki entegre araçlar kullanılarak veya özel kurs yazma yazılımı aracılığıyla oluşturulur. Öğrenme materyalleri için merkezi bir merkez görevi gören kurumsal LMS, çalışanların gelişimi ve müşteri eğitimi için etkili içerik dağıtımını kolaylaştırarak hem öğrencilere hem de yöneticilere fayda sağlar.

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Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle, çevrimiçi öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış açık kaynaklı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kullanıcı dostu arayüz ve özelleştirme imkanları sunar.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace, eğitim deneyimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Kişiselleştirilmiş öğrenme ve erişilebilirlik sunar.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS, eğitim içeriklerini oluşturup yönetmek için esnek bir öğrenme yönetim sistemidir. Öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerini destekler.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye yönelik kişiselleştirilmiş öğrenme yolları sunan bir kurumsal eğitim platformudur.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana, kurumların bilgi paylaşımını kolaylaştıran, eğitim süreçlerini otomatikleştiren ve öğrenmeyi hızlandıran bir yapay zeka destekli öğrenme platformudur.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS, çevrimiçi eğitim programları oluşturmak, barındırmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud, BT ve DevOps eğitimi için etkileşimli bir çevrimiçi platformdur. Kullanıcılar pratik laboratuvarlar ile becerilerini gelişitirirler.

LearnDash

LearnDash

learndash.com

LearnDash, WordPress için profesyonel çevrimiçi kurslar oluşturmayı sağlayan güçlü bir öğrenme yönetim sistemidir.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn, bilgi paylaşımını ve öğrenmeyi yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Eğitim materyalleri oluşturma ve ilerleme izleme imkanı sunar.

Schoox

Schoox

schoox.com

Schoox, çalışanların becerilerini geliştirmek için eğitim içeriği oluşturan, yöneten ve sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.

LearnWorlds

LearnWorlds

learnworlds.com

LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

Showpad

Showpad

showpad.com

Showpad, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini yönetmelerine ve alıcı etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Trainual

Trainual

trainual.com

Trainual, ekiplerin süreçleri ve politikaları belgelemesine, eğitim içerikleri oluşturmasına ve bunları düzenlemesine yardımcı olan bir eğitim yönetim platformudur.

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Coassemble, kuruluşların çevrimiçi eğitim materyalleri oluşturup sunmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.

Degreed

Degreed

degreed.com

Degreed, öğrenme ve kariyer gelişimini beceri profilleri ve eğitim materyalleriyle entegre eden bir platformdur.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo, işyeri eğitimini yönetmek için tasarlanmış bir öğrenme yönetim sistemidir. Eğitim materyalleri oluşturma, izleme ve analiz etme imkanı sunar.

Disco

Disco

disco.co

Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.

SkillsBoard

SkillsBoard

skillsboarding.com

Skillsboard, kullanıcıların becerilerini geliştirmesine ve hedefler belirlemesine yardımcı olan bir öğrenme yönetim platformudur.

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon, etkili eğitim deneyimleri sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, raporlama ve entegrasyon özellikleri ile kullanılabilir.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.

Cloud Assess

Cloud Assess

cloudassess.com

Cloud Assess, eğitim ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur; çevrimdışı erişim, sosyal öğrenme özellikleri ve içerik yönetimi sunar.

WorkRamp

WorkRamp

workramp.com

WorkRamp, şirketlerin özelleştirilmiş öğrenme programları oluşturmalarını ve yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir öğrenme platformudur.

WizIQ

WizIQ

wiziq.com

WizIQ, canlı çevrimiçi dersler ve bağımsız kurslar sunan kullanıcı dostu bir öğrenme yönetim sistemidir.

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm, yazılım benimseme için tasarlanmış bir öğrenme platformudur. Kullanıcı eğitimini hızlandırır ve etkileşimi artırır.

7taps

7taps

7taps.com

7taps, eğitim içeriği oluşturmayı sağlayan mikro öğrenme platformudur. Hızlı ve etkili öğrenme deneyimi sunar, yapay zeka desteklidir.

Go1

Go1

go1.com

Go1, profesyonellere yönelik geniş bir gelişim kursu kütüphanesi sunan bir içerik toplama platformudur.

Beeline

Beeline

beeline.life

Beeline, dijital veya karma öğrenme tarzında eğitim akademilerinin kurulumunu ve işletmesini kolaylaştıran bir eğitim ve bilgi topluluğu platformudur.

Innform

Innform

innform.io

Innform, modern ekipler için çevrimiçi eğitim aracı olup, eğitim kursları oluşturma, atama ve takip etme imkanı sunar. 14 gün ücretsiz deneme mevcuttur.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary, çalışan eğitim ve gelişimi için kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, yönetme ve sunma işlevleri sunar.

CLASSUM

CLASSUM

classum.com

Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.

Teachfloor

Teachfloor

teachfloor.com

Teachfloor, etkileşimli öğrenme özellikleriyle sosyal öğrenmeyi destekleyen, eğitimcilerin kurslar oluşturmasını ve yönetmesini kolaylaştıran bir platformdur.

Mineral

Mineral

trustmineral.com

Mineral, 1 milyondan fazla şirket tarafından güvenilen bir İK ve uyumluluk uygulamasıdır. Online eğitim, rehberlik ve kaynaklar sunar.

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS, etkileşimli e-öğrenme modülleri geliştirmeyi sağlayan bir araçtır ve kapsamlı bir öğrenim yönetim sistemiyle entegrasyonu vardır.

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

GTM Buddy, satış ekiplerine akıllı otomasyon ve gerçek zamanlı rehberlik sunarak verimliliklerini artıran bir gelir etkinleştirme platformudur.

BrainCert

BrainCert

braincert.com

BrainCert, çeşitli eğitimleri çevrimiçi olarak oluşturma, pazarlama ve teslim etme imkanları sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.

eduMe

eduMe

edume.com

EduMe, ön cephe çalışanları için mobil tabanlı bir eğitim platformudur. Çalışanların öğrenme süreçlerini kolaylaştırır ve takip etmeyi sağlar.

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

Oneteam, masa başında olmayan çalışanlar için iletişim, eğitim ve katılım sağlayan bir uygulamadır. Kolay yönetim ve özelleştirme imkanı sunar.

JoomlaLMS

JoomlaLMS

joomlms.com

JoomlaLMS, Joomla ile entegre bir öğrenme yönetim sistemi olup, çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme, kullanıcı ilerlemesini takip etme ve ödemeleri yönetme imkanı sunar.

Trakstar Learn

Trakstar Learn

learn.trakstar.com

Trakstar Learn, çalışan eğitim süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir; kurs oluşturma ve izleme işlevleri sunar.

BenchPrep

BenchPrep

benchprep.com

BenchPrep, sertifikasyon sınavları için özelleştirilmiş dijital bir öğrenme platformudur. Öğrencilerin hazırlanmasına ve başarılarını artırmalarına yardımcı olur.

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring, kullanıcıların verimliliğini artıran ve iş akışlarını optimize eden, kullanıcı dostu bir yapay zeka platformudur.

AdaptiveU

AdaptiveU

adaptiveu.io

AdaptiveU, kurslar oluşturmanıza, ilerlemeyi takip etmenize ve kullanıcı etkileşimlerine göre içerik sağlamanıza olanak tanıyan ücretsiz bir öğrenme platformudur.

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.

Engagedly

Engagedly

engagedly.com

Engagedly, performans değerlendirmelerini basit hale getirip çalışan katılımını artırarak sürekli geri bildirim ve performans yönetimi sunan bir yazılımdır.

GoSkills

GoSkills

goskills.com

GoSkills, kullanıcıların kişiselleştirilmiş online kurslar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

PrimePay

PrimePay

primepay.com

PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yönetim platformudur.

AcademyOcean

AcademyOcean

academyocean.com

AcademyOcean, şirketler için çalışan, müşteri ve ortak eğitimlerini yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir.

Centrical

Centrical

centrical.com

Centrical, çalışan performansını artırmak için gerçek zamanlı yönetim, mikro öğrenme ve koçluk sunan bir platformdur.

RomyLMS

RomyLMS

romylms.com

RomyLMS, kurs içerikleri oluşturma, yönetme ve kullanıcı ilerlemesini izleme imkanı sunan mobil uyumlu bir öğrenme yönetim sistemidir.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve, üretim, tedarik zinciri ve sağlık sektörlerine kağıtsız iş talimatları ile sürdürülebilirlik, kalite ve güvenliği artırarak mükemmelliği sağlamaya yardımcı olur.

RedSeed

RedSeed

redseed.com

RedSeed LMS, davranış değişikliğini destekleyen eğitim çözümleri sunar. Satış, hizmet ve liderlik gibi alanlarda kurslar ile özelleştirilebilir eğitim programları sağlar.

Arlo

Arlo

arlo.co

Arlo, kurs planlaması, kayıt, ödemeler, CRM ve raporlamayı tek bir platformda yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır.

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