Kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - San Marino

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Kurumsal öğrenme yönetimi sistemleri (LMS), kuruluşların çalışanlara, müşterilere ve dış ortaklara yönelik eğitim girişimlerinin organizasyonunu, izlenmesini ve gözetimini kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. Bu sistemler işe alım, mesleki gelişim ve uyumluluk eğitimini kapsayan özel eğitim programlarının yönetilmesinde etkilidir. Şirketler, kursları hem çalışanlara hem de harici kullanıcılara tahsis etmek için kurumsal LMS platformlarından yararlanır ve kurs modülleri ve değerlendirmeler aracılığıyla ilerlemelerini izler. Kurslar, LMS içindeki entegre araçlar kullanılarak veya özel kurs yazma yazılımı aracılığıyla oluşturulur. Öğrenme materyalleri için merkezi bir merkez görevi gören kurumsal LMS, çalışanların gelişimi ve müşteri eğitimi için etkili içerik dağıtımını kolaylaştırarak hem öğrencilere hem de yöneticilere fayda sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn, kullanımı kolay, ödüllü bir çevrimiçi eğitim platformudur. Çalışanlarınızın ve yöneticilerinizin her yerden eğitim alarak doğru yolda ilerlemesini sağlayın. Trakstar Learn ile tutarlı, güzel, kullanımı kolay çevrimiçi eğitimle yüksek performanslı ekipler geliştirin. Çalışanları işe almayı, kurslar oluşturmayı, testler eklemeyi ve sonuçları takip etmeyi kolaylaştırıyoruz. Dosyalarınızı yükleyin ve dakikalar içinde herhangi bir kullanıcı grubuna atanabilecek çevrimiçi bir kurs oluşturun. Learn'ün demosunu bugün edinin! Learn bir çalışan, müşteri ve iş ortağı çevrimiçi eğitim platformudur. Öğrenme yönetim sistemimiz (LMS), şirketlerin kendi içeriklerini veya içerik kitaplığımızı kullanarak çalışanlarına eğitim vermesine yardımcı olur.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Sana AI
sana.ai
Sana, kuruluşların bilgiye erişmesini ve paylaşmalarını, idari görevleri otomatikleştirmesini ve her zamankinden daha hızlı performans göstermesini sağlayan AI destekli bir öğrenme platformudur. Platform, canlı ve kendi tempolu öğrenme deneyimleri yaratmak, canlı öğrenmeyi basitleştirmek, kaosları akıllı oto-otomasyonlarla yönetme ve sezgisel analizlerle etkiyi açıklığa kavuşturma gibi araçlar ve işlevler sunar. Platform, işletmelerin sürükleyici işe alım programları oluşturmalarına, uyumluluk eğitimi düzenlemelerine, çalışan eğitimini kolaylaştırmasına, liderlik becerilerini geliştirmelerine ve satış temsilcilerinin bilgiye erişmeleri ve becerilere erişmeleri için araçlar sağlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sana, AI destekli arama özellikleri, kişiselleştirilmiş öğrenme yolları, işbirliği araçları ve kişiselleştirilmiş incelemeler sunan eksiksiz bir öğrenme yönetim sistemidir. Platform, çok çeşitli üçüncü taraf araçlarla bütünleşir ve çok dilli destek sunar. Ayrıca kullanıcı yerleşik ve offtrobing, özel kullanıcı özellikleri ve özelleştirilebilir erişim hakları gibi otomatik yönetim özellikleri sağlar. Sana endüstri liderleri tarafından güvenilir ve anketler ve sınavlar, kişiselleştirilmiş ana sayfa, öneriler ve proje atama yüklemesi gibi etkileşimli unsurlarla kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunar. Platform, zamandan tasarruf etmeyi, ölçeklendirmeyi ve kuruluşların eğlenceli şeylere odaklanmasına izin vermeyi amaçlıyor. Sana ile kuruluşlar bilgilerinin kilidini açabilir ve ekiplerini hızlı öğrenme, bilgiyi korumaya ve idari görevleri otomatikleştirme konusunda güçlendirebilir.
Schoox
schoox.com
Schoox, önce insanı öne çıkaran bir işyeri öğrenme yazılımıdır. İnsanlar çarklar değildir ve Schoox, insanların gerçekte nasıl öğrendiğine göre tasarlanmıştır. Ön saflardan kurumsal ofise kadar, nerede olurlarsa olsunlar daha fazla türde içerik sunmanıza olanak tanıyarak öğrencilerin merakını canlı tutuyoruz. Öğrenmeyi kolay, erişilebilir, ödüllendirici ve eğlenceli hale getirerek herkesin kariyer gelişimi konusunda daha fazla heyecan duymasına yardımcı oluyoruz. Öğrenciler becerilerini "geliştirebilir", işlerinde büyüyebilir ve daha fazlasını başarabilirler; siz de onların muhteşem başarılarının etkisini ölçebilirsiniz. Schoox, öğrenme, içerik, katılım, yetenek geliştirme ve iş etkisi araçlarını, öğrencileri modern ve sezgisel kullanıcı arayüzleri aracılığıyla ilgili beceri geliştirme içeriğiyle etkileşime geçmeye teşvik eden kapsamlı bir çözümde birleştirir.
7taps
7taps.com
7taps, 3 yıl önce kurumsal öğrenme ve geliştirme ortamında etkili mikro öğrenme uygulaması konseptine öncülük etti ve biz bu alana hakim olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerle nerede olurlarsa olsunlar bağlantı kurmanıza olanak tanıyan, ışık hızında, yüksek kaliteli mikro öğrenme oluşturmayı benzersiz bir şekilde sunuyoruz. 7taps'ın bilim odaklı metodolojisi yalnızca etkili bilgi emilimini değil, aynı zamanda kalıcı bilgi birikimini de sağlar.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya çıkarma işini üstlendiği bir dünya hayal edin. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, temsilcilerin alıcıların acil sorularını yanıtlayan içeriği paylaşmalarına, kritik toplantılara hazırlıklı gelmelerine ve daha fazla harcama yapmalarına yardımcı olarak satıcının kotayı aşmadaki gizli silahıdır Zaman aslında manuel meşgul çalışmayı azaltarak satış yapıyor.
AcademyOcean
academyocean.com
Kurumsal eğitim kursları zahmetsizce oluşturmak ve sunmak için tasarlanmış kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemi (LMS) ve e-öğrenme platform yazılımı keşfedin. Hızlı kurs geliştirme ve Schedulea demosunu bugün deneyimleyin! Academyocean, işletmelerin, kullanım kolaylığı için endüstrisinin en üstünde yer alan yazılımlar sağlayarak çalışanlar, müşteriler ve ortaklar için eğitimi otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir LMS sistemidir (10 üzerinden 9.9).
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitim ve çalışanların ilerlemesini kolayca atamanızı sağlayan sağlam bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucu içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslar kütüphanesi, eğitim ve işgücünüzün ihtiyaçlarınızı artar. https://auzmor.com/
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS dünyanın en iyi harmanlanmış e-Öğrenim çözümüdür. RedSeed ÖYS'nin tamamı, hakkında rapor verebileceğiniz kaliteli koçluk etkileşimlerini kolaylaştıran, 'koçluk-geribildirim döngüsü' dediğimiz şeyle davranış değişikliğini yönlendirmek üzere tasarlandı. Büyüyen bir kurs kütüphanesiyle birleştiğinde; satış, servis, sosyal beceriler, refah, liderlik ve uyumluluk, tüm işletmenizin becerilerini geliştirmek çok kolay! Kullanıma hazır eğitim paketlerimizden yararlanın veya esnek otomasyonlarımız ve kullanımı kolay arayüzümüzle kendi öğrenme yollarınızı oluşturun. Öğrenim uzmanlarından oluşan ekibimizle birlikte çalışarak, yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde aldığınızı bilmeniz için iş sonuçlarınıza uygun bir eğitim programı oluşturmanıza yardımcı olacağız. Ayrıca RedSeed LMS'den en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için de büyük özen gösteriyoruz; bu nedenle her RedSeed müşterisi, hesabı için ömür boyu özel bir başarı yöneticisine sahip olur - hiçbir ekstra ücret ödemeden! Daha fazla bilgi için: www.redseed.com
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS Grubu, dijital öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu vizyondan tam teşekküllü bir FLOWSPARKS Suite ortaya çıktı. FLOWSPARKS Yazma Aracındaki Öğrenme Formatlarını, Akıllı Şablonları ve Akıllı Programları birleştirerek kolaylıkla etkileşimli e-Öğrenim geliştirebilirsiniz. Bunu kapsamlı Öğrenme Yönetim Sistemimize (LMS) bağladığınızda mümkün olan en iyi dijital öğrenme deneyimini yaratmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olursunuz. Veya ziyaretçilerin sorunsuz bir şekilde kaydolmasını isteyenler için FastPass'ı seçin. Ayrıca her müşteriye mümkün olan en iyi desteği garanti ediyoruz.
CLASSUM
classum.com
Kurs üyelerinin gönderiler, canlı oturumlar, sohbetler ve benzersiz etkileşimler yoluyla bağlantı kurabildiği bulut tabanlı bir platform aracılığıyla CLASSUM, çevrimiçi veya yüz yüze tüm öğrenme ortamlarını geliştirmek için kesintisiz iletişim sunar. --- CLASSUM, 2018 yılında Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'ndeki (KAIST) iki kız öğrenci olan Chaerin Lee ve Youjin Choi tarafından, öğrenci olarak karşılaştıkları zorlukları çözmek için kuruldu. Sadece 3 yıl sonra CLASSUM artık dünya çapında 23 ülkede 3.700'den fazla kurum tarafından kullanılıyor ve iletişim engellerini aşmaya, büyümeyi ve işbirliğini teşvik eden öğrenme ortamları oluşturmaya devam ediyor. Kullanıcılar arasında KAIST, Yonsei Üniversitesi ve Ewha Womans Üniversitesi gibi kurumların yanı sıra LG, Samsung Electronics, Shiseido, Hyundai, World Vision ve Prudential gibi küresel şirketler de yer alıyor. Amacımız öğrenci ve eğitimcileri özgürce ve rahatça iletişim kurabilecekleri bir alanda bir araya getirmektir. Sağlıklı etkileşimlerin ve işbirliğinin sınıf içinde ve dışında doğal olarak gerçekleşebileceği alanlar yaratmak ve genişletmek istiyoruz. Öğrenciler, bu dijital çağdaki iletişim ihtiyaçlarına uygun metin ve diğer medyalar aracılığıyla Soru-Cevap ve tartışmalara katılarak CLASSUM üzerinde özgürce etkileşimde bulunabilirler. Öğrencileri ile iletişim kurmak için CLASSUM'u kullanan eğitimciler, öğrenci katılımının arttığını ve yönetici işlerinin azaldığını deneyimledi. Nisan 2021'de CLASSUM, Pearl Abyss Capital ve Storm Ventures'ın yanı sıra mevcut yatırımcılar Big Basin Capital ve Smilegate Investment liderliğinde 6 milyon dolarlık A Serisi topladı. Kurucumuz ve CEO'muz Chaerin Lee, yakın zamanda CLASSUM'un eğitimdeki iletişim zorluklarına yenilikçi yaklaşımı nedeniyle Forbes 30 Yaş Altı 30 Asya Sınıfı 2021'in bir üyesi olarak tanındı. CLASSUM ayrıca 2020 yılında, altı kıtadaki ilham verici Eğitim Teknolojisi ve yetenek teknolojisi girişimlerini öne çıkaran GSV Kupası'ndan biri olarak seçildi.
Disco
disco.co
Disco ile öğrenme topluluğunuzun potansiyelini ortaya çıkarın. Disco'nun ödüllü platformuyla üye katılımını optimize edin, yapay zeka yardımından yararlanın ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edin. Disco, EdTech Çığır Açan Ödülleri tarafından Eğitimde Hızlı Şirketlerden En Yenilikçi Şirketler (2023) ve Yılın EdTech Girişimi seçildi.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam'e giriş: Masası olmayan iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birkaç nedenden bahsetmek gerekirse, birden fazla yere dağılmış durumdalar, bilgisayar başında oturmuyorlar, iş e-posta adreslerine sahip değiller ve genellikle yalnızca yarı zamanlı çalışıyorlar. İntranetler, e-posta patlamaları, kağıt kılavuzları ve bülten panoları gibi eski tarz yöntemler artık işe yaramıyor. Bizim adını verdiğimiz şeyi yaratıyorlar
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platform
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve iş ortaklarının sevdiği ve kârlılık etkisi yaratan öğrenme ve gelişim programları oluşturmak için kullandığı ÖYS/LMS'dir.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LM'leri (öğrenme yönetimi yazılımı), önemli olan - performans, elde tutma ve büyüme - etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ekiplerinize, önemli olan - performans, elde tutma ve büyüme - öğrenme ile ilgili ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunma araçlarını verin.
GoSkills
goskills.com
GoSkills, etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve karşı konulmaz öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış lider bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Güçlü bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile son teknoloji Öğrenme Deneyimi Platformunu (LXP) birleşik bir merkezde birleştiren GoSkills, kuruluşlara eğitim programlarını geliştiren ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturma ve yönetme olanağı sağlar. Yapay zekanın (AI) gücünden yararlanan GoSkills, kişiselleştirilmiş öğrenme içeriğinin keşfedilmesini ve oluşturulmasını kolaylaştırır. Platformun yerleşik Kurs Oluşturucusu ve yapay zeka asistanı Genie, kurs oluşturmayı basitleştirerek herkesin hızlı ve etkili bir şekilde gösterişli kurslar oluşturmasını kolaylaştırır. GoSkills, tümü ünlü endüstri uzmanları tarafından yönetilen 100'ün üzerinde işletme kursundan oluşan ödüllü bir kütüphaneye sahiptir. Kurslar, her düzeyde yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamak için özel olarak hazırlanır, düzenlenir, şirket içinde oluşturulur ve düzenli olarak güncellenir. Her kurs, öğrenmenin hem eğlenceli hem de etkili olmasını sağlayan oyunlaştırılmış bir mikro öğrenme yaklaşımı kullanır, böylece katılımı ve öğrenmenin akılda kalıcılığını artırır.
eduMe
edume.com
eduMe, ön saflardaki işgücünün tercih ettiği eğitim platformudur. İş akışında kapsamlı, tüketici düzeyinde eğitimi sorunsuz bir şekilde sunmak için Uber, Marriott, Kering ve Blue Cross Blue Shield dahil olmak üzere dünya çapındaki küresel perakende, konaklama, sağlık, üretim, isteğe bağlı ve lojistik şirketleriyle ortaklık yapıyoruz. daha düşük bir maliyetle işe alım, verimlilik ve elde tutmayı iyileştirmelerine olanak tanır. eduMe; Workday, Microsoft Teams, Beekeeper ve Fountain gibi ön ekibinizin hâlihazırda kullandığı İK ve iletişim araçlarına entegredir ve tek dokunuşla erişilebilir, bu da eğitimin onları halihazırda içinde bulundukları dijital akışta, minimum sürtüşme ve etkileşim için karşıladığı anlamına gelir. maksimum katılım. Modern öğrenicinin ilgisini çekecek öncü formatlarla oluşturulması kolay ve hızlı olan eduMe, ders tamamlama oranlarını artırır ve bununla birlikte daha sorunsuz bir şekilde davranış değişikliğini başarılı bir şekilde yönlendirme, iş gücü (ve müşteri) deneyimini, üretkenliği, güvenliği, uyumluluğu ve elde tutma yeteneğinizi geliştirir. operasyonlar ve daha sağlıklı bir sonuç. eduMe, yatırımcı Workday Ventures'ın sertifikalı bir Workday ortağıdır. Los Angeles, ABD ve Londra, İngiltere'de ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi www.edume.com adresinde bulabilirsiniz.
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
ShieldbyteLMS platformu, küresel kuruluşlara Dürüst Kurumsal Çalışan Eğitimi olanağı sağlıyor. Dünya çapındaki işgücüne yönelik Yönetişim, Risk, Güvenlik ve Uyumluluk eğitimi için çalışanların bilgilerinin artırılmasını kolaylaştırır. Uygun fiyatlı abonelik modelleri için her yerden erişilebilen, hızı kendiniz ayarlayabileceğiniz e-öğrenme kursları ve sınavlar, öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarınızı karşılar. ShieldbyteLMS, önceden yapılandırılmış kurslara sahip entegre bir LMS platformudur ve içeriğinizi getirin (BYOC). Ölçümler, testler ve rozetler yoluyla çalışanların ilerlemesini ve performans görünürlüğünü artırır ve sertifikalarla onaylar. Akademi Mükemmelliği uygulamamız, Kuruluşların, Dünya standartlarında eğitim yetenekleri tasarlayıp sunarak ve başarılı bir Beceri Dönüşümünde Temel Direk görevi görerek bu zorlukların üstesinden gelmelerine olanak tanır. İşbirliğine dayalı bir kontrol paneli ve kurs gelişimi ile entelektüel sermayenin kusursuz bir şekilde görselleştirilmesini sağlar.
BrainCert
braincert.com
BrainCert, e-Öğrenim yolculuğunuzu kolaylaştırır ve çalışanınızın, ortağınızın ve müşterinizin büyümesini geniş ölçekte hızlandıran ölçülebilir sonuçlarla yüksek etkili eğitimler sunmanıza yardımcı olur. BrainCert platformu; kurslar, testler, ürünler ve canlı sınıflar oluşturmak, pazarlamak ve satmaktan, akademik ve sertifikasyon ihtiyaçları için değerlendirmeler oluşturma ve sunma, uyumluluk eğitimi, işyeri becerilerini iyileştirme gibi özel kullanım senaryolarına kadar her türlü eğitimi çevrimiçi olarak sunmak üzere tasarlanmıştır. , gözetimli sınavlar, müşteri ve iş ortağı eğitiminin yanı sıra entegre bir sanal sınıf kullanarak gerçek zamanlı işbirliği. BrainCert, oyunlaştırma, sertifikalar ve rozetler, beyaz tahtalar, öğrenme yolu, ödevler, açılış sayfaları, e-posta pazarlaması, otomasyonlar, raporlar ve analizler ve daha fazlasını kullanarak ilgi çekici öğrenme deneyimleri oluşturmak ve sunmak için 300'den fazla premium özellik ve zengin entegrasyonlarla birlikte gelir! Güvenlik ve uyumluluk BrainCert'in kurumsal düzeydeki platformunun merkezinde yer alır. SOC2 Tip II ve ISO 27001:2013 sertifikalıyız ve HIPAA ve GDPR ile uyumluyuz.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor, etkileşimli özellikler aracılığıyla etkileşimi artırmak ve bilginin akılda tutulmasını artırmak için tasarlanmış bir sosyal öğrenme platformudur. Sezgisel kurs oluşturma araçları ve esnek bir öğrenme yönetim sistemi, dinamik eğitim programları oluşturmayı ve sunmayı kolaylaştırır. Faydaları: - Artan Katılım: Sosyal özellikler aracılığıyla işbirliğini ve bilgi paylaşımını teşvik edin. - Kolaylaştırılmış Kurs Oluşturma: Sezgisel araçlar, ilgi çekici içeriğin verimli bir şekilde geliştirilmesine olanak tanır. - Kişiselleştirilmiş Öğrenme: Multimedya ve etkileşimli öğelerle farklı öğrenme tarzlarına hitap edin. - Sarsılmaz Destek: Özel müşteri desteği, sorunsuz bir öğrenme yolculuğu sağlar. Teachfloor size şunları sağlar: - Öğrencilerde yankı uyandıran etkili eğitim programları sunmak. - Bilgiyi muhafaza etmek için işbirliğine dayalı bir öğrenme ortamı oluşturun. - Kapsamlı ve kullanıcı dostu bir platformla öğrenme hedeflerinize ulaşın. Teachfloor ile sosyal öğrenmenin gücünü açığa çıkarın!
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS, eğitmenler ve öğrenciler için çok daha pahalı LMS çözümlerinde bulunabilen çeşitli yararlı çevrimiçi eğitim araçlarına sahip, çok işlevli bir Öğrenme Yönetim Sistemidir. JoomLMS, bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu olan Talented Learning tarafından En İyi Akademik LMS listesine dahil edildi ve bağımsız bir yazılım inceleme platformu olan FinancesOnline tarafından Harika Kullanıcı Deneyimi ve Yükselen Yıldız Ödülleriyle ödüllendirildi. LMS arayüzü temiz, düzenli ve kullanımı kolaydır. - SCORM ve AICC uyumlu, - mobil uyumlu, - iOS ve Android Mobil uygulamaları, - kurs oluşturucu, - modern düzen, - sınav ve test, - çoklu kullanıcı rolleri, - çoklu ödeme sistemi desteği, - sosyal işbirliği araçları, - geniş kapsamlı çeşitli raporlar, - veri içe/dışa aktarma Tüm kurslar, dahili kurs oluşturucunun yardımıyla oluşturulur. Bir öğretmen veya bir ÖYS/LMS yöneticisi gerekli tüm alanları doldurarak bir adımdan diğerine ilerler. Tüm öğrenme materyalleri JoomLMS'nin ilgili bölümlerine yüklenir. Öğrenme materyallerini (belgeler, videolar, bağlantılar, sunumlar vb.) tek tek yükleyebilir veya bir SCORM/AICC paketini içe aktarabilirsiniz. JoomlaLMS, SCORM 1.2 ve 2004 uyumludur ve bu formatları destekleyen tüm Yazma araçlarıyla sorunsuz çalışır. Öğrencilerin bilgisini değerlendirmek için 13 soru tipinden oluşan bir sınav aracı bulunmaktadır. Ayrıca soruları içe aktarmak veya soru havuzundan soru eklemek de mümkündür (örneğin, bir son test oluşturursanız). Tüm kurs materyalleri yüklendikten sonra öğrenme yolları halinde birleştirilebilirler. JoomLMS, muazzam miktarda bilgi sunmak için çok sayıda rapor içerir. Öğretmen, e-Öğrenim materyallerine kimin ve ne zaman eriştiğini kontrol edebilir ve çalışmaya yeterli zaman ayırmamaları durumunda öğrencilerle iletişime geçebilir; Hangi soruların ve öğrenme yollarının başarılmasının en çok zaman aldığını kontrol edin ve gerekirse bunları gözden geçirin; Belge indirme istatistikleri, talep edilen malzeme türleri hakkında bilgi sağlar. JoomLMS, ödevler oluşturmaya ve gerekirse bunları belirli bir öğrenci grubuna atamaya olanak tanır. Bu bölüm aynı zamanda gerçekleştirilen görevlerin istatistiklerine ilişkin bilgiler de sağlar. Örneğin bir öğretmen, bir öğrencinin görevi tamamlayıp tamamlamadığını kontrol edebilir, not verebilir ve o öğrenciye bir e-posta bildirimi gönderebilir. Not verilen ödevler Not Defteri'ne manuel olarak eklenebilir. JoomLMS fiyatı aktif öğrenci başına fiyat modeline dayanmaktadır. Lisans kapsamında yalnızca en az bir derse kayıtlı öğrenciler sayılır, öğretmenler ve LMS yöneticileri sayılmaz. JoomLMS maliyeti yıllık 299$'dan başlıyor. Ayrıca kalıcı lisans satın alarak LMS sistemini ömür boyu kullanmak da mümkündür. Sistemi tanımanın ve okulun ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına karar vermenin en iyi yolu, sistemi kendiniz test etmektir; özellikle de şirket, kredi kartı bilgisi gerekmeden 30 günlük ücretsiz deneme olanağı sunduğundan. JoomlaLMS'yi denemek için isteğinizi www.joomlms.com adresindeki JoomLMS web sitesine göndermeniz gerekir.
Innform
innform.io
Innform LMS, modern ekipler için hepsi bir arada çevrimiçi eğitim aracıdır. Müşteriler Innform Pro'yu 14 gün boyunca kredi kartı gerekmeden ücretsiz deneyebilir. Innform'un ödüllü tasarımı sayesinde şirketler, çalışan eğitimlerini tek yerden oluşturabilir, atayabilir, takip edebilir ve Innform'un güçlü araçları ve hızlı desteği sayesinde hızlı bir şekilde hayata geçirebilir. Innform ile yöneticiler Video, SCORM, PDF, Powerpoint sunumları ve Testleri kullanarak ilgi çekici eğitim kursları oluşturabilir. Oyunlaştırma gibi öğrenciyi ön planda tutan özellikleri sayesinde Innform, öğrencileri devam eden eğitim materyalleriyle buluşturuyor ve uygulamalı bir deneyim için onları eğitmenleriyle buluşturuyor.
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring, yapay zeka destekli bir iş etkinleştirme platformudur. İnsan odaklı yaklaşımımız, satışları, ortakları, ekipleri ve diğer herkesi inovasyon hızında bir araya getirir. İlgili içeriğin doğru kişilere hızlı bir şekilde gösterilmesine yardımcı oluyoruz, koçluğu destekliyoruz ve aynı zamanda en iyi uygulamaları herkesin en iyi performans gösteren kişiyi sevmesini sağlamak için içgörüler sağlıyoruz. BigSpring'in erişimi Google, Cisco, Pfizer, HSBC ve diğerleri gibi müşterilerle küresel olarak genişliyor.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna aşağıdakiler dahildir: Tablet eSign ile Belge Kontrolü, Hızlı Video Tabanlı Öğrenme ve Karma Öğrenme araçları. Buna ek olarak Nvolve Pazaryeri, halihazırda Nvolve ile entegre edilmiş ve kullanıma hazır çok çeşitli iş ortağı çözümlerine erişmenize olanak tanır. Bağlantılı İş Gücü yolculuğunuz Öğrenme ve Geliştirme ile başlar ancak işletmenizin tamamına değer katar Bağlantılı İşgücü, fabrikaların ve tedarik zincirinin birçok işlevde yönetilme biçimini dönüştürür ve daha geniş bir İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik programına dahil edildiğinde en iyi sonucu verir ve Doğru Şekilde Yapmanıza olanak tanır İlk Kez ve Her Zaman! Nvolve aşağıdaki amaçlara yöneliktir: • Öğrenme ve Geliştirme • ESG ve Sürdürülebilirlik • Kalite ve OpEx • Sağlık ve Güvenlik • Bakım ve Operasyonlar • İnsan Kaynakları 12 farklı dilde mevcut olan Nvolve Platformu, ISO 27001:2017 ile uyumlu olarak GAMP5'e akredite edilmiş ve doğrulanmıştır. Bilgisayar sistemi doğrulamasını düzenleyen Avrupa EMA ve ABD FDA düzenlemelerinin uygulanması.
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep, şirketlerin gelir artışını hızlandırırken adayların sertifika testlerine girerken kendilerini daha güvende ve hazırlıklı hissetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, ödüllü bir öğrenme platformudur. ACT, AAMC, ASCM, CFA Institute, CompTIA, GMAC, ISACA, McGraw-Hill Education, Springer Publishing ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın önde gelen derneklerinin, sertifika kuruluşlarının ve eğitim şirketlerinin çoğu, çevrimiçi çalışma programlarını desteklemek için BenchPrep'e güveniyor. 8 milyondan fazla öğrenci akademik ve profesyonel başarıya ulaşmak için BenchPrep'i kullandı. Daha fazlasını keşfetmek için www.benchprep.com adresini ziyaret edin.
Beeline
beeline.life
Beeline, işletmeniz için dijital veya karma öğrenme tarzı bir eğitim akademisinin kurulmasını ve işletilmesini mümkün olduğunca kolaylaştıran modern bir eğitim ve bilgi topluluğu platformudur.
Cloud Assess
cloudassess.com
Beceri odaklı, yüksek performanslı kuruluşlara ve yüksek öğrenim sağlayıcılarına yönelik gerçek zamanlı eğitim ve değerlendirme platformumuzla iş gücünüzü güçlendirin. Karma öğrenme platformumuz, ön saflardaki çalışanlar için tasarlanmış olup, teknik ve sosyal beceriler için hareket halindeyken mobil eğitime olanak sağlar. Çevrimiçi, sınıf içi, koç liderliğinde veya değerlendirme odaklı olsun, esnek çözümümüz güvenlik, uyumluluk ve büyüme için öğrenmeyi kolaylaştırır. Genel Öğrenim Yönetim Sistemlerinin aksine Cloud Assess, pratik değerlendirmelerin sunulmasını destekleyerek mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar için gerçek beceri gelişimini sağlar. Beceri Matrimizle boşlukları ve açıkları belirleyin ve yazma araçlarımızla tasarımda tam esnekliğe sahip olun. Profesyonel müşteriler otomasyon, Tek Oturum Açma ve üçüncü taraf entegrasyonuyla üstün verimliliğin keyfini çıkarır. Herkese ÜCRETSİZ olarak sunulan, çeşitli sektörler ve roller için binlerce ücretsiz kursun yer aldığı kapsamlı öğrenme kütüphanemizdir. Pro hesaplara yönelik akredite içerik ve uygulamalı değerlendirmeler sayesinde becerilerin geliştirilmesini basitleştiriyoruz. Sürekli öğrenmeyi günlük bir rutin haline getirerek ekibinizi dönüştürün. Şimdi cloudassess.com/course-library adresindeki ücretsiz kursları keşfedin ve beceri eksikliklerini bugün kapatmaya başlayın!
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS, LMS pazarına yeni giren bir şirkettir. Modaya uygun özellikler yerine temel işlevselliğe odaklandılar. Bunu yapmak sistemin sezgisel ve kullanımı kolay kalmasını sağladı. RomyLMS ile ders materyalini girebilir, kullanıcılara atayabilir ve bu kullanıcıların ilerlemesini takip edebilirsiniz. Sistem güçlü raporlama ve oyunlaştırma unsurlarına sahiptir. Sistemi ayrıca mobil cihazları da göz önünde bulundurarak tasarladık, bu nedenle tamamen mobil uyumlu.
Centrical
centrical.com
Centricalis, ön saflardaki temsilcilerin başarısı ve büyümesi yoluyla dünyanın önde gelen markaları için sınıfının en iyisi müşteri deneyimlerini destekleyen, yapay zeka destekli bir çalışan Performansı eXperience platformudur. Platform, kuruluşların üretkenliği ve satışları artırmasına, maliyetleri azaltmasına, yıpranmayı azaltmasına ve müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olmak için oyunlaştırılmış bir çözüm aracılığıyla gerçek zamanlı performans yönetimi, uyarlanabilir mikro öğrenme, yapay zeka destekli koçluk, kalite yönetimi ve VoE ile birleşik bir çalışan deneyimi sağlıyor. . Centrical 2013 yılında kuruldu ve 150 ülkede, 40 farklı dilde müşterilerine hizmet veriyor. Centrical'in New York, Tel-Aviv ve Londra'da ofisleri bulunmaktadır ve müşterileri arasında Microsoft, Tele Performance, Synchrony Financial ve daha fazlası gibi önde gelen çok uluslu şirketler bulunmaktadır.
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme erişmenize veya bilgileri yeniden anahtarlamanıza gerek kalmaz. Zorlu işleri otomatikleştirin, uyumluluk riskini azaltın, verimliliği artırın, çalışanların kendi finansal durumlarını kontrol etmelerini sağlayın ve sağlam analizler ve öngörülerle işletmeniz hakkında daha derin bir anlayış elde edin.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını destekleyerek her gün bu hedeflere yöneliyoruz. BizLibrary tarafından desteklenen Öğrenme ve Geliştirme ile çalışanlar bugün iş için ihtiyaç duydukları becerilerle donatılır ve yarın yeni zorluklarla yüzleşmeye hazır olurlar.
BrainStorm
brainstorminc.com
Ekibinizi, yazılımın benimsenmesi için özel olarak tasarlanmış tek öğrenme platformuyla donatın. Katılımı hızlandırın, desteği azaltın, katılımı derinleştirin ve kullanımı artırın. İster yeni müşteriler kazandıran bir Çözüm Sağlayıcı olun, ister son kullanıcı eğitimini yönetmek için daha ölçeklenebilir bir yola ihtiyaç duyan bir BT ekibi olun, ister çalışanları şirketin teknoloji yığınına dahil etmeye odaklanan bir Öğrenme ve Geliştirme ekibi olun, BrainStorm işinizi kolaylaştıracak ve sonuçlarınızı elde etmenizi sağlayacaktır. daha iyi. Karanlık kullanıcıları etkinleştirin – BrainStorm, henüz oturum açmamış lisanslı kullanıcıları proaktif olarak hedefleyen tek öğrenme platformudur. Karanlık kullanıcıları dönüştürdüğünüzde, kullanım etkiniz artımlı durumdan üstel düzeye doğru hareket eder. Benimsemeyi hızlandırın – Kullanıcılara yalnızca nasıl kullanılacağını öğretmeyin, onlara özellikleri ve uygulamaları ne zaman ve neden kullanacaklarını da öğretin. BrainStorm, insanların çalışma şekillerini değiştirmelerini sağlayacak eğitimi otomatikleştirmek için tasarlandı. Özellik kullanımını genişletin – Özelliklerin daha derin ve daha geniş bir şekilde benimsenmesini sağlayın. Daha fazla kullanıcının temel bilgilerin ötesine geçmesine ve araçlarını günlük iş süreçlerine entegre etmesine yardımcı olun. BrainStorm'un Özellikleri: * Hedefli iletişim: Kullanıcı eylemine ilham veren zamanında iletişim yoluyla ilgisiz öğrencileri çekin ve etkinleştirin. * Rol tabanlı öğrenme: Gruplar tarafından düzenlenen özel içerik akışları, doğru içeriğin doğru hedef kitleye sunulmasını sağlar. * Kurs yazma: Öğrenim varlıklarınızı, her öğrenciye ilgili, zamanında öğrenim sağlayan uyarlanabilir iş akışları olan BrainStorm Flows™'a yükleyin ve birleştirin. * Dallanma: Kullanıcının daha sonra öğrenmek istedikleriyle uyumlu kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturmak için herhangi bir akışa dallanma ekleyin. * İçerik paketleri: BrainStorm'da kullanmanız veya değiştirmeniz için önceden oluşturulmuş yüzlerce öğrenme deneyimi vardır, böylece hızla işe başlayabilirsiniz. Raporlama: Dinamik raporlamayla davranış değişikliğine neyin yol açtığını görün.
D2L Brightspace
d2l.com
Öğrenci potansiyelini geniş ölçekte ortaya çıkaran son derece kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş bir öğrenme inovasyon platformu olan D2L Brightspace ile bir ÖYS/ÖYS'nin sınırlamalarından kurtulun. Brightspace, okulun ilk günlerinden yüksek öğrenime ve sonrasına kadar hayatın her aşamasında öğrenim için tasarlandı. - K–12: Öğrencilerin ve ebeveynlerin sevdiği modern ve esnek öğrenme deneyimleri yaratın. - Yüksek Öğrenim: Potansiyeli açığa çıkaran son derece kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturun. - Kurumsal: Çalışanlara, müşterilere veya ortaklara eğitim verin. - Dernekler: Eğitim ve öğretimi rekabet avantajınıza dönüştürün. Kurslarınızı dijitalleştirin Kullanımı kolay teknolojiyle sınıf deneyimlerinizi kolayca modernleştirin ve günümüzün en iyi öğrenme yönetimi sistemlerinde yaygın olarak bulunan dijital araçları benimseyin. Sonuçlarınızı optimize edin Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini kolayca ve geniş ölçekte uygulamaya başlayın. Verilerle desteklenen daha akıllı öğretim kararları alın, görevleri otomatikleştirerek zamandan tasarruf edin ve öğrenci katılımını artırın. Deneyiminizi dönüştürün Hazır olduğunuzda Brightspace, deneyimi daha da kişiselleştiren gelişmiş öğrenme yöntemlerini kullanabilir. Brightspace'in ustalık tabanlı öğrenmeden yetkinlik tabanlı modellere kadar güçlü yetenekleri, en gelişmiş çevrimiçi veya karma öğrenme yaklaşımlarını destekleyecektir. Ortaklığın gücünün kilidini açın Yolculuğunuzun her adımında ihtiyaçlarınıza uygun uzmanlığı edinin. Brightspace'ten en iyi şekilde yararlanmanız için desteğimizi, teknik ve stratejik danışmanlığımızı hedeflerinize göre ayarlıyoruz. İster ilk defa müşteri olun ister uzun vadeli müşteri olun, yardım etmek için buradayız.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çevrimiçi eğitim oluşturup sunabilir.
Degreed
degreed.com
Yarın üstlenebileceğiniz becerileriniz var mı? Degreed, tek ve akıcı bir beceri geliştirme deneyimi aracılığıyla öğrenmeyi ve kariyer gelişimini iş fırsatlarına bağlar, böylece kuruluşunuz ve çalışanlarınız her zaman bir sonraki büyük engeli aşmaya hazır olur.
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel olmak, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olmak üzere tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Anahtar farklılaşıcılar şunları içerir: - Çalışanlar, müşteriler ve ortaklar da dahil olmak üzere birden fazla kitleye hiperpersalize bir öğrenme deneyimi sunma yeteneği. Tüm bu deneyimler tek bir platformdan benzersiz bir şekilde markalanabilir ve merkezi olarak yönetilebilir. - Endüstrinin en gelişmiş AI yetenekleri. Müşteriler, kayıtlar, çeviriler ve içerik kategorizasyonu gibi manuel görevleri otomatikleştirebilir. Öğrenme için oluşturulan üretken yapay zeka ile müşteriler sadece birkaç tıklamada etkili kurs materyalleri oluşturabilirler. - Yeni ve daha büyük öğrenme kitlelerine, coğrafyalara, dillere ve daha fazlasına genişlerken kuruluşunuzla ölçeklendirme gücü. - Salesforce ve Microsoft Teams dahil olmak üzere tüm önemli yazılımlarla bir mobil uygulama ve entegrasyonlar.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla doğru içeriği, doğru çalışana tam olarak doğru zamanda sunabilir. 70'ten fazla önde gelen öğrenme platformu ve işyeri uygulamasıyla entegrasyonlarımız, ekiplerinizin mevcut çözümleriniz aracılığıyla Go1'den yararlanmasına olanak tanır.
LearnWorlds
learnworlds.com
Learnworlds, işletmelerin müşterilere, çalışanlara ve ortaklara olağanüstü e -öğrenim deneyimleri sunmalarını sağlayan hafif bir LMS'dir. Brevo ve Lokalise gibi Unicorn SaaS'tan, UNICEF ve BM gibi uluslararası kuruluşlara ve Yamaha ve LG gibi küresel üreticilerden Obama Vakfı ve Cardano Vakfı gibi çeşitli kurumlara, 9.000'den fazla şirket öğrenme dünyaları seçtikleri LM'ler olarak adlandırdı. 2m+ son kullanıcılar ve 300k+ kurslar oluşturuldu; İşte nedeni. Kullanıcıları akademinizin merkezine koyun Kullanıcılarınızı bölümlere ayırın ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş öğrenme yolları oluşturun. Öğrencilere yalnızca ilgili içeriğe erişim sağlayın, yollarını gürültüsüz ve verilerinizi güvende tutun. Öğrencileri çeşitli öğrenme etkinlikleriyle meşgul edin - video, e -kitaplar, ses, taramalar, sınavlar, sınavlar, sertifikalar ve daha fazlası! En iyi yaptığınız şeye odaklanın - Learnworlds, günlük süreçlerinizi basitleştirmek için 4.000'den fazla entegrasyonu destekler. - Mevcut teknoloji yığınınızı kullanmaya devam edin ve API veya Web Şeridi aracılığıyla Learnworlds'e bağlanın. - Ödüllü bir müşteri destek ekibi ve özel müşteri başarı yöneticisi hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için kurulur. Akademinizi Güvenli ve Uyumlu Tutun - GDPR uyumluluğunu koruyun ve maksimum veri koruması için SSO gereksinimlerini karşılayın. - 8 günlük yedekte sorunsuz çalışan bir akademi ve% 99.95 sunucu çalışma süresi ile dinlendirin. - Özel kullanıcı rolleri oluşturun ve erişim ve izinleri sorumluluklarla eşleştirin. Benzersiz bir şekilde senin - Learnworlds, akademinizi markalamak için tam beyaz etiketli işlevler sunar. Sıfır kodlama ile çevrimiçi varlığınızı zahmetsizce oluşturmak ve özelleştirmek için endüstri lider site oluşturucumuzu kullanın. Gerçek zamanlı verilere dayalı kararlar alın - İçerik katılımını izlemek için sağlam bir yerleşik rapor merkezi kullanarak Metrikler ve Performans KPI'larını analiz edin. Öğrenci ilerlemesine göre harekete geçin. Özel raporları otomatik olarak paydaşlarla paylaşın. Uzmanlığınızdan para kazanın - Çevrimiçi kurslar, paketler ve üyelikler satın, para kazanın ve küresel ve yerel ödeme ağ geçitleri aracılığıyla ödemeleri güvenli bir şekilde kabul edin. Hala sorularınız varsa, satış ekibimiz gerçekten ihtiyacınız olan LMS hakkında eğitimli bir karar vermenize yardımcı olmak için burada.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
Mineral
trustmineral.com
1 milyondan fazla şirketin güvendiği Mineral, büyüyen işletmeler için İK ve uyumluluk lideridir. Proaktif çözümlerimiz, İK ve uyumluluk konularında tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırarak müşterilerin gönül rahatlığı yaşamasını sağlar. Yeniliği ve kişiselleştirilmiş rehberliği desteklemek için verileri, teknolojiyi ve insan uzmanlığını birleştiriyoruz. Mineral çözümleri arasında çevrimiçi çalışan eğitimi, el kitabı ve araç seti oluşturma, İK uzmanlarından oluşan bir ekipten canlı uzman tavsiyesi ve ücretsiz web seminerleri ve kılavuzlar da dahil olmak üzere kuruluşların zamandan ve paradan tasarruf etmek için oluşturulmuş, kullanıcı dostu uyumluluk bilgileri ve İK en iyi uygulamalarından oluşan kapsamlı bir kaynak kitaplığı bulunur. ve kontrol listeleri. Mineral'in ortaklık ağı, ABD'deki en büyük İK topluluğunu oluşturmasını sağladı. Mineral, daha önce ThinkHR ve Mammoth'un birleşik kuruluşu olarak biliniyordu. Daha fazla bilgi için www.trustmineral.com adresini ziyaret edin ve bizi Twitter'da @Trust_Mineral adresinden takip edin.
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olan ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemi için özelleştirilebilen açık kaynaklı, özellik açısından zengin, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Taze ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, mesleki eğitim, şirketler ve her türlü kurumsal öğrenme için uygun çözümlere sahiptir. Öğretim ve öğrenci sonuçlarınızı geliştirmekten eğitim, işe alım ve uyum yönetimine kadar, Moodle ile daha aktif ve ilgi çekici çevrimiçi öğrenme alanları oluşturacaksınız. Moodle'ı seçtiğinizde, Moodle'ın eğitim teknolojisindeki 20 yılı aşkın uzmanlığından yararlanırsınız ve çevrimiçi öğrenme platformumuzu ve değerlerimizi seven küresel bir insan topluluğunun parçası olursunuz. Aktif topluluk forumlarımızdan destek alabilir, Moodle'ın sertifikalı entegrasyonlarına erişebilir ve 2000'den fazla açık kaynak eklentisini keşfedebilirsiniz. Veya uzman tavsiyesi, uçtan uca destek ve site kurulumu ve barındırma, özelleştirmeler ve eğitim dahil olmak üzere hizmetler için, eşsiz uzmanlığın kilidini açın ve küresel Moodle sertifikalı ortaklar ve hizmet sağlayıcılarımız aracılığıyla 7/24 destek.
Open LMS
openlms.net
Open LMS, kuruluşunuzun hedeflerine göre ölçeklenen, yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir öğrenme yönetim sistemidir (LMS). Öğrenciler için tanıdık bir deneyim, son teknoloji ekosistem araçları, derinlemesine raporlama ve veriler, uygulama içi yazma, öğrenme yolları ve uyumluluk eğitimi ve raporlaması sağlayarak sektörden yüksek öğrenime kadar dünya çapında binlerce müşteriye yardımcı oluyoruz. Amazon Web Services (AWS) tarafından desteklenen, açık kaynaklı Moodle™ için dünyanın en büyük ticari barındırma ve destek hizmetleri sağlayıcısı olan Open LMS, kuruluşların karmaşıklık olmadan mükemmel öğrenme deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Open LMS, Learning Technologies Group plc'nin ödüllü uzman öğrenme teknolojisi ve yetenek yönetimi işletmeleri grubunun bir parçasıdır. Open LMS hakkında daha fazla bilgiyi www.openlms.net adresinde bulabilirsiniz.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
AdaptiveU
adaptiveu.io
Ekibinizi büyütün. Kurslar oluşturmanıza, sunmanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanıyan ücretsiz öğrenme platformu.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştırma ve müşteri memnuniyetini artırma konusunda güç verir. 100 yıllık müşteri memnuniyeti misyonuna kendini adamış olan ProProfs, 150'den fazla ülkede 15 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermektedir. ProProfs ürünleri şunları içerir: - Eğitim Yapıcı - Sınav Yapıcı - Anket Oluşturucu - Qualaroo İçgörüleri - Canlı Sohbet - Yardım Masası - Bilgi Bankası - Proje Yönetimi - Picreel Açılır Pencereleri - BIGContacts CRM - Web Semineri Ninja - KursNinja ProProfs Akıllı araçları, Sony, Acer, Adobe, Accenture, Cisco ve Dell gibi birçok Fortune 500 şirketi ve Phoenix, Harvard ve Yale gibi önde gelen eğitim kurumlarının kullanıcıları tarafından kullanılmaktadır. Site, 70'ten fazla dilde bir milyondan fazla içeriğe ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük profesyonel test ve sınav kütüphanesine sahip, lider bir çevrimiçi eğitim ve değerlendirme platformudur.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, sosyal haklarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlıyor. Showpad'in temel Satış İçerik Yönetimi motoru, gelir ekiplerinin yüksek etkili içeriği geniş ölçekte bulmak, yönetmek ve dağıtmak için özel olarak hazırlanmış tek noktadan bir mağaza oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar için Showpad, içeriğin benimsenmesini iyileştirmek amacıyla ekipleri markaya ait en yeni içerik etrafında doğru yönetimle hizalar ve ekiplerin doğru içeriğe daha fazla yatırım yapabilmesi için dönüşüm hunisinin alt kısmıyla ilgili bilgiler sunar. Etkinleştirme uygulayıcıları, işlevler arası uyum sağlamak ve ölçeklenebilir, hedefe yönelik eğitim kampanyaları oluşturmak için platformu kullanıyor. Satıcılar, kendilerini günümüzün satın alma ekiplerinin güvenilir danışmanları olarak konumlandırmak için tüm doğru kaynaklara erişebilir. Satın alma ekipleri, karşılaştıkları benzersiz zorlukları anlamaya ve onları portföylerindeki doğru çözüme bağlamaya daha hazırlıklı olan satıcılardan yararlanır. 50'den fazla ülkede her boyutta ve olgunluk düzeyindeki kuruluşlarla ortaklık kuran Showpad, gelir ekipleri arasında stratejik uyumu ve verimliliği destekler. Showpad, KOBİ'lerden Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson ve Coca-Cola EuroPacific Partners gibi kurumsal markalara kadar kanıtlanmış bir gelir artırıcıdır. Merkezi Chicago, IL ve Ghent, Belçika'da bulunan Showpad, çeşitli küresel iş gücü tarafından desteklenmektedir.
SkillsBoard
skillsboarding.com
Kişisel ve onaylayıcı bir Pasaport aracılığıyla insanları etkileşime geçiren ilk beceriye dayalı öğrenme ve yetenek yönetimi platformu
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsoft ile müşteriler, beceri geliştirmekten daha fazlasını yapan karma, çok modlu öğrenme deneyimlerine erişim kazanır, daha yetenekli, uyarlanabilir ve katılımcı bir iş gücü yetiştirirler. Skillsoft, sınıfının en iyisi içerik portföyü, kişiselleştirilmiş ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı bir platform, birinci sınıf teknoloji ve geniş bir iş ortakları ekosistemi aracılığıyla, kritik beceri boşluklarını aşarak çalışanlar ve kuruluşları için sürekli büyüme ve performans sağlar. insan potansiyelinin kilidini açmak. Daha fazla bilgi için www.skillsoft.com adresini ziyaret edin
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, eğitim başarısı için tasarlanmış bir ÖYS/LMS'dir. Herkesten "evet" cevabı almak için tasarlanan burası harika ekiplerin ve şirketlerin büyümek için gittiği yerdir. Tamamen özelleştirilebilir, yönetimi kolay ve kullanım keyfi sunan bir deneyimle ekipler, kendilerini evlerindeymiş gibi hissederken eğitime kucak açıyor. TalentLMS, her takım ve her kullanım için doğru eğitimi sağlamayı kolaylaştırırken, her adımda uzman rehberliği ve destek sağlar. Öğrenme teknolojilerinde küresel bir lider olan Epignosis tarafından desteklenen TalentLMS, dünya çapında 70.000'den fazla ekibe hizmet vererek eğitimi demokratikleştirme misyonuna sahiptir. Tüm eğitim ihtiyaçlarınız için tek platform - Tüm eğitim araçlarını ve materyallerini tek bir uygun yerde bir araya getiren TalentLMS, halihazırda kullanmakta olduğunuz uygulama ve hizmetlerle de kolayca entegre olur, böylece eğitim, iş hayatınıza kesintisiz uyum sağlar. İhtiyacınız olan tüm özellikler, hiçbiri yok - Öğrenmesi kolay, kullanımı kolay ve sevmesi kolay TalentLMS, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanız için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir. Artık eğitiminiz üzerinde tam kontrole sahip olursunuz ve insanların sevdiği öğrenme deneyimleri sunabilirsiniz. TalentLMS'yi nasıl kullanacaksınız? - Kolayca eğitim kursları oluşturun, testler ve testler ekleyin ve canlı oturumlara ev sahipliği yapın. TalentLibrary'den ekiplerinize hazır kurslar sunarak daha da hızlı başlayın. - Eğitiminizi, öğrencilerin yolunda gitmesini ve sizin karmaşa yaşamadan yönetmenizi sağlayacak şekilde düzenleyin. - Her ayrıntıyı tasarlayarak, bir ana sayfa ekleyerek ve dilleri herkes için yerelleştirerek eğitim merkezinizi özelleştirin. - Herhangi bir cihazda harika öğrenme deneyimleri sunun, daha iyi benimseme için oyunlaştırma ekleyin ve iletişim araçlarıyla bağlantıda kalın. - Görevleri otomatikleştirerek, alt hesaplar oluşturarak ve sonuçları raporlarla analiz ederek eğitiminizi ölçeklendirin.
Trainual
trainual.com
Trainual, büyüyen ekiplerin yaptıkları işi nasıl yapacaklarına dair taktikler oluşturduğu bir bilgi aktarımı ve eğitim platformudur. Trainual ile işletmenizdeki tüm roller ve sorumluluklara ilişkin her süreç, politika ve prosedür kolayca belgelenir, düzenlenir, atanabilir ve aranabilir. Sonuç olarak, daha hızlı katılım ve eğitim, daha sorunsuz yetki devri, tutarlı süreçler, artan sorumluluk ve herkesin bilmesi gerekenler hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS, eğitmenlere, enstitülere ve kuruluşlara canlı çevrimiçi dersler vermeleri ve kendi tempolarına göre kurslar başlatmaları için eksiksiz bir çözüm sunar. WizIQ kullanımı kolay, uygun fiyatlı ve öğrencilere kurslara herhangi bir yerden ve cihazdan erişme özgürlüğü veriyor. WizIQ ile işletmeler, sanal sınıf, kurs oluşturucu, testler ve değerlendirme oluşturucu, özelleştirilmiş mobil uygulama, e-Ticaret ve raporlar gibi özelliklerle kendi özel markalı öğrenme/eğitim portallarını başlatabilirler.
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp, modern işletmeler için oluşturulmuş Öğrenme Bulutudur. Kendi kendine yönlendirilen öğrenme modülleri, etkileşimli koçluk işlevleri ve güçlü sertifika yolları aracılığıyla WorkRamp, ekiplerin çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları için geniş ölçekte özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. WorkRamp ile eğitim ekipleri için eğitim oluşturmak ve dağıtmak kolaydır; işletmeler, öğrenmeyi tüm işletme genelinde birleştirerek maliyetlerden ve kaynaklardan tasarruf sağlar. Workramp.com adresini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinin.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn, işletmelere yönelik bulut tabanlı bir bilgi ve öğrenme yönetimi platformudur. Zoho Learn ile şirketinizin bilgilerini merkezileştirebilir, etkileşimli kurslar oluşturabilir ve öğrencilerinizin gelişimi hakkında ayrıntılı raporlar alabilirsiniz. Zahmetsiz içerik oluşturma ve işbirliğine dayalı yazma için güçlü özellikler, kullanımı kolay kurs oluşturucu, yerleşik değerlendirme araçları ve güçlü raporlama ile Learn, her boyuttaki işletme için tam teşekküllü bir eğitim aracıdır.
KodeKloud
kodekloud.com
YAPARAK ÖĞRENME PLATFORMUMUZ ARACILIĞIYLA DEVOPS UZMANI OLUN. KodeKloud, yaparak öğrenme öğretim yaklaşımına inanmaktadır. Bu öğretim yaklaşımının öğrencilerimizin en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına olanak sağlayacağına ve bunun da başarılı bir DevOps kariyeri oluşturmanıza yardımcı olacağına inanıyoruz.
LearnDash
learndash.com
WordPress için en güçlü öğrenme yönetim sistemi. Yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel, ilgi çekici kurslar oluşturun.
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