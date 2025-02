Kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS, eğitim başarısı için tasarlanmış bir ÖYS/LMS'dir. Herkesten "evet" cevabı almak için tasarlanan burası harika ekiplerin ve şirketlerin büyümek için gittiği yerdir. Tamamen özelleştirilebilir, yönetimi kolay ve kullanım keyfi sunan bir deneyimle ekipler, kendilerini evlerindeymiş gibi hissederken eğitime kucak açıyor. TalentLMS, her takım ve her kullanım için doğru eğitimi sağlamayı kolaylaştırırken, her adımda uzman rehberliği ve destek sağlar. Öğrenme teknolojilerinde küresel bir lider olan Epignosis tarafından desteklenen TalentLMS, dünya çapında 70.000'den fazla ekibe hizmet vererek eğitimi demokratikleştirme misyonuna sahiptir. Tüm eğitim ihtiyaçlarınız için tek platform - Tüm eğitim araçlarını ve materyallerini tek bir uygun yerde bir araya getiren TalentLMS, halihazırda kullanmakta olduğunuz uygulama ve hizmetlerle de kolayca entegre olur, böylece eğitim, iş hayatınıza kesintisiz uyum sağlar. İhtiyacınız olan tüm özellikler, hiçbiri yok - Öğrenmesi kolay, kullanımı kolay ve sevmesi kolay TalentLMS, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanız için ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahiptir. Artık eğitiminiz üzerinde tam kontrole sahip olursunuz ve insanların sevdiği öğrenme deneyimleri sunabilirsiniz. TalentLMS'yi nasıl kullanacaksınız? - Kolayca eğitim kursları oluşturun, testler ve testler ekleyin ve canlı oturumlara ev sahipliği yapın. TalentLibrary'den ekiplerinize hazır kurslar sunarak daha da hızlı başlayın. - Eğitiminizi, öğrencilerin yolunda gitmesini ve sizin karmaşa yaşamadan yönetmenizi sağlayacak şekilde düzenleyin. - Her ayrıntıyı tasarlayarak, bir ana sayfa ekleyerek ve dilleri herkes için yerelleştirerek eğitim merkezinizi özelleştirin. - Herhangi bir cihazda harika öğrenme deneyimleri sunun, daha iyi benimseme için oyunlaştırma ekleyin ve iletişim araçlarıyla bağlantıda kalın. - Görevleri otomatikleştirerek, alt hesaplar oluşturarak ve sonuçları raporlarla analiz ederek eğitiminizi ölçeklendirin.