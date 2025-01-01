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Kurumsal Öğrenme Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Nauru
Kurumsal öğrenme yönetimi sistemleri (LMS), kuruluşların çalışanlara, müşterilere ve dış ortaklara yönelik eğitim girişimlerinin organizasyonunu, izlenmesini ve gözetimini kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. Bu sistemler işe alım, mesleki gelişim ve uyumluluk eğitimini kapsayan özel eğitim programlarının yönetilmesinde etkilidir. Şirketler, kursları hem çalışanlara hem de harici kullanıcılara tahsis etmek için kurumsal LMS platformlarından yararlanır ve kurs modülleri ve değerlendirmeler aracılığıyla ilerlemelerini izler. Kurslar, LMS içindeki entegre araçlar kullanılarak veya özel kurs yazma yazılımı aracılığıyla oluşturulur. Öğrenme materyalleri için merkezi bir merkez görevi gören kurumsal LMS, çalışanların gelişimi ve müşteri eğitimi için etkili içerik dağıtımını kolaylaştırarak hem öğrencilere hem de yöneticilere fayda sağlar.
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D2L Brightspace
d2l.com
Öğrenci potansiyelini geniş ölçekte ortaya çıkaran son derece kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş bir öğrenme inovasyon platformu olan D2L Brightspace ile bir ÖYS/ÖYS'nin sınırlamalarından kurtulun. Brightspace, okulun ilk günlerinden yüksek öğrenime ve sonra...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
Open LMS
openlms.net
Open LMS, kuruluşunuzun hedeflerine göre ölçeklenen, yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir öğrenme yönetim sistemidir (LMS). Öğrenciler için tanıdık bir deneyim, son teknoloji ekosistem araçları, derinlemesine raporlama ve veriler, uygulama içi yazma, öğrenme yolları ve uyumluluk eğitimi ve raporlam...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS, eğitim başarısı için tasarlanmış bir ÖYS/LMS'dir. Herkesten "evet" cevabı almak için tasarlanan burası harika ekiplerin ve şirketlerin büyümek için gittiği yerdir. Tamamen özelleştirilebilir, yönetimi kolay ve kullanım keyfi sunan bir deneyimle ekipler, kendilerini evlerindeymiş gibi hiss...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn, işletmelere yönelik bulut tabanlı bir bilgi ve öğrenme yönetimi platformudur. Zoho Learn ile şirketinizin bilgilerini merkezileştirebilir, etkileşimli kurslar oluşturabilir ve öğrencilerinizin gelişimi hakkında ayrıntılı raporlar alabilirsiniz. Zahmetsiz içerik oluşturma ve işbirliğine d...
KodeKloud
kodekloud.com
YAPARAK ÖĞRENME PLATFORMUMUZ ARACILIĞIYLA DEVOPS UZMANI OLUN. KodeKloud, yaparak öğrenme öğretim yaklaşımına inanmaktadır. Bu öğretim yaklaşımının öğrencilerimizin en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına olanak sağlayacağına ve bunun da başarılı bir DevOps kariyeri oluşturmanıza yardımcı olacağına ...
Sana AI
sana.ai
Sana, kuruluşların bilgiye erişmesine ve paylaşmasına, idari görevleri otomatikleştirmesine ve her zamankinden daha hızlı performans göstermesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir öğrenme platformudur. Platform, canlı ve kendi hızına göre öğrenme deneyimleri oluşturma, canlı öğrenmeyi basitle...
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaş...
Trainual
trainual.com
Trainual, büyüyen ekiplerin yaptıkları işi nasıl yapacaklarına dair taktikler oluşturduğu bir bilgi aktarımı ve eğitim platformudur. Trainual ile işletmenizdeki tüm roller ve sorumluluklara ilişkin her süreç, politika ve prosedür kolayca belgelenir, düzenlenir, atanabilir ve aranabilir. Sonuç olarak...
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelerin müşterilere, çalışanlara ve ortaklara olağanüstü e-Öğrenim deneyimleri sunmasına olanak tanıyan hafif bir ÖYS/LMS'dir. Brevo ve Lokalise gibi tek boynuzlu SaaS'lardan Unicef ve BM gibi uluslararası kuruluşlara ve Yamaha ve LG gibi küresel üreticilerden Obama Vakfı ve Card...
LearnDash
learndash.com
WordPress için en güçlü öğrenme yönetim sistemi. Yalnızca birkaç tıklamayla profesyonel, ilgi çekici kurslar oluşturun.
Schoox
schoox.com
Schoox, önce insanı öne çıkaran bir işyeri öğrenme yazılımıdır. İnsanlar çarklar değildir ve Schoox, insanların gerçekte nasıl öğrendiğine göre tasarlanmıştır. Ön saflardan kurumsal ofise kadar, nerede olurlarsa olsunlar daha fazla türde içerik sunmanıza olanak tanıyarak öğrencilerin merakını canlı ...
Degreed
degreed.com
Yarın üstlenebileceğiniz becerileriniz var mı? Degreed, tek ve akıcı bir beceri geliştirme deneyimi aracılığıyla öğrenmeyi ve kariyer gelişimini iş fırsatlarına bağlar, böylece kuruluşunuz ve çalışanlarınız her zaman bir sonraki büyük engeli aşmaya hazır olur.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp, modern işletmeler için oluşturulmuş Öğrenme Bulutudur. Kendi kendine yönlendirilen öğrenme modülleri, etkileşimli koçluk işlevleri ve güçlü sertifika yolları aracılığıyla WorkRamp, ekiplerin çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları için geniş ölçekte özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşt...
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, daha akıllı çalışanlar ve daha mutlu müşteriler yaratmak için tasarlanmış SaaS yazılımının lider sağlayıcısıdır. Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM ve daha fazlasını içeren kapsamlı bir araç paketiyle ProProfs, kuruluşlara öğrenmeyi geliştirme, desteği kolaylaştı...
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS, eğitmenlere, enstitülere ve kuruluşlara canlı çevrimiçi dersler vermeleri ve kendi tempolarına göre kurslar başlatmaları için eksiksiz bir çözüm sunar. WizIQ kullanımı kolay, uygun fiyatlı ve öğrencilere kurslara herhangi bir yerden ve cihazdan erişme özgürlüğü veriyor. WizIQ ile işletmel...
BrainStorm
brainstorminc.com
Ekibinizi, yazılımın benimsenmesi için özel olarak tasarlanmış tek öğrenme platformuyla donatın. Katılımı hızlandırın, desteği azaltın, katılımı derinleştirin ve kullanımı artırın. İster yeni müşteriler kazandıran bir Çözüm Sağlayıcı olun, ister son kullanıcı eğitimini yönetmek için daha ölçeklenebi...
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
SkillsBoard
skillsboarding.com
Kişisel ve onaylayıcı bir Pasaport aracılığıyla insanları etkileşime geçiren ilk beceriye dayalı öğrenme ve yetenek yönetimi platformu
AdaptiveU
adaptiveu.io
Ekibinizi büyütün. Kurslar oluşturmanıza, sunmanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanıyan ücretsiz öğrenme platformu.
7taps
7taps.com
7taps, 3 yıl önce kurumsal öğrenme ve geliştirme ortamında etkili mikro öğrenme uygulaması konseptine öncülük etti ve biz bu alana hakim olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerle nerede olurlarsa olsunlar bağlantı kurmanıza olanak tanıyan, ışık hızında, yüksek kaliteli mikro öğrenme oluşturmayı benzersiz ...
Mineral
trustmineral.com
1 milyondan fazla şirketin güvendiği Mineral, büyüyen işletmeler için İK ve uyumluluk lideridir. Proaktif çözümlerimiz, İK ve uyumluluk konularında tahmine dayalı çalışmayı ortadan kaldırarak müşterilerin gönül rahatlığı yaşamasını sağlar. Yeniliği ve kişiselleştirilmiş rehberliği desteklemek için v...
Cloud Assess
cloudassess.com
Beceri odaklı, yüksek performanslı kuruluşlara ve yüksek öğrenim sağlayıcılarına yönelik gerçek zamanlı eğitim ve değerlendirme platformumuzla iş gücünüzü güçlendirin. Karma öğrenme platformumuz, ön saflardaki çalışanlar için tasarlanmış olup, teknik ve sosyal beceriler için hareket halindeyken mobi...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğ...
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla do...
CLASSUM
classum.com
Kurs üyelerinin gönderiler, canlı oturumlar, sohbetler ve benzersiz etkileşimler yoluyla bağlantı kurabildiği bulut tabanlı bir platform aracılığıyla CLASSUM, çevrimiçi veya yüz yüze tüm öğrenme ortamlarını geliştirmek için kesintisiz iletişim sunar. --- CLASSUM, 2018 yılında Kore İleri Bilim ve Tek...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri kolayca atamanıza ve çalışanların ilerlemesini takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucusu, içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslardan oluşan bir kitaplık, iş gücünüzün ihtiyaç duyduğu eğitimi ve bec...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
Beeline
beeline.life
Beeline, işletmeniz için dijital veya karma öğrenme tarzı bir eğitim akademisinin kurulmasını ve işletilmesini mümkün olduğunca kolaylaştıran modern bir eğitim ve bilgi topluluğu platformudur.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy, gelir ekiplerinin sürdürülebilir gelir artışı sağlamasını sağlayan bir gelir etkinleştirme platformudur. GTM Buddy, yeni nesil daha akıllı satıcıları etkinleştirme arayışında. Yapay zekanın, satıcılara bulundukları yerde yardımcı olmak için doğru içeriği doğru zamanda etiketleme ve ortaya...
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor, etkileşimli özellikler aracılığıyla etkileşimi artırmak ve bilginin akılda tutulmasını artırmak için tasarlanmış bir sosyal öğrenme platformudur. Sezgisel kurs oluşturma araçları ve esnek bir öğrenme yönetim sistemi, dinamik eğitim programları oluşturmayı ve sunmayı kolaylaştırır. Faydal...
Trakstar Learn
learn.trakstar.com
Learn, kullanımı kolay, ödüllü bir çevrimiçi eğitim platformudur. Çalışanlarınızın ve yöneticilerinizin her yerden eğitim alarak doğru yolda ilerlemesini sağlayın. Trakstar Learn ile tutarlı, güzel, kullanımı kolay çevrimiçi eğitimle yüksek performanslı ekipler geliştirin. Çalışanları işe almayı, ku...
Disco
disco.co
Disco ile öğrenme topluluğunuzun potansiyelini ortaya çıkarın. Disco'nun ödüllü platformuyla üye katılımını optimize edin, yapay zeka yardımından yararlanın ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edin. Disco, EdTech Çığır Açan Ödülleri tarafından Eğitimde Hızlı Şirketlerden En Yenilikçi Şirketler ...
AcademyOcean
academyocean.com
Kurumsal eğitim kurslarını zahmetsizce oluşturmak ve sunmak için tasarlanmış kapsamlı bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ve E-öğrenme Platformu yazılımını keşfedin. Hızlı kurs geliştirmeyi deneyimleyin ve bugün bir demo planlayın! AcademyOcean, kullanım kolaylığı açısından sektörünün en üst sıraları...
BigSpring
bigspring.ai
BigSpring, yapay zeka destekli bir iş etkinleştirme platformudur. İnsan odaklı yaklaşımımız, satışları, ortakları, ekipleri ve diğer herkesi inovasyon hızında bir araya getirir. İlgili içeriğin doğru kişilere hızlı bir şekilde gösterilmesine yardımcı oluyoruz, koçluğu destekliyoruz ve aynı zamanda e...
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS, eğitmenler ve öğrenciler için çok daha pahalı LMS çözümlerinde bulunabilen çeşitli yararlı çevrimiçi eğitim araçlarına sahip, çok işlevli bir Öğrenme Yönetim Sistemidir. JoomLMS, bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu olan Talented Learning tarafından En İyi Akademik LMS listesine dahil...
BrainCert
braincert.com
BrainCert, e-Öğrenim yolculuğunuzu kolaylaştırır ve çalışanınızın, ortağınızın ve müşterinizin büyümesini geniş ölçekte hızlandıran ölçülebilir sonuçlarla yüksek etkili eğitimler sunmanıza yardımcı olur. BrainCert platformu; kurslar, testler, ürünler ve canlı sınıflar oluşturmak, pazarlamak ve satma...
eduMe
edume.com
eduMe, ön saflardaki işgücünün tercih ettiği eğitim platformudur. İş akışında kapsamlı, tüketici düzeyinde eğitimi sorunsuz bir şekilde sunmak için Uber, Marriott, Kering ve Blue Cross Blue Shield dahil olmak üzere dünya çapındaki küresel perakende, konaklama, sağlık, üretim, isteğe bağlı ve lojisti...
GoSkills
goskills.com
GoSkills, etkileşimli, kişiselleştirilmiş ve karşı konulmaz öğrenme deneyimleri sağlamaya adanmış lider bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Güçlü bir Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile son teknoloji Öğrenme Deneyimi Platformunu (LXP) birleşik bir merkezde birleştiren GoSkills, kuruluşlara eğitim prog...
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platf...
Oneteam
oneteam.io
Oneteam'e giriş: Masası olmayan iş gücünüzle bağlantı kurmanın büyük bir zorluk olması sizi şaşırtmayabilir. Birkaç nedenden bahsetmek gerekirse, birden fazla yere dağılmış durumdalar, bilgisayar başında oturmuyorlar, iş e-posta adreslerine sahip değiller ve genellikle yalnızca yarı zamanlı çalışıyo...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS Grubu, dijital öğrenme modüllerinin geliştirilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Bu vizyondan tam teşekküllü bir FLOWSPARKS Suite ortaya çıktı. FLOWSPARKS Yazma Aracındaki Öğrenme Formatlarını, Akıllı Şablonları ve Akıllı Programları birleştirerek kolaylıkla etkileşimli e-Öğr...
Centrical
centrical.com
Centricalis, ön saflardaki temsilcilerin başarısı ve büyümesi yoluyla dünyanın önde gelen markaları için sınıfının en iyisi müşteri deneyimlerini destekleyen, yapay zeka destekli bir çalışan Performansı eXperience platformudur. Platform, kuruluşların üretkenliği ve satışları artırmasına, maliyetleri...
RomyLMS
romylms.com
RomyLMS, LMS pazarına yeni giren bir şirkettir. Modaya uygun özellikler yerine temel işlevselliğe odaklandılar. Bunu yapmak sistemin sezgisel ve kullanımı kolay kalmasını sağladı. RomyLMS ile ders materyalini girebilir, kullanıcılara atayabilir ve bu kullanıcıların ilerlemesini takip edebilirsiniz. ...
BenchPrep
benchprep.com
BenchPrep, şirketlerin gelir artışını hızlandırırken adayların sertifika testlerine girerken kendilerini daha güvende ve hazırlıklı hissetmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, ödüllü bir öğrenme platformudur. ACT, AAMC, ASCM, CFA Institute, CompTIA, GMAC, ISACA, McGraw-Hill Education, Spring...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve, kağıt bazlı İş Talimatları, SOP'ler ve Kontrol Listelerinden uzaklaşarak ve Sürdürülebilirlik, Üretkenlik, Kalite ve Güvenlik alanlarında iyileştirmeler sunarak Üretim, Tedarik Zinciri ve Sağlık Şirketlerinin İşgücü ve Operasyonel Mükemmellik yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olur. Buna a...
Innform
innform.io
Innform LMS, modern ekipler için hepsi bir arada çevrimiçi eğitim aracıdır. Müşteriler Innform Pro'yu 14 gün boyunca kredi kartı gerekmeden ücretsiz deneyebilir. Innform'un ödüllü tasarımı sayesinde şirketler, çalışan eğitimlerini tek yerden oluşturabilir, atayabilir, takip edebilir ve Innform'un gü...
Shieldbyte LMS
shieldbytelms.com
ShieldbyteLMS platformu, küresel kuruluşlara Dürüst Kurumsal Çalışan Eğitimi olanağı sağlıyor. Dünya çapındaki işgücüne yönelik Yönetişim, Risk, Güvenlik ve Uyumluluk eğitimi için çalışanların bilgilerinin artırılmasını kolaylaştırır. Uygun fiyatlı abonelik modelleri için her yerden erişilebilen, hı...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinin, çalışanların ve iş ortaklarının sevdiği ve kârlılık etkisi yaratan öğrenme ve gelişim programları oluşturmak için kullandığı ÖYS/LMS'dir.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS dünyanın en iyi harmanlanmış e-Öğrenim çözümüdür. RedSeed ÖYS'nin tamamı, hakkında rapor verebileceğiniz kaliteli koçluk etkileşimlerini kolaylaştıran, 'koçluk-geribildirim döngüsü' dediğimiz şeyle davranış değişikliğini yönlendirmek üzere tasarlandı. Büyüyen bir kurs kütüphanesiyle birl...