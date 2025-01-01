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En Popüler Son Eklenenler Temel İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İnsan sermayesi yönetimi (HCM) yazılımı olarak da bilinen temel insan kaynakları (İK) yazılımı, çalışan bilgilerini birleşik bir sistem içinde merkezileştirir. Bu temel İK sistemleri, maaş bordrosu ve yan haklar gibi temel verileri erişilebilir, merkezi bir veritabanında yönetmek için tasarlanmıştır. Geleneksel olarak insan kaynakları bilgi sistemleri (HRIS) veya insan kaynakları yönetim sistemleri (HRMS) olarak anılırken, HCM terimi son zamanlarda daha yaygın hale geldi. İşletmeler, ayrıntılı çalışan profillerini korumak, önemli belgeleri depolamak ve organizasyonel eğilimleri kapsamlı bir perspektiften analiz etmek için temel İK yazılımını kullanır. Tipik olarak İK departmanları tarafından kullanılan bu sistemler, İK yöneticilerinin çalışan kayıtlarını izlemesine ve önemli ölçümler hakkında raporlar oluşturmasına olanak tanır. Birçok temel İK çözümü, çalışanların avantajlarını veya iletişim bilgilerini bağımsız olarak güncellemelerine olanak tanıyan ve böylece İK süreçlerini kolaylaştıran self servis özellikleri içerir. Çoğunlukla temel İK yazılımı, daha geniş bir İK yönetim paketine entegre edilir veya çeşitli İK operasyonlarındaki işlevselliğini geliştirmek için üçüncü taraf İK uygulamalarıyla uyumluluk sunar.