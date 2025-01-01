Temel İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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İnsan sermayesi yönetimi (HCM) yazılımı olarak da bilinen temel insan kaynakları (İK) yazılımı, çalışan bilgilerini birleşik bir sistem içinde merkezileştirir. Bu temel İK sistemleri, maaş bordrosu ve yan haklar gibi temel verileri erişilebilir, merkezi bir veritabanında yönetmek için tasarlanmıştır. Geleneksel olarak insan kaynakları bilgi sistemleri (HRIS) veya insan kaynakları yönetim sistemleri (HRMS) olarak anılırken, HCM terimi son zamanlarda daha yaygın hale geldi. İşletmeler, ayrıntılı çalışan profillerini korumak, önemli belgeleri depolamak ve organizasyonel eğilimleri kapsamlı bir perspektiften analiz etmek için temel İK yazılımını kullanır. Tipik olarak İK departmanları tarafından kullanılan bu sistemler, İK yöneticilerinin çalışan kayıtlarını izlemesine ve önemli ölçümler hakkında raporlar oluşturmasına olanak tanır. Birçok temel İK çözümü, çalışanların avantajlarını veya iletişim bilgilerini bağımsız olarak güncellemelerine olanak tanıyan ve böylece İK süreçlerini kolaylaştıran self servis özellikleri içerir. Çoğunlukla temel İK yazılımı, daha geniş bir İK yönetim paketine entegre edilir veya çeşitli İK operasyonlarındaki işlevselliğini geliştirmek için üçüncü taraf İK uygulamalarıyla uyumluluk sunar.
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Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Zoho People
zoho.com
Zoho People, İK süreçlerini yönetmek için tasarlanmış bir platformdur. Çalışan verileri, zaman takibi ve performans yönetimi sağlar.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, bordro, İK yönetimi ve zaman takibi gibi süreçleri tek platformda yöneten bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
Rippling
rippling.com
Rippling, İK, BT ve finans süreçlerini merkezi bir sistemde yönetmenizi sağlayan bir işgücü yönetim platformudur.
Gusto
gusto.com
Gusto, bordro, çalışan yararları ve İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir platformdur. İşletmelere otomasyon ve kolay erişim sağlayarak verimliliği artırır.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity, bordro, faydalar ve İK yönetimi gibi temel İK işlevlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Çalışan izlemesi, bordro ve performans takibi gibi işlevler sunar.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, çalışan veri yönetimi ve İK süreçlerini merkezi bir platformda yönetmeyi sağlayan çevrimiçi bir İK bilgi sistemidir.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.
Deel
deel.com
Deel, uluslararası çalışanları hızlı bir şekilde işe alıp yönetmeyi sağlayan bir İK platformudur. Ödemeler ve yasal süreçleri kolaylaştırır.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Personio
personio.de
Personio, İK süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yazılımdır. Çalışanlar için işe alım, bordro, performans ve veri analizi gibi işlemleri kolaylaştırır.
BrightHR
brighthr.com
Brighrth, KOBİ'ler için İK yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Devamsızlık yönetimi, tatil izleme ve gider takip gibi araçlar sunar.
Bob HR
hibob.com
Hibob, İK süreçlerini basit ve verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış bir insan sermayesi yönetim platformudur.
Paycor
paycor.com
Paycor, İK süreçlerini yönetmek için birleşik bir çözüm sunar; bordro, işe alım ve çalışan verileri gibi işlemleri kolaylaştırır.
Remote
remote.com
Remote, uluslararası çalışanlar için maaş, yan haklar ve vergi yönetimi yapan bir platformdur. Güvenli ve şeffaf fiyat politikası sunar.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, insan kaynakları yönetimini otomatikleştirip kolaylaştıran kapsamlı bir İK yazılımıdır; bordro, katılım, performans ve işe alım süreçlerini yönetir.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta, çalışan kayıtları, katılım ve maaş yönetimi için kapsamlı bir İK yönetim uygulamasıdır.
Sesame HR
sesamehr.es
Susam İK, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirip otomatikleştirerek, verimliliği artıran ve çalışan bilgilerini yöneten bir yazılımdır.
greytHR
greythr.com
greytHR, KOBİ'ler için İK süreçlerini yönetmek amacıyla geliştirilen bir bulut tabanlı platformdur. Çalışan Yönetimi ve bordro gibi işlevler sunar.
Sage HR
sage.hr
Sage HR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için işe alım, performans ve devam yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
Horilla
horilla.com
Horilla, özelleştirilebilir açık kaynaklı insan kaynakları yazılımıdır. İşe alım, bordro, yoklama ve performans gibi HR işlevlerini yönetir.
Breathe
breathehr.com
Breathe, küçük işletmelerin İK süreçlerini çevrimiçi yönetmelerine yardımcı olan, kullanıcı dostu bir İK yazılımıdır.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR, İK süreçlerini kolaylaştırarak, bordro yönetimi, katılım izleme ve yerel düzenlemelere uyum sağlamaya yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için insan kaynakları, maaş ve işe alım süreçlerini merkezi bir platformda basitleştiren bir uygulamadır.
HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
OnPay
onpay.com
OnPay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve insan kaynakları yönetimi sağlayan bir yazılımdır.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix, personel zamanlama ve işgücü yönetimi için tasarlanmış bir yazılımdır. Çalışan iletişimini geliştirir ve zaman takibini kolaylaştırır.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo, İK süreçlerini yönetmek için belgeleri, izinleri, performans değerlendirmelerini ve işe alımları kolaylaştıran özelleştirilebilir bir platformdur.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, insan kaynakları yönetimi için bulut tabanlı bir platform sunarak bordro, işe alım ve fayda yönetimini kolaylaştıran bir uygulamadır.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, otomatik zaman izleme ve verimlilik ölçümü sağlayarak işletmelerin üretkenliğini artırmaya yardımcı bir uygulamadır.
Workable
workable.com
Workable, işe alım süreçlerini kolaylaştıran bir aday izleme sistemidir. Aday kaynak, tarama ve iletişim için çeşitli araçlar sunar.
factoHR
factohr.com
factoHR, işe alım, izin, oryantasyon ve çalışan yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
MyHR
myhr.works
MyHR, İK süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır. Çalışan yönetimi, zaman yönetimi ve analiz özellikleri sunarak işletmelere destek sağlar.
Namely
namely.com
Namely, İK, bordro, avantajlar ve yetenek yönetimi sunan kapsamlı bir insan kaynakları bilgi sistemidir.
Justworks
justworks.com
Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.
Worksy
worksy.io
Worksy, orta ve büyük ölçekli organizasyonlar için kapsamlı bir İK yazılımıdır. Maaş, personel devam, izin, performans ve istihdam gibi yönetim araçları sunar.
WebHR
web.hr
WebHR, işe alımdan emekliliğe kadar insan kaynakları yönetimini kolaylaştıran bulut tabanlı bir İK yazılımıdır.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımı süreçlerini yönetmek için kapsamlı bir yetenek yönetim platformudur.
Harri
harri.com
Harri, misafirperverlik sektörü için çalışan deneyimlerini iyileştiren bir platformdur. İletişim, işe alım ve vardiya yönetimi araçları sunar.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Çalışan Navigator, fayda yönetimi, işe alım ve uyumluluk süreçlerini basit bir platformda yöneten bir yazılımdır.
Buk
buk.app
BUK, görevleri ve süreçleri yönetmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir uygulamadır. Kullanıcıların dijital etkinliklerini etkili bir şekilde organize etmelerine yardımcı olur.
Access
theaccessgroup.com
Access, 100.000'den fazla müşteriye, iş yazılımlarını dönüştürerek çalışanların önemli işlere odaklanmalarını sağlar.
Netchex
netchex.com
Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.
Paypro
payentry.com
Paypro, organizasyonların yetenekleri bulmasını, takip etmesini ve değerlendirmesini sağlar; işe alım süreçlerini otomatikleştirir ve kağıtsız bir yönetim ortamı sunar.
Eddy
eddy.com
Eddy, küçük işletmeler için basit bir İK ve maaş yönetim platformudur. Çalışanları işe alma, yönetme ve ödeme işlemlerini tek sistemde yapmanızı sağlar.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, çalışan deneyimini yönetmeye ve İK süreçlerini optimize etmeye yönelik kapsamlı bir insan kaynakları yönetim platformudur.
ChartHop
charthop.com
ChartHop, insan verilerini bağlayan ve görselleştiren bir platformdur. Kuruluşların bilgilerle bilinçli kararlar almasını sağlar.
Craze
crazehq.com
Craze, girişimcilerin işe alım, bordro ve uyumluluk işlemlerini otomatik olarak yönetmelerini sağlayan bir uygulamadır.
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
Multiplier
usemultiplier.com
Çarpan, uluslararası işe alım, bordro işleme ve uyumluluğu kolaylaştırarak işletmelere küresel işgücü yönetimi sunan bir platformdur.
Humi
humi.ca
Humi, Kanada'daki işletmeler için tasarlanmış, bordro, İK, faydalar ve işe alım süreçlerini yöneten bulut tabanlı bir yazılımdır.
Alexis HR
alexishr.com
Alexis HR, İK süreçlerini otomatikleştirerek yönetim ve analiz imkanı sunan insan kaynakları yönetim platformudur.
Superworks
superworks.com
Superworks, İK ve bordro süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir HRMS uygulamasıdır.
BrioHR
briohr.com
BrioHR, KOBİ'ler için İK yönetimini dijitalleştiren, işe alım, izin yönetimi ve performans takibi gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir yazılımdır.
Bambee
bambee.com
Bambee, işletmelere İK yöneticisi ve kolay kullanılabilir yazılım sunarak bordro, çalışan takvimleri ve politikaları yönetmeyi sağlar.
Arcoro
arcoro.com
Arcoro, inşaat sektörüne yönelik bir iş gücü yönetimi yazılımıdır; başvuru izleme, işe alım, eğitim ve performans yönetimi gibi modüller sunar.
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