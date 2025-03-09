Temel İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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İnsan sermayesi yönetimi (HCM) yazılımı olarak da bilinen temel insan kaynakları (İK) yazılımı, çalışan bilgilerini birleşik bir sistem içinde merkezileştirir. Bu temel İK sistemleri, maaş bordrosu ve yan haklar gibi temel verileri erişilebilir, merkezi bir veritabanında yönetmek için tasarlanmıştır. Geleneksel olarak insan kaynakları bilgi sistemleri (HRIS) veya insan kaynakları yönetim sistemleri (HRMS) olarak anılırken, HCM terimi son zamanlarda daha yaygın hale geldi. İşletmeler, ayrıntılı çalışan profillerini korumak, önemli belgeleri depolamak ve organizasyonel eğilimleri kapsamlı bir perspektiften analiz etmek için temel İK yazılımını kullanır. Tipik olarak İK departmanları tarafından kullanılan bu sistemler, İK yöneticilerinin çalışan kayıtlarını izlemesine ve önemli ölçümler hakkında raporlar oluşturmasına olanak tanır. Birçok temel İK çözümü, çalışanların avantajlarını veya iletişim bilgilerini bağımsız olarak güncellemelerine olanak tanıyan ve böylece İK süreçlerini kolaylaştıran self servis özellikleri içerir. Çoğunlukla temel İK yazılımı, daha geniş bir İK yönetim paketine entegre edilir veya çeşitli İK operasyonlarındaki işlevselliğini geliştirmek için üçüncü taraf İK uygulamalarıyla uyumluluk sunar.
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Onfolk
onfolk.com
Birleşik Krallık Bordrosu, zamandan tasarruf etmek için otomatikleştirildi. Ekibinize ödeme yapmanın basit, etkili ve hatasız yolu. Dakikalar içinde ödeme işlemleri, basit fiyatlandırma, uzman desteği.
Worknice
worknice.com
Keyifli İK yazılımı -% 100 Tasarlanmış, Yapılmış ve Avustralya'da desteklenmiştir. İK sistemlerinizi ve yapı verilerinizi büyük şeyler elde etmek için kolaylaştırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformunu kullanın. Çalışan, çekirdek İK genelinde piyasaya lider bir kullanıcı deneyimine sahiptir; Acasal kiralama, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişikliği yönetimi, bordro entegrasyonu, zaman-off, incelemeler ve anketler. Şimdi ve yenilerinin zorluklarını çözmesi gereken gelişen İK takımları için inşa edildi.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yönetim platformudur.
GoCo
goco.io
GoCo, insan kaynakları süreçlerini yönetmek için bulut tabanlı bir platformdur. İşe alım, bordro ve performans yönetimi gibi işlevler sunar.
HROne
hrone.cloud
Hrone, insan kaynakları süreçlerini otomatikleştirip basitleştirerek kullanıcıların verimli bir İK yönetimi yapmalarını sağlayan bir mobil uygulamadır.
Asanify
asanify.com
Asanify, işletmelerin İK süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur. Bordro, izin yönetimi ve çalışan katılımı gibi işlevler sunar.
Mirro
mirro.io
Mirro.io, hızlı büyüyen KOBİ'lerin çalışanların refahını artıran ve yetenekleri elde tutmayı geliştiren şeffaf ve gelişen işyeri kültürleri oluşturmasına olanak tanır. Performans yönetimi platformumuz, kuruluşların bir amaç duygusunu teşvik ederek ve dünya çapında sosyal paylaşımı ve topluluğa ait olmayı teşvik ederek hibrit işyeri bağlantısızlığının üstesinden gelmesine yardımcı olur. Mirro'yu kullanan ekipler ve bireyler daha mutlu, daha ilgili ve daha üretken oluyor. Kullanıcı dostu ve son derece sosyal bir platform olan Mirro, tanınma, OKR'ler, sürekli geri bildirim ve anlamlı performans konuşmaları yoluyla ekip üyeleri arasında aylık 5 binden fazla etkileşimi teşvik ediyor. Tazz, Hochland, Free Now, E Co. ve noissue gibi yenilikçi şirketler. Ekiplerini güçlendirmek ve sağlıklı, sağlam iş ilişkileri geliştirmek için Mirro'yu kullanın.
Superworks
superworks.com
Superworks, İK ve bordro süreçlerini otomatikleştirerek işletmelere verimlilik ve çalışan memnuniyeti sağlamayı amaçlayan bir HRMS uygulamasıdır.
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve ödeme yapın. Plane'ı kullanarak 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere optimum döviz kurlarıyla ödeme gönderebilirsiniz. Plane, uluslararası yüklenicilerin ABD çalışanlarının sahip olduğu bordro deneyiminin aynısına sahip olması gerektiğine inanıyor. Ödemeleri doğrudan yüklenicilerin banka hesaplarına gönderiyoruz, böylece e-cüzdan sıkıntısı veya para çekme ücreti olmadan kendi hesaplarından para çekebiliyorlar. Yükleniciler yerine çalışanları mı işe almak istiyorsunuz? Plane ile yerel kuruluşlar kurmanıza gerek kalmadan 100'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanları kolayca işe alabilirsiniz. Plane, istihdam evraklarını, vergi stopajını ve daha fazlasını halleder, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Pek çok EOR'dan farklı olarak Plane, gizli ücretler olmaksızın basit fiyatlandırmaya inanıyor. Aylık sabit bir ücret ödersiniz. Bir ekip üyesini çalışan olarak mı yoksa yüklenici olarak mı işe alacağınızdan emin değil misiniz? Plane ilk günden itibaren her iki seçeneği de desteklemiştir ve uzman ekibimiz, gündem olmadan, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe sizi yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.
GoProfiles
goprofiles.io
Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.
Humaans
humaans.io
Humaans, kuruluşun İK teknoloji yığınının temel katmanı olacak şekilde oluşturulmuş bir HRIS'tir. Hızlı büyüyen şirketlerdeki modern İK ekiplerinin, hızlı iş akışları, otomasyon ve verilere hızlı erişim yoluyla çalışanlarını işe almalarına, yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olur. Humaans, günümüz çalışanlarının yüksek standartlarını karşılayamayan hantal sistemlerle uğraşmaktan yorulan iş liderlerinin sıkıntılı noktalarına çözüm bulmak üzere tasarlandı. Hız için tasarlanan bu ürün, harika bir kişi dizini, belge depolama, izin takibi, görsel raporlama özelliklerine sahiptir ve mevcut sistemleri derin entegrasyonlarla birbirine bağlar. Humaans, Slack, GSuite ve İK nokta çözümlerini güçlendirerek yalnızca İK süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kuruluştaki herkese değer katıyor. Ayrıca Humaans, uzak ve dağıtılmış ekiplere de hizmet vererek, kurulumları ne olursa olsun işletmelerin çevikliğini artırmaya yardımcı olur.
BrioHR
briohr.com
BrioHR, KOBİ'ler için İK yönetimini dijitalleştiren, işe alım, izin yönetimi ve performans takibi gibi işlemleri merkezi bir platformda sunan bir yazılımdır.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, otomatik zaman izleme ve verimlilik ölçümü sağlayarak işletmelerin üretkenliğini artırmaya yardımcı bir uygulamadır.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
Craze
crazehq.com
Startup'lar için hepsi bir arada İK, Bordro ve Uyumluluk. Hırslı kurucular, şirketlerini stressiz bir şekilde yönetmek için Craze'i kullanıyor. İşinizi büyütmeye odaklanabilmeniz için İK, bordro ve uyumlulukla otomatik olarak ilgileniyoruz.
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
Harri
harri.com
Harri, misafirperverlik sektörü için çalışan deneyimlerini iyileştiren bir platformdur. İletişim, işe alım ve vardiya yönetimi araçları sunar.
Cinode
cinode.com
Cinode, profesyonel ağ oluşturma, yetenek yönetimi ve proje işbirliğini kolaylaştıran bir platformdur.
Netchex
netchex.com
Netchex, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK süreçlerini yönetmeyi kolaylaştıran bir çözüm sunmaktadır.
kiwiHR
kiwihr.com
kiwiHR, KOBİ'ler için insan kaynakları yönetimini kolaylaştıran, zaman kazandıran bir yazılımdır.
Convenia
convenia.com.br
Tüm İK ve DP rutinlerini tek bir yerde merkezileştirin. CLT çalışanlarının, stajların, PJ'nin ve daha fazlasının yönetimi. 14 gün ücretsiz deneyin!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software, hem ücretsiz hem de esnek, güçlü bir yazılım platformu sunan, kapsamlı ve özelleştirilebilir insan kaynakları çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Açık kaynak ilkelerine olan bağlılığımız, her büyüklükteki ve bütçedeki kuruluşların, lisans ücreti yükü olmadan gelişmiş İK yazılımlarına erişmesine olanak tanır. Özel geliştiricilerden ve İK profesyonellerinden oluşan ekibimiz, işe alım, çalışanların katılımı, performans yönetimi, zaman ve devam takibi, bordro işleme, sosyal hak yönetimi ve çalışan katılımı dahil olmak üzere çok çeşitli İK işlevlerini kapsayan, zengin özelliklere sahip bir İK yazılım çözümü tasarladı. Kullanıcı dostu bir arayüz ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle yazılımımız, her kuruluşun özel ihtiyaçlarını ve iş akışlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Açık kaynaklı yazılımın savunucuları olarak işbirliğinin ve topluluk odaklı yeniliğin gücüne inanıyoruz. Açık kaynaklı İK yazılımımız, kuruluşların küresel bir geliştirici topluluğunun kolektif uzmanlığından ve katkılarından yararlanmasını sağlayarak sürekli iyileştirmeler, yeni özellikler ve gelişmiş güvenlik sağlar. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı yalnızca ücretsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşlara İK teknoloji yığınları üzerinde tam kontrol sağlar. Kaynak koduna erişme ve değiştirme yeteneği sayesinde kuruluşlar, yazılımı kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirebilir, mevcut sistemlerle entegre olabilir ve veri gizliliğini ve güvenliğini sağlayabilir. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı ile kullanıcılarımızı yolculukları boyunca desteklemeye kararlıyız. Özel destek ekibimiz, yazılımımızın sorunsuz ve başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlamak için uygulama, özelleştirme ve sorun giderme konularında yardımcı olmaya hazırdır. Kuruluşlar, Horilla Açık Kaynak HRMS Yazılımını seçerek gelişmiş İK teknolojisinin gücünden yararlanabilir, canlı bir toplulukla işbirliği yapabilir ve lisans ücretlerinin finansal kısıtlamaları olmadan İK süreçlerini optimize edebilir. Verimliliği, üretkenliği ve kurumsal başarıyı artıran uygun maliyetli ve özelleştirilebilir İK çözümleriyle kuruluşları güçlendirmeye kendimizi adadık. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı Özellikleri: • Açık Kaynak İşe Alma Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Çalışan Katılım Yazılımı • Açık Kaynak Çalışan Veritabanı Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Bordro Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Devam Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak İzin Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Performans Yönetimi Yazılımı • Açık Kaynak Varlık Yönetimi Yazılımı
MyHR
myhr.works
MyHR, İK süreçlerini kolaylaştıran bir yazılımdır. Çalışan yönetimi, zaman yönetimi ve analiz özellikleri sunarak işletmelere destek sağlar.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo, İK süreçlerini yönetmek için belgeleri, izinleri, performans değerlendirmelerini ve işe alımları kolaylaştıran özelleştirilebilir bir platformdur.
BrightHR
brighthr.com
Brighrth, KOBİ'ler için İK yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Devamsızlık yönetimi, tatil izleme ve gider takip gibi araçlar sunar.
Zelt
zelt.app
Zelt, şirketlerin çalışan yönetimini merkezi bir yerde yapmalarını sağlayan bir uygulamadır; maaş, yan haklar ve cihaz yönetimi gibi işlevler sunar.
Youmanage
youmanage.co.uk
Modası geçmiş ve zaman alıcı İK süreçlerine, dolambaçlı çok sekmeli çalışan bilgileri elektronik tablolarına ve bitmek bilmeyen manuel yıllık hak hesaplamalarına elveda deyin. İşletmenizin büyümesine yardımcı olacak tüm temel özellikleri kapsayan hepsi bir arada İK sistemi olan Youmanage ile tanışın. Size çalışan verilerini depolamak için ultra güvenli bir bulut konumu, çalışanların kişisel bilgilerini neredeyse her zaman güncellemeleri için bir araç, işi yönlendirmek için bilgilendirici raporlama ve analizler ve tatiller, hastalık ve tatiller dahil olmak üzere temel devamsızlık bilgilerini izleme yeteneği sağlar. ZAHMET. Youmanage, bir insan yöneticisinin veya İK profesyonelinin başarı için ihtiyaç duyduğu tüm araçları, bilgileri ve rehberliği sağlarken, akıllı iş akışı otomasyonu aracılığıyla uyumluluk riskini kontrol eder, yönetim maliyetlerini azaltır ve iş gücü verimliliğini artırır. İK ekibinize daha fazla odaklanın. Birden fazla kanalda depolanan bilgileri bulmaya ve analiz etmeye çalışırken boşa harcanan zamanı ortadan kaldırarak, iş zorluklarını çözmeyi ve her bir çalışanın etkinliğini en üst düzeye çıkarmayı gerçekten hedeflemelerine olanak tanır.
Pletox
pletox.com
İK, bordro, sohbet, projeler, görevler, operasyonlar ve daha fazlası gibi iş akışlarıyla işgücü yönetimini otomatikleştirmek ve optimize etmek için üretilen hepsi bir arada bir platform.
HRlab
hrlab.de
Merkezi ve otomatik bir beşeri sermaye yönetimi platformu. Çevik, bulut tabanlı, güvenli ve etkili.
Buk
buk.app
BUK, görevleri ve süreçleri yönetmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir uygulamadır. Kullanıcıların dijital etkinliklerini etkili bir şekilde organize etmelerine yardımcı olur.
altHR
althr.my
Alth, bir İK çözümünden daha fazlası olarak oluşturulan şirketler için bir İK süper uygulamasıdır. Malezya'nın önde gelen mobil bağlantı hizmet sağlayıcısı Celcomdigi tarafından desteklenen Alth, Malezya şirketlerinin İK süreçlerini dijitalleştirmelerine ve daha iyi çalışanların güçlendirilmesi ve katılımını sağlamaya yardımcı olmaya odaklanan bulut tabanlı bir İK yazılımıdır. Kağıtsız yapraklar ve gider yönetimi, zaman takibi ve katılım yönetimi gibi temel özelliklerle inşa edilen Alth, İK çabalarınızı ücretsiz ve hızlı başlatılması planımızla dijitalleştirmeyi amaçlamaktadır.
HRWize
hrwize.com
Çalışan bilgileri, izin takibi, eğitim, performans yönetimi, yedekleme planlaması ve bunların arasındaki her şey; ihtiyacınız olan bilgilerin her zaman sadece bir tıklama uzakta olacağından emin olabilirsiniz. Akredite İK profesyonellerinden oluşan özel bir hizmet ekibiyle, size yalnızca bir araç vermiyoruz, süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, İK operasyonlarınızın verimliliğini artırmanıza ve uygulama yolculuğunuz boyunca ve sonrasında yanınızda kalmanıza yardımcı oluyoruz
Criterion HCM
criterionhcm.com
Ödün Vermeyen HCM İK, Bordro, Yetenek Katılım Yazılımı, Çalışan Kriteriniz Kadar Dinamik, inşaat, finansal hizmetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve yüksek öğrenim sektörlerindeki orta ölçekli kuruluşlar için insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılımı sağlayarak, onlara kritik İK, maaş bordrosu ve yetenek katılımını kolaylaştırma olanağı sağlar. ve işgücü yönetimi süreçleri. Criterion HCM, doğrudan müşterilere ve 10'dan fazla ülkedeki küresel iş ortağı ağı aracılığıyla sunulmaktadır.
Worksy
worksy.io
Worksy, orta ve büyük ölçekli kuruluşlara yönelik kapsamlı bir İK yazılımıdır. Mevcut çözümlerimiz bordro, çalışanların zamanı ve devamı, izin, talep, performans, işe alım, İK analitiği ve daha fazlası gibi temel yönetim araçlarını içerir.
Collage HR
collage.co
Collage, KOBİ'lerin ihtiyaçları için özel olarak oluşturulmuş, Kanada'nın önde gelen iki dilli İK, Bordro ve Yan Haklar yönetim platformudur. Platform özellikleri arasında çalışanların kayıtlarının tutulması, yeni işe alımların başlatılması, sosyal hakların yönetimi, izin takibi, işe alım (ATS), performans incelemeleri, İK raporlaması ve tam hizmet bordro yönetimi yer alır. Collage ayrıca Kanada'daki herhangi bir sigorta sağlayıcıyla senkronize olarak grup avantajlarını dijitalleştiriyor.
Kolay iK
kolayik.com
Türkiye'nin ilk personel yönetim yazılımı Kolay İK'da izin ve mesai, performans değerlendirme, bordro, vardiya ve çok daha fazlasını yönetin ve raporlayın.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik güçlü modüler İK yazılımıdır. 2010'dan bu yana, dünya çapında binlerce şirketin izin yönetimi, çalışan dosya yönetimi ve işe alım, zaman takibi, performans yönetimi, ihlal takibi ve sertifika yönetimi gibi günlük İK görevlerinde haftada saatlerce tasarruf etmesine yardımcı olduk. İş ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir HRIS için ihtiyaç duyduğunuz modülleri ve kullanıcı sayısını seçin. 21 günlük ücretsiz deneme sürümüyle (www.purelyhr.com/trial) veya canlı demoyla bugün başlayın.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, hizmet yönetimi süreçlerini dijitalleştiren özelleştirilebilir bulut tabanlı bir platformdur. BT, müşteri hizmetleri ve İK alanlarında çözümler sunar.
Hailey HR
haileyhr.com
Tüm İK süreçleri için tek yer. Kullanıcı deneyimi ve netliği sayesinde iş arkadaşlarınız bayılacak. Platformumuzu tanıyın ve bugün bir demo rezervasyonu yapın!
SixFifty
sixfifty.com
İşletmelerin iş kanunlarına uygunluğu ve dokümantasyonu otomatikleştirmesine yardımcı olan bir şirket olan SixFifty, bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her iş kanununun mantığını kataloglama, özetleme ve kodlama çabası olan İş Kanunu Bilişim Projesi'nin (ELIP) ilk aşamasını yayınladı. Hem akademik hukuki araştırmayı hem de pratik iş kullanımını geliştirin. SixFifty, eyalete özel araştırmaları, belge taslağını ve devam eden yasal güncellemeleri otomatik hale getirerek İK uyumluluğundaki zorlukları ve tahminleri ortadan kaldırır. SixFifty, İK ekiplerinin eyalete özgü karmaşık uyumluluk çalışmalarını kendi başlarına güvenle üstlenmelerine yardımcı olur. SixFifty ile, özelleştirilmiş istihdam belgelerini (politikalar, anlaşmalar ve eyalet zeyilnameleri gibi) yalnızca birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz; üstelik bir avukatın bunları sizin için hazırlaması için kol ve bacak ödemenize gerek kalmaz.
greytHR
greythr.com
greytHR, KOBİ'ler için İK süreçlerini yönetmek amacıyla geliştirilen bir bulut tabanlı platformdur. Çalışan Yönetimi ve bordro gibi işlevler sunar.
Progression
progression.co
Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basit alışkanlıklar oluşturun - Zengin, gerçek zamanlı içgörülerle ekibinizi ilerleme konusunda güçlendirin - Etkileşim kurun, motive edin ve etkinleştirin çalışanlarınızın kendi kariyerlerine sahip olmalarını sağlayın - Rekor sürede olağanüstü çalışan büyümesinin kilidini açın. Progression ile sınıfının en iyisi becerileri ve kariyer yollarını oluşturun, dağıtın ve sürdürün. Bugün gerçek çalışan büyümesine katkıda bulunan ve personel kaybını azaltan binlerce ekibe katılın.
CezanneHR
cezannehr.com
Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya çapında binlerce İK profesyonelinin güvendiği Cezanne HR, 100 - 3000 çalışanı olan orta ölçekli kuruluşlar için modern, hepsi bir arada İK sistemidir. Zaman kazandıran akıllı özelliklerle dolu Cezanne HR, nerede olurlarsa olsunlar çalışanları daha iyi yönetmek, etkileşime geçirmek, bağlantı kurmak ve desteklemek için gereken her şeye sahiptir. Cezanne HR, işe alım ve işe alımdan temel İK ve devamsızlık ve zaman çizelgesi yönetimine, performans, çalışanların tanınması ve kariyer ve yedekleme planlamasına kadar tüm çalışan yaşam döngüsünü kapsar. Üçüncü taraf bordro sistemlerinin entegrasyonunun yanı sıra Cezanne HR, Birleşik Krallık'taki organizasyona akıllı yönetilen bir bordro hizmeti sunuyor.
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker, bulut tabanlı bir insan kaynakları yönetim sistemi olup, işe alım ve çalışan performansını merkezileştirerek süreçleri otomatikleştirir.
Empeon
empeon.com
Empeon, sağlık ve ev bakım kuruluşları için İK ve bordro yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur.
flair HR
flair.hr
Flair HR, kuruluşlar için insan kaynakları süreçlerini basitleştiren, özelleştirilebilir bir yönetim çözümüdür. Çalışan yolculuğunu kapsar ve görevleri otomatikleştirir.
DreamTeam
dreamteam.io
KOBİ'lere yönelik, karmaşık insan süreçlerini en hızlı, en esnek ve sınırsız İK platformuyla basitleştirmeye yönelik hepsi bir arada insan merkezi. DreamTeam, ayrık verilerle artan insan süreçleri üzerinde tam kontrol ve görünürlük kazanmanıza olanak tanır. İK'nın karmaşıklığının üstesinden gelmek için kapsamlı ve kurulumu kolay bir çözümle İK başarısını, memnuniyetini ve gelişen bir şirket kültürünü desteklerken ekibinizi ezici manuel işlerden kurtarıyoruz.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Armano
armano.io
Armano, zaman takibi, yetenek yönetimi, dosya ve belge yönetimi, gider yönetimi, iç iletişim ve proje yönetimi gibi özellikler sunan kapsamlı bir İK çözümüdür. Rekabetçi fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir platformla küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel İK, küçük ve orta ölçekli işletmeler için zaman, yetenek ve belgeleri merkezi bir sistemde yönetmeyi sağlayan bulut tabanlı bir insan kaynakları yazılımıdır.
Paycom
paycom.com
Paycom, bordro ve insan kaynakları yönetimi için kapsamlı bir bulut tabanlı platformdur. Çalışanlar, kendi bordrolarını yönetebilir ve verilere erişebilirler.
OnPay
onpay.com
OnPay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve insan kaynakları yönetimi sağlayan bir yazılımdır.
Officient.io
officient.io
Officient.io, İK yönetimini kolaylaştıran ve optimize eden bir platformdur. Görev otomasyonu, veri yönetimi ve işbirliği araçları sunar.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.
Namely
namely.com
Namely, İK, bordro, avantajlar ve yetenek yönetimi sunan kapsamlı bir insan kaynakları bilgi sistemidir.
Multiplier
usemultiplier.com
Çarpan, uluslararası işe alım, bordro işleme ve uyumluluğu kolaylaştırarak işletmelere küresel işgücü yönetimi sunan bir platformdur.
Keka HR
keka.com
Keka, İK süreçlerini otomatikleştiren ve çalışan memnuniyetini artıran bir İK yönetim yazılımıdır. Bordro, izin ve performans izleme gibi özellikler sunar.
Justworks
justworks.com
Justworks, bordro, faydalar, uyum desteği ve İK araçları sunan bir platformdur. İşletmeler için çalışan yönetimini kolaylaştırır.
Humi
humi.ca
Humi, Kanada'daki işletmeler için tasarlanmış, bordro, İK, faydalar ve işe alım süreçlerini yöneten bulut tabanlı bir yazılımdır.
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