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İnsan sermayesi yönetimi (HCM) yazılımı olarak da bilinen temel insan kaynakları (İK) yazılımı, çalışan bilgilerini birleşik bir sistem içinde merkezileştirir. Bu temel İK sistemleri, maaş bordrosu ve yan haklar gibi temel verileri erişilebilir, merkezi bir veritabanında yönetmek için tasarlanmıştır. Geleneksel olarak insan kaynakları bilgi sistemleri (HRIS) veya insan kaynakları yönetim sistemleri (HRMS) olarak anılırken, HCM terimi son zamanlarda daha yaygın hale geldi. İşletmeler, ayrıntılı çalışan profillerini korumak, önemli belgeleri depolamak ve organizasyonel eğilimleri kapsamlı bir perspektiften analiz etmek için temel İK yazılımını kullanır. Tipik olarak İK departmanları tarafından kullanılan bu sistemler, İK yöneticilerinin çalışan kayıtlarını izlemesine ve önemli ölçümler hakkında raporlar oluşturmasına olanak tanır. Birçok temel İK çözümü, çalışanların avantajlarını veya iletişim bilgilerini bağımsız olarak güncellemelerine olanak tanıyan ve böylece İK süreçlerini kolaylaştıran self servis özellikleri içerir. Çoğunlukla temel İK yazılımı, daha geniş bir İK yönetim paketine entegre edilir veya çeşitli İK operasyonlarındaki işlevselliğini geliştirmek için üçüncü taraf İK uygulamalarıyla uyumluluk sunar.
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini içerir. Çalışanlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ADP Workforce Now, sizi yalnızca İK bilgilerini izlemek için değil, aynı zamanda iş gücünüzü yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak araçlarla donatır. Ve büyüdükçe ihtiyacınız olan işlevselliği ekleyebilirsiniz. İş liderleri, yöneticiler ve çalışanlar için ilgi çekici bir deneyim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar ve yeteneklerle kuruluşunuzun tüm düzeylerini güçlendirin. • Hepsi bir arada: Tüm insan yönetimi işlevlerinizi (bordro, İK, zaman, yetenek ve yan haklar) tek bir veritabanında verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan yapılandırılabilir bir İK platformu. • Güvenilir Uyumluluk: Sektör lideri güvenliğimiz verilerinizi güvende tutarken, derin uyumluluk uzmanlığımız ve çözümlerimiz işinizi korumanıza yardımcı olur. • Kullanım kolaylığı: İhtiyaçlarınıza uygun şekillerde çalışmayı kolaylaştırırken aynı zamanda iş gücünüz için daha iyi bir deneyim sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay özellikler parmaklarınızın ucunda • İş akışına ilişkin içgörüler: Kararlarınızı güvenle alın, Sektördeki en zengin ve en sağlam işgücü veri tabanından elde edilen bilgilerle bilgilendirilir. • Entegre ve bağlantılı ekosistem: Önde gelen üçüncü taraf çözümlerle kolay ve güvenli bir şekilde entegre olan en büyük İK ekosistemiyle insan yönetimi becerilerinizi genişletin. Muhasebeciler, komisyoncular ve finansal sağlayıcılar gibi hayati ortaklarla kolayca bağlantı kurun. BORDRO. İşinizi yürütmenize ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada paketle zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ekibinizi güçlendirmenize yardımcı olacak tek bir güvenilir sistem, rekabetçi ücretlendirme araçları ve uzman rehberliği ile ABD genelinde 300.000'den fazla işletmeye hizmet vermekten gurur duymaktadır. Çünkü çalışanlarınız geliştikçe işiniz de gelişir. Daha fazla bilgiyi https://gusto.com adresinde bulabilirsiniz.
Rippling
rippling.com
Dalgalanma, işletmelere İK, BT ve Finance - Globally çalıştırmak için bir yer verir. Normalde bordro, masraflar, avantajlar ve bilgisayarlar gibi bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk kez, çalışan yaşam döngüsünün her parçasını tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, yerleşik olun. Dalgalanma ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışan kiralayabilir ve bordrolarını, kurumsal kartlarını, bilgisayarlarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde ayarlayabilirsiniz.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
Paycor
paycor.com
Paycor, liderleri gerçekten önemli olanlara odaklanabilmeleri için insan yönetiminin her yönünü modernize etmelerini güçlendirir: kazanan takımlar oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar, bu nedenle platformları değiştirmeniz, birden fazla sisteme erişmeniz veya yeniden anahtar bilgisine erişmeniz gerekmez. Sıkıcı çalışmaları otomatikleştirin, uyum riskini azaltın, verimlilikleri artırın, çalışanları kendi finansal sağlıklarını kontrol etmeleri ve sağlam analizler ve içgörülerle işinizi daha iyi anlamalarını sağlayın.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
Zoho People
zoho.com
Daha mutlu bir işgücü oluşturmak için hazırlanmış. Çalışanlarınızla ilgilenirken İK süreçlerinizle ilgileniyoruz. İşe alım, işe alım ve katılım yönetiminden zaman izleme ve değerlendirmelerine kadar, hepsini ele aldık.
Deel
deel.com
Deel, küresel ekipler için hepsi bir arada İK platformudur. Bu, herhangi bir ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Dakikalar içinde tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicilere uyumlu bir şekilde işe alın, yerleşik ve ödeme yapın. İlk kez, tüm iş gücünüzün merkezi bir görünümüne tek bir yerde olacak. Deel ile şirketler, Deel'in şirket içi geri ofisini ve yerel olarak sahip olduğu varlıklardan yararlanarak küresel bordroyu mümkün kılar. İşçiler, yöneticiler ve liderler, Deel’in modern self-servis arayüzü aracılığıyla geri çekilme ayrıntılarını güncelleyebilir, ekip yapısını görselleştirebilir, toplam bordro harcamalarını denetleyebilir ve düzinelerce diğer görevi tamamlayabilir. Bugün Deel, KOBİ'lerden halka açık şirketlere 25.000'den fazla müşteriye hizmet vererek 120.000'den fazla işçinin her yerden ödeme yapılmasına yardımcı oluyor. Yerelleştirilmiş yasal sözleşmeler oluşturun, zaman ayırma, hibe bonusları, özkaynakları yönetin ve daha fazlasını oluşturun. Deel'in platformu için kişisel bir rehber için bir demo rezervasyonu yapın ve bugün küresel iş gücünüzün kilidini açın.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
OnPay
onpay.com
OnPay, işlerini yürütmeye daha fazla zaman harcamak (ve arka ofis görevlerine daha az zaman harcamak) isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Ödüllü maaş bordrosu ve İK, işletme sahiplerine ayda 15 saatten fazla tasarruf sağlıyor ve onlara sonuca odaklanmaları için zaman kazandırıyor.
Keka HR
keka.com
İşe almak sadece tek adımlı bir başarı değildir, çünkü yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamalar içermektedir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı inşa etmeye yönelik basamak taşıdır. Bu nedenle, Keka, Keka'nın başvuru izleme sistemi ile geleceğe dayanıklı bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platform aday tedarik, teknoloji değerlendirmeleri, puan kartları vb. Gibi harika özelliklerle donatacaktır. Keka HR bir insanı kolaylaştırıcıdır. İnsanların süreçlerini otomatikleştirir ve motive ve kararlı bir işyeri kültürü oluşturmaya yardımcı olur ve şirketinizi iyiye dönüştürür. Keka ile, adapte olan, gelişen ve ölçekleri, ekibinizi daha etkili hale getiren yüksek performanslı bir kültürü teşvik edebilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK teknolojisinde lider olan Keka çok yönlü ve tüm endüstriler için uygundur.
Bob HR
hibob.com
Bob, insan yönetimini basitleştiren ve her çalışan için iş deneyimini modernize eden İK platformudur - katılım, kültür ve üretkenlik. Bob, çalışma şekliniz için yapılandırılabilir - kolluk, uzak veya hibrit çalışma. İK ve yöneticilere performansı ve elde tutmayı artırmalarını sağlayarak daha sağlıklı ve daha üretken ekiplere yol açar. Bob ile, verimliliğinizi artırmak, tüm temas noktalarını kapsamak ve değerli zamandan tasarruf etmek için otomatik iş akışlarını kullanarak katılım, performans yönetimi ve tazminat yönetimi gibi temel İK işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bob, kârlılığı etkileyen stratejik kararları bilgilendirebilecek gerçek zamanlı ölçülebilir veriler sağlar. Bob, dinamik şirketlerin çalışanlarında en iyisini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Hibob’un ABD, İngiltere, Avrupa, İsrail ve Avustralya'daki özel takımları her gün 1.400'den fazla modern, hızlı büyüyen, orta ölçekli işletmelere hizmet etmek için çalışıyor.
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Remote, güçlü küresel istihdam çözümleriyle en iyi deneyimi sağlar. Benzersiz fikri mülkiyet korumalarımız ve üst düzey güvenlik önlemlerimiz size küresel ölçekte gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca Remote, hiçbir gizli ücret içermeyen sabit oranlı bir fiyatlandırma modeli sunarak, işletmenizin büyümesini artırmaya odaklanırken bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Hepsi Bir Arada Avantajlar, İK ve Uyumluluk. Binlerce komisyoncu, basit sezgisel platformumuzda avantajlarını, işe alımları, ACA'yı ve daha fazlasını yönetmek için Employee Navigator'ın yazılımını müşterileriyle birlikte kullanıyor.
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
Netchex
netchex.com
Netchex'in İK ve Bordro Yönetimi Çözümü ile süreçlerinizi her zamankinden daha kolay hale getirebilir, işlerin her zaman doğru yapılmasını sağlayabilirsiniz.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik işgücü için önde gelen İK, bordro ve işe alım platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırır. Burger King, Jimmy John’un, Taco Bell de dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı hizmet restoran markasının 46'sı, takımlarını işe almak, elde tutmak ve ödemek için iş akışında.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
Harri
harri.com
Harri, Frontline Çalışan Deneyimi Teknolojilerinin Küresel Lideridir. Harri platformu, işlerinin kalbinde hizmet veren şirketler için inşa edilmiştir ve yetenek cazibe, işgücü yönetimi, çalışan katılımı ve uyumluluk çözümleri içerir. Harri, kuruluşların işlerini yürütmek ve geliştirmek için en iyi yetenekleri akıllıca işe almalarını, elde tutmasını ve yönetmelerini sağlar. Perakende ve sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan büyüme ile küresel olarak 55.000'den fazla restoran ve otel yeri ve dört milyon misafirperverlik çalışanına hizmet vermektedir. Harri, cephe takımları için çalışan deneyimini geliştirme misyonuna lazer odaklı kalarak dünyanın en iyi konukseverlik markalarının birçoğu ile ilişkiler kurdu. Harri, Cane'nin tavuk parmaklarını yükseltme gibi önemli müşterileri memnuniyetle karşıladı ve ABD'de Metro için sistem çapında uygulamalar başlattı ve şirketin aktif kullanıcı tabanı yıllık olarak iki katına çıktı ve 7.2m iş uygulamalarını, 2.6m mesajlarını ve 237K iş listelerinin oluşturulmasını kolaylaştırdı.
Agendrix
agendrix.com
Agendrix, her büyüklükteki işletmenin planlama süreçlerini iyileştirmesine, çalışan iletişimini kolaylaştırmasına ve zaman ve devam takibini basitleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir personel planlama ve iş gücü yönetimi yazılımıdır. Agendrix'in temel özelliklerinden bazıları şunlardır: - Personel planlama: Çalışma programlarını kolaylıkla oluşturun, yönetin ve yayınlayın ve gerektiğinde değişiklikleri hızla yapın. - Zaman ve katılım: Herhangi bir cihazı, zaman çizelgelerinizi otomatik olarak besleyen bir delme saatine dönüştürerek çalışanların çalışma saatlerini ve katılımını kolayca takip edin. - Çalışan talepleri yönetimi: İzinler, yer değiştirmeler ve vardiya değişimleri de dahil olmak üzere doğrudan uygulama üzerinden gönderilen çalışan taleplerini inceleyin ve onaylayın. - İletişim: Platform aracılığıyla ekibinizle iletişim kurun ve programları ve mesajları gerçek zamanlı olarak paylaşın. - Raporlama ve analiz: Çalışan katılımı ve planlama verileri hakkında ayrıntılı raporlar ve analizler oluşturun. Esnek fiyatlandırma modeli, birçok isteğe bağlı eklenti ve istediğiniz zaman iptal etme politikası sayesinde Agendrix'in yazılımı, her büyüklükteki işletme için uygun fiyatlı ve erişilebilir olacak şekilde yapılmıştır. Platform bulut tabanlıdır, yani internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir ve kurulum veya kurulum ücreti yoktur. Agendrix'in en yeni İK modülüyle işletmeler yeni çalışanları daha verimli bir şekilde işe alabilir, çalışan kayıtlarını ve belgelerini merkezileştirebilir ve anketler aracılığıyla çalışan geri bildirimlerini toplayabilir. Bu, işletmelerin İK süreçlerini kolaylaştırmasına ve düzenlemelere ve en iyi uygulamalara uyduklarından emin olmalarına yardımcı olur. Ek olarak, Beşlik çak özelliği aracılığıyla iyi işleri her gün öne çıkarma yeteneği, işletmelerin olumlu bir çalışma kültürü geliştirmesine ve çalışanların moralini iyileştirmesine yardımcı olabilir. Genel olarak Agendrix, planlama, iç iletişim ve iş gücü yönetimi süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı ve kullanıcı dostu bir iş gücü yönetimi yazılımıdır. Çalışanlar da Agendrix'i seviyor çünkü yöneticilerinin ihtiyaçlarını gerçekten karşılayan programlar oluşturmasına yardımcı oluyor; bu da insanların çalışmayı sevdiği bir iş haline gelme yolunda uzun bir yol kat ediyor.
Paypro
payentry.com
Yetenek edinme çözümümüz, kuruluşunuzun kaliteli yetenekleri bulmasına, izlemesine ve değerlendirmesine yardımcı olur, böylece daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde bağlı, yüksek performanslı bir iş gücü oluşturabilirsiniz. Bu güçlü çözüm, kağıtsız bir insan sermayesi yönetimi (HCM) ortamını desteklemek için işe alma ve işe alma süreçlerini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Adayların bilgi sağlamasını, iş aramasını ve çevrimiçi başvuru yapmasını kolaylaştıran olumlu bir aday deneyimi sağlar.
Alexis HR
alexishr.com
AlexisHR, idari görevleri otomatikleştirerek insanların operasyonlarına zaman kazandırıyor ve aynı zamanda çalışanları hakkında değerli bilgiler veriyor. Platformu, işe alım, zaman yönetimi, dokümantasyon, incelemeler ve çok daha fazlasına ilişkin ihtiyaçlarınıza ve iş akışlarınıza uyacak şekilde özelleştirin. Alexis'i kullanarak, tüm personel verilerinizi tek bir yerde toplayacaksınız; bu, İK'nın organizasyonunuz için stratejik değerinden yararlanmanıza yardımcı olabilecek raporlara, istatistiklere ve trendlere erişebileceğiniz anlamına gelir.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den fazla kişiyi yönetmek için İngiltere merkezli 15.000'den fazla küçük işletme ve hayır kurumunun güvendiği bir şirkettir. Breathe, 600'den fazla ortaktan oluşan bir ağ tarafından onaylanmakta ve tavsiye edilmektedir. Breathe'i kullanan kuruluşlar arasında AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA ve daha fazlası yer alıyor. Özellikler şunları içerir: Ürün özellikleri şunları içerir: - Tatil ve İzin Yönetimi - Hastalık ve Devamsızlık İzleme - Performans Yönetimi - Gider Yönetimi - Çalışan Planlama - Zaman Takibi - Çalışan Veritabanı ve Analitik - Sınırsız Belge Depolama - Rota, Zaman ve Devam 14 günlük deneme sürümünüzü başlatın bugün ve Breathe'in sezgisel ürünlerinin size ve işinize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, tüm çalışan deneyiminizi sorunsuz bir şekilde yöneten ve çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini aktaran hepsi bir arada bir İK platformudur. Bir İK ekosistemi olarak PeopleForce, tamamen işlevli ve özelleştirilebilir altı ürün sunar: CoreHR, işe alım, performans, nabız, zaman ve masa, işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve süreçleri kolaylaştıran ve operasyonel verimliliği artıran kapsamlı bir platform sağlayan kapsamlı bir platform sunar. PeopleForce ile, maliyet etkinliğini sağlayarak ve yatırımınızın değerini en üst düzeye çıkararak ihtiyacınız olan belirli ürünleri seçme ve ödeme esnekliğine sahipsiniz. Çalışanların uygulamada neler yapabileceği: -Bırak dengesi bilgilerini güncel olarak izleyin - Talep ve süreyi yönetin, yokluğun nedenini belirtir, dürtücüler. - Kişisel profillere hızlı erişim sağlayın ve aranabilir çalışanların diziniyle iletişim bilgileri - Bugün kimin çıktığını ve yokluğunun nedenlerini görün -Güncel Şirket Haberlerine ve Duyurularına Erişim -Yapılacaklara genel bakış, atanan görevleri görüntüleme ve eksiksiz - Belgelerine erişin Ayrıca yöneticiler - İzin talepleriyle bildirim alın ve bunları hızlı bir şekilde inceleyebilir ve onaylayabilir veya reddedebilir. -Görevlerinizi, onaylarınızı ve yapılacakları kolayca yönetin. PeopleForce'un misyonu, işletmeleri süreçlere değil, güçlendirici ve keyifli bir işyeri ortamı yaratan insanlara odaklanırken ilerlemeye güç vermektir. İK uzmanları, yöneticiler ve çalışanlar için iş deneyiminde devrim yaratan bir oyun değiştirici olarak PeopleForce, Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax ve diğerleri gibi yenilikçiler de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme için tercih edilen seçim haline geldi.
Empeon
empeon.com
Empeon, şirketlerin tüm İK ve Bordro ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca yönetmelerine olanak tanıyan esnek bir platformdur. Çoğu zaman şirketler bu özelliğe sahip olduklarını söylerler, ancak yalnızca bağlantı kurma yetenekleri vardır, bu da darboğazlara ve operasyonların yavaşlamasına neden olur. İşletmeniz için neden gerçekten en iyisi olduğunu görmek için platformumuzu test edin.
Eddy
eddy.com
Eddy, elektronik tabloları aşmış küçük işletmeler için hepsi bir arada ideal İK ve bordro platformudur. İhtiyaç duyduğunuz temel özellikleri, daha büyük sistemlerin karmaşıklığı ve ek yükü olmadan sunarak, birden fazla aracı işiniz için anlamlı bir araçta birleştirerek hayatınızı basitleştirme fırsatı verir. Eddy ile zamandan ve paradan tasarruf edin. Çalışanları işe alın, işe alın, yönetin ve ödeme yapın; hepsi tek ve basit bir sistemde.
Bambee
bambee.com
Bambee, bordroyu kolaylıkla işlemek, çalışan programları oluşturmak, şirket politikalarını yönetmek ve daha fazlasını yapmak için işletmelere özel bir İK Yöneticisine ve kullanımı kolay yazılıma isteğe bağlı erişim sağlar. Yolun her adımında uzman İK rehberliği ve desteği sunarak insanları yönetmenin ve istihdam düzenlemelerine uymanın stresini ortadan kaldırıyoruz. Bambie yanınızdayken işletmenizin korunmasını ve ekibinizin gelişmesini sağlayın. Temel Ürün Özellikleri: Özel İK Yöneticisi İşgücü Yönetimi Yazılımı 2 Günlük Doğrudan Mevduat Bordrosu Süresi ve Devam Takibi İş Tanımları ve Teklif Mektubu Desteği Özel ve Uyumlu İK Politikaları İşe Alım İş Akışları Çalışan Eğitim Videoları Performans Yönetimi Araçları Düzeltici Eylem Araçları Fesih Risk Değerlendirmeleri İstihdam Sonu Kılavuz Belgesi Depolama ve Saklama Ve daha fazlası!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software, hem ücretsiz hem de esnek, güçlü bir yazılım platformu sunan, kapsamlı ve özelleştirilebilir insan kaynakları çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Açık kaynak ilkelerine olan bağlılığımız, her büyüklükteki ve bütçedeki kuruluşların, lisans ücreti yükü olmadan gelişmiş İK yazılımlarına erişmesine olanak tanır. Özel geliştiricilerden ve İK profesyonellerinden oluşan ekibimiz, işe alım, çalışanların katılımı, performans yönetimi, zaman ve devam takibi, bordro işleme, sosyal hak yönetimi ve çalışan katılımı dahil olmak üzere çok çeşitli İK işlevlerini kapsayan, zengin özelliklere sahip bir İK yazılım çözümü tasarladı. Kullanıcı dostu bir arayüz ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle yazılımımız, her kuruluşun özel ihtiyaçlarını ve iş akışlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Açık kaynaklı yazılımın savunucuları olarak işbirliğinin ve topluluk odaklı yeniliğin gücüne inanıyoruz. Açık kaynaklı İK yazılımımız, kuruluşların küresel bir geliştirici topluluğunun kolektif uzmanlığından ve katkılarından yararlanmasını sağlayarak sürekli iyileştirmeler, yeni özellikler ve gelişmiş güvenlik sağlar. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı yalnızca ücretsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşlara İK teknoloji yığınları üzerinde tam kontrol sağlar. Kaynak koduna erişme ve değiştirme yeteneği sayesinde kuruluşlar, yazılımı kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirebilir, mevcut sistemlerle entegre olabilir ve veri gizliliğini ve güvenliğini sağlayabilir. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı ile kullanıcılarımızı yolculukları boyunca desteklemeye kararlıyız. Özel destek ekibimiz, yazılımımızın sorunsuz ve başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlamak için uygulama, özelleştirme ve sorun giderme konularında yardımcı olmaya hazırdır. Kuruluşlar, Horilla Açık Kaynak HRMS Yazılımını seçerek gelişmiş İK teknolojisinin gücünden yararlanabilir, canlı bir toplulukla işbirliği yapabilir ve lisans ücretlerinin finansal kısıtlamaları olmadan İK süreçlerini optimize edebilir. Verimliliği, üretkenliği ve kurumsal başarıyı artıran uygun maliyetli ve özelleştirilebilir İK çözümleriyle kuruluşları güçlendirmeye kendimizi adadık. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı Özellikleri: • Açık Kaynak İşe Alma Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Çalışan Katılım Yazılımı • Açık Kaynak Çalışan Veritabanı Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Bordro Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Devam Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak İzin Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Performans Yönetimi Yazılımı • Açık Kaynak Varlık Yönetimi Yazılımı
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket için vazgeçilmez bir araçtır. WebHR, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve Bulut Bilişim modelini temel alır.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR, şirketlerin insan kaynakları departmanlarının rutin süreçlerini basitleştirip otomatize ederek dijitalleştirmelerini sağlayan yazılımdır. Susam İK, yöneticiler, idareciler ve İK yöneticilerinin süreçlerinde zaman kazanmaları ve çabalarını çalışanlarının deneyimlerini iyileştirmeye odaklamaları için harika bir müttefiktir.
Decisely
decisely.com
Decily, küçük işletmelere yönelik entegre teknoloji çözümlerinde uzmanlaşmış bir sosyal yardım komisyonculuğu ve İK hizmetleri firmasıdır. Lisanslı fayda komisyoncuları ve sektör profesyonelleri tarafından desteklenen Decisely çözümü, kullanımı kolay tek bir platformda sağlık hizmetleri avantajları, işe alım, İK yöneticisi, uyumluluk, maaş bordrosu ve emekliliğin doğru karışımını sağlar.
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta, devamı ve çalışan maaşını yönetmek için gelişmiş çevrimiçi yönetim sistemlerine yönelik güvenilir İK yazılımıyla işletmeleri destekler. Şimdi dene! Mekari Talenta kapsamlı bir sisteme sahip çevrimiçi bir İK uygulamasıdır; İK operasyonları daha etkili ve verimli hale gelir. Gelin şimdi deneyin!
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, zengin özelliklere sahip otomatik zaman takibi ve üretkenlik ölçüm yazılımıyla şirketlerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Verimliliğinizi %20 ila %30 oranında artırmanıza ve çalışanların moralini daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olabilir. Time Champ, bir zaman izleyiciden çok daha fazlasıdır ve sunduğu zengin özellik seti sayesinde işinizin tüm alanlarını optimize etmenize yardımcı olabilir ve rakiplerinizle aranızda önemli bir fark yaratabilir. Çalışanlarınızın merkezi neresi olursa olsun, ister uzaktan ister ofisten çalışıyor olsun, Time Champ onların iş günü içinde zamanlarını nerede harcadıklarını belirlemenize yardımcı olarak zamanlarının verimli bir şekilde harcanmasını sağlamanıza olanak tanır. Time Champ ayrıca kapsamlı bir kontrol paneli kullanarak şirketlerin ekiplerinin üretkenliğini anında etkili bir şekilde ölçmelerine yardımcı olur. Bir bakışta ekipten kaç kişinin çalıştığını, kaçının devamsız olduğunu veya geç kaldığını, kimlerin en fazla veya en az verimli çalışanlar olduğunu tek bir ekranda görebilirsiniz. Bu bilgiler daha sonra performans ve üretkenlik artışlarını artırmak için kullanılabilir. Time Champ çeşitli metrikleri ve KPI'ları toplar ve bunları güzelce hazırlanmış analitik grafikler ve raporlarda sunar. Time Champ, sorunlu alanları derinlemesine inceleme yeteneğiyle, sorunları analiz etmeyi ve hızlı bir şekilde çözüm bulmayı hayatı çok daha kolay hale getirir.
DreamTeam
dreamteam.io
KOBİ'lere yönelik, karmaşık insan süreçlerini en hızlı, en esnek ve sınırsız İK platformuyla basitleştirmeye yönelik hepsi bir arada insan merkezi. DreamTeam, ayrık verilerle artan insan süreçleri üzerinde tam kontrol ve görünürlük kazanmanıza olanak tanır. İK'nın karmaşıklığının üstesinden gelmek için kapsamlı ve kurulumu kolay bir çözümle İK başarısını, memnuniyetini ve gelişen bir şirket kültürünü desteklerken ekibinizi ezici manuel işlerden kurtarıyoruz.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platform
Buk
buk.app
İnsanlar kuruluşunuzun en değerli varlığıdır. Tüm süreçlerinizi en son teknolojiyle organize edin ve basitleştirin.
ChartHop
charthop.com
Charthop, tüm insanların verilerini içgörü, uyum ve eylem yoluyla güçlendirmek için birleştiren ve görselleştiren dinamik bir insan operasyon platformudur. Charthop, kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma görevidir, böylece çalışanlar ve kuruluşlar gelişir. Dinamik bir insan operasyon platformu olan Charthop, içgörü, hizalama ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insanlara verileri birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bir yaklaşım getiren Charthop’un People Operations platformu, insanların verileri için birleşik bir kaynak ve günlük programlar, süreçler ve girişimler için ana eylem noktasıdır. İnsanlardan ve finans yöneticilerinden yöneticilere ve çalışanlara kadar Charthop, organizasyondaki herkes için tasarlanmıştır. Charthop, İK Tech yığınındaki sağlam entegrasyonlar yoluyla düzinelerce platformla iyi oynar ve 1Password, YipitData, BetterCloud ve Starburst gibi şirketlere hizmet verir. 2019 yılında Ian White tarafından kurulan Charthop, Andreessen Horowitz ve Cox Enterprises tarafından desteklenmektedir.
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One'ın amacı, sizi büyük resimden uzaklaştıran idari yüklerin üstesinden gelerek yüksek teknoloji işletmenizin gelişmesine yardımcı olmaktır. Yenilikçi, büyüme odaklı şirketler için tasarlanmış rekabetçi avantajlar ve dış kaynaklı İK sunuyoruz. Yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın, operasyonlarınızı kolaylaştırıp ölçeklendirmenin, İK maliyetlerini istikrara kavuşturmanın ve işletmenizi korumanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu ağır yükü bize bırakın, böylece siz de işinizi bir sonraki aşamaya taşımaya odaklanabilirsiniz.
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç veriyor.
Sage HR
sage.hr
Dünya çapında müşteriler için katılım, performans ve işe alım yönetimi sağlayan ödüllü bir İK teknolojisi şirketi. Ücretsiz 14 günlük deneme! Kolay kurulum! İstediğiniz zaman iptal edin! Küçük ve orta ölçekli işletmelerin insanlarını nasıl yönettiğini ve etkileşime geçtiklerini değiştiren hepsi bir arada İK yazılımı. İster basit izin yönetimi ister uçtan uca İK yönetimi olsun, adaçayı İK, istihdam yolculuğunda İK görevlerini otomatikleştirip düzenleyerek küçük işletmelerin daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Birden fazla ve farklı sistemleri içeren diğer çözümlerin aksine, Sage İK, işletmelerin ihtiyaç duydukları her şeye tek bir dijital platformdan erişmesine ve yönetmelerine olanak tanır ve bu süreçteki herkes için inanılmaz iş hayatı deneyimleri sunar. Sage HR'nin temel özellikleri şunları içerir: • Çekirdek İK ve İzin Yönetimi • Vardiya planlama ve zaman çizelgeleri • Performans Yönetimi • Yerleşik ve offting • Çalışan kayıtları ve veritabanı • Varlık yönetimi • Gider yönetimi • Raporlar ve analitik • İşe alım
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, rampa yapmasına, tanımasına ve tutmasına yardımcı olmak, ClearCompany’nin uçtan uca yetenek yönetim platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin, çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasını sağladı. ClearCompany, veri güdümlü en iyi uygulamaları, uzman bilgilendirilmiş içeriği ve özel yazılım araçlarını, çalışanları ve iş başarısını elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirmek, birleştirmek, rampa yapmak, tanımak ve elde tutmak için entegre eder. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru bir şekilde planlamak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve kültürü kasıtlı olarak oluşturmak için gerekli araçlara sahip olduğunda elde edilir - bu yetenek maksimizasyon sütunları yetenek yönetim platformunun özüdür. ClearCompany, kuruluşların çalışanların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için insanları, platformları ve süreçleri birleştirerek görevlerine ulaşmalarına yardımcı olan tam spektrumlu bir yetenek yönetim platformudur. Eşsiz yaklaşımı, şirket misyonunu her müşterinin yetenek süreçlerinin merkezine koyar. İşe alım, işe alım, performans yönetimi ve çalışan katılımını birleştiren tek İK yazılım sağlayıcısı olan ClearCompany platformu, tüm çalışanların yaşam döngüsü boyunca kuruluşları destekler.
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Officient.io
officient.io
İK yönetiminden daha fazla yararlanın. Büyüyen her şirkette İK yönetimi, çok fazla değerli zaman alan bir yönetim dağını içerir. İyi haber mi? Officient, genel bakış ve çok daha fazlasını sunar.
Youmanage
youmanage.co.uk
Modası geçmiş ve zaman alıcı İK süreçlerine, dolambaçlı çok sekmeli çalışan bilgileri elektronik tablolarına ve bitmek bilmeyen manuel yıllık hak hesaplamalarına elveda deyin. İşletmenizin büyümesine yardımcı olacak tüm temel özellikleri kapsayan hepsi bir arada İK sistemi olan Youmanage ile tanışın. Size çalışan verilerini depolamak için ultra güvenli bir bulut konumu, çalışanların kişisel bilgilerini neredeyse her zaman güncellemeleri için bir araç, işi yönlendirmek için bilgilendirici raporlama ve analizler ve tatiller, hastalık ve tatiller dahil olmak üzere temel devamsızlık bilgilerini izleme yeteneği sağlar. ZAHMET. Youmanage, bir insan yöneticisinin veya İK profesyonelinin başarı için ihtiyaç duyduğu tüm araçları, bilgileri ve rehberliği sağlarken, akıllı iş akışı otomasyonu aracılığıyla uyumluluk riskini kontrol eder, yönetim maliyetlerini azaltır ve iş gücü verimliliğini artırır. İK ekibinize daha fazla odaklanın. Birden fazla kanalda depolanan bilgileri bulmaya ve analiz etmeye çalışırken boşa harcanan zamanı ortadan kaldırarak, iş zorluklarını çözmeyi ve her bir çalışanın etkinliğini en üst düzeye çıkarmayı gerçekten hedeflemelerine olanak tanır.
HRlab
hrlab.de
Merkezi ve otomatik bir beşeri sermaye yönetimi platformu. Çevik, bulut tabanlı, güvenli ve etkili.
CezanneHR
cezannehr.com
Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya çapında binlerce İK profesyonelinin güvendiği Cezanne HR, 100 - 3000 çalışanı olan orta ölçekli kuruluşlar için modern, hepsi bir arada İK sistemidir. Zaman kazandıran akıllı özelliklerle dolu Cezanne HR, nerede olurlarsa olsunlar çalışanları daha iyi yönetmek, etkileşime geçirmek, bağlantı kurmak ve desteklemek için gereken her şeye sahiptir. Cezanne HR, işe alım ve işe alımdan temel İK ve devamsızlık ve zaman çizelgesi yönetimine, performans, çalışanların tanınması ve kariyer ve yedekleme planlamasına kadar tüm çalışan yaşam döngüsünü kapsar. Üçüncü taraf bordro sistemlerinin entegrasyonunun yanı sıra Cezanne HR, Birleşik Krallık'taki organizasyona akıllı yönetilen bir bordro hizmeti sunuyor.
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeribulut tabanlı bir İK, işe alım ve performans yönetim sistemidir. HRLocker, şirketlerin insan yönetimi ve işe alım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak İK gereksinimlerini tek bir yerde düzene sokar.
Pletox
pletox.com
İK, bordro, sohbet, projeler, görevler, operasyonlar ve daha fazlası gibi iş akışlarıyla işgücü yönetimini otomatikleştirmek ve optimize etmek için üretilen hepsi bir arada bir platform.
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
kiwiHR
kiwihr.com
Hayatınızı kolaylaştıran İK yazılımı - KOBİ'ler, yeni kurulan şirketler: özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış sezgisel ve kapsamlı İK yönetimi yazılımıyla zamandan %30'a kadar tasarruf edin.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Armano
armano.io
Armano, zaman takibi, yetenek yönetimi, dosya ve belge yönetimi, gider yönetimi, iç iletişim ve proje yönetimi gibi özellikler sunan kapsamlı bir İK çözümüdür. Rekabetçi fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir platformla küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
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