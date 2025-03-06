Temel İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Uganda

Factorial

factorialhr.com

Faktöriyel, bir merkezi sistemdeki zaman, yetenek ve belgeleri yönetmenize yardımcı olan, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götürmenize yardımcı olan hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK yazılımı küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için tasarlanmıştır, tüm manuel işlemlerinizi optimize etmenizi ve dijitalleştirmenizi sağlayan basit ve sezgisel bir arayüzle problemleri çözerek elektronik tabloları unutacaksınız. Şirketlerin yönetimlerini geliştirmelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olmak için bilgi ve bilgiler sağlayarak idari süreçleri otomatikleştiren, basitleştiren ve kolaylaştıran eksiksiz bir İK çözümü. - Saat in: Çeşitli projelere ve iş yerlerine kolaylıkla zaman çizelgeleri atayarak katılımınızı sadece birkaç muslukla sorunsuz bir şekilde izleyin. - Devamsızlık yönetimi: Tatil, tıbbi ve kişisel yaprakları zahmetsizce isteyin, yönetici onayı üzerine hızlı bildirimler alır. Ayrıca, ekip yöneticileri mobil uygulamadan gelen istekleri onaylayabilir veya reddedebilir. - Vardiyalar: Yaklaşan iş vardiyalarınızı veya ekibinizin vardiyalarınızı inceleyerek organizasyonu sürdürün. - Sosyal: Haberler, etkinlikler, yeni birleştiriciler, doğum günleri ve daha fazlası dahil olmak üzere değerli şirket bilgilerine erişin. - Belgeler: Uygulama aracılığıyla önemli belgeleri güvenli bir şekilde inceleyin, yükleyin ve imzalayın. - Giderler: Makbuzunuzun bir fotoğrafını çekerek ve doğrudan uygulama içindeki onay sürecini izleyerek masraflarınızı hızlı bir şekilde gönderin. - Görevler: Bekleyen görevleri verimli bir şekilde inceleyerek ve yöneterek sorumluluklarınızın üstünde kalın. - Takvim: Etkin bir şekilde planlamak için takım arkadaşlarınızın kullanılabilirliğini uygun bir takvim biçiminde görüntüleyin. - Çalışan Dizini ve Profili: Kendi ilgili bilgilerinizi güncellerken iş arkadaşlarınızın rollerini ve iletişim bilgilerini keşfedin. Bordronunuzu etkileyebilecek adresiniz veya banka hesabı değişiklikleri gibi ayrıntılarda doğruluğu sağlayın.