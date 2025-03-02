Temel İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tuvalu

Time Champ

timechamp.io

Time Champ, zengin özelliklere sahip otomatik zaman takibi ve üretkenlik ölçüm yazılımıyla şirketlerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Verimliliğinizi %20 ila %30 oranında artırmanıza ve çalışanların moralini daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olabilir. Time Champ, bir zaman izleyiciden çok daha fazlasıdır ve sunduğu zengin özellik seti sayesinde işinizin tüm alanlarını optimize etmenize yardımcı olabilir ve rakiplerinizle aranızda önemli bir fark yaratabilir. Çalışanlarınızın merkezi neresi olursa olsun, ister uzaktan ister ofisten çalışıyor olsun, Time Champ onların iş günü içinde zamanlarını nerede harcadıklarını belirlemenize yardımcı olarak zamanlarının verimli bir şekilde harcanmasını sağlamanıza olanak tanır. Time Champ ayrıca kapsamlı bir kontrol paneli kullanarak şirketlerin ekiplerinin üretkenliğini anında etkili bir şekilde ölçmelerine yardımcı olur. Bir bakışta ekipten kaç kişinin çalıştığını, kaçının devamsız olduğunu veya geç kaldığını, kimlerin en fazla veya en az verimli çalışanlar olduğunu tek bir ekranda görebilirsiniz. Bu bilgiler daha sonra performans ve üretkenlik artışlarını artırmak için kullanılabilir. Time Champ çeşitli metrikleri ve KPI'ları toplar ve bunları güzelce hazırlanmış analitik grafikler ve raporlarda sunar. Time Champ, sorunlu alanları derinlemesine inceleme yeteneğiyle, sorunları analiz etmeyi ve hızlı bir şekilde çözüm bulmayı hayatı çok daha kolay hale getirir.