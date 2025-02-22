Temel İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce, tüm çalışan deneyiminizi sorunsuz bir şekilde yöneten ve çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini aktaran hepsi bir arada bir İK platformudur. Bir İK ekosistemi olarak PeopleForce, tamamen işlevli ve özelleştirilebilir altı ürün sunar: CoreHR, işe alım, performans, nabız, zaman ve masa, işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve süreçleri kolaylaştıran ve operasyonel verimliliği artıran kapsamlı bir platform sağlayan kapsamlı bir platform sunar. PeopleForce ile, maliyet etkinliğini sağlayarak ve yatırımınızın değerini en üst düzeye çıkararak ihtiyacınız olan belirli ürünleri seçme ve ödeme esnekliğine sahipsiniz. Çalışanların uygulamada neler yapabileceği: -Bırak dengesi bilgilerini güncel olarak izleyin - Talep ve süreyi yönetin, yokluğun nedenini belirtir, dürtücüler. - Kişisel profillere hızlı erişim sağlayın ve aranabilir çalışanların diziniyle iletişim bilgileri - Bugün kimin çıktığını ve yokluğunun nedenlerini görün -Güncel Şirket Haberlerine ve Duyurularına Erişim -Yapılacaklara genel bakış, atanan görevleri görüntüleme ve eksiksiz - Belgelerine erişin Ayrıca yöneticiler - İzin talepleriyle bildirim alın ve bunları hızlı bir şekilde inceleyebilir ve onaylayabilir veya reddedebilir. -Görevlerinizi, onaylarınızı ve yapılacakları kolayca yönetin. PeopleForce'un misyonu, işletmeleri süreçlere değil, güçlendirici ve keyifli bir işyeri ortamı yaratan insanlara odaklanırken ilerlemeye güç vermektir. İK uzmanları, yöneticiler ve çalışanlar için iş deneyiminde devrim yaratan bir oyun değiştirici olarak PeopleForce, Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax ve diğerleri gibi yenilikçiler de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme için tercih edilen seçim haline geldi.