Temel İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Güney Toprakları

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İnsan sermayesi yönetimi (HCM) yazılımı olarak da bilinen temel insan kaynakları (İK) yazılımı, çalışan bilgilerini birleşik bir sistem içinde merkezileştirir. Bu temel İK sistemleri, maaş bordrosu ve yan haklar gibi temel verileri erişilebilir, merkezi bir veritabanında yönetmek için tasarlanmıştır. Geleneksel olarak insan kaynakları bilgi sistemleri (HRIS) veya insan kaynakları yönetim sistemleri (HRMS) olarak anılırken, HCM terimi son zamanlarda daha yaygın hale geldi. İşletmeler, ayrıntılı çalışan profillerini korumak, önemli belgeleri depolamak ve organizasyonel eğilimleri kapsamlı bir perspektiften analiz etmek için temel İK yazılımını kullanır. Tipik olarak İK departmanları tarafından kullanılan bu sistemler, İK yöneticilerinin çalışan kayıtlarını izlemesine ve önemli ölçümler hakkında raporlar oluşturmasına olanak tanır. Birçok temel İK çözümü, çalışanların avantajlarını veya iletişim bilgilerini bağımsız olarak güncellemelerine olanak tanıyan ve böylece İK süreçlerini kolaylaştıran self servis özellikleri içerir. Çoğunlukla temel İK yazılımı, daha geniş bir İK yönetim paketine entegre edilir veya çeşitli İK operasyonlarındaki işlevselliğini geliştirmek için üçüncü taraf İK uygulamalarıyla uyumluluk sunar.
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Onfolk
onfolk.com
Birleşik Krallık Bordrosu, zamandan tasarruf etmek için otomatikleştirildi. Ekibinize ödeme yapmanın basit, etkili ve hatasız yolu. Dakikalar içinde ödeme işlemleri, basit fiyatlandırma, uzman desteği.
Worknice
worknice.com
Harika İK yazılımı - %100 Avustralya'da tasarlandı, üretildi ve desteklendi. Harika şeyler başarmak amacıyla İK sistemlerinizi kolaylaştırmak ve verilerinizi yapılandırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformundan yararlanın. Worknice, temel İK alanında pazar lideri bir kullanıcı deneyimine sahiptir; kolaylaştırılmış işe alım, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişiklik yönetimi, bordro entegrasyonu, izinler, incelemeler ve anketler. Şimdiki ve yeni ortaya çıkan zorlukları çözmesi gereken başarılı İK ekipleri için tasarlandı.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platform
GoCo
goco.io
GOCO İK verilerini hayata getirir ve herhangi bir İK işlemi, ilkesi veya kontrol listesi için iş akışlarını özelleştirmek için araçlar sağlar. GOCO ile kuruluşlar, onları başarı için hazırlayan ve uygulamadan sonra devam eden özel bir destek ekibi alırlar. Gemiye ve avantajlardan performans yönetimi ve bordrodan elde edilen GOCO, İK'yı tek bir kullanımı kolay çözümde çalıştırmak için gereken her şeyi sunar. GOCO'nun misyonu, işletmelerin manuel, acı verici ve karmaşık İK görevlerine daha az zaman harcamalarına yardımcı olmaktır, böylece daha mutlu, daha üretken ekipler büyümeye odaklanabilirler.
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyunca başarılı bir şekilde kolaylaştırdık ve 1.100'den fazla kuruluş için milyonlarca saat tasarruf sağladık. Bu sayı 20'den fazla sektörden isimleri içermektedir: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher ve Paynearby bunlardan bazılarıdır birkaçını saymak gerekirse. En iyi kısım? İK otomasyonunun gerçek gücünü her yerde, her zaman deneyimlemelerine yardımcı olmak için kullanıcılarımıza sıfır maliyetle bir MOBİL UYGULAMA hediye ediyoruz. Kendimizi İK yazılım pazarında aşağıdaki göze çarpan işlevlerle farklılaştırıyoruz: ✅ Gününüze rehberlik edecek ilk Gmail'den ilham alan İK için Gelen Kutusu ✅ İşlerin zamanında yapılması için yenilikçi görev bilgileri ✅ Her türlü bilgiyi izlemek ve bunlara erişmek için sezgisel küresel arama kutusu ve Sadece vaat etmeyen, aynı zamanda SİZE GERÇEK YATIRIMINI GÖSTEREN bir sistem. Tüm İK görevlerinde gerçek zamanlı eylemler gerçekleştiren, incelikli hatırlatmalarla birikmiş işleri önleyen ilk HCM olarak, tüm operasyonel görevleri otomatikleştirerek sizi başarıya hazırlıyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizi ziyaret edin: https://hrone.cloud/
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Tek tıklamayla bordro uygulaması, yalnızca yerel Çalışanlarınız için değil, aynı zamanda Küresel Yükleniciler için de bordronuzu yürütmenize ve para aktarmanıza olanak tanır. Slack, Excel, Google Suite ve Whatsapp ile entegrasyonlarımız İKYS'nize erişimi son derece kolay ve sohbet dostu hale getiriyor. Esnek ve tamamen yapılandırılabilir platformumuz, 7/24 müşteri desteğiyle birleştiğinde, kuruluşunuz için insan yönetimini son derece kolaylaştıracaktır.
Mirro
mirro.io
Mirro.io, hızlı büyüyen KOBİ'lerin çalışanların refahını artıran ve yetenekleri elde tutmayı geliştiren şeffaf ve gelişen işyeri kültürleri oluşturmasına olanak tanır. Performans yönetimi platformumuz, kuruluşların bir amaç duygusunu teşvik ederek ve dünya çapında sosyal paylaşımı ve topluluğa ait olmayı teşvik ederek hibrit işyeri bağlantısızlığının üstesinden gelmesine yardımcı olur. Mirro'yu kullanan ekipler ve bireyler daha mutlu, daha ilgili ve daha üretken oluyor. Kullanıcı dostu ve son derece sosyal bir platform olan Mirro, tanınma, OKR'ler, sürekli geri bildirim ve anlamlı performans konuşmaları yoluyla ekip üyeleri arasında aylık 5 binden fazla etkileşimi teşvik ediyor. Tazz, Hochland, Free Now, E Co. ve noissue gibi yenilikçi şirketler. Ekiplerini güçlendirmek ve sağlıklı, sağlam iş ilişkileri geliştirmek için Mirro'yu kullanın.
Superworks
superworks.com
Başlık: İşyerinizi Superworks ile Dönüştürün HRMS: Verimliliği Artırın ve Çalışan Mutluluğu Superworks, İK ve operasyonel süreçleri düzene koyarak işletmelere ve KOBİ'lere gelişen, üretken işyerleri yaratmaları için güç verir. Kapsamlı Super HRMS Suite'imiz, karmaşık görevleri basitleştirmek ve çalışan katılımını artırmak ve işiniz için somut sonuçlar elde etmek için tasarlanmıştır. HRMS'nin sizin için yapabileceği Superworks'ler: * Zahmetsiz bordro işleme: Bordro görevlerini otomatikleştirin, hataları ortadan kaldırın ve çalışanlarınız için zamanında ödemeler sağlayın. * Kesintisiz Takım Yönetimi: Yerleşik olarak basitleştirin, performansı izleyin, işbirliğini teşvik edin ve ekibinizi meşgul edin. * Geliştirilmiş çalışan deneyimi: Superworks HRMS, çalışanlarınıza self servis araçları ve aerodinamik iletişim ile güçlendirir. * Artan verimlilik: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve değerli bilgiler elde ederek değerli zaman ve kaynakları serbest bırakın. * Ölçeklenebilir Büyüme: Superworks HRMS işinizle birlikte büyür ve başarılı olmanız gereken esneklik ve desteği sağlar. Neden Süper İşleri Seçmelisiniz? 1. Kapsamlı Suite: Tüm İK ve operasyonel ihtiyaçlarınız için bir entegre platform. 2. Kullanıcı dostu arayüz: Öğrenmesi ve kullanımı kolay, eğitim süresini en aza indirir ve evlat edinmeyi en üst düzeye çıkarır. 3. Ölçeklenebilir Çözüm: Değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak işletmenizle büyür. 4. Özel Destek: Uzman ekibi, yolun her adımında sizi desteklemek için burada.
Plane
plane.com
Plane (eski adıyla Pilot), ABD'li ve uluslararası çalışanları ve yüklenicileri işe alan ABD merkezli şirketlerin maaş bordrosunu, sosyal haklarını ve uyumluluğunu yönetir. Güvenli, bulut tabanlı tek bir platformda ABD'deki ve dünya çapındaki çalışanları ve yüklenicileri kolayca işe alın, işe alın ve ödeme yapın. Plane'ı kullanarak 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere optimum döviz kurlarıyla ödeme gönderebilirsiniz. Plane, uluslararası yüklenicilerin ABD çalışanlarının sahip olduğu bordro deneyiminin aynısına sahip olması gerektiğine inanıyor. Ödemeleri doğrudan yüklenicilerin banka hesaplarına gönderiyoruz, böylece e-cüzdan sıkıntısı veya para çekme ücreti olmadan kendi hesaplarından para çekebiliyorlar. Yükleniciler yerine çalışanları mı işe almak istiyorsunuz? Plane ile yerel kuruluşlar kurmanıza gerek kalmadan 100'den fazla ülkede tam zamanlı çalışanları kolayca işe alabilirsiniz. Plane, istihdam evraklarını, vergi stopajını ve daha fazlasını halleder, böylece sizin uğraşmanıza gerek kalmaz. Pek çok EOR'dan farklı olarak Plane, gizli ücretler olmaksızın basit fiyatlandırmaya inanıyor. Aylık sabit bir ücret ödersiniz. Bir ekip üyesini çalışan olarak mı yoksa yüklenici olarak mı işe alacağınızdan emin değil misiniz? Plane ilk günden itibaren her iki seçeneği de desteklemiştir ve uzman ekibimiz, gündem olmadan, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneğe sizi yönlendirmekten mutluluk duyacaktır.
GoProfiles
goprofiles.io
Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.
Humaans
humaans.io
Humaans, kuruluşun İK teknoloji yığınının temel katmanı olacak şekilde oluşturulmuş bir HRIS'tir. Hızlı büyüyen şirketlerdeki modern İK ekiplerinin, hızlı iş akışları, otomasyon ve verilere hızlı erişim yoluyla çalışanlarını işe almalarına, yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olur. Humaans, günümüz çalışanlarının yüksek standartlarını karşılayamayan hantal sistemlerle uğraşmaktan yorulan iş liderlerinin sıkıntılı noktalarına çözüm bulmak üzere tasarlandı. Hız için tasarlanan bu ürün, harika bir kişi dizini, belge depolama, izin takibi, görsel raporlama özelliklerine sahiptir ve mevcut sistemleri derin entegrasyonlarla birbirine bağlar. Humaans, Slack, GSuite ve İK nokta çözümlerini güçlendirerek yalnızca İK süreçlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kuruluştaki herkese değer katıyor. Ayrıca Humaans, uzak ve dağıtılmış ekiplere de hizmet vererek, kurulumları ne olursa olsun işletmelerin çevikliğini artırmaya yardımcı olur.
BrioHR
briohr.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada İK yönetimi platformu. İK yönetimi platformumuz, şirketlerin tüm çalışan yolculuğu boyunca tüm İK işlevlerini tek bir yerden anında dijitalleştirmesine yardımcı olur: - yetenek kazanımı: ATS (başvuru takip sistemi) ile işe alımları dijitalleştirin ve işbirliği yapın, ardından yeni katılımcılarınızı tamamen dijital olarak işe alın - İK yöneticisi: ücretli izinleri, çalışan veritabanını ve belgelerini, maaş bordrosunu (Singapur ve Malezya için daha fazlası gelecek!), gider taleplerini, zaman çizelgelerini yönetin... - Performans yönetimi: KPI'ları / OKR'leri takip edin, performans değerlendirmesini yönetin, 360° geri bildirim toplayın...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, zengin özelliklere sahip otomatik zaman takibi ve üretkenlik ölçüm yazılımıyla şirketlerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Verimliliğinizi %20 ila %30 oranında artırmanıza ve çalışanların moralini daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olabilir. Time Champ, bir zaman izleyiciden çok daha fazlasıdır ve sunduğu zengin özellik seti sayesinde işinizin tüm alanlarını optimize etmenize yardımcı olabilir ve rakiplerinizle aranızda önemli bir fark yaratabilir. Çalışanlarınızın merkezi neresi olursa olsun, ister uzaktan ister ofisten çalışıyor olsun, Time Champ onların iş günü içinde zamanlarını nerede harcadıklarını belirlemenize yardımcı olarak zamanlarının verimli bir şekilde harcanmasını sağlamanıza olanak tanır. Time Champ ayrıca kapsamlı bir kontrol paneli kullanarak şirketlerin ekiplerinin üretkenliğini anında etkili bir şekilde ölçmelerine yardımcı olur. Bir bakışta ekipten kaç kişinin çalıştığını, kaçının devamsız olduğunu veya geç kaldığını, kimlerin en fazla veya en az verimli çalışanlar olduğunu tek bir ekranda görebilirsiniz. Bu bilgiler daha sonra performans ve üretkenlik artışlarını artırmak için kullanılabilir. Time Champ çeşitli metrikleri ve KPI'ları toplar ve bunları güzelce hazırlanmış analitik grafikler ve raporlarda sunar. Time Champ, sorunlu alanları derinlemesine inceleme yeteneğiyle, sorunları analiz etmeyi ve hızlı bir şekilde çözüm bulmayı hayatı çok daha kolay hale getirir.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
Craze
crazehq.com
Startup'lar için hepsi bir arada İK, Bordro ve Uyumluluk. Hırslı kurucular, şirketlerini stressiz bir şekilde yönetmek için Craze'i kullanıyor. İşinizi büyütmeye odaklanabilmeniz için İK, bordro ve uyumlulukla otomatik olarak ilgileniyoruz.
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
Harri
harri.com
Harri, Frontline Çalışan Deneyimi teknolojilerinde dünya lideridir. Harri Platformu, işlerinin merkezinde hizmet olan şirketler için oluşturulmuştur ve yetenek çekme, iş gücü yönetimi, çalışan katılımı ve uyumluluk için çözümler içerir. Harri, kuruluşların işlerini yürütmek ve geliştirmek için en iyi yetenekleri akıllıca işe almalarına, elde tutmalarına ve yönetmelerine olanak tanır. Perakende ve sağlık hizmetlerinde artan büyümeyle birlikte dünya çapında 55.000'den fazla restoran ve otel lokasyonuna ve dört milyon konaklama çalışanına hizmet vermektedir. Harri, ön saflardaki ekiplerin çalışan deneyimini iyileştirme misyonuna odaklanarak dünyanın en iyi konaklama markalarının çoğuyla ilişkiler kurdu. Harri, Raising Cane's Chicken Fingers gibi önemli müşterileri memnuniyetle karşıladı ve ABD'de Subway ve İngiltere'de McDonald's için sistem çapında uygulamalar başlattı. Şirketin aktif kullanıcı tabanı her yıl ikiye katlanarak 7,2 milyon iş başvurusu, 2,6 milyon mesaj ve 237 bin iş ilanı oluşturulmasını kolaylaştırdı. .
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Netchex
netchex.com
Netchex'in İK ve Bordro Yönetimi Çözümü ile süreçlerinizi her zamankinden daha kolay hale getirebilir, işlerin her zaman doğru yapılmasını sağlayabilirsiniz.
kiwiHR
kiwihr.com
Hayatınızı kolaylaştıran İK yazılımı - KOBİ'ler, yeni kurulan şirketler: özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış sezgisel ve kapsamlı İK yönetimi yazılımıyla zamandan %30'a kadar tasarruf edin.
Convenia
convenia.com.br
Tüm İK ve DP rutinlerini tek bir yerde merkezileştirin. CLT çalışanlarının, stajların, PJ'nin ve daha fazlasının yönetimi. 14 gün ücretsiz deneyin!
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software, hem ücretsiz hem de esnek, güçlü bir yazılım platformu sunan, kapsamlı ve özelleştirilebilir insan kaynakları çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Açık kaynak ilkelerine olan bağlılığımız, her büyüklükteki ve bütçedeki kuruluşların, lisans ücreti yükü olmadan gelişmiş İK yazılımlarına erişmesine olanak tanır. Özel geliştiricilerden ve İK profesyonellerinden oluşan ekibimiz, işe alım, çalışanların katılımı, performans yönetimi, zaman ve devam takibi, bordro işleme, sosyal hak yönetimi ve çalışan katılımı dahil olmak üzere çok çeşitli İK işlevlerini kapsayan, zengin özelliklere sahip bir İK yazılım çözümü tasarladı. Kullanıcı dostu bir arayüz ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle yazılımımız, her kuruluşun özel ihtiyaçlarını ve iş akışlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Açık kaynaklı yazılımın savunucuları olarak işbirliğinin ve topluluk odaklı yeniliğin gücüne inanıyoruz. Açık kaynaklı İK yazılımımız, kuruluşların küresel bir geliştirici topluluğunun kolektif uzmanlığından ve katkılarından yararlanmasını sağlayarak sürekli iyileştirmeler, yeni özellikler ve gelişmiş güvenlik sağlar. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı yalnızca ücretsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşlara İK teknoloji yığınları üzerinde tam kontrol sağlar. Kaynak koduna erişme ve değiştirme yeteneği sayesinde kuruluşlar, yazılımı kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirebilir, mevcut sistemlerle entegre olabilir ve veri gizliliğini ve güvenliğini sağlayabilir. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı ile kullanıcılarımızı yolculukları boyunca desteklemeye kararlıyız. Özel destek ekibimiz, yazılımımızın sorunsuz ve başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlamak için uygulama, özelleştirme ve sorun giderme konularında yardımcı olmaya hazırdır. Kuruluşlar, Horilla Açık Kaynak HRMS Yazılımını seçerek gelişmiş İK teknolojisinin gücünden yararlanabilir, canlı bir toplulukla işbirliği yapabilir ve lisans ücretlerinin finansal kısıtlamaları olmadan İK süreçlerini optimize edebilir. Verimliliği, üretkenliği ve kurumsal başarıyı artıran uygun maliyetli ve özelleştirilebilir İK çözümleriyle kuruluşları güçlendirmeye kendimizi adadık. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı Özellikleri: • Açık Kaynak İşe Alma Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Çalışan Katılım Yazılımı • Açık Kaynak Çalışan Veritabanı Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Bordro Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Devam Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak İzin Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Performans Yönetimi Yazılımı • Açık Kaynak Varlık Yönetimi Yazılımı
MyHR
myhr.works
Akıllı İK yazılımı. Uzman İK desteği. MyHR, herkes için insan yönetimini kolaylaştırmak amacıyla akıllı İK yazılımını ve İK danışmanlık desteğini entegre eder.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo, İK departmanlarına günlük olarak yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz ve özelleştirilebilir bir İnsan Kaynakları platformudur. Kenjo, kullanıcıların belgeleri yönetmesine, tatilleri ve devamsızlıkları yönetmesine, performans incelemeleri yapmasına ve yeni yetenekler seçmesine olanak tanır. Ayrıca bordro raporları da sunar. Kenjo, tüm İK süreçlerini kullanımı kolay tek bir araçla otomatikleştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için mükemmeldir. Çünkü insanlar kaynaklardan daha fazlasıdır.
BrightHR
brighthr.com
KOBİ'lere yönelik en popüler İK yazılımı ve destek hizmetiyle tanışın. İK tavsiyeleri, personel sağlığı ve hatta uygulamadaki zaman ölçümü sayesinde BrightHR'ın size nasıl zaman, para ve emek tasarrufu sağladığını hemen keşfedin.
Zelt
zelt.app
Zelt, maaş bordrosundan sosyal haklara, cihazlara ve uygulamalara kadar şirketinizin tüm çalışan yönetimini tek bir yerden yönetmenin ilk yoludur.
Youmanage
youmanage.co.uk
Modası geçmiş ve zaman alıcı İK süreçlerine, dolambaçlı çok sekmeli çalışan bilgileri elektronik tablolarına ve bitmek bilmeyen manuel yıllık hak hesaplamalarına elveda deyin. İşletmenizin büyümesine yardımcı olacak tüm temel özellikleri kapsayan hepsi bir arada İK sistemi olan Youmanage ile tanışın. Size çalışan verilerini depolamak için ultra güvenli bir bulut konumu, çalışanların kişisel bilgilerini neredeyse her zaman güncellemeleri için bir araç, işi yönlendirmek için bilgilendirici raporlama ve analizler ve tatiller, hastalık ve tatiller dahil olmak üzere temel devamsızlık bilgilerini izleme yeteneği sağlar. ZAHMET. Youmanage, bir insan yöneticisinin veya İK profesyonelinin başarı için ihtiyaç duyduğu tüm araçları, bilgileri ve rehberliği sağlarken, akıllı iş akışı otomasyonu aracılığıyla uyumluluk riskini kontrol eder, yönetim maliyetlerini azaltır ve iş gücü verimliliğini artırır. İK ekibinize daha fazla odaklanın. Birden fazla kanalda depolanan bilgileri bulmaya ve analiz etmeye çalışırken boşa harcanan zamanı ortadan kaldırarak, iş zorluklarını çözmeyi ve her bir çalışanın etkinliğini en üst düzeye çıkarmayı gerçekten hedeflemelerine olanak tanır.
Pletox
pletox.com
İK, Bordro, Sohbet, Projeler, Görevler, Operasyonlar ve daha fazlası gibi iş akışlarıyla iş gücü yönetimini otomatikleştirmek ve optimize etmek için oluşturulmuş hepsi bir arada platform.
HRlab
hrlab.de
Merkezi ve otomatikleştirilmiş bir İnsan Sermayesi Yönetim Platformu. Çevik, bulut tabanlı, güvenli ve etkili.
Buk
buk.app
İnsanlar kuruluşunuzun en değerli varlığıdır. Tüm süreçlerinizi en son teknolojiyle organize edin ve basitleştirin.
altHR
althr.my
altHR, şirketlere yönelik bir İK çözümünden daha fazlası olmak üzere oluşturulmuş bir İK Süper Uygulamasıdır. Malezya'nın önde gelen mobil bağlantı servis sağlayıcısı CelcomDigi tarafından desteklenen altHR, Malezya şirketlerinin İK süreçlerini dijitalleştirmesine ve çalışanların daha iyi güçlendirilmesine ve katılımına yardımcı olmaya odaklanan bulut tabanlı bir İK yazılımıdır. Kağıtsız izinler ve gider yönetimi, zaman takibi ve devam yönetimi gibi temel özelliklerle oluşturulan altHR, ücretsiz ve hızlı başlangıç planımızla İK çabalarınızı dijitalleştirmeyi amaçlamaktadır.
HRWize
hrwize.com
Çalışan bilgileri, izin takibi, eğitim, performans yönetimi, yedekleme planlaması ve bunların arasındaki her şey; ihtiyacınız olan bilgilerin her zaman sadece bir tıklama uzakta olacağından emin olabilirsiniz. Akredite İK profesyonellerinden oluşan özel bir hizmet ekibiyle, size yalnızca bir araç vermiyoruz, süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, İK operasyonlarınızın verimliliğini artırmanıza ve uygulama yolculuğunuz boyunca ve sonrasında yanınızda kalmanıza yardımcı oluyoruz
Criterion HCM
criterionhcm.com
Ödün Vermeyen HCM İK, Bordro, Yetenek Katılım Yazılımı, Çalışan Kriteriniz Kadar Dinamik, inşaat, finansal hizmetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve yüksek öğrenim sektörlerindeki orta ölçekli kuruluşlar için insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılımı sağlayarak, onlara kritik İK, maaş bordrosu ve yetenek katılımını kolaylaştırma olanağı sağlar. ve işgücü yönetimi süreçleri. Criterion HCM, doğrudan müşterilere ve 10'dan fazla ülkedeki küresel iş ortağı ağı aracılığıyla sunulmaktadır.
Worksy
worksy.io
Worksy, orta ve büyük ölçekli kuruluşlara yönelik kapsamlı bir İK yazılımıdır. Mevcut çözümlerimiz bordro, çalışanların zamanı ve devamı, izin, talep, performans, işe alım, İK analitiği ve daha fazlası gibi temel yönetim araçlarını içerir.
Collage HR
collage.co
Collage, KOBİ'lerin ihtiyaçları için özel olarak oluşturulmuş, Kanada'nın önde gelen iki dilli İK, Bordro ve Yan Haklar yönetim platformudur. Platform özellikleri arasında çalışanların kayıtlarının tutulması, yeni işe alımların başlatılması, sosyal hakların yönetimi, izin takibi, işe alım (ATS), performans incelemeleri, İK raporlaması ve tam hizmet bordro yönetimi yer alır. Collage ayrıca Kanada'daki herhangi bir sigorta sağlayıcıyla senkronize olarak grup avantajlarını dijitalleştiriyor.
Kolay iK
kolayik.com
Türkiye'nin ilk personel yönetim yazılımı Kolay İK'da izin ve mesai, performans değerlendirme, bordro, vardiya ve çok daha fazlasını yönetin ve raporlayın.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik güçlü modüler İK yazılımıdır. 2010'dan bu yana, dünya çapında binlerce şirketin izin yönetimi, çalışan dosya yönetimi ve işe alım, zaman takibi, performans yönetimi, ihlal takibi ve sertifika yönetimi gibi günlük İK görevlerinde haftada saatlerce tasarruf etmesine yardımcı olduk. İş ihtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun bir HRIS için ihtiyaç duyduğunuz modülleri ve kullanıcı sayısını seçin. 21 günlük ücretsiz deneme sürümüyle (www.purelyhr.com/trial) veya canlı demoyla bugün başlayın.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Hailey HR
haileyhr.com
Tüm İK süreçleri için tek yer. Kullanıcı deneyimi ve netliği sayesinde iş arkadaşlarınız bayılacak. Platformumuzu tanıyın ve bugün bir demo rezervasyonu yapın!
SixFifty
sixfifty.com
İşletmelerin iş kanunlarına uygunluğu ve dokümantasyonu otomatikleştirmesine yardımcı olan bir şirket olan SixFifty, bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her iş kanununun mantığını kataloglama, özetleme ve kodlama çabası olan İş Kanunu Bilişim Projesi'nin (ELIP) ilk aşamasını yayınladı. Hem akademik hukuki araştırmayı hem de pratik iş kullanımını geliştirin. SixFifty, eyalete özel araştırmaları, belge taslağını ve devam eden yasal güncellemeleri otomatik hale getirerek İK uyumluluğundaki zorlukları ve tahminleri ortadan kaldırır. SixFifty, İK ekiplerinin eyalete özgü karmaşık uyumluluk çalışmalarını kendi başlarına güvenle üstlenmelerine yardımcı olur. SixFifty ile, özelleştirilmiş istihdam belgelerini (politikalar, anlaşmalar ve eyalet zeyilnameleri gibi) yalnızca birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz; üstelik bir avukatın bunları sizin için hazırlaması için kol ve bacak ödemenize gerek kalmaz.
greytHR
greythr.com
greytHR Platformu, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik bir bulut İK çözümleri paketidir. Daha iyi insan yönetimi, daha basit İK süreçleri ve İK hizmetlerinin profesyonel sunumu için üretkenlik araçları sunar. Yönetici ve çalışanların self servisine yönelik Çalışan Portalı, daha iyi çalışan katılımına ve her açıdan zaman tasarrufuna yol açar. GreytHR yazılımı Hindistan'da ve BAE, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Kuveyt ve Bahreyn dahil 20'den fazla ülkede 20.000'den fazla kuruluş ve 2 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. Göze Çarpan Özellikler: ● Temel İK ● İşe alıştırma yazılımı ● Çalışan yaşam döngüsü yönetimi ● İzin ve Devam yönetimi ● Bordro yönetimi (Hindistan ve Orta Doğu için) ● %100 İK Uyumluluğu (Hindistan ve Orta Doğu için) ● Belge yönetimi ● İK Raporları ve Analitikleri ● Çalışan Portal ve mobil uygulama ● Entegrasyonlar ve REST API. greytHR harika bir yazılımdan çok daha fazlasıdır. Tutkulu hizmetimizle, canlı bir İK topluluğumuzla ve yararlı öğrenme kaynaklarımızla gurur duyuyoruz.
Progression
progression.co
Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basit alışkanlıklar oluşturun - Zengin, gerçek zamanlı içgörülerle ekibinizi ilerleme konusunda güçlendirin - Etkileşim kurun, motive edin ve etkinleştirin çalışanlarınızın kendi kariyerlerine sahip olmalarını sağlayın - Rekor sürede olağanüstü çalışan büyümesinin kilidini açın. Progression ile sınıfının en iyisi becerileri ve kariyer yollarını oluşturun, dağıtın ve sürdürün. Bugün gerçek çalışan büyümesine katkıda bulunan ve personel kaybını azaltan binlerce ekibe katılın.
CezanneHR
cezannehr.com
Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya çapında binlerce İK profesyonelinin güvendiği Cezanne HR, 100 - 3000 çalışanı olan orta ölçekli kuruluşlar için modern, hepsi bir arada İK sistemidir. Zaman kazandıran akıllı özelliklerle dolu Cezanne HR, nerede olurlarsa olsunlar çalışanları daha iyi yönetmek, etkileşime geçirmek, bağlantı kurmak ve desteklemek için gereken her şeye sahiptir. Cezanne HR, işe alım ve işe alımdan temel İK ve devamsızlık ve zaman çizelgesi yönetimine, performans, çalışanların tanınması ve kariyer ve yedekleme planlamasına kadar tüm çalışan yaşam döngüsünü kapsar. Üçüncü taraf bordro sistemlerinin entegrasyonunun yanı sıra Cezanne HR, Birleşik Krallık'taki organizasyona akıllı yönetilen bir bordro hizmeti sunuyor.
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeribulut tabanlı bir İK, işe alım ve performans yönetim sistemidir. HRLocker, şirketlerin insan yönetimi ve işe alım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak İK gereksinimlerini tek bir yerde düzene sokar.
Empeon
empeon.com
Empeon, şirketlerin tüm İK ve Bordro ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca yönetmelerine olanak tanıyan esnek bir platformdur. Çoğu zaman şirketler bu özelliğe sahip olduklarını söylerler, ancak yalnızca bağlantı kurma yetenekleri vardır, bu da darboğazlara ve operasyonların yavaşlamasına neden olur. İşletmeniz için neden gerçekten en iyisi olduğunu görmek için platformumuzu test edin.
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
DreamTeam
dreamteam.io
KOBİ'lere yönelik, karmaşık insan süreçlerini en hızlı, en esnek ve sınırsız İK platformuyla basitleştirmeye yönelik hepsi bir arada insan merkezi. DreamTeam, ayrık verilerle artan insan süreçleri üzerinde tam kontrol ve görünürlük kazanmanıza olanak tanır. İK'nın karmaşıklığının üstesinden gelmek için kapsamlı ve kurulumu kolay bir çözümle İK başarısını, memnuniyetini ve gelişen bir şirket kültürünü desteklerken ekibinizi ezici manuel işlerden kurtarıyoruz.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Armano
armano.io
Armano, zaman takibi, yetenek yönetimi, dosya ve belge yönetimi, gider yönetimi, iç iletişim ve proje yönetimi gibi özellikler sunan kapsamlı bir İK çözümüdür. Rekabetçi fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir platformla küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir.
Factorial
factorialhr.com
Faktöriyel, bir merkezi sistemdeki zaman, yetenek ve belgeleri yönetmenize yardımcı olan, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götürmenize yardımcı olan hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK yazılımı küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için tasarlanmıştır, tüm manuel işlemlerinizi optimize etmenizi ve dijitalleştirmenizi sağlayan basit ve sezgisel bir arayüzle problemleri çözerek elektronik tabloları unutacaksınız. Şirketlerin yönetimlerini geliştirmelerine ve maliyetleri azaltmalarına yardımcı olmak için bilgi ve bilgiler sağlayarak idari süreçleri otomatikleştiren, basitleştiren ve kolaylaştıran eksiksiz bir İK çözümü. - Saat in: Çeşitli projelere ve iş yerlerine kolaylıkla zaman çizelgeleri atayarak katılımınızı sadece birkaç muslukla sorunsuz bir şekilde izleyin. - Devamsızlık yönetimi: Tatil, tıbbi ve kişisel yaprakları zahmetsizce isteyin, yönetici onayı üzerine hızlı bildirimler alır. Ayrıca, ekip yöneticileri mobil uygulamadan gelen istekleri onaylayabilir veya reddedebilir. - Vardiyalar: Yaklaşan iş vardiyalarınızı veya ekibinizin vardiyalarınızı inceleyerek organizasyonu sürdürün. - Sosyal: Haberler, etkinlikler, yeni birleştiriciler, doğum günleri ve daha fazlası dahil olmak üzere değerli şirket bilgilerine erişin. - Belgeler: Uygulama aracılığıyla önemli belgeleri güvenli bir şekilde inceleyin, yükleyin ve imzalayın. - Giderler: Makbuzunuzun bir fotoğrafını çekerek ve doğrudan uygulama içindeki onay sürecini izleyerek masraflarınızı hızlı bir şekilde gönderin. - Görevler: Bekleyen görevleri verimli bir şekilde inceleyerek ve yöneterek sorumluluklarınızın üstünde kalın. - Takvim: Etkin bir şekilde planlamak için takım arkadaşlarınızın kullanılabilirliğini uygun bir takvim biçiminde görüntüleyin. - Çalışan Dizini ve Profili: Kendi ilgili bilgilerinizi güncellerken iş arkadaşlarınızın rollerini ve iletişim bilgilerini keşfedin. Bordronunuzu etkileyebilecek adresiniz veya banka hesabı değişiklikleri gibi ayrıntılarda doğruluğu sağlayın.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
OnPay
onpay.com
OnPay, işlerini yürütmeye daha fazla zaman harcamak (ve arka ofis görevlerine daha az zaman harcamak) isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Ödüllü maaş bordrosu ve İK, işletme sahiplerine ayda 15 saatten fazla tasarruf sağlıyor ve onlara sonuca odaklanmaları için zaman kazandırıyor.
Officient.io
officient.io
İK yönetiminden daha fazla yararlanın. Büyüyen her şirkette İK yönetimi, çok fazla değerli zaman alan bir yönetim dağını içerir. İyi haber mi? Officient, genel bakış ve çok daha fazlasını sunar.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
Multiplier
usemultiplier.com
Başka bir ülkede yeteneklerin işe alınmasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Çarpan sizin çözümünüzdür; teknolojimiz sorunsuz bir şekilde işe başlamanıza, çalışanlarınıza ödeme yapmanıza, düzenleyici yasalara uymanıza, sınırlar ötesinde faydalar sağlamanıza ve küresel ekiplerinizle bağlantıda kalmanıza olanak tanır.
Keka
keka.com
İşe almak sadece tek adımlı bir başarı değildir, çünkü yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamalar içermektedir. And finding the right talent is the stepping stone towards building a successful business environment. Bu nedenle, Keka, Keka'nın başvuru izleme sistemi ile geleceğe dayanıklı bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platform aday tedarik, teknoloji değerlendirmeleri, puan kartları vb. Gibi harika özelliklerle donatacaktır. Keka HR bir insanı kolaylaştırıcıdır. İnsanların süreçlerini otomatikleştirir ve motive ve kararlı bir işyeri kültürü oluşturmaya yardımcı olur ve şirketinizi iyiye dönüştürür. Keka ile, adapte olan, gelişen ve ölçekler veren yüksek performanslı bir kültürü teşvik edebilir ve ekibinizi daha etkili hale getirebilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK teknolojisinde lider olan Keka çok yönlü ve tüm endüstriler için uygundur.
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
Humi
humi.ca
Humi, Kanada'daki şirketler için tasarlanmış ve oluşturulmuş eksiksiz, bulut tabanlı bir İK yazılım çözümüdür. Humi'nin en iyisi bir arada insan yönetimi çözümü, insan operasyonlarınızın ihtiyaçlarını kolaylaştırmak ve size zaman kazandırmak için İK, maaş bordrosu, sosyal haklar, işe alım, izin, zaman takibi ve daha fazlasını birleştirir; böylece en önemli şeye, yani çalışanlarınıza odaklanmaya geri dönebilirsiniz. . İşe alma ve işe alımdan işten ayrılmaya kadar tüm çalışan yolculuğunu yönetin. Humi Bordro ile uyumlu kalarak çalışanlarınıza zamanında ödeme yapın ve Humi'ye geçerek özelleştirilebilir grup avantajları sağlarken şirketiniz için paradan tasarruf edin.
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