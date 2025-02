Temel İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

HROne

hrone.cloud

HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyunca başarılı bir şekilde kolaylaştırdık ve 1.100'den fazla kuruluş için milyonlarca saat tasarruf sağladık. Bu sayı 20'den fazla sektörden isimleri içermektedir: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher ve Paynearby bunlardan bazılarıdır birkaçını saymak gerekirse. En iyi kısım? İK otomasyonunun gerçek gücünü her yerde, her zaman deneyimlemelerine yardımcı olmak için kullanıcılarımıza sıfır maliyetle bir MOBİL UYGULAMA hediye ediyoruz. Kendimizi İK yazılım pazarında aşağıdaki göze çarpan işlevlerle farklılaştırıyoruz: ✅ Gününüze rehberlik edecek ilk Gmail'den ilham alan İK için Gelen Kutusu ✅ İşlerin zamanında yapılması için yenilikçi görev bilgileri ✅ Her türlü bilgiyi izlemek ve bunlara erişmek için sezgisel küresel arama kutusu ve Sadece vaat etmeyen, aynı zamanda SİZE GERÇEK YATIRIMINI GÖSTEREN bir sistem. Tüm İK görevlerinde gerçek zamanlı eylemler gerçekleştiren, incelikli hatırlatmalarla birikmiş işleri önleyen ilk HCM olarak, tüm operasyonel görevleri otomatikleştirerek sizi başarıya hazırlıyoruz. Daha fazlasını öğrenmek için web sitemizi ziyaret edin: https://hrone.cloud/