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Temel İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
İnsan sermayesi yönetimi (HCM) yazılımı olarak da bilinen temel insan kaynakları (İK) yazılımı, çalışan bilgilerini birleşik bir sistem içinde merkezileştirir. Bu temel İK sistemleri, maaş bordrosu ve yan haklar gibi temel verileri erişilebilir, merkezi bir veritabanında yönetmek için tasarlanmıştır. Geleneksel olarak insan kaynakları bilgi sistemleri (HRIS) veya insan kaynakları yönetim sistemleri (HRMS) olarak anılırken, HCM terimi son zamanlarda daha yaygın hale geldi. İşletmeler, ayrıntılı çalışan profillerini korumak, önemli belgeleri depolamak ve organizasyonel eğilimleri kapsamlı bir perspektiften analiz etmek için temel İK yazılımını kullanır. Tipik olarak İK departmanları tarafından kullanılan bu sistemler, İK yöneticilerinin çalışan kayıtlarını izlemesine ve önemli ölçümler hakkında raporlar oluşturmasına olanak tanır. Birçok temel İK çözümü, çalışanların avantajlarını veya iletişim bilgilerini bağımsız olarak güncellemelerine olanak tanıyan ve böylece İK süreçlerini kolaylaştıran self servis özellikleri içerir. Çoğunlukla temel İK yazılımı, daha geniş bir İK yönetim paketine entegre edilir veya çeşitli İK operasyonlarındaki işlevselliğini geliştirmek için üçüncü taraf İK uygulamalarıyla uyumluluk sunar.
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Zoho People
zoho.com
Daha mutlu bir işgücü oluşturmak için hazırlanmış. Çalışanlarınızla ilgilenirken İK süreçlerinizle ilgileniyoruz. İşe alım, işe alım ve katılım yönetiminden zaman izleme ve değerlendirmelerine kadar, hepsini ele aldık.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin işe alım işlemini ele alalım. Rippling ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışanı işe alabilir ve onun maaş bordrosunu, kurumsal kartını, bilgisayarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde kurabilirsiniz.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platformlu aday kaynak bulma, teknik değerlendirmeler, puan kartları vb. gibi harika özelliklerle donatacaktır.
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Remote, güçlü küresel istihdam çözümleriyle en iyi deneyimi sağlar. Benzersiz fikri mülkiyet korumalarımız ve üst düzey güvenlik önlemlerimiz size küresel ölçekte gönül rahatlığı sağlar. Ayrıca Remote, hiçbir gizli ücret içermeyen sabit oranlı bir fiyatlandırma modeli sunarak, işletmenizin büyümesini artırmaya odaklanırken bütçenizi etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Tek tıklamayla bordro uygulaması, yalnızca yerel Çalışanlarınız için değil, aynı zamanda Küresel Yükleniciler için de bordronuzu yürütmenize ve para aktarmanıza olanak tanır. Slack, Excel, Google Suite ve Whatsapp ile entegrasyonlarımız İKYS'nize erişimi son derece kolay ve sohbet dostu hale getiriyor. Esnek ve tamamen yapılandırılabilir platformumuz, 7/24 müşteri desteğiyle birleştiğinde, kuruluşunuz için insan yönetimini son derece kolaylaştıracaktır.
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software, hem ücretsiz hem de esnek, güçlü bir yazılım platformu sunan, kapsamlı ve özelleştirilebilir insan kaynakları çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Açık kaynak ilkelerine olan bağlılığımız, her büyüklükteki ve bütçedeki kuruluşların, lisans ücreti yükü olmadan gelişmiş İK yazılımlarına erişmesine olanak tanır. Özel geliştiricilerden ve İK profesyonellerinden oluşan ekibimiz, işe alım, çalışanların katılımı, performans yönetimi, zaman ve devam takibi, bordro işleme, sosyal hak yönetimi ve çalışan katılımı dahil olmak üzere çok çeşitli İK işlevlerini kapsayan, zengin özelliklere sahip bir İK yazılım çözümü tasarladı. Kullanıcı dostu bir arayüz ve kapsamlı özelleştirme seçenekleriyle yazılımımız, her kuruluşun özel ihtiyaçlarını ve iş akışlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Açık kaynaklı yazılımın savunucuları olarak işbirliğinin ve topluluk odaklı yeniliğin gücüne inanıyoruz. Açık kaynaklı İK yazılımımız, kuruluşların küresel bir geliştirici topluluğunun kolektif uzmanlığından ve katkılarından yararlanmasını sağlayarak sürekli iyileştirmeler, yeni özellikler ve gelişmiş güvenlik sağlar. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı yalnızca ücretsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşlara İK teknoloji yığınları üzerinde tam kontrol sağlar. Kaynak koduna erişme ve değiştirme yeteneği sayesinde kuruluşlar, yazılımı kendi benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirebilir, mevcut sistemlerle entegre olabilir ve veri gizliliğini ve güvenliğini sağlayabilir. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı ile kullanıcılarımızı yolculukları boyunca desteklemeye kararlıyız. Özel destek ekibimiz, yazılımımızın sorunsuz ve başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlamak için uygulama, özelleştirme ve sorun giderme konularında yardımcı olmaya hazırdır. Kuruluşlar, Horilla Açık Kaynak HRMS Yazılımını seçerek gelişmiş İK teknolojisinin gücünden yararlanabilir, canlı bir toplulukla işbirliği yapabilir ve lisans ücretlerinin finansal kısıtlamaları olmadan İK süreçlerini optimize edebilir. Verimliliği, üretkenliği ve kurumsal başarıyı artıran uygun maliyetli ve özelleştirilebilir İK çözümleriyle kuruluşları güçlendirmeye kendimizi adadık. Horilla Açık Kaynak İK Yazılımı Özellikleri: • Açık Kaynak İşe Alma Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Çalışan Katılım Yazılımı • Açık Kaynak Çalışan Veritabanı Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Bordro Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Devam Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak İzin Yönetim Yazılımı • Açık Kaynak Performans Yönetimi Yazılımı • Açık Kaynak Varlık Yönetimi Yazılımı
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Paypro
payentry.com
Yetenek edinme çözümümüz, kuruluşunuzun kaliteli yetenekleri bulmasına, izlemesine ve değerlendirmesine yardımcı olur, böylece daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde bağlı, yüksek performanslı bir iş gücü oluşturabilirsiniz. Bu güçlü çözüm, kağıtsız bir insan sermayesi yönetimi (HCM) ortamını desteklemek için işe alma ve işe alma süreçlerini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Adayların bilgi sağlamasını, iş aramasını ve çevrimiçi başvuru yapmasını kolaylaştıran olumlu bir aday deneyimi sağlar.
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Agendrix
agendrix.com
Agendrix, her büyüklükteki işletmenin planlama süreçlerini iyileştirmesine, çalışan iletişimini kolaylaştırmasına ve zaman ve devam takibini basitleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir personel planlama ve iş gücü yönetimi yazılımıdır. Agendrix'in temel özelliklerinden bazıları şunlardır: - Personel planlama: Çalışma programlarını kolaylıkla oluşturun, yönetin ve yayınlayın ve gerektiğinde değişiklikleri hızla yapın. - Zaman ve katılım: Herhangi bir cihazı, zaman çizelgelerinizi otomatik olarak besleyen bir delme saatine dönüştürerek çalışanların çalışma saatlerini ve katılımını kolayca takip edin. - Çalışan talepleri yönetimi: İzinler, yer değiştirmeler ve vardiya değişimleri de dahil olmak üzere doğrudan uygulama üzerinden gönderilen çalışan taleplerini inceleyin ve onaylayın. - İletişim: Platform aracılığıyla ekibinizle iletişim kurun ve programları ve mesajları gerçek zamanlı olarak paylaşın. - Raporlama ve analiz: Çalışan katılımı ve planlama verileri hakkında ayrıntılı raporlar ve analizler oluşturun. Esnek fiyatlandırma modeli, birçok isteğe bağlı eklenti ve istediğiniz zaman iptal etme politikası sayesinde Agendrix'in yazılımı, her büyüklükteki işletme için uygun fiyatlı ve erişilebilir olacak şekilde yapılmıştır. Platform bulut tabanlıdır, yani internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir ve kurulum veya kurulum ücreti yoktur. Agendrix'in en yeni İK modülüyle işletmeler yeni çalışanları daha verimli bir şekilde işe alabilir, çalışan kayıtlarını ve belgelerini merkezileştirebilir ve anketler aracılığıyla çalışan geri bildirimlerini toplayabilir. Bu, işletmelerin İK süreçlerini kolaylaştırmasına ve düzenlemelere ve en iyi uygulamalara uyduklarından emin olmalarına yardımcı olur. Ek olarak, Beşlik çak özelliği aracılığıyla iyi işleri her gün öne çıkarma yeteneği, işletmelerin olumlu bir çalışma kültürü geliştirmesine ve çalışanların moralini iyileştirmesine yardımcı olabilir. Genel olarak Agendrix, planlama, iç iletişim ve iş gücü yönetimi süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı ve kullanıcı dostu bir iş gücü yönetimi yazılımıdır. Çalışanlar da Agendrix'i seviyor çünkü yöneticilerinin ihtiyaçlarını gerçekten karşılayan programlar oluşturmasına yardımcı oluyor; bu da insanların çalışmayı sevdiği bir iş haline gelme yolunda uzun bir yol kat ediyor.
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğunu kapsar ve tamamen özelleştirilebilir. Standart özelliklerle başlayın veya her süreci kuruluşunuzun benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlayın; seçim sizin. Sürükle ve bırak kariyer sayfası oluşturucumuz ve özelleştirilebilir aday hunilerimiz gibi işe alım özellikleriyle yetenekleri çekin ve işe alım süresini kısaltın. Kişiselleştirilmiş katılım yolculuklarıyla hevesli yeni başlayanları sadık marka savunucularına dönüştürün. Ve devamsızlık yönetimi, bordro, performans incelemeleri, zaman takibi ve daha fazlası gibi temel İK görevlerini basitleştirin. Çözümümüz Salesforce üzerine inşa edilmiştir ve dünyanın önde gelen CRM platformunun gücünden ve güvenliğinden yararlanmanıza olanak tanır. Ancak Salesforce'u kullanmıyor olsanız bile size erişim sağlayacağız. Organizasyonunuza biraz yetenek katın ve İK uyumunu yakalayın.
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket için vazgeçilmez bir araçtır. WebHR, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve Bulut Bilişim modelini temel alır.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteriler daha bağlantılı, daha yenilikçi ve daha çevik olabilir. Ve hepimiz hayal ettiğimiz geleceği yaratabiliriz. Dünya ServiceNow ile çalışıyor.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Hepsi Bir Arada Avantajlar, İK ve Uyumluluk. Binlerce komisyoncu, basit sezgisel platformumuzda avantajlarını, işe alımları, ACA'yı ve daha fazlasını yönetmek için Employee Navigator'ın yazılımını müşterileriyle birlikte kullanıyor.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.500 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zimyo, İK ve Bordro, Katılım, Performans, Başvuru Takibi, Katılım, LMS ve 50+ modül. Her büyüklükteki kuruluş, bu çözümlerden yararlanarak İK operasyonlarını otomatikleştirebilir, hatasız bordro yürütebilir, maaşları zamanında dağıtabilir, çalışanların katılımını, şirket içi/dışı çalışanları takip edebilir, çalışan performansını takip edebilir, özgeçmişleri ayrıştırabilir, teklif mektupları gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. İK mükemmelliğini yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi yasalarını içeren yerelleştirilmiş özelliklerimiz ve arayüzümüzle ZenHR'nin İKYS'si, MENA pazarındaki KOBİ'lerden Kurumsal müşterilere kadar herkese hizmet vermektedir.
Harri
harri.com
Harri, Frontline Çalışan Deneyimi teknolojilerinde dünya lideridir. Harri Platformu, işlerinin merkezinde hizmet olan şirketler için oluşturulmuştur ve yetenek çekme, iş gücü yönetimi, çalışan katılımı ve uyumluluk için çözümler içerir. Harri, kuruluşların işlerini yürütmek ve geliştirmek için en iyi yetenekleri akıllıca işe almalarına, elde tutmalarına ve yönetmelerine olanak tanır. Perakende ve sağlık hizmetlerinde artan büyümeyle birlikte dünya çapında 55.000'den fazla restoran ve otel lokasyonuna ve dört milyon konaklama çalışanına hizmet vermektedir. Harri, ön saflardaki ekiplerin çalışan deneyimini iyileştirme misyonuna odaklanarak dünyanın en iyi konaklama markalarının çoğuyla ilişkiler kurdu. Harri, Raising Cane's Chicken Fingers gibi önemli müşterileri memnuniyetle karşıladı ve ABD'de Subway ve İngiltere'de McDonald's için sistem çapında uygulamalar başlattı. Şirketin aktif kullanıcı tabanı her yıl ikiye katlanarak 7,2 milyon iş başvurusu, 2,6 milyon mesaj ve 237 bin iş ilanı oluşturulmasını kolaylaştırdı. .
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini içerir. Çalışanlarınızı yönetmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ADP Workforce Now, sizi yalnızca İK bilgilerini izlemek için değil, aynı zamanda iş gücünüzü yönetmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak araçlarla donatır. Ve büyüdükçe ihtiyacınız olan işlevselliği ekleyebilirsiniz. İş liderleri, yöneticiler ve çalışanlar için ilgi çekici bir deneyim sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış araçlar ve yeteneklerle kuruluşunuzun tüm düzeylerini güçlendirin. • Hepsi bir arada: Tüm insan yönetimi işlevlerinizi (bordro, İK, zaman, yetenek ve yan haklar) tek bir veritabanında verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayan yapılandırılabilir bir İK platformu. • Güvenilir Uyumluluk: Sektör lideri güvenliğimiz verilerinizi güvende tutarken, derin uyumluluk uzmanlığımız ve çözümlerimiz işinizi korumanıza yardımcı olur. • Kullanım kolaylığı: İhtiyaçlarınıza uygun şekillerde çalışmayı kolaylaştırırken aynı zamanda iş gücünüz için daha iyi bir deneyim sağlayan yenilikçi, kullanımı kolay özellikler parmaklarınızın ucunda • İş akışına ilişkin içgörüler: Kararlarınızı güvenle alın, Sektördeki en zengin ve en sağlam işgücü veri tabanından elde edilen bilgilerle bilgilendirilir. • Entegre ve bağlantılı ekosistem: Önde gelen üçüncü taraf çözümlerle kolay ve güvenli bir şekilde entegre olan en büyük İK ekosistemiyle insan yönetimi becerilerinizi genişletin. Muhasebeciler, komisyoncular ve finansal sağlayıcılar gibi hayati ortaklarla kolayca bağlantı kurun. BORDRO. İşinizi yürütmenize ve uyumluluk ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada paketle zamandan tasarruf edin ve hataları azaltın.
Onfolk
onfolk.com
Birleşik Krallık Bordrosu, zamandan tasarruf etmek için otomatikleştirildi. Ekibinize ödeme yapmanın basit, etkili ve hatasız yolu. Dakikalar içinde ödeme işlemleri, basit fiyatlandırma, uzman desteği.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, zengin özelliklere sahip otomatik zaman takibi ve üretkenlik ölçüm yazılımıyla şirketlerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Verimliliğinizi %20 ila %30 oranında artırmanıza ve çalışanların moralini daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olabilir. Time Champ, bir zaman izleyiciden çok daha fazlasıdır ve sunduğu zengin özellik seti sayesinde işinizin tüm alanlarını optimize etmenize yardımcı olabilir ve rakiplerinizle aranızda önemli bir fark yaratabilir. Çalışanlarınızın merkezi neresi olursa olsun, ister uzaktan ister ofisten çalışıyor olsun, Time Champ onların iş günü içinde zamanlarını nerede harcadıklarını belirlemenize yardımcı olarak zamanlarının verimli bir şekilde harcanmasını sağlamanıza olanak tanır. Time Champ ayrıca kapsamlı bir kontrol paneli kullanarak şirketlerin ekiplerinin üretkenliğini anında etkili bir şekilde ölçmelerine yardımcı olur. Bir bakışta ekipten kaç kişinin çalıştığını, kaçının devamsız olduğunu veya geç kaldığını, kimlerin en fazla veya en az verimli çalışanlar olduğunu tek bir ekranda görebilirsiniz. Bu bilgiler daha sonra performans ve üretkenlik artışlarını artırmak için kullanılabilir. Time Champ çeşitli metrikleri ve KPI'ları toplar ve bunları güzelce hazırlanmış analitik grafikler ve raporlarda sunar. Time Champ, sorunlu alanları derinlemesine inceleme yeteneğiyle, sorunları analiz etmeyi ve hızlı bir şekilde çözüm bulmayı hayatı çok daha kolay hale getirir.
GoProfiles
goprofiles.io
Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS olarak biz, işletmelerde devrim yaratma ve gelişmiş üretkenliği teşvik eden dinamik işyerleri yaratmalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Yaklaşımımız, insanlara öncelik vermek ve her bireyin profesyonel ortamında motive, değerli ve tatmin olmuş hissetmesini sağlamak üzerine kuruludur. Temelimizde, teknolojik evrime öncülük etme ve müşterilerimize gelecekteki başarı için gerekli araçları sağlama vizyonuyla hareket ediyoruz. Hizmet olarak yazılımın (SaaS) gücüyle işletmelerin katlanarak büyüme elde etmelerini desteklemeye inanıyoruz. Misyonumuz, yalnızca iş operasyonlarını basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda süreçleri kolaylaştıran, her alanda verimlilik ve etkinlik sağlayan ileri teknoloji çözümleri sunmaktır.
Mirro
mirro.io
Mirro.io, hızlı büyüyen KOBİ'lerin çalışanların refahını artıran ve yetenekleri elde tutmayı geliştiren şeffaf ve gelişen işyeri kültürleri oluşturmasına olanak tanır. Performans yönetimi platformumuz, kuruluşların bir amaç duygusunu teşvik ederek ve dünya çapında sosyal paylaşımı ve topluluğa ait olmayı teşvik ederek hibrit işyeri bağlantısızlığının üstesinden gelmesine yardımcı olur. Mirro'yu kullanan ekipler ve bireyler daha mutlu, daha ilgili ve daha üretken oluyor. Kullanıcı dostu ve son derece sosyal bir platform olan Mirro, tanınma, OKR'ler, sürekli geri bildirim ve anlamlı performans konuşmaları yoluyla ekip üyeleri arasında aylık 5 binden fazla etkileşimi teşvik ediyor. Tazz, Hochland, Free Now, E Co. ve noissue gibi yenilikçi şirketler. Ekiplerini güçlendirmek ve sağlıklı, sağlam iş ilişkileri geliştirmek için Mirro'yu kullanın.
Omni HR
omnihr.co
Omni, işletmelerin çalışan yönetimine yaklaşım şeklini yeniden tanımlayan, hepsi bir arada bir İK yönetimi yazılımıdır. Misyonları açık: modern şirketleri, bağlı ve yüksek performanslı ekipler yetiştirme yolculuklarında güçlendirmek. Uçtan uca çalışan yaşam döngünüzün tamamını bütünsel olarak desteklemek için tasarlanan Omni, İK ekiplerinin çalışanlarınızı işe almalarına, işe almalarına, yönetmelerine ve ödeme yapmalarına yardımcı olur. Sadece birkaç tıklamayla Asya ve ötesi. Omni ile sizin ve ekibinizin değerli zamanı artık veri girişi veya idari görevlerde kaybolmaz, bunun yerine stratejik girişimlere ve işletmenin büyümesini sağlayan anlamlı etkileşimlere yönlendirilir.
Armano
armano.io
Armano, zaman takibi, yetenek yönetimi, dosya ve belge yönetimi, gider yönetimi, iç iletişim ve proje yönetimi gibi özellikler sunan kapsamlı bir İK çözümüdür. Rekabetçi fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir platformla küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir.
DreamTeam
dreamteam.io
KOBİ'lere yönelik, karmaşık insan süreçlerini en hızlı, en esnek ve sınırsız İK platformuyla basitleştirmeye yönelik hepsi bir arada insan merkezi. DreamTeam, ayrık verilerle artan insan süreçleri üzerinde tam kontrol ve görünürlük kazanmanıza olanak tanır. İK'nın karmaşıklığının üstesinden gelmek için kapsamlı ve kurulumu kolay bir çözümle İK başarısını, memnuniyetini ve gelişen bir şirket kültürünü desteklerken ekibinizi ezici manuel işlerden kurtarıyoruz.
Progression
progression.co
Bir numaralı kariyer geliştirme platformu Progression ile kuruluşunuzda kariyer gelişimini tanımlayın ve ölçün. İlerleme ile şunları yapabilirsiniz: - Şablonlar ve yapay zeka ile aylar yerine saatler içinde kariyer çerçeveleri oluşturun ve görselleştirin - Büyümeyi gerçekleştiği anda kanıtlayan basit alışkanlıklar oluşturun - Zengin, gerçek zamanlı içgörülerle ekibinizi ilerleme konusunda güçlendirin - Etkileşim kurun, motive edin ve etkinleştirin çalışanlarınızın kendi kariyerlerine sahip olmalarını sağlayın - Rekor sürede olağanüstü çalışan büyümesinin kilidini açın. Progression ile sınıfının en iyisi becerileri ve kariyer yollarını oluşturun, dağıtın ve sürdürün. Bugün gerçek çalışan büyümesine katkıda bulunan ve personel kaybını azaltan binlerce ekibe katılın.
SixFifty
sixfifty.com
İşletmelerin iş kanunlarına uygunluğu ve dokümantasyonu otomatikleştirmesine yardımcı olan bir şirket olan SixFifty, bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her iş kanununun mantığını kataloglama, özetleme ve kodlama çabası olan İş Kanunu Bilişim Projesi'nin (ELIP) ilk aşamasını yayınladı. Hem akademik hukuki araştırmayı hem de pratik iş kullanımını geliştirin. SixFifty, eyalete özel araştırmaları, belge taslağını ve devam eden yasal güncellemeleri otomatik hale getirerek İK uyumluluğundaki zorlukları ve tahminleri ortadan kaldırır. SixFifty, İK ekiplerinin eyalete özgü karmaşık uyumluluk çalışmalarını kendi başlarına güvenle üstlenmelerine yardımcı olur. SixFifty ile, özelleştirilmiş istihdam belgelerini (politikalar, anlaşmalar ve eyalet zeyilnameleri gibi) yalnızca birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz; üstelik bir avukatın bunları sizin için hazırlaması için kol ve bacak ödemenize gerek kalmaz.
Zelt
zelt.app
Zelt, maaş bordrosundan sosyal haklara, cihazlara ve uygulamalara kadar şirketinizin tüm çalışan yönetimini tek bir yerden yönetmenin ilk yoludur.
Buk
buk.app
İnsanlar kuruluşunuzun en değerli varlığıdır. Tüm süreçlerinizi en son teknolojiyle organize edin ve basitleştirin.
Youmanage
youmanage.co.uk
Modası geçmiş ve zaman alıcı İK süreçlerine, dolambaçlı çok sekmeli çalışan bilgileri elektronik tablolarına ve bitmek bilmeyen manuel yıllık hak hesaplamalarına elveda deyin. İşletmenizin büyümesine yardımcı olacak tüm temel özellikleri kapsayan hepsi bir arada İK sistemi olan Youmanage ile tanışın. Size çalışan verilerini depolamak için ultra güvenli bir bulut konumu, çalışanların kişisel bilgilerini neredeyse her zaman güncellemeleri için bir araç, işi yönlendirmek için bilgilendirici raporlama ve analizler ve tatiller, hastalık ve tatiller dahil olmak üzere temel devamsızlık bilgilerini izleme yeteneği sağlar. ZAHMET. Youmanage, bir insan yöneticisinin veya İK profesyonelinin başarı için ihtiyaç duyduğu tüm araçları, bilgileri ve rehberliği sağlarken, akıllı iş akışı otomasyonu aracılığıyla uyumluluk riskini kontrol eder, yönetim maliyetlerini azaltır ve iş gücü verimliliğini artırır. İK ekibinize daha fazla odaklanın. Birden fazla kanalda depolanan bilgileri bulmaya ve analiz etmeye çalışırken boşa harcanan zamanı ortadan kaldırarak, iş zorluklarını çözmeyi ve her bir çalışanın etkinliğini en üst düzeye çıkarmayı gerçekten hedeflemelerine olanak tanır.
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den fazla kişiyi yönetmek için İngiltere merkezli 15.000'den fazla küçük işletme ve hayır kurumunun güvendiği bir şirkettir. Breathe, 600'den fazla ortaktan oluşan bir ağ tarafından onaylanmakta ve tavsiye edilmektedir. Breathe'i kullanan kuruluşlar arasında AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA ve daha fazlası yer alıyor. Özellikler şunları içerir: Ürün özellikleri şunları içerir: - Tatil ve İzin Yönetimi - Hastalık ve Devamsızlık İzleme - Performans Yönetimi - Gider Yönetimi - Çalışan Planlama - Zaman Takibi - Çalışan Veritabanı ve Analitik - Sınırsız Belge Depolama - Rota, Zaman ve Devam 14 günlük deneme sürümünüzü başlatın bugün ve Breathe'in sezgisel ürünlerinin size ve işinize nasıl yardımcı olabileceğini görün.
factoHR
factohr.com
İşe alımdan emekliliğe kadar her İK işlevini otomatikleştiren gelişmiş, mobil merkezli bir HCM platformu olan factoHR ile İK yönetiminizi yükseltin. Akıllı platformumuz, iş hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wipro, Denso Group, BSE ve Cycle Agarbatti gibi endüstri devleri dahil olmak üzere 3500'den fazla işletmeye ve 2,6 milyonluk iş gücüne katılın. Tıpkı onlar gibi %87'ye varan verimlilik artışlarını deneyimleyin. Temel Faydalar: Birleşik Platform: Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş araçlarımızla üretkenliği artırın. Çalışan Bağlılığı: Ekipleri etkileşimde tutmak için gerçek zamanlı ruh hali analizinden yararlanın. Stratejik Büyüme: Organizasyonel başarıyı artırmak için OKR'leri ve KPI'ları uygulayın. Kaynak Optimizasyonu: Ayrıntılı vardiya ve kadro planlaması, çıktıyı en üst düzeye çıkarır. Sağlam Güvenlik: Azure'un yüksek dereceli veri güvenliğinden ve AI/ML özelliklerinden yararlanın. Veri Bütünlüğü: Kuruluşunuz genelinde tek ve tutarlı bir veri kaynağı sağlayın. Eşsiz Özellikler: Mobil Öncelikli Yaklaşım: Her zaman, her yerde erişilebilir İnteraktif Chatbot: Anında, akıllı yardım Dinamik Kontrol Panelleri: Gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir bilgiler Temassız Katılım: Gelişmiş yüz tanıma ve vardiya yönetimi Geo-Fencing: Doğru uzaktan çalışma izleme Mobil Odaklı Performans Yönetimi : Hareket halindeyken çalışan değerlendirmeleri factoHR hakkında: ISO 27001 sertifikalı bir lider olan factoHR, 2005'ten beri emeklilik sosyal hakları ve iş gücü yönetimi çözümlerinde uzmanlaşmıştır.
Eddy
eddy.com
Eddy, elektronik tabloları aşmış küçük işletmeler için hepsi bir arada ideal İK ve bordro platformudur. İhtiyaç duyduğunuz temel özellikleri, daha büyük sistemlerin karmaşıklığı ve ek yükü olmadan sunarak, birden fazla aracı işiniz için anlamlı bir araçta birleştirerek hayatınızı basitleştirme fırsatı verir. Eddy ile zamandan ve paradan tasarruf edin. Çalışanları işe alın, işe alın, yönetin ve ödeme yapın; hepsi tek ve basit bir sistemde.
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünümünü tek bir yerden görebileceksiniz. Deel ile şirketler, Deel'in şirket içi arka ofisinden ve yerel olarak sahip olunan kuruluşlardan yararlanarak küresel maaş bordrosunu mümkün kılar. Çalışanlar, yöneticiler ve liderler, Deel'in modern self-servis arayüzü aracılığıyla para çekme ayrıntılarını güncelleyebilir, ekip yapısını görselleştirebilir, toplam maaş bordrosu harcamalarını denetleyebilir ve düzinelerce başka görevi tamamlayabilir. Bugün Deel, KOBİ'lerden halka açık şirketlere kadar 20.000'den fazla müşteriye hizmet vererek 120.000'den fazla çalışanın her yerden ödeme almasına yardımcı oluyor. Yerelleştirilmiş yasal sözleşmeler oluşturun, izinleri takip edin, ikramiye verin, eşitliği yönetin ve daha fazlasını yapın. Deel platformuna yönelik kişisel bir rehber için bir demo rezervasyonu yapın ve küresel iş gücünüzün kilidini bugün açın.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, en iyi çalışan deneyimi için hepsi bir arada bir İK platformudur. Çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini kolaylaştırmak için merkezi bir çözümdür. Misyonumuz işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır: - İK süreçlerini basitleştirmek; - yüksek performanslı bir kültür oluşturmak; - işe alım, işe alım, çalışan katılımı, zaman takibi, izin yönetimi ve performans incelemelerini kolaylaştırın. PeopleForce, süreçlere değil insanlara odaklanırken işletmelerin ilerlemesine yardımcı olur. Güçlendirici ve keyifli bir çalışma yeri yaratın.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdı. ClearCompany, çalışanları işe almak, geliştirmek, tanımak ve elde tutmak için veri odaklı en iyi uygulamaları, uzman bilgili içeriği ve özel yazılım araçlarını entegre ederek iş başarısı elde etmek için insanları ve süreçleri birleştirir. Yetenek maksimizasyonu, İK'nın doğru planlama yapmak, insan girişimlerini kusursuz bir şekilde yürütmek ve bilinçli bir şekilde kültür oluşturmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olması durumunda elde edilir; yetenek maksimizasyonunun bu temel direkleri, Yetenek Yönetimi platformumuzun temelini oluşturur.
Multiplier
usemultiplier.com
Başka bir ülkede yeteneklerin işe alınmasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Çarpan sizin çözümünüzdür; teknolojimiz sorunsuz bir şekilde işe başlamanıza, çalışanlarınıza ödeme yapmanıza, düzenleyici yasalara uymanıza, sınırlar ötesinde faydalar sağlamanıza ve küresel ekiplerinizle bağlantıda kalmanıza olanak tanır.
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme erişmenize veya bilgileri yeniden anahtarlamanıza gerek kalmaz. Zorlu işleri otomatikleştirin, uyumluluk riskini azaltın, verimliliği artırın, çalışanların kendi finansal durumlarını kontrol etmelerini sağlayın ve sağlam analizler ve öngörülerle işletmeniz hakkında daha derin bir anlayış elde edin.
ChartHop
charthop.com
ChartHop, çalışanların ve kuruluşların gelişmesi için kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma misyonundadır. Dinamik bir İnsan Operasyonları Platformu olan ChartHop, içgörüler, uyum ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insan verilerini birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bir yaklaşım getiren ChartHop'un İnsan Operasyonları Platformu, insan verileri için birleşik bir kaynak ve günlük programlar, süreçler ve girişimler için ana eylem noktasıdır. ChartHop, People ve Finance yöneticilerinden yöneticilere ve çalışanlara kadar organizasyondaki herkes için tasarlanmıştır. ChartHop, İK teknoloji yığınındaki güçlü entegrasyonlar sayesinde düzinelerce platformla iyi bir şekilde oynuyor ve 1Password, YipitData, BetterCloud ve Starburst gibi şirketlere hizmet veriyor. 2019 yılında Ian White tarafından kurulan ChartHop, Andreessen Horowitz ve Cox Enterprises tarafından desteklenmektedir. Daha fazlasını öğrenmek için ChartHop.com'u ziyaret edin ve ChartHop'u Twitter ve LinkedIn'de takip edin.
Hailey HR
haileyhr.com
Tüm İK süreçleri için tek yer. Kullanıcı deneyimi ve netliği sayesinde iş arkadaşlarınız bayılacak. Platformumuzu tanıyın ve bugün bir demo rezervasyonu yapın!
CezanneHR
cezannehr.com
Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya çapında binlerce İK profesyonelinin güvendiği Cezanne HR, 100 - 3000 çalışanı olan orta ölçekli kuruluşlar için modern, hepsi bir arada İK sistemidir. Zaman kazandıran akıllı özelliklerle dolu Cezanne HR, nerede olurlarsa olsunlar çalışanları daha iyi yönetmek, etkileşime geçirmek, bağlantı kurmak ve desteklemek için gereken her şeye sahiptir. Cezanne HR, işe alım ve işe alımdan temel İK ve devamsızlık ve zaman çizelgesi yönetimine, performans, çalışanların tanınması ve kariyer ve yedekleme planlamasına kadar tüm çalışan yaşam döngüsünü kapsar. Üçüncü taraf bordro sistemlerinin entegrasyonunun yanı sıra Cezanne HR, Birleşik Krallık'taki organizasyona akıllı yönetilen bir bordro hizmeti sunuyor.
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeribulut tabanlı bir İK, işe alım ve performans yönetim sistemidir. HRLocker, şirketlerin insan yönetimi ve işe alım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak İK gereksinimlerini tek bir yerde düzene sokar.
Empeon
empeon.com
Empeon, şirketlerin tüm İK ve Bordro ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca yönetmelerine olanak tanıyan esnek bir platformdur. Çoğu zaman şirketler bu özelliğe sahip olduklarını söylerler, ancak yalnızca bağlantı kurma yetenekleri vardır, bu da darboğazlara ve operasyonların yavaşlamasına neden olur. İşletmeniz için neden gerçekten en iyisi olduğunu görmek için platformumuzu test edin.
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç veriyor.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek, çalışanlarınızın tüm yolculuğunu yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren modern bir İK sistemidir. 14 gün boyunca ücretsiz deneyin!
Worknice
worknice.com
Harika İK yazılımı - %100 Avustralya'da tasarlandı, üretildi ve desteklendi. Harika şeyler başarmak amacıyla İK sistemlerinizi kolaylaştırmak ve verilerinizi yapılandırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformundan yararlanın. Worknice, temel İK alanında pazar lideri bir kullanıcı deneyimine sahiptir; kolaylaştırılmış işe alım, akıllı belgeler ve uyumluluk, çalışan değişiklik yönetimi, bordro entegrasyonu, izinler, incelemeler ve anketler. Şimdiki ve yeni ortaya çıkan zorlukları çözmesi gereken başarılı İK ekipleri için tasarlandı.
PrimePay
primepay.com
PrimePay, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve İK karmaşıklığını ortadan kaldırır. 37 yıllık deneyimimizi ve hizmete yönelik aralıksız bağlılığımızı akıllı, çok yönlü bir HCM platformunda bir araya getirdik. Seçeneklerle tanımlanan ve olağanüstü sonuçlar sunmak üzere tasarlanmış bir platform
greytHR
greythr.com
greytHR Platformu, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik bir bulut İK çözümleri paketidir. Daha iyi insan yönetimi, daha basit İK süreçleri ve İK hizmetlerinin profesyonel sunumu için üretkenlik araçları sunar. Yönetici ve çalışanların self servisine yönelik Çalışan Portalı, daha iyi çalışan katılımına ve her açıdan zaman tasarrufuna yol açar. GreytHR yazılımı Hindistan'da ve BAE, Suudi Arabistan, Katar, Umman, Kuveyt ve Bahreyn dahil 20'den fazla ülkede 20.000'den fazla kuruluş ve 2 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor. Göze Çarpan Özellikler: ● Temel İK ● İşe alıştırma yazılımı ● Çalışan yaşam döngüsü yönetimi ● İzin ve Devam yönetimi ● Bordro yönetimi (Hindistan ve Orta Doğu için) ● %100 İK Uyumluluğu (Hindistan ve Orta Doğu için) ● Belge yönetimi ● İK Raporları ve Analitikleri ● Çalışan Portal ve mobil uygulama ● Entegrasyonlar ve REST API. greytHR harika bir yazılımdan çok daha fazlasıdır. Tutkulu hizmetimizle, canlı bir İK topluluğumuzla ve yararlı öğrenme kaynaklarımızla gurur duyuyoruz.
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ekibinizi güçlendirmenize yardımcı olacak tek bir güvenilir sistem, rekabetçi ücretlendirme araçları ve uzman rehberliği ile ABD genelinde 300.000'den fazla işletmeye hizmet vermekten gurur duymaktadır. Çünkü çalışanlarınız geliştikçe işiniz de gelişir. Daha fazla bilgiyi https://gusto.com adresinde bulabilirsiniz.