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Temel İK Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nijerya
İnsan sermayesi yönetimi (HCM) yazılımı olarak da bilinen temel insan kaynakları (İK) yazılımı, çalışan bilgilerini birleşik bir sistem içinde merkezileştirir. Bu temel İK sistemleri, maaş bordrosu ve yan haklar gibi temel verileri erişilebilir, merkezi bir veritabanında yönetmek için tasarlanmıştır. Geleneksel olarak insan kaynakları bilgi sistemleri (HRIS) veya insan kaynakları yönetim sistemleri (HRMS) olarak anılırken, HCM terimi son zamanlarda daha yaygın hale geldi. İşletmeler, ayrıntılı çalışan profillerini korumak, önemli belgeleri depolamak ve organizasyonel eğilimleri kapsamlı bir perspektiften analiz etmek için temel İK yazılımını kullanır. Tipik olarak İK departmanları tarafından kullanılan bu sistemler, İK yöneticilerinin çalışan kayıtlarını izlemesine ve önemli ölçümler hakkında raporlar oluşturmasına olanak tanır. Birçok temel İK çözümü, çalışanların avantajlarını veya iletişim bilgilerini bağımsız olarak güncellemelerine olanak tanıyan ve böylece İK süreçlerini kolaylaştıran self servis özellikleri içerir. Çoğunlukla temel İK yazılımı, daha geniş bir İK yönetim paketine entegre edilir veya çeşitli İK operasyonlarındaki işlevselliğini geliştirmek için üçüncü taraf İK uygulamalarıyla uyumluluk sunar.
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Zoho People
zoho.com
Daha mutlu bir işgücü oluşturmak için hazırlanmış. Çalışanlarınızla ilgilenirken İK süreçlerinizle ilgileniyoruz. İşe alım, işe alım ve katılım yönetiminden zaman izleme ve değerlendirmelerine kadar, hepsini ele aldık.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi ...
Deel
letsdeel.com
Deel, küresel ekiplere yönelik hepsi bir arada İK platformudur. Bu, her yerde, her ekip için uçtan uca İK yönetimi anlamına gelir. Tam zamanlı çalışanları veya bağımsız yüklenicileri birkaç dakika içinde uyumlu bir şekilde işe alın, işe alın ve ödeme yapın. İlk defa, tüm iş gücünüzün merkezi görünüm...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Gusto
gusto.com
İster yeni başlıyor olun, ister hızla büyüyen işletmenizi ölçeklendiriyor olun, Gusto, ekibinizi büyütmek ve beslemek için ihtiyaç duyduğunuz ortaktır. Gusto ile bordro, sosyal haklar, işe alım, yönetim kaynakları ve daha fazlası gibi modern İK özelliklerine tek bir yerden sahip olursunuz. Gusto, ek...
Remote
remote.com
Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç ...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
OnPay
onpay.com
OnPay, işlerini yürütmeye daha fazla zaman harcamak (ve arka ofis görevlerine daha az zaman harcamak) isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Ödüllü maaş bordrosu ve İK, işletme sahiplerine ayda 15 saatten fazla tasarruf sağlıyor ve onlara sonuca odaklanmaları için zaman kazandırıyor.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...
BrightHR
brighthr.com
KOBİ'lere yönelik en popüler İK yazılımı ve destek hizmetiyle tanışın. İK tavsiyeleri, personel sağlığı ve hatta uygulamadaki zaman ölçümü sayesinde BrightHR'ın size nasıl zaman, para ve emek tasarrufu sağladığını hemen keşfedin.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.000 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zim...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta, devamı ve çalışan maaşını yönetmek için gelişmiş çevrimiçi yönetim sistemlerine yönelik güvenilir İK yazılımıyla işletmeleri destekler. Şimdi dene! Mekari Talenta kapsamlı bir sisteme sahip çevrimiçi bir İK uygulamasıdır; İK operasyonları daha etkili ve verimli hale gelir. Gelin şim...
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR, şirketlerin insan kaynakları departmanlarının rutin süreçlerini basitleştirip otomatize ederek dijitalleştirmelerini sağlayan yazılımdır. Susam İK, yöneticiler, idareciler ve İK yöneticilerinin süreçlerinde zaman kazanmaları ve çabalarını çalışanlarının deneyimlerini iyileştirmeye odaklam...
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den...
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temeld...
greytHR
greythr.com
greytHR Platformu, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik bir bulut İK çözümleri paketidir. Daha iyi insan yönetimi, daha basit İK süreçleri ve İK hizmetlerinin profesyonel sunumu için üretkenlik araçları sunar. Yönetici ve çalışanların self servisine yönelik Çalışan Portalı, daha iyi ...
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik iş gücü için önde gelen İK, Bordro ve İşe Alma platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırıyor; üstelik hepsi tek bir yerde. ...
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi y...
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket iç...
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software, hem ücretsiz hem de esnek, güçlü bir yazılım platformu sunan, kapsamlı ve özelleştirilebilir insan kaynakları çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Açık kaynak ilkelerine olan bağlılığımız, her büyüklükteki ve bütçedeki kuruluşların, lisans ücreti yükü olmadan gelişmiş İK yazılım...
Agendrix
agendrix.com
Agendrix, her büyüklükteki işletmenin planlama süreçlerini iyileştirmesine, çalışan iletişimini kolaylaştırmasına ve zaman ve devam takibini basitleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir personel planlama ve iş gücü yönetimi yazılımıdır. Agendrix'in temel özelliklerinden bazıları şunlardır: ...
factoHR
factohr.com
İşe alımdan emekliliğe kadar her İK işlevini otomatikleştiren gelişmiş, mobil merkezli bir HCM platformu olan factoHR ile İK yönetiminizi yükseltin. Akıllı platformumuz, iş hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wip...
ChartHop
charthop.com
ChartHop, çalışanların ve kuruluşların gelişmesi için kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma misyonundadır. Dinamik bir İnsan Operasyonları Platformu olan ChartHop, içgörüler, uyum ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insan verilerini birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bi...
Justworks
justworks.com
Justworks, İK sertifikalı uzmanların ödüllü desteğiyle küresel bordro, sosyal haklar, uyumluluk desteği, zaman takibi, İK araçları ve daha fazlasını sunan çok ürünlü bir çözümdür. Önemli olana odaklanabilmeniz için işin inceliklerini biz hallederiz: işinizi ve ekibinizi geliştirmek.
Kenjo
kenjo.io
Kenjo, İK departmanlarına günlük olarak yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz ve özelleştirilebilir bir İnsan Kaynakları platformudur. Kenjo, kullanıcıların belgeleri yönetmesine, tatilleri ve devamsızlıkları yönetmesine, performans incelemeleri yapmasına ve yeni yetenekler seçmesine olanak tanır...
Paypro
payentry.com
Yetenek edinme çözümümüz, kuruluşunuzun kaliteli yetenekleri bulmasına, izlemesine ve değerlendirmesine yardımcı olur, böylece daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde bağlı, yüksek performanslı bir iş gücü oluşturabilirsiniz. Bu güçlü çözüm, kağıtsız bir insan sermayesi yönetimi (HCM) ortamını d...
Humi
humi.ca
Humi, Kanada'daki şirketler için tasarlanmış ve oluşturulmuş eksiksiz, bulut tabanlı bir İK yazılım çözümüdür. Humi'nin en iyisi bir arada insan yönetimi çözümü, insan operasyonlarınızın ihtiyaçlarını kolaylaştırmak ve size zaman kazandırmak için İK, maaş bordrosu, sosyal haklar, işe alım, izin, zam...
MyHR
myhr.works
Akıllı İK yazılımı. Uzman İK desteği. MyHR, herkes için insan yönetimini kolaylaştırmak amacıyla akıllı İK yazılımını ve İK danışmanlık desteğini entegre eder.
Employee Navigator
employeenavigator.com
Hepsi Bir Arada Avantajlar, İK ve Uyumluluk. Binlerce komisyoncu, basit sezgisel platformumuzda avantajlarını, işe alımları, ACA'yı ve daha fazlasını yönetmek için Employee Navigator'ın yazılımını müşterileriyle birlikte kullanıyor.
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elinde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkar...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, zengin özelliklere sahip otomatik zaman takibi ve üretkenlik ölçüm yazılımıyla şirketlerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Verimliliğinizi %20 ila %30 oranında artırmanıza ve çalışanların moralini daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olabilir. Time ...
Netchex
netchex.com
Netchex'in İK ve Bordro Yönetimi Çözümü ile süreçlerinizi her zamankinden daha kolay hale getirebilir, işlerin her zaman doğru yapılmasını sağlayabilirsiniz.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, en iyi çalışan deneyimi için hepsi bir arada bir İK platformudur. Çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini kolaylaştırmak için merkezi bir çözümdür. Misyonumuz işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır: - İK süreçlerini basitleştirmek; - yüksek performanslı bir kül...
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyun...
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehre...
Harri
harri.com
Harri, Frontline Çalışan Deneyimi teknolojilerinde dünya lideridir. Harri Platformu, işlerinin merkezinde hizmet olan şirketler için oluşturulmuştur ve yetenek çekme, iş gücü yönetimi, çalışan katılımı ve uyumluluk için çözümler içerir. Harri, kuruluşların işlerini yürütmek ve geliştirmek için en iy...
Sequoia One
one.sequoia.com
Sequoia One'ın amacı, sizi büyük resimden uzaklaştıran idari yüklerin üstesinden gelerek yüksek teknoloji işletmenizin gelişmesine yardımcı olmaktır. Yenilikçi, büyüme odaklı şirketler için tasarlanmış rekabetçi avantajlar ve dış kaynaklı İK sunuyoruz. Yetenekleri çekmenin ve elde tutmanın, operasyo...
Eddy
eddy.com
Eddy, elektronik tabloları aşmış küçük işletmeler için hepsi bir arada ideal İK ve bordro platformudur. İhtiyaç duyduğunuz temel özellikleri, daha büyük sistemlerin karmaşıklığı ve ek yükü olmadan sunarak, birden fazla aracı işiniz için anlamlı bir araçta birleştirerek hayatınızı basitleştirme fırsa...
Worksy
worksy.io
Worksy, orta ve büyük ölçekli kuruluşlara yönelik kapsamlı bir İK yazılımıdır. Mevcut çözümlerimiz bordro, çalışanların zamanı ve devamı, izin, talep, performans, işe alım, İK analitiği ve daha fazlası gibi temel yönetim araçlarını içerir.
Bambee
bambee.com
Bambee, bordroyu kolaylıkla işlemek, çalışan programları oluşturmak, şirket politikalarını yönetmek ve daha fazlasını yapmak için işletmelere özel bir İK Yöneticisine ve kullanımı kolay yazılıma isteğe bağlı erişim sağlar. Yolun her adımında uzman İK rehberliği ve desteği sunarak insanları yönetmeni...
Alexis HR
alexishr.com
AlexisHR, idari görevleri otomatikleştirerek insanların operasyonlarına zaman kazandırıyor ve aynı zamanda çalışanları hakkında değerli bilgiler veriyor. Platformu, işe alım, zaman yönetimi, dokümantasyon, incelemeler ve çok daha fazlasına ilişkin ihtiyaçlarınıza ve iş akışlarınıza uyacak şekilde öz...
Buk
buk.app
İnsanlar kuruluşunuzun en değerli varlığıdır. Tüm süreçlerinizi en son teknolojiyle organize edin ve basitleştirin.
Multiplier
usemultiplier.com
Başka bir ülkede yeteneklerin işe alınmasını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Çarpan sizin çözümünüzdür; teknolojimiz sorunsuz bir şekilde işe başlamanıza, çalışanlarınıza ödeme yapmanıza, düzenleyici yasalara uymanıza, sınırlar ötesinde faydalar sağlamanıza ve küresel ekiplerinizle bağlantıda kalman...
BrioHR
briohr.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada İK yönetimi platformu. İK yönetimi platformumuz, şirketlerin tüm çalışan yolculuğu boyunca tüm İK işlevlerini tek bir yerden anında dijitalleştirmesine yardımcı olur: - yetenek kazanımı: ATS (başvuru takip sistemi) ile işe alımları dijitalleştirin ve işbirliği yapın, ...
kiwiHR
kiwihr.com
Hayatınızı kolaylaştıran İK yazılımı - KOBİ'ler, yeni kurulan şirketler: özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış sezgisel ve kapsamlı İK yönetimi yazılımıyla zamandan %30'a kadar tasarruf edin.
Sleekr
sleekr.co
Sleekr HR, işletmelerin modern İK bilgi sistemlerine başlamalarına yardımcı olan çevrimiçi bir İK çözümüdür. Birçok süreci basitleştiriyor ve otomatikleştiriyoruz Verimli çalışma yapmanızı sağlayacak İK.
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeribulut tabanlı bir İK, işe alım ve performans yönetim sistemidir. HRLocker, şirketlerin insan yönetimi ve işe alım süreçlerini otomatikleştirmesine olanak tanıyarak İK gereksinimlerini tek bir yerde düzene sokar.