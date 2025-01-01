Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Çerezler, bir şirketin web sitesini ziyaret ettiklerinde IP adresleri ve tarama etkinlikleri gibi kullanıcı bilgilerini izlemek için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Çerez izleme yazılımı, çerezler, işaretçiler, etiketler, izleme pikselleri, yerel nesneler, eklentiler ve videolar gibi entegre içerik gibi çeşitli izleme teknolojilerini tespit etmek ve kataloglamak için web sitelerini inceler. Bu, şirketlerin bu izleyicileri kullanıcılara açıklamasına, kullanıcı takibi için izin almasına ve çerezleri etkinleştirmeden önce kullanıcının onayını zorunlu kılan GDPR ve eGizlilik gibi gizlilik düzenlemelerine uymasına olanak tanır. Çerez izleme yazılımı genellikle mevcut web sitelerine kolayca dağıtılan hafif komut dosyalarından oluşur. Çerezlerin ve izleyicilerin taranması tamamlandıktan sonra yazılım, bulguları içeren bir çerez bildirimi oluşturur. Bu bildirim daha sonra gizlilik ekipleri tarafından izin formlarına ve gizlilik politikalarına entegre edilebilir. Çerez izleme yazılımı genellikle kullanıcı izleme tercihlerinin işlenmesini otomatikleştirmek için izin yönetimi yazılımıyla birlikte çalışır. Pazarlamacılara öncelikle reklam amaçlı izleyicileri yönetmede yardımcı olmaya odaklanan etiket yönetimi yazılımından farklıdır. Çerez izleme yazılımı, bir şirketin gizlilik ekibine, gizlilik düzenlemelerine uyum için web sitesi izleme teknolojilerini belirlemede yardımcı olmak ve kullanıcı verilerinin korunmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Yeni Uygulama Gönder
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst, GDPR ve CCPA gibi düzenlemelere uygun çerez izni yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcı onayı, çerez taramaları ve politika oluşturma gibi özellikler sunar.
Silktide
silktide.com
Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.
Cookie Script
cookie-script.com
Çerez Script, web sitelerindeki çerezleri yöneterek GDPR ve CCPA gibi veri gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamaya yardımcı olan bir onay yönetim platformudur.
DATEV
datev.de
DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm, web sitesi ziyaretçilerini müşteriyle dönüştüren bir yazılımdır. Satış, destek ve pazarlama süreçlerini basitleştirir.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed, şirketlere gizlilik politikaları, şartlar ve koşullar gibi yasal belgeler oluşturmada ve yönetmede yardımcı olan bir uyumluluk yazılımıdır.
Osano
osano.com
Osano, kuruluşlara veri gizliliği yönetiminde yardımcı olan bir platformdur. Onay yönetimi, kullanıcı hakları ve düzenleyici uyum süreçlerini basitleştirir.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc, veri gizliliği yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kullanıcı tercihlerini yönetir ve düzenleyici uyumluluğu sağlar.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes, web sitenizde çerez onayı toplamak ve yönetmek için bir çözüm sunan bir platformdur.
consentmanager
consentmanager.net
ConsentManager, kullanıcı rızasını yönetmek ve veri koruma düzenlemelerine uymak için tasarlanmış bir araçtır. Çerez algılama ve çok dilli destek sunar.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy, GDPR, CCPA ve LGPD uyumluluğu sağlaması için web siteleri için cookie onayı ve banner yönetimi sunan bir uygulamadır.
Securiti
securiti.ai
Securiti, veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için merkezi bir platform sunar. Veri keşfi, sınıflandırma ve izleme gibi işlevler içerir.
Monsido
monsido.com
Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics, işletmelere kullanıcı onaylarını yönetme, toplama ve belgeleme imkanı sunan bir onay yönetim platformudur.
Zendata
zendata.dev
Zendata, işletmelere veri koruma ve uyumluluk sağlamak için gerçek zamanlı gizlilik taraması ve izleme hizmeti sunan bir bulut veri güvenliği platformudur.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğu için tasarlanmış, otomatik gizlilik ve çerez politikaları sunan, kişisel verileri yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Seers
seersco.com
Seers, 100'den fazla ülkede veri gizliliği ve onay yönetimi çözümleri sunan bir uygulamadır. GDPR ve CCPA dahil uluslararası düzenlemelere uyum sağlar.
ObservePoint
observepoint.com
ObservePoint, web sitenizin performansını izleyip geliştirmek için veri toplama süreçlerini denetleyerek, uyumluluğu ve veri bütünlüğünü sağlamaya yönelik otomatik bir platformdur.
© 2025 WebCatalog, Inc.