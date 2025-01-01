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Çerez Takip Yazılımı
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Çerez Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Çerezler, bir şirketin web sitesini ziyaret ettiklerinde IP adresleri ve tarama etkinlikleri gibi kullanıcı bilgilerini izlemek için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Çerez izleme yazılımı, çerezler, işaretçiler, etiketler, izleme pikselleri, yerel nesneler, eklentiler ve videolar gibi entegre içerik gibi çeşitli izleme teknolojilerini tespit etmek ve kataloglamak için web sitelerini inceler. Bu, şirketlerin bu izleyicileri kullanıcılara açıklamasına, kullanıcı takibi için izin almasına ve çerezleri etkinleştirmeden önce kullanıcının onayını zorunlu kılan GDPR ve eGizlilik gibi gizlilik düzenlemelerine uymasına olanak tanır. Çerez izleme yazılımı genellikle mevcut web sitelerine kolayca dağıtılan hafif komut dosyalarından oluşur. Çerezlerin ve izleyicilerin taranması tamamlandıktan sonra yazılım, bulguları içeren bir çerez bildirimi oluşturur. Bu bildirim daha sonra gizlilik ekipleri tarafından izin formlarına ve gizlilik politikalarına entegre edilebilir. Çerez izleme yazılımı genellikle kullanıcı izleme tercihlerinin işlenmesini otomatikleştirmek için izin yönetimi yazılımıyla birlikte çalışır. Pazarlamacılara öncelikle reklam amaçlı izleyicileri yönetmede yardımcı olmaya odaklanan etiket yönetimi yazılımından farklıdır. Çerez izleme yazılımı, bir şirketin gizlilik ekibine, gizlilik düzenlemelerine uyum için web sitesi izleme teknolojilerini belirlemede yardımcı olmak ve kullanıcı verilerinin korunmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.

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CookieFirst

CookieFirst

cookiefirst.com

CookieFirst, GDPR ve CCPA gibi düzenlemelere uygun çerez izni yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcı onayı, çerez taramaları ve politika oluşturma gibi özellikler sunar.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.

Cookie Script

Cookie Script

cookie-script.com

Çerez Script, web sitelerindeki çerezleri yöneterek GDPR ve CCPA gibi veri gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamaya yardımcı olan bir onay yönetim platformudur.

DATEV

DATEV

datev.de

DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.

Serviceform

Serviceform

serviceform.com

ServiceForm, web sitesi ziyaretçilerini müşteriyle dönüştüren bir yazılımdır. Satış, destek ve pazarlama süreçlerini basitleştirir.

TermsFeed

TermsFeed

termsfeed.com

TermsFeed, şirketlere gizlilik politikaları, şartlar ve koşullar gibi yasal belgeler oluşturmada ve yönetmede yardımcı olan bir uyumluluk yazılımıdır.

Osano

Osano

osano.com

Osano, kuruluşlara veri gizliliği yönetiminde yardımcı olan bir platformdur. Onay yönetimi, kullanıcı hakları ve düzenleyici uyum süreçlerini basitleştirir.

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

TrustArc, veri gizliliği yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kullanıcı tercihlerini yönetir ve düzenleyici uyumluluğu sağlar.

CookieYes

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes, web sitenizde çerez onayı toplamak ve yönetmek için bir çözüm sunan bir platformdur.

consentmanager

consentmanager

consentmanager.net

ConsentManager, kullanıcı rızasını yönetmek ve veri koruma düzenlemelerine uymak için tasarlanmış bir araçtır. Çerez algılama ve çok dilli destek sunar.

Secure Privacy

Secure Privacy

secureprivacy.ai

Secure Privacy, GDPR, CCPA ve LGPD uyumluluğu sağlaması için web siteleri için cookie onayı ve banner yönetimi sunan bir uygulamadır.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti, veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için merkezi bir platform sunar. Veri keşfi, sınıflandırma ve izleme gibi işlevler içerir.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.

Usercentrics

Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics, işletmelere kullanıcı onaylarını yönetme, toplama ve belgeleme imkanı sunan bir onay yönetim platformudur.

Zendata

Zendata

zendata.dev

Zendata, işletmelere veri koruma ve uyumluluk sağlamak için gerçek zamanlı gizlilik taraması ve izleme hizmeti sunan bir bulut veri güvenliği platformudur.

TRUENDO

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğu için tasarlanmış, otomatik gizlilik ve çerez politikaları sunan, kişisel verileri yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Seers

Seers

seersco.com

Seers, 100'den fazla ülkede veri gizliliği ve onay yönetimi çözümleri sunan bir uygulamadır. GDPR ve CCPA dahil uluslararası düzenlemelere uyum sağlar.

ObservePoint

ObservePoint

observepoint.com

ObservePoint, web sitenizin performansını izleyip geliştirmek için veri toplama süreçlerini denetleyerek, uyumluluğu ve veri bütünlüğünü sağlamaya yönelik otomatik bir platformdur.

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