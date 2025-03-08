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Çerezler, bir şirketin web sitesini ziyaret ettiklerinde IP adresleri ve tarama etkinlikleri gibi kullanıcı bilgilerini izlemek için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Çerez izleme yazılımı, çerezler, işaretçiler, etiketler, izleme pikselleri, yerel nesneler, eklentiler ve videolar gibi entegre içerik gibi çeşitli izleme teknolojilerini tespit etmek ve kataloglamak için web sitelerini inceler. Bu, şirketlerin bu izleyicileri kullanıcılara açıklamasına, kullanıcı takibi için izin almasına ve çerezleri etkinleştirmeden önce kullanıcının onayını zorunlu kılan GDPR ve eGizlilik gibi gizlilik düzenlemelerine uymasına olanak tanır. Çerez izleme yazılımı genellikle mevcut web sitelerine kolayca dağıtılan hafif komut dosyalarından oluşur. Çerezlerin ve izleyicilerin taranması tamamlandıktan sonra yazılım, bulguları içeren bir çerez bildirimi oluşturur. Bu bildirim daha sonra gizlilik ekipleri tarafından izin formlarına ve gizlilik politikalarına entegre edilebilir. Çerez izleme yazılımı genellikle kullanıcı izleme tercihlerinin işlenmesini otomatikleştirmek için izin yönetimi yazılımıyla birlikte çalışır. Pazarlamacılara öncelikle reklam amaçlı izleyicileri yönetmede yardımcı olmaya odaklanan etiket yönetimi yazılımından farklıdır. Çerez izleme yazılımı, bir şirketin gizlilik ekibine, gizlilik düzenlemelerine uyum için web sitesi izleme teknolojilerini belirlemede yardımcı olmak ve kullanıcı verilerinin korunmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
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Serviceform
serviceform.com
ServiceForm - İşletmenizin satış, destek ve pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım web sitesi ziyaretçileri var, ancak bunları müşterilere dönüştürmüyor mu? Bunu değiştirelim! ServiceForm, web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını tanımlamak için olası satış araçları, analitik ve web sitesi dönüştürme ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi olası satış üretimi ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanan küresel olarak lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin satış, destek ve pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. ServiceForm Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi olası satış üretim araçlarını ve analiz araçlarını büyütmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin eğitimli kararlar vermelerine ve işlerini tahmin edilebilir bir şekilde büyütmelerine izin vermek istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satışlarını, pazarlamalarını ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sunuyoruz. • İhtiyacınız olan sadece 6 web sitesi dönüşüm aracı: Chatbot, Canlı Sohbet, Dinamik Form, Konuşma Açılış Sayfası, Nişan Chatbot, Popup ve Yüzen Bar. • Yönetim Araçları: Flex XRM, Ourly Toplantı Zamanlayıcısı, Web Sitesi Analytics ve Çerez Banner. • İletişim Araçları: Sosyal Gelen Kutusu, E -posta ve SMS Kampanya Oluşturucu.
Zendata
zendata.dev
Kuruluşlar için gerçek zamanlı gizlilik taraması, izleme ve iyileştirme yoluyla tam yığın bulut veri koruma platformu. Zendata, CISO'ların, DevOps'un ve Uyumluluk ekiplerinin varlıkları ve SDLC'leri genelinde gizlilik ve güvenlik kontrolleri ve protokollerini yerleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış tam yığın bulut veri güvenliği platformudur. GDPR, CCPA, HIPAA ve SOC2 ile veri riski yönetimine öncelik verilmeye devam edildiğinden, gizlilik uyumluluğu çözümlerinin, düzenleyici tehditleri güvence altına almak için makine öğrenimi ve doğal dil işleme aracılığıyla oluşturulan iş öngörüleriyle siteler, uygulamalar ve cihazlar genelindeki süreçleri gerçek zamanlı olarak analiz etmesi gerekir. ve para cezalarından kaçınılır. Zendata'nın tüketici, KOBİ ve orta ölçekli pazar platformları, işletmelerin aşağıdakilerden yararlandığı çok daha büyük bir ETL benzeri çıkarma, izleme ve iyileştirme oyununun başlangıcıdır: * Küresel Kapsam: Bölgelerin yasalarına dayalı sürekli güncellemelerle benzersiz yargı yetkisi desteği * 7/24 Destek * Fortune 500 düzeyinde Güvenlik ve Güven
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğunuza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Yerleşik, otomatik gizlilik politikası ve çerez politikasıyla birlikte gelen bir izin yönetimi platformudur. TRUENDO, herhangi bir web sitesine uygulanabilecek, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, esnek ve güvenilir bir yazılımdır. Web sitenizde toplanan her türlü kişisel verinin çerez, piksel, script gibi araçlarla kolaylıkla yönetilmesine olanak sağlar. Kontrol paneli ayrıca web sitesi yöneticilerinin dünya çapındaki veri koruma düzenlemelerine (GDPR, DSGVO, eGizlilik, CCPA vb.) göre birkaç dakika içinde uyumluluğu kanıtlamalarına olanak tanır. TRUENDO CMP, herhangi bir uyumluluk ihlalini tespit etmek için web sitenizi düzenli olarak tarar ve tüm veri toplama araçlarını bloke edene kadar engeller. Ziyaretçilerin onayı alınır. Ayrıca sunulan gizlilik politikasını en son mevzuata göre otomatik olarak ayarlayarak web sitenizin her zaman uyumlu olmasını sağlar. Temel özelliklerinden bazıları: - Sınırsız sayfa görüntüleme ve oturum - Entegre gizlilik politikası ve çerez politikası - Kolay entegrasyon ve tam otomatik - Özelleştirilebilir: renk şemasını web sitenizin tasarımına uyacak şekilde ayarlayın - İstatistikler ve bilgiler - web sitenizin trafiği hakkında daha fazla bilgi edinin ve iyileştirin uyumlu kalarak hedefleme - 31 dilde mevcuttur - Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) AAA düzeyinde uyumluluk - IAB TCF 2 sertifikalı
consentmanager
consentmanager.net
rıza yöneticisi, görsel düzenleyicisi, CSS ve HTML ve "PUR" yetenekleri aracılığıyla tam özelleştirme sunan nihai çerez izin yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. 12 boyut, 30'dan fazla metrik ve API entegrasyonu içeren canlı raporlama özelliği, gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmenizi sağlar. Onu diğerlerinden ayıran şey, %15'in üzerinde etkileyici bir ortalama artışla izin bannerları oluşturmanıza ve karşılaştırmanıza olanak tanıyan A/B testi ve makine öğrenimi yetenekleridir. İster tasarımlarınızda ince ayar yapıyor olun, ister en iyi sonuçları arıyor olun, constmanager yanınızdadır ve onu web gizliliği ve çerez uyumluluğu konusunda güvenilir ortağınız haline getirir. Rıza yöneticisi CMP'yi kullanan müşteriler, GDPR, FADP, LGPD, CPRA ve VCDPA gibi küresel gizlilik düzenlemelerine tam uyumluluk kapsamından yararlanabilir. Aynı zamanda IAB TCF 2.2'yi de destekler ve Google sertifikalı bir iş ortağı olarak Google İzin Modu v2 ile uyumludur.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Güvenli Gizlilik, endüstri lideri bir çerez izni ve banner yönetimi çözümüyle işletmelerin web sitelerini GDPR (Avrupa), CCPA (Kaliforniya) ve LGPD (Brezilya) ile uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Güçlü, sezgisel ve güvenli çözümümüzle web sitenizi GDPR, CCPA ve LGPD ile uyumlu hale getirin - 30 dakikadan kısa sürede! GDPR, LGPD, CCPA veya diğer uluslararası veri gizliliği yasaları hakkında sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
Seers
seersco.com
Seers, 100'den fazla ülkedeki şirketler için lider gizlilik ve izin yönetimidir. Seers hızla büyüyen bir şirket olup 2020 yılında müşterilerini 2019 yılına göre %1040 artırmıştır. Şirketlerin veri gizliliği uyumluluk sorunlarını çözmek için hizmet olarak yazılım (SAAS) platformunda 10 adet yapay zeka tabanlı dijital çözüm geliştirdi ve piyasaya sürdü. Bu çözümler, şirketlerin GDPR, CCPA, PECR ve LGPD dahil olmak üzere dünya çapındaki veri gizliliği düzenlemelerine uygun maliyetli ve verimli bir şekilde uymasını sağlar ve onları ağır para cezalarına karşı korur (18 milyon £'a kadar veya yıllık cironun %4'üne kadar - hangisi daha yüksekse) düzenleyici tarafından ve ayrıca itibar ve iş kaybı. Çözümler şunlardır: - Rıza Yönetim Platformu (Çerez Onayı) - Veri Sahibi Talep Yönetimi - Olay ve İhlal Yönetim Platformu - Veri Gizliliği Etki Değerlendirmeleri - Gizlilik Politikaları ve Şablon Paketleri - GDPR Personeli e-Eğitimi - GDPR, PECR, Siber Güvenlik Denetimleri ve Değerlendirmeleri - Gizlilik Uzmanı Platformu Seers'ın pazar lideri GDPR ve CCPA uyumlu çözümleri en yüksek puanlara sahiptir ve ayrıca Wordpress, Joomla, Magento, Shopify ve PrestaShop gibi önde gelen pazarlarda da mevcuttur.
DATEV
datev.de
Tek cümleyle DATEV: güvenilirlik, güncellik, veri koruma ve veri güvenliğine ilişkin tüm gereksinimleri yüksek standartlarda karşılayan DATEV yazılımını kullanan vergi danışmanları, avukatlar, denetçiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, belediyeler ve kurucular portre DATEV'in geçmişi sürekli bir genişleme öyküsüdür: 1966 yılında Almanya'nın Nürnberg kentinde kurulan DATEV, ulusal bir hizmet sağlayıcıdan Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir hizmet sağlayıcıya doğru sürekli olarak gelişmiştir. DATEV, küreselleşmenin artmasıyla birlikte, tüzüğüne uygun olarak üyelerine yurt içi ve yurt dışında destek olma görevini yerine getirmektedir. DATEV'in genel merkezi Almanya'nın Nürnberg kentinde, Brüksel, Belçika'da bir Bilgi Ofisi ve İtalya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'da ilgili şirketleri bulunmaktadır. DATEV ilkesi Her denetçinin ve vergi danışmanının kendi performans profili, farklı müşterileri, kişisel gereksinimleri ve bireysel çalışma uygulamaları vardır. Bu nedenle DATEV'in teklifi, her uzmanlığa, ofis büyüklüğüne ve yapısına açık, yazılım, hizmet ve bilgiden oluşan esnek modüler bir konsepttir. Girişimci ve vergi danışmanı DATEV, denetçiler ve vergi danışmanları ofisleri ve şirketlerinin işbirliğini desteklemektedir. Bireysel olarak ayarlanmış bir dağıtım ve çalışma süreçlerinin birbirine kenetlenmesi, sinerji potansiyellerini geliştirir; örneğin muhasebe sektöründe. DATEV, görev paylaşımı için ideal yazılımı sağlar. DATEV bilgi işlem merkezi veri döner tablası gibi çalışıyor.
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'nin Veri Komuta Merkezine güveniyor. Securiti, RSA tarafından "En Yenilikçi Startup", Forbes tarafından "En İyi 25 Makine Öğrenimi Startup'ı", CB Insights tarafından "En Yenilikçi Yapay Zeka Şirketleri", Gartner tarafından "Veri Güvenliğinde Harika Satıcı" dahil olmak üzere çok sayıda sektör ve analist ödülüne layık görülmüştür. ve Forrester'dan "Gizlilik Yönetimi Dalga Lideri".
ObservePoint
observepoint.com
Web siteleri karmaşıktır. Bunlar şirketinizin imajı ve büyümesi ile müşterilerinizin gizliliği ve güveni açısından çok önemlidir. Ancak web sitelerinde o kadar çok dinamik parça ve sayfa bulunur ki, bunların hepsine her zaman ayak uydurmak neredeyse imkansızdır. ObservePoint'in Web Yönetişim platformu, web sitenizin taranmasını otomatikleştirir; en yüksek trafik sayfalarından ve kullanıcı yollarından şirketinizin web varlığının karanlık köşelerine kadar. ObservePoint size nelerin kabul edilebilir standartların altında performans gösterdiğini görme, kaynağına kadar takip etme ve iyileştirmeye giden yolu hızlı bir şekilde görme yeteneği verir. Gizlilik uyumluluk standartlarını sağlayın, açılış sayfalarını doğrulayın, veri izlemeyi onaylayın, tüm pazarlama teknolojisi yığınınızı net bir şekilde görün, e-ticaret motorlarınızı doğrulayın ve çok daha fazlasını yapın. ObservePoint, web sitenizde olup bitenlerin gerçekliğini sunar ve sitenizi daha da iyi hale getirecek net bir harita sunar.
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web sitesi kalite güvencesi, marka ve içerik uyumluluğu, kullanıcı izni yönetimi, sosyal içerik ve web içeriği arşivleme ve daha fazlası için uyumlu bir araç paketi içerir. Daha fazla bilgi için monsido.com'u ziyaret edin.
OneTrust
onetrust.com
Güven İstihbarat Platformu, kuruluşların veri, ekipler ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. OneTrust’un misyonu, veri ve yapay zekanın sorumlu kullanımını sağlamaktır. Platformu, verilerin onay ve tercihlerle toplanmasını basitleştirir, gizlilik, güvenlik, BT/Tech, üçüncü taraf ve yapay zeka riski arasında entegre risk yönetimi olan verilerin yönetişimini otomatikleştirir ve verileri uygulayarak ve uygulayarak verilerin sorumlu kullanımını etkinleştirir Tüm veri mülkü ve yaşam döngüsü boyunca politikalar. OneTrust, hızlı ve güvenilir inovasyonu artırmak için veri ekipleri ve risk ekipleri arasındaki sorunsuz işbirliğini destekler. Bir pazar öncüsü ve lider olarak tanınan Onetrust, 300'den fazla patentle övünüyor ve endüstri devlerinden küçük işletmelere kadar küresel olarak 14.000'den fazla müşteriye hizmet veriyor. * Onay ve Tercihler: Tüketici şeffaflığı için rıza ve tercih yönetimini kolaylaştırın. * Gizlilik Otomasyonu: Gizlilik Programınızı Operasyonelleştirerek Veri Yaşam Döngüsü boyunca sorumlu kullanımı etkinleştirin. * Teknik Risk ve Uyum: Kaynaklarınızı ölçeklendirin ve risk ve uyum yaşam döngünüzü optimize edin. * Üçüncü Taraf Yönetimi: Üçüncü taraf yönetimini alımdan risk değerlendirmesine, hafifletmeye, devam eden izleme ve raporlamaya kadar otomatikleştirin.
CookieFirst
cookiefirst.com
Çerez izni yönetimi platformu CMP. CookieFirst, GDPR, eGizlilik, LGPD, CCPA gibi uluslararası gizlilik yasalarına uyum için otomatik çerez onayı, periyodik çerez taramaları, 40'tan fazla dilde otomatik çerez politikası oluşturucu, Google Etiket Yöneticisi ve Google İzin Modu ile entegrasyonlar ve diğer birçok izin yönetimi özelliği sunar , Kanun 25 ve PDPA.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script, tüm çerez düzenlemelerine uyum sağlayan, kullanımı kolay bir çözümdür. Web sitenizin çerezlerini tarayın ve ziyaretçilerin gizliliklerini kontrol etmelerine izin verin.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics, Rıza Yönetimi Platformları (CMP) alanında küresel bir pazar lideridir. İşletmelerin, GDPR, eGizlilik, Dijital Pazarlar Yasası, CCPA/CPRA ve daha fazlası gibi küresel gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamak için web siteleri ve uygulamalardaki kullanıcı izinlerini toplamasına, sinyal vermesine, yönetmesine ve belgelemesine olanak tanır. Tüm bunlar, yüksek onay oranlarına olanak tanır ve müşterilerde güven oluşturur. Usercentrics CMP, Google İzin Modu ve TCF 2.2 ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek AB/AEA ve Birleşik Krallık'ta reklam kampanyaları yürütmenize ve görüntülemenize olanak tanır. Google'ın yayıncılara ve reklamverenlere yönelik gereksinimlerine uymak, reklamlarınızın kesintisiz görüntülenmesini, dönüşüm takibini ve analiz optimizasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Her boyuttaki kuruluş için çözümler sunarak, veri gizliliği ile veri odaklı iş arasında sağlıklı bir denge yaratılması gerektiğine inanıyor. Cookiebot CMP, tak ve çalıştır izin çözümüdür, Uygulama CMP'si mobil uygulamalarda kullanıcı rızasını yönetir ve Usercentrics CMP, yakalamadan işlemeye kadar izin ve verileri birleştirmek için şirketlere kurumsal düzeyde özel gereksinimlerle hizmet verir. Usercentrics Tercih Yöneticisi, kullanıcıların tercihlerinin ve pazarlama izinlerinin sorunsuz bir şekilde yakalanmasına ve yönetilmesine olanak tanırken, kullanıcılara tam kontrol sağlar. Daimler, ING ve Telefónica gibi müşterilerin gizlilik uyumluluğuna ulaşmalarına yardımcı olan Usercentrics, 180'den fazla ülkede, 3.000'den fazla iş ortağıyla faaliyet gösteriyor ve her ay 6,7 milyardan fazla onay alıyor.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes, web sitenizdeki çerez onaylarının toplanmasına ve yönetilmesine yardımcı olan bir izin yönetimi çözümüdür. CookieYes çerez başlığını ekleyerek, kullanıcılardan etkili bir şekilde çerez kullanma izni isteyebilir ve onlara izni kabul etme veya reddetme veya hangi tür çerezlere izin vermek istediklerine karar verme kontrolünü verebilirsiniz. Temel özellikler: * Çerez banner'ının kişiselleştirilmesi Özel içerik, tasarım, düzen, düğmeler ve markalama içeren bir izin banner'ı oluşturun. Banner'ı kullanıcının konumuna göre coğrafi olarak hedefleyin ve kullanıcının tercih ettiği dile göre otomatik olarak çevrilmiş bir banner görüntüleyin. * Granüler kullanıcı kontrolü Çerez kategorisi önizlemesini kullanarak kullanıcıların farklı çerez kategorileri için ayrıntılı izin vermesini sağlayın. Kullanıcıların bilinçli bir karar verebilmeleri için çerez denetim tablosunu ekleyin. * Ayrıntılı izin günlükleri Uyumluluk kanıtını göstermek için tüm kullanıcı onaylarını kaydedin. IP adresini (anonimleştirilmiş), ülkeyi, izin durumunu ve onay saatini ve tarihini merkezi bir biçimde kaydedin. * Gelişmiş web sitesi taraması Web sitenizi çerezlere karşı tarayın, gizli izleyicileri etkinleştirin, bunları tanımlayıp kategoriler halinde düzenleyin ve ayrıntılı bir çerez denetim raporu oluşturun. * Otomatik komut dosyası engelleme Kullanıcı çerez başlığı aracılığıyla izin verene kadar web sitenizdeki üçüncü taraf çerez komut dosyalarını otomatik olarak algılayın ve engelleyin. Web sitenizde engellemek istediğiniz üçüncü taraf komut dosyalarını ekleyin. * Geliştirici dostu Web sitenizin tasarımına uyum sağlamak için gelişmiş CSS özelleştirmesi ve özel markalama ekleyin. Uygulama içi entegrasyonlarımızla tarayıcının Takip Etme (DNT) durumunu destekleyin.
TrustArc
trustarc.com
Veri gizliliği düzenlemeleri, dünya çapında uygulamaya konulan yeni yasalarla birlikte her gün değişmektedir. Bu değişikliklere ayak uydurmak ve uyumluluğu sürdürmek, cezalardan ve tüketici güveninin kaybından kaçınmak isteyen her kuruluş için gereklidir. Gizlilik liderleri, TrustArc Gizlilik Yönetimi Platformunu kullanarak gizlilik programlarını basitleştirebilir ve otomatikleştirebilir. Bu tek platform deneyimi, gizlilik çerçeveleri, içgörüler, zeka, bilgi ve operasyonların benzersiz birleşimi aracılığıyla sağlanır. Günümüzün sürekli değişen dijital dünyasında gezinmek için gerekli olan uçtan uca gizlilik yönetimi için tam otomatik bir platformla birlikte sürekli gizlilik zekasının derinliğini yalnızca TrustArc sunabilir.
TermsFeed
termsfeed.com
Gizlilik Politikası, Şartlar ve Koşullar, EULA, Sorumluluk Reddi ve daha fazlasının oluşturucusu. Web siteleri, mobil uygulamalar, SaaS, Facebook için. TermsFeed, işletmelerin Gizlilik Politikaları, Şartlar ve Koşullar gibi yasal politikaları oluşturması ve yönetmesi, Rıza Yönetimi Platformu (CMP) aracılığıyla çerezler için kullanıcı onayı alması ve daha fazlası için hepsi bir arada bir uyumluluk yazılımıdır.
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, erişilebilirlik, pazarlama, mobilite, hız ve yasal uyumluluk da dahil olmak üzere web'deki varlığınızın neredeyse her yönünü ele alıyoruz. Canlı platform gösterimini görmek için web sitemizi ziyaret edin.
Osano
osano.com
Osano, kuruluşların gizlilik programlarını oluşturmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir veri gizliliği platformudur. Platform, onay, veri sahibi hakları, değerlendirmeler, satıcı risk yönetimi ve daha fazlası için kullanımı kolay bir çözüm sunarak kuruluşların uyumlu kalmasına, müşterileri ve iş ortaklarına olan güveni artırmasına ve doğru olanı yapmasına yardımcı olur. Osano ile gizlilik uzmanları, kuruluşları uyumluluktan daha uzun süre uzak tutan, zaman alıcı uygulamalara sahip birden fazla araç veya karmaşık platformlar kullanmaktan kaçınarak gizlilik programlarının tamamını tek bir yerden yönetebilirler. Osano'nun platformu, karmaşık uyumluluk görevlerini otomatikleştirerek, manuel süreçlerin getirdiği hatalardan ve risklerden kaçınarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar. İzin yönetimi otomasyonu ve konu hakları otomasyonu gibi özellikler, gizlilik profesyonellerinin en kritik önceliklerine odaklanmalarına olanak tanır. Gizlilik düzenlemeleri karmaşıktır ve sürekli değişmektedir ve en son düzenleyici değişiklikler hakkında güncel bilgi sahibi olmak, özel profesyonellerden oluşan bir ekip gerektirir. Osano'nun küresel gizlilik uzmanları ekibi, yeni yasalardan veri koruma yetkilisi kararlarına kadar her şey için gizlilik ortamını sürekli olarak izliyor ve Osano'nun platformunu buna göre güncelliyor. Osano Düzenleyici Rehberlik, dünya çapındaki tüm gizlilik ve yasal değişikliklere ilişkin özetler ve eylem öğeleri sağlayarak 50'den fazla ülkede gizlilik düzenlemelerine uymanıza ve müşteriler ve iş ortakları arasında güven oluşturmanıza yardımcı olur. Karmaşık, kullanımı zor çözümler sunan çoğu gizlilik sağlayıcısının aksine Osano, sektörün tek "Ceza yok" ilkesiyle desteklenen basit ve sezgisel bir platform sağlar. Ceza Yok” taahhüdü. Bu taahhüt, müşterilere para cezası veya ceza korkusu olmadan uyumluluğu sürdürmek için platforma güvenebileceklerini garanti eder. Barclays, New Relic ve Vera Bradley gibi dünyanın en güvenilir markalarından bazıları veri gizliliği konusunda Osano'ya güveniyor.
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