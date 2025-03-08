Çerez Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Uruguay

Serviceform

serviceform.com

ServiceForm - İşletmenizin satış, destek ve pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım web sitesi ziyaretçileri var, ancak bunları müşterilere dönüştürmüyor mu? Bunu değiştirelim! ServiceForm, web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını tanımlamak için olası satış araçları, analitik ve web sitesi dönüştürme ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi olası satış üretimi ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanan küresel olarak lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin satış, destek ve pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. ServiceForm Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi olası satış üretim araçlarını ve analiz araçlarını büyütmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin eğitimli kararlar vermelerine ve işlerini tahmin edilebilir bir şekilde büyütmelerine izin vermek istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satışlarını, pazarlamalarını ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sunuyoruz. • İhtiyacınız olan sadece 6 web sitesi dönüşüm aracı: Chatbot, Canlı Sohbet, Dinamik Form, Konuşma Açılış Sayfası, Nişan Chatbot, Popup ve Yüzen Bar. • Yönetim Araçları: Flex XRM, Ourly Toplantı Zamanlayıcısı, Web Sitesi Analytics ve Çerez Banner. • İletişim Araçları: Sosyal Gelen Kutusu, E -posta ve SMS Kampanya Oluşturucu.