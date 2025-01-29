Çerez Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Seyşeller

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğunuza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Yerleşik, otomatik gizlilik politikası ve çerez politikasıyla birlikte gelen bir izin yönetimi platformudur. TRUENDO, herhangi bir web sitesine uygulanabilecek, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, esnek ve güvenilir bir yazılımdır. Web sitenizde toplanan her türlü kişisel verinin çerez, piksel, script gibi araçlarla kolaylıkla yönetilmesine olanak sağlar. Kontrol paneli ayrıca web sitesi yöneticilerinin dünya çapındaki veri koruma düzenlemelerine (GDPR, DSGVO, eGizlilik, CCPA vb.) göre birkaç dakika içinde uyumluluğu kanıtlamalarına olanak tanır. TRUENDO CMP, herhangi bir uyumluluk ihlalini tespit etmek için web sitenizi düzenli olarak tarar ve tüm veri toplama araçlarını bloke edene kadar engeller. Ziyaretçilerin onayı alınır. Ayrıca sunulan gizlilik politikasını en son mevzuata göre otomatik olarak ayarlayarak web sitenizin her zaman uyumlu olmasını sağlar. Temel özelliklerinden bazıları: - Sınırsız sayfa görüntüleme ve oturum - Entegre gizlilik politikası ve çerez politikası - Kolay entegrasyon ve tam otomatik - Özelleştirilebilir: renk şemasını web sitenizin tasarımına uyacak şekilde ayarlayın - İstatistikler ve bilgiler - web sitenizin trafiği hakkında daha fazla bilgi edinin ve iyileştirin uyumlu kalarak hedefleme - 31 dilde mevcuttur - Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) AAA düzeyinde uyumluluk - IAB TCF 2 sertifikalı