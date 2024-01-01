Çerez Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gine En Popüler Son Eklenenler

Çerezler, bir şirketin web sitesini ziyaret ettiklerinde IP adresleri ve tarama etkinlikleri gibi kullanıcı bilgilerini izlemek için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Çerez izleme yazılımı, çerezler, işaretçiler, etiketler, izleme pikselleri, yerel nesneler, eklentiler ve videolar gibi entegre içerik gibi çeşitli izleme teknolojilerini tespit etmek ve kataloglamak için web sitelerini inceler. Bu, şirketlerin bu izleyicileri kullanıcılara açıklamasına, kullanıcı takibi için izin almasına ve çerezleri etkinleştirmeden önce kullanıcının onayını zorunlu kılan GDPR ve eGizlilik gibi gizlilik düzenlemelerine uymasına olanak tanır. Çerez izleme yazılımı genellikle mevcut web sitelerine kolayca dağıtılan hafif komut dosyalarından oluşur. Çerezlerin ve izleyicilerin taranması tamamlandıktan sonra yazılım, bulguları içeren bir çerez bildirimi oluşturur. Bu bildirim daha sonra gizlilik ekipleri tarafından izin formlarına ve gizlilik politikalarına entegre edilebilir. Çerez izleme yazılımı genellikle kullanıcı izleme tercihlerinin işlenmesini otomatikleştirmek için izin yönetimi yazılımıyla birlikte çalışır. Pazarlamacılara öncelikle reklam amaçlı izleyicileri yönetmede yardımcı olmaya odaklanan etiket yönetimi yazılımından farklıdır. Çerez izleme yazılımı, bir şirketin gizlilik ekibine, gizlilik düzenlemelerine uyum için web sitesi izleme teknolojilerini belirlemede yardımcı olmak ve kullanıcı verilerinin korunmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.