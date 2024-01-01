Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Çerez Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cabo Verde
Çerezler, bir şirketin web sitesini ziyaret ettiklerinde IP adresleri ve tarama etkinlikleri gibi kullanıcı bilgilerini izlemek için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Çerez izleme yazılımı, çerezler, işaretçiler, etiketler, izleme pikselleri, yerel nesneler, eklentiler ve videolar gibi entegre içerik gibi çeşitli izleme teknolojilerini tespit etmek ve kataloglamak için web sitelerini inceler. Bu, şirketlerin bu izleyicileri kullanıcılara açıklamasına, kullanıcı takibi için izin almasına ve çerezleri etkinleştirmeden önce kullanıcının onayını zorunlu kılan GDPR ve eGizlilik gibi gizlilik düzenlemelerine uymasına olanak tanır. Çerez izleme yazılımı genellikle mevcut web sitelerine kolayca dağıtılan hafif komut dosyalarından oluşur. Çerezlerin ve izleyicilerin taranması tamamlandıktan sonra yazılım, bulguları içeren bir çerez bildirimi oluşturur. Bu bildirim daha sonra gizlilik ekipleri tarafından izin formlarına ve gizlilik politikalarına entegre edilebilir. Çerez izleme yazılımı genellikle kullanıcı izleme tercihlerinin işlenmesini otomatikleştirmek için izin yönetimi yazılımıyla birlikte çalışır. Pazarlamacılara öncelikle reklam amaçlı izleyicileri yönetmede yardımcı olmaya odaklanan etiket yönetimi yazılımından farklıdır. Çerez izleme yazılımı, bir şirketin gizlilik ekibine, gizlilik düzenlemelerine uyum için web sitesi izleme teknolojilerini belirlemede yardımcı olmak ve kullanıcı verilerinin korunmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
Yeni Uygulama Gönder
Silktide
silktide.com
Silktide, tek bir platformda otomatik erişilebilirlik testi, içerik optimizasyonu ve dijital pazarlama ile web sitenizi daha iyi hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar. Silktide, her yıl binlerce müşteri tarafından on milyonlarca web sitesini analiz etmek için kullanılıyor. İçerik, ...
CookieFirst
cookiefirst.com
Çerez izni yönetimi platformu CMP. CookieFirst, GDPR, eGizlilik, LGPD, CCPA gibi uluslararası gizlilik yasalarına uyum için otomatik çerez onayı, periyodik çerez taramaları, 40'tan fazla dilde otomatik çerez politikası oluşturucu, Google Etiket Yöneticisi ve Google İzin Modu ile entegrasyonlar ve d...
OneTrust
onetrust.com
Trust Intelligence Platformumuz kuruluşların verileri, ekipleri ve süreçleri birbirine bağlamasına yardımcı olur. OneTrust'un iş dünyasında güveni nasıl oluşturduğunu ve operasyonel hale getirdiğini keşfedin.
TermsFeed
termsfeed.com
Gizlilik Politikası, Şartlar ve Koşullar, EULA, Sorumluluk Reddi ve daha fazlasının Oluşturucusu. Web siteleri, mobil uygulamalar, SaaS, Facebook için.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script, tüm çerez düzenlemelerine uyum sağlayan, kullanımı kolay bir çözümdür. Web sitenizin çerezlerini tarayın ve ziyaretçilerin gizliliklerini kontrol etmelerine izin verin.
TrustArc
truste.com
Gizlilik liderleri, TrustArc Gizlilik Yönetimi Platformu ile gizlilik programlarını basitleştirir ve otomatikleştirir. Bu tek platform deneyimi, gizlilik çerçeveleri, içgörüler, zeka, bilgi ve operasyonların benzersiz birleşimi aracılığıyla sağlanır. Günümüzün sürekli değişen dijital dünyasında gezi...
Osano
osano.com
Osano, kuruluşların gizlilik programlarını oluşturmasına, yönetmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir veri gizliliği platformudur. Platform, onay, veri sahibi hakları, değerlendirmeler, satıcı risk yönetimi ve daha fazlası için kullanımı kolay bir çözüm sunarak kuruluşların uy...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. B...
DATEV
datev.de
Tek cümleyle DATEV: Güvenilirlik, güncellik, veri koruma ve veri güvenliği ile ilgili tüm gereksinimleri yüksek standartlarda karşılayan DATEV yazılımını kullanan vergi danışmanları, avukatlar, denetçiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, belediyeler ve kurucular.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes, dünya çapında 1,4 milyondan fazla web sitesinin güvendiği, pazar lideri bir izin yönetimi platformudur (CMP). İşletmelerin GDPR, CCPA, LGPD, POPIA ve daha fazlası gibi veri gizliliği düzenlemelerine uymalarına yardımcı olarak onları gizlilik sorunları ve uyumsuzluk cezalarından kurtarıyor...
Zendata
zendata.dev
Kuruluşlar için gerçek zamanlı gizlilik taraması, izleme ve iyileştirme yoluyla tam yığın bulut veri koruma platformu.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğunuza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Yerleşik, otomatik gizlilik politikası ve çerez politikasıyla birlikte gelen bir izin yönetimi platformudur. TRUENDO, herhangi bir web sitesine uygulanabilecek, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, esne...
consentmanager
consentmanager.net
rıza yöneticisi, görsel düzenleyicisi, CSS ve HTML ve "PUR" yetenekleri aracılığıyla tam özelleştirme sunan nihai çerez izin yönetimi aracı olarak öne çıkıyor. 12 boyut, 30'dan fazla metrik ve API entegrasyonu içeren canlı raporlama özelliği, gerçek zamanlı olarak bilgilendirilmenizi sağlar. Onu diğ...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Güvenli Gizlilik, endüstri lideri bir çerez izni ve banner yönetimi çözümüyle işletmelerin web sitelerini GDPR (Avrupa), CCPA (Kaliforniya) ve LGPD (Brezilya) ile uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Güçlü, sezgisel ve güvenli çözümümüzle web sitenizi GDPR, CCPA ve LGPD ile uyumlu hale getirin -...
Seers
seersco.com
Seers Onay Yönetimi Platformu, Birleşik Krallık'taki 50.000'den fazla işletmenin güvendiği ve GDPR, CCPA, PECR ve LGPD yükümlülüklerini karşılayan, dünyanın önde gelen Çerez Onay Banner'ıdır. Seers Onay Yönetimi Platformu, web siteniz için hepsi bir arada bir çözüme sahiptir. Çerezleri tarayabilir, ...
Securiti
securiti.ai
Securiti, verilerin ve GenAI'nin güvenli kullanımını sağlayan merkezi bir platform olan Veri Komuta Merkezi'nin öncüsüdür. Hibrit çoklu bulut ortamlarında birleşik veri zekası, kontroller ve orkestrasyon sağlar. Büyük küresel şirketler veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için Securiti'n...
ObservePoint
observepoint.com
Web siteleri karmaşıktır. Bunlar şirketinizin imajı ve büyümesi ile müşterilerinizin gizliliği ve güveni açısından çok önemlidir. Ancak web sitelerinde o kadar çok dinamik parça ve sayfa bulunur ki, bunların hepsine her zaman ayak uydurmak neredeyse imkansızdır. ObservePoint'in Web Yönetişim platfo...
Monsido
monsido.com
Monsido, kuruluşların dijital varlıklarında üstün ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi sunmalarını sağlamak ve iletişimlerin açık, optimize edilmiş ve uyumlu olmasını sağlama yolculuklarını desteklemek için tasarlanmış lider bir web yönetişim çözümüdür. Monsido Platformu, web erişilebilirliği, web si...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics, Rıza Yönetimi Platformları (CMP) alanında küresel bir pazar lideridir. GDPR, eGizlilik, Dijital Piyasalar Yasası, CCPA/CPRA ve daha fazlası gibi küresel gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla işletmelerin web siteleri ve uygulamalardaki kullanıcı izinlerini toplamasına, sinyal...