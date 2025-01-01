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Dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) araçları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve işletmeler için dönüşüm oranlarını yükseltmeyi amaçlayan test ve görselleştirme yetenekleriyle donatılmış bir yazılım kategorisini temsil eder. Ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz yazılımıyla birlikte çalışan CRO araçları, web sitesi kullanım kalıplarına ilişkin verileri toplar ve analiz eder. İçgörüleri fark ederek, kullanılabilirliği kolaylaştırmak ve çekiciliği artırmak için fırsatları belirlerler. Çeşitli CRO araçları türleri, mevcut dönüşüm oranlarını değerlendirmekten, dönüşüm oranları üzerindeki etkilerini ölçmek için yeni web sitesi deneyimlerini denemeye kadar farklı işlevlere hizmet eder.
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Wix
wix.com
Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.
Webflow
webflow.com
Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.
Miro
miro.com
Miro, ekiplerin uzaktan bir arada çalışmasını sağlayan görsel bir işbirliği platformudur; beyin fırtınası, belge düzenleme ve süreç haritalama gibi işlevler sunar.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Elicit
elicit.org
Elicit, veri sınıflandırma, araştırma soruları oluşturma ve yayınlar arasında arama yapma konusunda yardımcı olan yapay zeka destekli bir araştırma asistanıdır.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
Sentry
sentry.io
Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.
Duda
duda.co
Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Framer
framer.com
Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Microsoft Clarity, kullanıcıların web sitenizle etkileşimlerini analiz eden, oturum kayıtları ve ısı haritaları sunan ücretsiz bir analiz aracıdır.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel, web ve mobil uygulamalardaki kullanıcı etkileşimlerini izleyerek analiz ve raporlama yapan bir iş analitiği hizmetidir.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.
Builder.io
builder.io
Builder.io, tasarımları hızlıca web ve mobil deneyimlere dönüştüren AI destekli bir platformdur. Geliştiricilere ve pazarlamacılara entegre araçlar sunar.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.
Plasmic
plasmic.app
Plazmik, kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin kolayca web sitesi oluşturmasını sağlayan bir AI tabanlı platformdur. Tasarımsal deneyim gerektirmeden hızlıca site inşa eder.
Taplink
taplink.at
Taplink, Instagram için özelleştirilebilir iniş sayfaları oluşturan ve satış artırmayı hedefleyen bir araçtır.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, kullanıcıların açılış sayfaları oluşturup optimizasyon yapmalarına yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüz ve AI destekli özellikler sunar.
TWIPLA
twipla.com
Twipla, web sitesi analizine yönelik bir platformdur. Ziyaretçi davranışını izler, istatistikler sunar ve kullanıcıların web performanslarını optimize etmelerine yardımcı olur.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense, web sitesi analizi ve optimizasyonu sağlayarak kullanıcı davranışını izler ve dönüşüm oranlarını artırmak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam, canlı sunumlar ve çevrimiçi seminerler düzenleyen çok yönlü bir platformdur. Katılımcı etkileşimini destekleyen özellikler sunar.
SALESmanago
salesmanago.com
Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex Metrica, web sitesi trafiğini takip eden ve raporlayan ücretsiz bir analiz hizmetidir.
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, kullanıcı davranışlarını izleyerek işletmelere ürünlerini optimize etme ve veri analizi yapma imkanı sunan bir platformdur.
Algolia
algolia.com
Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.
FullStory
fullstory.com
FullStory, kullanıcı etkileşimlerini analiz eden bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcı davranışını gerçek zamanlı yakalayarak UX iyileştirmeleri sağlar.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeye, açılış sayfası tasarlamaya ve çok kanallı pazarlama yapmaya yardımcı olan bir platformdur.
Pendo
pendo.io
Pendo, dijital ürünlerin kullanıcı deneyimlerini analiz edip geliştiren, uygulama içi rehberlik sunan bir platformdur.
PostHog
posthog.com
PostHog, mühendislerin ürünlerini geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir platformdur. Etkinlik takibi, analiz, kullanıcı oturum kaydı ve deneyler sunar.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp, ekiplerin UX planlaması için kullanıcı akışları ve site haritaları oluşturmasına yardımcı olan online bir işbirliği aracıdır.
Smartlook
smartlook.com
Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmek için oturum kayıtları ve ısı haritaları gibi araçlar sunan bir uygulamadır. Web sitesi ve mobil uygulama optimizasyonuna yardımcı olur.
Onepage
onepage.io
Onepage, web sitesi, açılış sayfası, Linktree ve quiz oluşturmanızı sağlayan hızlı bir araçtır. Hepsini tek bir araçla birleştirir.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Dragonfly AI, içeriklerin performansını artırmak için yapay zeka kullanarak, izleyici ilgisini belirleyen tahminsel ısı haritaları sunar.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanları birleştirerek markaların müşterileriyle etkili bir şekilde bağlanmasına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir QR kod üreticisidir.
Phonesites
phonesites.com
Phonesites, ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenizi sağlar. Telefonla kolayca web siteleri, açılış sayfaları ve dijital kartlar oluşturabilirsiniz.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io, e-ticaret için ilk iniş sayfası editörüdür. Hızlıca şık iniş sayfaları oluşturmayı sağlar.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages, mobil optimize edilmiş AMP açılış sayfaları oluşturmak için bir sürükle-bırak aracıdır. Pazarlamacılar için kullanıcı dostu bir platform sağlar.
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak, web siteleri ve uygulamalar için kullanıcı araştırma ve kullanılabilirlik testi yapan bir platformdur. Kullanıcı davranışlarını analiz eder ve geri bildirim toplar.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia, müşteri yolculuğu haritaları ve kişilikler oluşturmayı, paylaşmayı ve dışa aktarmayı sağlayan işbirlikçi bir platformdur.
Stormly
stormly.com
Stormly, AI destekli bir uygulama, ürün ekiplerinin işlevselliğini sağlar; kullanıcı davranışları hakkında içgörüler ve ürünü geliştirme önerileri sunar.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, yayıncıların içerik etkileşimlerini gerçek zamanlı izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange, web sitelerindeki ziyaretçi etkileşimlerini analiz eden ve dönüşüm optimizasyonu sağlayan bir uygulamadır.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
Emma
myemma.com
Emma, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş e-posta ve SMS kampanyaları oluşturma ve dağıtma imkanı sunan bir uygulamadır.
involve.me
involve.me
Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.
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