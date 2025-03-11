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Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları
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Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları - En Popüler Uygulamalar

Dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) araçları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve işletmeler için dönüşüm oranlarını yükseltmeyi amaçlayan test ve görselleştirme yetenekleriyle donatılmış bir yazılım kategorisini temsil eder. Ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz yazılımıyla birlikte çalışan CRO araçları, web sitesi kullanım kalıplarına ilişkin verileri toplar ve analiz eder. İçgörüleri fark ederek, kullanılabilirliği kolaylaştırmak ve çekiciliği artırmak için fırsatları belirlerler. Çeşitli CRO araçları türleri, mevcut dönüşüm oranlarını değerlendirmekten, dönüşüm oranları üzerindeki etkilerini ölçmek için yeni web sitesi deneyimlerini denemeye kadar farklı işlevlere hizmet eder.

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Wix

Wix

wix.com

Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Zoho CRM, müşteri etkileşimlerini yönetmek için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir müşteri ilişkileri yönetim aracıdır.

Miro

Miro

miro.com

Miro, ekiplerin uzaktan bir arada çalışmasını sağlayan görsel bir işbirliği platformudur; beyin fırtınası, belge düzenleme ve süreç haritalama gibi işlevler sunar.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Elicit

Elicit

elicit.org

Elicit, veri sınıflandırma, araştırma soruları oluşturma ve yayınlar arasında arama yapma konusunda yardımcı olan yapay zeka destekli bir araştırma asistanıdır.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry, uygulama kod sağlığını izleyen bir hata izleme ve performans izleme platformudur. Geliştiricilere hataları tanımlama, izleme ve yönetme imkanı sunar.

Duda

Duda

duda.co

Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.

Framer

Framer

framer.com

Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity

clarity.microsoft.com

Microsoft Clarity, kullanıcıların web sitenizle etkileşimlerini analiz eden, oturum kayıtları ve ısı haritaları sunan ücretsiz bir analiz aracıdır.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels, kullanıcıların kolayca satış hunileri oluşturmasını sağlayan bir online platformdur. Şablonlar, sürükleme-bırak arayüzü ve entegrasyonlar sunar.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel, web ve mobil uygulamalardaki kullanıcı etkileşimlerini izleyerek analiz ve raporlama yapan bir iş analitiği hizmetidir.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite, e-posta kampanyaları için otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özellikler sunan bir pazarlama yazılımıdır.

Builder.io

Builder.io

builder.io

Builder.io, tasarımları hızlıca web ve mobil deneyimlere dönüştüren AI destekli bir platformdur. Geliştiricilere ve pazarlamacılara entegre araçlar sunar.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, pazarlama, satış ve destek süreçlerini yönetmek için hepsi bir arada bir CRM yazılımıdır.

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Plazmik, kodlama bilgisi olmadan web uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye olanak tanıyan görsel bir geliştirme platformudur.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.

Keap

Keap

keap.com

Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Dorik

Dorik

dorik.com

Dorik, herkesin kolayca web sitesi oluşturmasını sağlayan bir AI tabanlı platformdur. Tasarımsal deneyim gerektirmeden hızlıca site inşa eder.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce, kullanıcıların açılış sayfaları oluşturup optimizasyon yapmalarına yardımcı olan bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüz ve AI destekli özellikler sunar.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink, Instagram için özelleştirilebilir iniş sayfaları oluşturan ve satış artırmayı hedefleyen bir araçtır.

TWIPLA

TWIPLA

twipla.com

Twipla, web sitesi analizine yönelik bir platformdur. Ziyaretçi davranışını izler, istatistikler sunar ve kullanıcıların web performanslarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense, web sitesi analizi ve optimizasyonu sağlayarak kullanıcı davranışını izler ve dönüşüm oranlarını artırmak için kişiselleştirilmiş deneyimler sunar.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinin tek bir arayüzden entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi platformudur.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam, canlı sunumlar ve çevrimiçi seminerler düzenleyen çok yönlü bir platformdur. Katılımcı etkileşimini destekleyen özellikler sunar.

Yandex Metrica

Yandex Metrica

metrica.yandex.com

Yandex Metrica, web sitesi trafiğini takip eden ve raporlayan ücretsiz bir analiz hizmetidir.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Amplitude, kullanıcı davranışlarını izleyerek işletmelere ürünlerini optimize etme ve veri analizi yapma imkanı sunan bir platformdur.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, kullanıcı etkileşimlerini analiz eden bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcı davranışını gerçek zamanlı yakalayarak UX iyileştirmeleri sağlar.

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Acumbamail, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeye, açılış sayfası tasarlamaya ve çok kanallı pazarlama yapmaya yardımcı olan bir platformdur.

PostHog

PostHog

posthog.com

PostHog, mühendislerin ürünlerini geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı bir platformdur. Etkinlik takibi, analiz, kullanıcı oturum kaydı ve deneyler sunar.

Pendo

Pendo

pendo.io

Pendo, dijital ürünlerin kullanıcı deneyimlerini analiz edip geliştiren, uygulama içi rehberlik sunan bir platformdur.

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp, ekiplerin UX planlaması için kullanıcı akışları ve site haritaları oluşturmasına yardımcı olan online bir işbirliği aracıdır.

Smartlook

Smartlook

smartlook.com

Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmek için oturum kayıtları ve ısı haritaları gibi araçlar sunan bir uygulamadır. Web sitesi ve mobil uygulama optimizasyonuna yardımcı olur.

Onepage

Onepage

onepage.io

Onepage, web sitesi, açılış sayfası, Linktree ve quiz oluşturmanızı sağlayan hızlı bir araçtır. Hepsini tek bir araçla birleştirir.

Dragonfly AI

Dragonfly AI

dragonflyai.co

Dragonfly AI, içeriklerin performansını artırmak için yapay zeka kullanarak, izleyici ilgisini belirleyen tahminsel ısı haritaları sunar.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode, fiziksel ve dijital alanları birleştirerek markaların müşterileriyle etkili bir şekilde bağlanmasına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir QR kod üreticisidir.

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Phonesites, ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenizi sağlar. Telefonla kolayca web siteleri, açılış sayfaları ve dijital kartlar oluşturabilirsiniz.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Swipe Pages, mobil optimize edilmiş AMP açılış sayfaları oluşturmak için bir sürükle-bırak aracıdır. Pazarlamacılar için kullanıcı dostu bir platform sağlar.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io, e-ticaret için ilk iniş sayfası editörüdür. Hızlıca şık iniş sayfaları oluşturmayı sağlar.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak, web siteleri ve uygulamalar için kullanıcı araştırma ve kullanılabilirlik testi yapan bir platformdur. Kullanıcı davranışlarını analiz eder ve geri bildirim toplar.

UXPressia

UXPressia

uxpressia.com

UXPressia, müşteri yolculuğu haritaları ve kişilikler oluşturmayı, paylaşmayı ve dışa aktarmayı sağlayan işbirlikçi bir platformdur.

Stormly

Stormly

stormly.com

Stormly, AI destekli bir uygulama, ürün ekiplerinin işlevselliğini sağlar; kullanıcı davranışları hakkında içgörüler ve ürünü geliştirme önerileri sunar.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat, yayıncıların içerik etkileşimlerini gerçek zamanlı izlemelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.

involve.me

involve.me

involve.me

Involve.me, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturup yayınlayarak müşteri katılımını artırmalarına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir platformdur.

Lucky Orange

Lucky Orange

luckyorange.com

Lucky Orange, web sitelerindeki ziyaretçi etkileşimlerini analiz eden ve dönüşüm optimizasyonu sağlayan bir uygulamadır.

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket, kullanıcı etkileşimlerini izleyip analiz ederek web ve mobil uygulama performansını artırmak için geliştiricilere derinlemesine bilgiler sunar.

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