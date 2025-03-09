Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) araçları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve işletmeler için dönüşüm oranlarını yükseltmeyi amaçlayan test ve görselleştirme yetenekleriyle donatılmış bir yazılım kategorisini temsil eder. Ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz yazılımıyla birlikte çalışan CRO araçları, web sitesi kullanım kalıplarına ilişkin verileri toplar ve analiz eder. İçgörüleri fark ederek, kullanılabilirliği kolaylaştırmak ve çekiciliği artırmak için fırsatları belirlerler. Çeşitli CRO araçları türleri, mevcut dönüşüm oranlarını değerlendirmekten, dönüşüm oranları üzerindeki etkilerini ölçmek için yeni web sitesi deneyimlerini denemeye kadar farklı işlevlere hizmet eder.
Yeni Uygulama Gönder
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel çözümler sunar. EQUP, size tek bir hesap ve tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetme seçeneğini sunan, piyasada bulunan tek CRM+Pazarlama Otomasyonu yazılımıdır. Diğer işletmelerinizi yönetmek için yeni bir plan satın almanıza gerek yok. EQUP'un envanter havuzu özelliği, hiçbir özelliğin kullanılmadan kalmaması için E-postalarınızı, Kullanıcılarınızı, Anlaşmalarınızı, Etiketlerinizi, Görevlerinizi, Randevularınızı vb. şirketleriniz arasında bir havuzda toplamanıza olanak tanır. EQUP'ta işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde mevcuttur; birden fazla program öğrenmenize ve gerekli bilgiler için bunlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, yalnızca işe alım konusunda size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yazılım ihtiyaçlarınızda da size yardımcı olacak özel bir hesap yöneticisine erişiminiz olacak.
Morphic
getmorphic.com
Morphic, ajans web sitesi tasarımı ve geliştirme hizmetlerini, pazarlama materyali tasarımını, marka stili kılavuzunu ve şirkete özel rehberliği otomatikleştiren, kodsuz bir SaaS platformudur. Kullanıcılarımız, markanın vizyonunu göz önünde bulunduran herkese, tüm teknoloji yığınınıza entegre edilmiş, yüksek kalitede, özel bir web sitesi oluşturma ve yönetme yetkisi vererek zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Kullanıcılar görmek istedikleri değişiklikleri profesyonel ajans kalitesinde sonuçlarla uygulayabilir ve Morphic'i marka yönetimi için gerçek kaynağı olarak kullanabilirler. Morphic, platformu SEO, uyumluluk, tasarım trendleri ve en iyi uygulamalar ve daha fazla web sitesi özelliği ve entegrasyonunu desteklemek için sürekli olarak yükseltir. Bu aynı zamanda tüm web sitelerinin mevcut en güvenilir ve performanslı altyapı tarafından desteklenmesini sağlar. Morfik web siteleri genellikle Google Lighthouse En İyi Uygulama ve SEO puanlarından 100 alır.
Tarvent
tarvent.com
Tarvent, sınırlı bütçelere sahip, hızlı büyüyen küçük işletmeler için oluşturulmuş bir pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlama çözümüdür. Amacımız, en büyük rakiplerimizden bazılarının kurumsal düzeydeki özelliklerini herkesin karşılayabileceği bir fiyata sunmaktır. Çoğu durumda, bu gelişmiş özellikler için binlerce dolar ödemeye gerek yoktur, ancak gerçekte işe yaramaları o kadar da maliyetli değildir. Fiyatlarımız da aynı şekilde belirlenmektedir. Eğer yeniyseniz, şunu kullanın:
Kickpages
kickpages.com
Kickpages, kullanıcıların açılış sayfaları, satış hunileri ve web siteleri oluşturmasını sağlayan çok yönlü bir araçtır.
Airtory
airtory.com
AirTory, reklamverenlerin birkaç dakika içinde yüksek performanslı ve ilgi çekici zengin medya ekran reklamları oluşturmalarını sağlayan bir yaratıcı yönetim platformudur. Airtory'nin inşa edilmesi kolay zengin medya reklamlarıyla daha iyi ve daha yüksek yatırım getirisi sağlayın ve marka katılımını geliştirin! Masaüstü, mobil, yerli ve etkileşimli videoda 500'den fazla şablon var (yalnızca kullanmanız için ısmarlama şablonlar oluşturabiliriz veya Google Web tasarımcısında inşa edilmiş reklamları yutmanın ve bunları AirTory etiketleri olarak çalıştırmanın bir yolunu bulduk. bu çok özel bir kerelik). Bunlar kolayca DSP'lerde veya doğrudan yayıncılara uygulanabilir. CTV ve OTT platformlarının popülaritesindeki artışla AirTory, dinamik içeriği, etkileşimli özellikleri ve QR kodlarını destekleyen video reklamları da tanıttı. Bu reklamlar, tüm CTV ve OTT platformlarında uygulanabilir ve reklamverenlerin bu kullanıcılarla da etkileşime girmesini sağlar. AirTory'nin zengin medya reklamlarını vitrin sayfasında kontrol edebilirsiniz: https://formats.airtory.com/ Ayrıca, yayıncıların reklamverenlere reklam envanterini kurmalarını sağlayan bir SaaS sunumu olan başka bir ürün Self Serve+ ve doğrudan reklam kampanyalarını özerk bir şekilde yönetin. Airtory'nin zengin medya üreticisi de entegre edilebilir, bu sadece bir kiraz! Son olarak, AirTory, zengin medya kampanyalarınızı bir sonraki seviyeye yükseltebilecek ek özelliklere sahiptir. Airtory’nin DCO süitiyle hiper-kişisel reklamlar oluşturun veya bir sonraki kampanyanızda bir teklif olarak dahil etmek için açılış sayfası oluşturucumuzu kullanın. Kısacası, reklam oluşturma/para kazanma dikeyinde daha hızlı, daha ucuz, daha kolay ve daha çevik bir sağlayıcıyız.
Elite Funnels
elitefunnels.com
Elite Funnels, bireyler ve işletmeler tarafından kullanılan, hepsi bir arada huni ve web sitesi oluşturma platformudur. 1000'lerce entegrasyon, 12 farklı ödeme işlemcisi, mevcut API ve web kancaları ile ayrıca şunları yapma olanağına da sahipsiniz: - Sürükle ve bırak web sitesi oluşturucumuzu kullanarak çarpıcı web siteleri oluşturun. Mobil cihazlar için optimize edilmiş ve hiçbir kodlama gerektirmeyen 100'lerce kullanıma hazır şablon vardır. - Efsanevi satış hunileri oluşturun - Kendi e-Ticaret mağazanızı oluşturun - Kurslar ve üyelikler oluşturun ve satın - CRM yönetimi Daha çok yönlü, uygun maliyetli bir yazılım platformu arayan herkes - Elite Funnels tam size göre!
Force24
force24.co.uk
Anlamlı konuşmaların günün 24 saati gerçekleşmesini sağlayan güçlü pazarlama otomasyon platformu Force24 ile hedef kitlenizi besleyin ve büyütün.
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow, e-ticarete yönelik hepsi bir arada huni oluşturucudur. Açılır pencereleri, formları, testleri, ürün önerilerini, açılış sayfalarını ve daha fazlasını oluşturun, test edin ve kişiselleştirin; kodlamaya veya geliştiriciye gerek yok. CONVERTFLOW'DAN ÖNCE: Dönüşüm huniniz, uygulamalar, eklentiler, komut dosyaları ve zap'lerden oluşan kaotik bir karmaşadır. Kişiselleştirilmiş değil. Raporlama kafa karıştırıcıdır. Değişiklik yapmak geliştiricilerin haftalarca beklemesini gerektirir. Artan gelir, daha fazla trafik için ödeme yapmak anlamına gelir. CONVERTFLOW SONRASI: Mağazanızın tüm dönüşüm kampanyaları tek bir kontrol panelinde düzenlenir. Raporlama açıktır. Huni denemelerini yürütmek kolaydır. Huni oluşturucuyla değişiklik yapmak dakikalar alır. ROAS'ı artırır ve web sitesi ziyaretçisi başına geliri en üst düzeye çıkarırsınız. Liste Büyüme Hunilerini Başlatın: • Kişiselleştirilmiş teklifleri yeni ve geri dönen müşterilere hedefleyerek e-posta ve SMS listenizi daha hızlı büyütün • 100'den fazla liste aboneliği şablonu arasından seçim yapın • Açılır pencereleri, yapışkan çubukları, yerleştirmeleri ve açılış sayfalarını başlatın • Ürün ilgi alanına, alışveriş sepetine göre kişiselleştirin ve daha fazlası • Klaviyo, Attentive, MailChimp vb. ile senkronize olur Ürün Test Hunilerini Başlatın: • Ürün testleri alışveriş yapanların tercihlerini ortaya çıkarır, alışveriş yapanları doğru hedef kitlelere ayırır ve kişiselleştirilmiş ürün önerilerinde bulunur • Çok çeşitli sektörlere yönelik sınav şablonları • Açılır pencereler, sayfalar ve yerleştirilebilir formatlar olarak görüntüleme • Yanıtlar ve puanlar kullanan koşullu ürün önerileri • Yanıtları Klaviyo, Attentive, MailChimp vb. ile senkronize edin Sepette Üst Satış Hunilerini Başlatın: • 1 tıklamayla AOV'yi büyütün üst satışlar ve sepette çapraz satışlar • Sepete yeni eklenen ürüne dayalı tetikleyiciler • Çapraz satışları açılır pencereler olarak, sayfalarda ve birlikte görüntüleyin yerleştirmeler • Alışveriş yapanlar tüm ürünleri tek bir tıklamayla sepete ekleyebilir • Çapraz satışları geri dönen abone segmentlerine hedefleyin Sepeti Terk Etme Hunilerini Başlatın: • Alışverişten çıkanlara teklifler sunarak alışveriş sepetinin terk edilmesini gerçekleşmeden önler • Fare çıkış için hareket ettiğinde masaüstünde tetiklenir veya geri düğmesi tıklandığında mobil cihazda • Alışveriş sepetinden ayrılma e-postası ve SMS dizilerini tetikler Açılış Sayfası Dönüşüm Hunileri Oluşturun: • Reklam kampanyalarınızla eşleşen açılış sayfaları oluşturun ve A/B testi yapın, geliştiricileri beklemeden • Düzinelerce açılış sayfası şablonu arasından seçim yapın • Çok adımlı kişiselleştirilmiş satış hunileri oluşturun • Sayfaları kendi özel alanınızda barındırın, Shopify sayfalarıyla senkronize edin veya istediğiniz yere yerleştirin
AdPage
adpage.io
Hassas Takip Alın. Daha İyi Sonuçlar Elde Edin. AdPage, Lightspeed, Shopify, Magento ve WooCommerce de dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi mağazalara hizmet veren e-Ticaret Ajansları için özel olarak tasarlanmış son teknoloji Sunucu Tarafı Etiketleme çözümüyle e-ticaret alanında devrim yaratıyor. Yenilikçi yaklaşımımız, müşterilerinizin mevcut en güvenilir ve sağlam izleme kurulumlarına ulaşmasını sağlar ve e-ticaret analitiğinde hassasiyet ve performans için yeni bir standart belirler. Sunucu tarafı teknolojisine vurgu yapan AdPage, yaygın istemci tarafı sınırlamalarını atlayarak daha güvenli, daha hızlı ve reklam engelleyicilere dayanıklı bir izleme yöntemi sunar. Bu, ajansların müşterilerine sektörde benzeri olmayan bir düzeyde veri bütünlüğü ve doğruluğu sunabileceği anlamına gelir. AdPage, önde gelen e-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, sunucudan doğrudan analiz kontrol panelinize kusursuz bir veri akışını kolaylaştırır. Çözümümüz, izleme kurulumlarının karmaşıklığını basitleştirecek ve ajansların birden fazla müşteri hesabını uygulamasını ve yönetmesini her zamankinden daha kolay hale getirecek şekilde tasarlandı. Yalnızca izlemenin ötesinde, AdPage aşağıdakileri sunarak değer teklifinizi geliştirir: Gerçek dönüşüm kaynaklarını ortaya çıkarmak için yüzeyin ötesine geçen gelişmiş ilişkilendirme modelleri. Mağazadaki gerçek dönüşümlerle karşılaştırarak izleme kurulumunuzu izleyen otomatik raporlama özellikleri. Sınırsız sayıda müşteri hesabını ve kullanıcı erişim düzeyini destekleyen, ajansınızla birlikte büyüyebilecek sınırsız ölçeklenebilirlik. Müşterilerinizin izleme çabalarının sorunsuz uygulanmasını ve sürekli başarıyı sağlamak için özel destek. Ajanslar, AdPage ile müşterilerini aşağıdaki konularda güçlendirebilir: E-ticaret izlemenin karmaşıklıklarında kolaylıkla ve hassas bir şekilde gezinme. Sunucu tarafı doğruluğuyla verilerinin tüm potansiyelinden yararlanın. Kapsamlı ve güvenilir ölçümlerle desteklenen bilinçli kararlar alın. Endüstri standartlarını aşmak ve rekabette üstünlük sağlamak için izleme kurulumlarını yükseltin. E-ticaret müşterileriniz için AdPage'i seçin ve izleme teknolojisinde ön saflarda yer alın, dijital pazarlama çabaları üzerinde benzersiz bir netlik ve kontrol sağlayın.
Onepage
onepage.io
Kullanmaktan keyif alacağınız web sitesi oluşturma aracı. Web Sitelerinin, Açılış Sayfalarının, Linktree'lerin, Sınavların hızlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Daha sonra hepsini tek bir aletle birbirine bağlayın. Üretkenlik ve UX yönlerine odaklanan bu ürün, kısayol tuşları, komut satırı ve son derece hızlı yazılım performansıyla birlikte sunulur.
Unstack
unstack.com
Unstack, işinizi büyütmek için yeni nesil girişimcilere ve pazarlama ekiplerine tek bir birleşik sistemle güç sağlamaya kararlıdır. Unstack platformu, güzel pazarlama web siteleri, üyelik siteleri ve dinamik açılış sayfaları oluşturmak için en hızlı kodsuz web sitesi barındırma olanağını sunar. Şablon kitaplığı ve kullanıma hazır tasarım öğeleriyle herhangi bir sayfayı dakikalar içinde başlatabilirsiniz; geliştirici kaynağına gerek yoktur. Unstack ayrıca entegre A/B testi, SEO araçları, form ve iletişim yönetimi ve tam dönüşüm hunisi ölçümleri sunar. Ayrıca Unstack'ın tek tıklamayla entegrasyonları, tüm temel pazarlama araçlarınızla çalışmanıza olanak tanır. İnşaata başlamaya hazır mısınız? Platformu ücretsiz olarak test etmek için unstack.com'a gidin.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.
Mailmunch
mailmunch.com
MailMunch, işletmelere potansiyel müşteri oluşturma ve e-posta pazarlaması yapma konusunda yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge, bağlı kuruluş sektörünün köpekbalıkları için birinci sınıf bir izleme yazılımıdır. Birinci sınıf yardıma, sezgisel arayüze ve reklam kampanyalarını optimize etmenize olanak tanıyan eksiksiz bir dizi özelliğe sahip, istikrarlı ve güvenilir bir üründür.
Fabl
fabl.co
Ocak 2021'de Britelite Immersive tarafından satın alınan Fabl, marka yayıncılarının üretim ve yönetim maliyetlerini azaltırken kitle etkileşimini artırmak için geliştirildi. Fabl'ın kapsamlı yazılım platformu, pazarlamacıların markalı içerik programlarını ölçeklendirmede etkileşim ve dönüşüm verilerini kendilerinin oluşturmasına, yönetmesine, dağıtmasına ve analiz etmesine olanak tanır; hiçbir ajansa, geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yoktur. Fabl, içerik pazarlama sayfası etkileşimini çoğu CMS platformuyla karşılaştırıldığında ortalama 6 kat artırır. Kullanımı herhangi bir açılış sayfası oluşturucu kadar kolay, herhangi bir CMS kadar sağlam olan Fabl, yüksek düzeyde ilgi çekici, veriye dayalı içerik sayfalarının geniş ölçekte verimli bir şekilde üretilmesine yönelik bir içerik pazarlama, yönetim ve yayınlama platformudur. Tipik bir içerik pazarlama platformunun ötesinde Fabl, sayfa etkileşimini ve dönüşüm oranlarını katlanarak artırırken pazarlamacıları maliyet, zaman ve teknolojik kısıtlamalardan kurtarır.
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
GreenRope
greenrope.com
GreenRope, büyük işler yapan işletmeler için tasarlanmış, hepsi bir arada, eksiksiz bir CRM, pazarlama otomasyonu ve müşteri hizmetleri çözümüdür. GreenRope satış, pazarlama ve operasyonları işletmeniz için oluşturulmuş, son derece özelleştirilebilir tek bir yazılım çözümünde birleştirir. GreenRope bir yazılımdan daha fazlasıdır; iş yapmanın bir yoludur. Kolaylaştırılmış iş süreçleri oluşturmak için kullanıcılarımızın departmanlardaki siloları parçalamalarına yardımcı oluyoruz. GreenRope'un CRM'si satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve operasyonlar için ihtiyacınız olan tüm araçlara ve entegrasyonlara sahiptir. Gerçek güç entegre bir yaklaşımdan gelir ve GreenRope'un sunduğu da tam olarak budur. GreenRope, gelişmiş pazarlama otomasyonu yetenekleri, sürükle ve bırak müşteri yolculuğu haritalaması, satış gücü otomasyonu, müşteri hizmetleri araçları ve işinizi yönetmenize ve işletmenize yardımcı olacak diğer özelliklerden oluşan bir araç kutusu içerir. GreenRope, satıştan pazarlamaya ve müşteri hizmetlerine kadar tüm işletmeniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Müşterilerinizin 360 derecelik bir görünümünü elde eder ve KPI'larınızı yönetmenin ve onlara ulaşmanın daha iyi bir yolunu elde edersiniz. GreenRope tek gerçek hepsi bir arada çözümlerden biridir. Kuruluşunuzdaki herkes satışları yönetmek, pazarlama girişimlerini artırmak ve daha iyi müşteri deneyimleri oluşturmak amacıyla verileri kullanmak için GreenRope'u kullanabilir. Ayrıca ek kullanıcılar her zaman ücretsizdir. Kapsamlı satış etkinleştirme araçlarıyla satış hattınızı etkili bir şekilde yönetin. Kişilerinizi görüntüleme, randevu planlama, takipleri otomatikleştirme ve tüm satış fırsatlarını kolayca görüntüleme şeklinizi özelleştirin. GreenRope size kurulumu, test edilmesi ve yürütülmesi kolay pazarlama otomasyonu sunar. Kişiselleştirilmiş iletişim ve veriye dayalı stratejiler aracılığıyla en iyi müşteri deneyimini sunma fırsatını asla kaçırmayın. GreenRope ile birden fazla kanalı (web siteleri, e-posta, mobil, sosyal ve daha fazlası) aynı platformda yönetebilirsiniz. Bize ihtiyacınız olduğunda buradayız. Sohbet, e-posta ve daha fazlası aracılığıyla bize 7/24 ulaşın. Ayrıca, başarınızı garantilemek için kişiselleştirilmiş eğitim, sertifika programı ve yüzlerce çevrimiçi kaynakla kapsamlı bir başlangıç süreci sağlıyoruz. GreenRope, müşterilerimize olağanüstü değer sağlamak üzerine kurulmuş bir şirkettir. 2008'de başladığımızdan bu yana, ilk e-posta pazarlama servis sağlayıcılarından biri olmaktan, piyasadaki ilk, gerçek anlamda Tam CRM'ye dönüştük. Satış, pazarlama ve operasyonları tek bir platformda birleştiren GreenRope, müşterileriniz, satıcılarınız ve çalışanlarınızla işbirliğine ilham verir ve biz, işinizi yürütmek istediğiniz şeyi oluşturmak için sizin gibi insanları dinleyerek bu işbirliği kültürünü yaşarız. GreenRope'un Eksiksiz CRM'si, işletme sahiplerinin, satış yöneticilerinin ve pazarlamacıların, departmanlar arasındaki boşluğu kapatmasına ve verilere genel olarak erişilebilmesine yardımcı olur, böylece işletmeniz, bir ekibin potansiyel müşterilere ve müşterilere daha iyi hedeflemek ve hizmet vermek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgilerle sorunsuz ve etkili bir şekilde çalışır.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, pazarlama otomasyonu için kapsamlı bir platformdur. Sosyal medya yönetimi, e-posta pazarlama ve analiz araçları sunar.
AllClients
allclients.com
Çok küçük işletmeler için 1 Numaralı Müşteri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Sistemi. Çok küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Kişilerinizi kolayca yönetin, e-posta gönderin ve pazarlamanızı otomatik pilota alın.
BOWWE
bowwe.com
BOWWE, fikir, tasarım ve geliştirmeden işletmenizin bakımına ve istikrarlı büyümesine kadar web sitesi oluşturmanın her aşamasında sizi desteklemek için tasarlanmıştır. Orijinal teknolojinin kullanımıyla güçlü tasarımlar oluşturmanıza ve internette tam özerkliğe ulaşmanıza olanak tanıyan bir NoCode ve LowCode platformu. Web Siteleri, Açılış Sayfaları ve Mikro Sayfalar, Portföyler ve CV'ler veya Blog oluşturmak düşündüğünüzden daha kolay ve hızlıdır. Sıfırdan oluşturabilir veya 500'den fazla tamamen özelleştirilebilir şablon ve 570'den fazla hazır widget, bölüm ve blok kullanabilirsiniz. Bir oluşturucunun, uygulamaların, pazarlama araçlarının ve yapay zekanın benzersiz bir kombinasyonu, sitelerinizi yalnızca güzelleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda otomatik olarak yanıt veren, hızlı yüklenen ve önemli arama motoru sonuçları için hazırlanmış hale getirecektir. İçeriğinizi oluşturabilir, analiz edebilir ve optimize edebilirsiniz. Önceden programlama deneyimi olsun veya olmasın, 1 günden kısa sürede çarpıcı ve güçlü bir web projesi oluşturun.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, perakendecilere veriye dayalı pazarlama otomasyonu sağlayan çok kanallı bir platformdur. Müşteri etkileşimini ve satışları artırmayı hedefler.
OptimizePress
optimizepress.com
OptimizePress, kullanıcıların WordPress sitelerinde yüksek dönüşümlü açılış sayfaları ve satış hunileri oluşturmalarını sağlayan bir eklentidir.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop, kullanıcıların özel alan adlarıyla duyarlı açılış sayfaları oluşturmasını sağlayan no-code web sayfası oluşturucusudur.
Heyflow
heyflow.com
Heyflow, ziyaretçileri potansiyel müşterilere dönüştüren etkileşimli formlar ve iniş sayfaları oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
GreatPages
greatpages.com.br
GreatPages, kullanıcıların profesyonel web sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir sayfa oluşturucusudur. Sürükle bırak özellikleriyle özelleştirilebilir şablonlar sunar.
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud, markaların kanal ortakları ve yerel ekiplerle etkili pazarlama yapmalarını sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz, işletmelerin abone sayısını artırmasına ve geniş ölçekte 1:1 kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunmasına yardımcı olan hepsi bir arada bir metin pazarlama çözümüdür. En yüksek açılma oranlarını ve dönüşümleri yakalamak için kişiselleştirilmiş resimli kısa mesajlardan ve satış sayfalarından yararlanın. Daha fazla kazanmak için gelişmiş kampanya analizlerinden yararlanın ve aboneleri, belirli ürünleri diğerlerinden satın alma olasılığı yüksek olan satış sayfası amaç verilerine göre segmentlere ayırın. Mesajlaşma uzmanlarımız yardıma hazır.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform, teknik bilgi gerektirmeden profesyonel web siteleri ve açılış sayfaları oluşturan kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturucusudur.
Marketplan
marketplan.io
MarketPlan, işletmelere pazarlama stratejilerini planlama, yürütme ve optimize etme olanağı sunan kapsamlı bir uygulamadır.
Moosend
moosend.com
Moosend, etkili e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma, yönetme ve otomatikleştirme imkanı sunan bir yazılımdır.
Knak Templates
knak.com
Knak Şablonları, pazarlamacıların e-posta ve iniş sayfası şablonlarını özelleştirerek hızlıca kampanya oluşturmalarını sağlar; teknik bilgi gerektirmez.
Knak Enterprise
knak.com
KNAK Enterprise, markaya uygun e-postalar ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan, işbirliğine dayalı bir kampanya oluşturma platformudur.
Limey
limey.io
Dakikalar içinde güzel tek sayfalık web siteleri oluşturun. Hedef kitlenizle bağlantı kurun, potansiyel müşterileri yakalayın ve bunları dışa aktarın.
ShortStack
shortstack.com
ShortStack, çevrimiçi pazarlama başarısı için ihtiyacınız olan tüm araçları içeren, en özelleştirilebilir hepsi bir arada yarışma yazılımıdır. Açılış sayfası yarışmaları oluşturmak için ShortStack'i kullanın; çekilişler ve testler; sosyal medya yarışmalarına katılmak için hashtag ve yorum çalıştırın; ve e-posta gönderin. ShortStack'in güçlü stil ve kişiselleştirme özellikleri, kendi markanızı kullanmanıza olanak tanır. Açılış sayfalarınızın nerede yayınlanacağını siz kontrol edersiniz. Bunları web sitenize yerleştirin veya kendi özel alan adlarınızı kullanın. Hiçbir kodlama becerisine gerek yoktur, bu da BT'nin dahil edilmesine gerek olmadığı anlamına gelir.
Pagemaker
pagemaker.io
Pagemaker.io, e-Ticaret için dünyanın ilk açılış sayfası düzenleyicisidir. Dakikalar içinde etkileyici açılış sayfaları oluşturun ve geniş Şablon setimizi, modüllerimizi, düzenlerimizi ve düzenleme seçeneklerimizi keşfedin.
Phonesites
phonesites.com
Ziyaretçilerinizin daha fazlasını müşteriye dönüştürün. Yalnızca 10 dakikada kolayca web siteleri, açılış sayfaları, anketler, açılır pencereler ve dijital kartvizitler oluşturun. Tamam, telefonunuzdan!
Framer
framer.com
Framer, kodlama gerektirmeden etkileşimli web siteleri oluşturmayı sağlayan, kullanımı kolay bir prototipleme ve web tasarım aracıdır.
RealEye
realeye.io
RealEye, web kamerası ile çevrimiçi göz izleme, duygu analizi ve anket verileri sunan bir araştırma platformudur.
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow, web sitesi kullanıcı davranışını analiz ederek tıklama izleme ve sayfa analizi sağlar. Kullanıcı deneyimini optimize etmeye yardımcı olur.
Webflow
webflow.com
Webflow, kod yazmadan görsel olarak web siteleri tasarlayıp oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Keap
keap.com
Keap, satış, pazarlama ve müşteri yönetimini otomatikleştiren kapsamlı bir CRM platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
Acumbamail
acumbamail.com
Acumbamail, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeye, açılış sayfası tasarlamaya ve çok kanallı pazarlama yapmaya yardımcı olan bir platformdur.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış izleme, iletişim yönetimi ve pazarlama otomasyonu gibi özelliklerle KOBİ'lerin müşteri ilişkilerini yönetmesini sağlayan entegre bir platformdur.
AWeber
aweber.com
AWeber, e-posta pazarlama kampanyalarını yönetmek için kullanıcıların e-posta oluşturmasını, göndermesini ve analiz etmesini sağlayan bir platformdur.
Benchmark
benchmarkemail.com
Benchmark, işletmelerin e-posta pazarlama kampanyaları oluşturmasına, iletişimlerini kişiselleştirmesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir platformdur.
BlueCamroo
bluecamroo.com
BlueCamroo, KOBİ'ler için entegre iş yönetimi çözümleri sunan bir SaaS platformudur. Proje yönetimi, CRM ve finansal yönetim gibi işlevler içerir.
Brizy Cloud
brizy.cloud
Brizy Cloud, kodlama gerektirmeden profesyonel web siteleri ve açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bulut tabanlı bir başvuru aracıdır.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin kolayca web sitesi oluşturmasını sağlayan bir AI tabanlı platformdur. Tasarımsal deneyim gerektirmeden hızlıca site inşa eder.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital, pazarlamacıların müşteri verilerini birleştirip kişiselleştirilmiş kampanyalar oluşturmasına olanak tanıyan bir müşteri deneyimi ve veri platformudur.
Duda
duda.co
Duda, ajansların ve işletmelerin kod kullanmadan web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve dönüşüm sağlayan basit, veriye dayalı kampanyalar oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca özelleştirilebilir şablonlar (premium hesaplarla sınırlı değildir), uygulamalı müşteri desteği ve size göre ölçeklendirilecek işlevsellik de sunuyoruz. * Planlayın — Ekipler arasında işbirliği yapın, kampanyalarınız ve müşteri desteğiniz konusunda proaktif olun. * Tasarım — Birinci sınıf düzenleyicimiz ve yüzlerce duyarlı şablon, ilgi çekici mobil e-postalar tasarlamanıza ve etkili CTA'ları test etmenize yardımcı olur. * Hedefleyin ve Etkileşime Geçin — Müşterileriniz hakkında bildiklerinize dayalı olarak daha kişiselleştirilmiş mesajları desteklemek için segmentasyonu kullanın; otomasyon araçlarımız, markanızı akıllarda tutacak devam eden kampanyaları verimli bir şekilde oluşturmanıza ve yürütmenize yardımcı olur. * Analiz Edin ve Optimize Edin — Hareket halindeyken bile programlarınızın etkisini anlayın ve gerçek zamanlı analizler, testler ve öngörülerle zaman içinde iyileştirin. * Entegrasyonlar — Emma, en iyi CRM, e-ticaret ve analiz platformlarıyla entegre olur, böylece en çok kullandığınız teknolojilerden gelen verileri bilinçli ve dinamik yaratıcı ürünler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanları birleştirerek markaların müşterileriyle etkili bir şekilde bağlanmasına ve veri toplamalarına yardımcı olan bir QR kod üreticisidir.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, açılış sayfaları, sosyal medya yarışmaları ve e-posta pazarlama gibi araçlar sunarak işletmelere lead oluşturma ve pazarlama otomasyonu sağlar.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermeyi, chatbot'lar kullanarak müşteri etkileşimi yönetmeyi ve hızlıca açılış sayfaları oluşturmayı sağlayan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Swipe Pages
swipepages.com
Swipe Pages, mobil optimize edilmiş AMP açılış sayfaları oluşturmak için bir sürükle-bırak aracıdır. Pazarlamacılar için kullanıcı dostu bir platform sağlar.
Taplink
taplink.at
Taplink, Instagram için özelleştirilebilir iniş sayfaları oluşturan ve satış artırmayı hedefleyen bir araçtır.
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