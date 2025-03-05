Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) araçları, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve işletmeler için dönüşüm oranlarını yükseltmeyi amaçlayan test ve görselleştirme yetenekleriyle donatılmış bir yazılım kategorisini temsil eder. Ziyaretçi davranışını izlemek için dijital analiz yazılımıyla birlikte çalışan CRO araçları, web sitesi kullanım kalıplarına ilişkin verileri toplar ve analiz eder. İçgörüleri fark ederek, kullanılabilirliği kolaylaştırmak ve çekiciliği artırmak için fırsatları belirlerler. Çeşitli CRO araçları türleri, mevcut dönüşüm oranlarını değerlendirmekten, dönüşüm oranları üzerindeki etkilerini ölçmek için yeni web sitesi deneyimlerini denemeye kadar farklı işlevlere hizmet eder.
Yeni Uygulama Gönder
Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem de kodlayıcılara her türden web sitesini daha hızlı, daha uygun maliyetli ve daha işbirliğine dayalı bir şekilde gönderme ve tanıtma yetkisi verir. Webflow, Allianz, Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork ve Dell gibi yenilikçi şirketlerin web sitelerini destekler. 2013 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan Webflow, Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator ve Draper Associates tarafından desteklenmektedir.
Miro
miro.com
Miro, her boyutta dağıtılmış ekiplerin hayalini kurmasını, tasarlamasını ve geleceği birlikte inşa etmesini sağlayan görsel bir çalışma alanıdır. Miro'nun akıllı tuvalinin büyüsü ile, bir ekip olarak kavramları, fikirleri ve çözümleri görselleştirmek her yerde olabilir-kuru erase belirteçlerine gerek yok. Uzak, dağıtılmış veya hibrit çalışma ortamlarında bile ekibinizle birlikte çalışmanın yan yana bağlantısını senkronize edin ve hissedin. Miro'nun müşterileri Miro'yu kullanmayı seviyor: * Çevrimiçi toplantılar ve takım atölyeleri düzenleyin * Sınırsız bir tahtada yeni fikirler ve tasarımlar beyin fırtınası * Belgeleri ve PDF'leri düzenleyin, açıklama ve işaretleyin * Bir elma kalemi ile dijital notlar alın (ve kağıt kullanımını azaltın!) * Kaynakları, fotoğrafları, dokümanları, bağlantıları ve referansları kolayca toplayın * Çevik iş akışlarını ve scrum ritüellerini planlayın ve yönetin * Kullanıcı yolculukları, harita süreçleri oluşturun ve kişiler geliştirin * İşbirlikçi bir alanda etkileşimli dersleri öğretin ve kolaylaştırın * Bir Vizyon Fikir ve İlham Kurulu Oluşturun Miro, her zaman, her yerde oluşturmanıza izin verir. 200'den fazla önceden hazırlanmış şablon, bir sürükleme ve damla arayüzü ve işbirlikçileri üzerinde sınırsız, bir MIRO tahtası üzerinde çalışmak hızlı ve eğlencelidir.
Wix
wix.com
Wix kullanarak işletmenizi çevrimiçi olarak güvenle geliştirin ve ölçeklendirin. Lightning-Fast Web performansı, kurumsal sınıf güvenlik ve güvenilir altyapı ile, sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz - çevrimiçi zamanlamadan ödeme, derin markalama ve e -ticaret çözümlerine kadar, sitenizi istediğiniz herhangi bir yöne götürebilirsiniz. Çevrimiçi bir işletmeyi yönetmek söz konusu olduğunda, önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analitik ve hatta bir mobil uygulama ile asla daha sezgisel olmamıştı, her yerden her şeyin üstünde kalabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için WIX'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. WIX'in ana özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyicisi * 900+ stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonları * Arama motorları için optimize edilecek gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satmak için güçlü e -ticaret çözümleri * Müşterileriniz için kesintisiz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi zamanlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi yönetmeye ve büyütmeye yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir kitleyi büyütmenize ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam yığın web geliştirme araçları
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi verimlilik araçları ve SaaS uygulamaları ile çalıştırın. 50 milyondan fazla kullanıcı bize dünya çapında güveniyor. Sonsuza dek ücretsiz planımızı deneyin!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Mousestats
mousestats.com
Web sitenizin ziyaretçilerinin videosunu + web sitesi ısı haritalarını + form analizlerini + anketleri kaydedin ve izleyin
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, dünya çapında 29.500'den fazla büyüyen şirketi destekleyen dünyanın 1 numaralı uygun fiyatlı hepsi bir arada pazarlama, satış ve destek CRM yazılımıdır. EngageBay, şirketlerin web ziyaretçilerini edinmelerine, onlarla etkileşime geçmelerine, onları beslemelerine ve onları mutlu müşterilere dönüştürmelerine ve işlerini 5 kat ve daha fazla büyütmelerine yardımcı olur. EngageBay aşağıdakiler dahil çok sayıda özellik sunar: - Basit ve güçlü Hepsi Bir Arada CRM - Kullanımı kolay pazarlama otomasyon yazılımı - E-posta pazarlama - Ücretsiz Canlı Sohbet Yazılımı - Güçlü yardım masası yazılımı - E-posta Dizileri - Açılış Sayfaları - Çevrimiçi potansiyel müşterileri yakalamak için Web Formları - Pazarlama, satış ve destek departmanlarında 360 Derece Müşteri Görünümü - Randevu Planlama Yazılımı - İletişim Yönetimi Yazılımı - Ücretsiz CRM yazılımı ve çok daha fazlası.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode, fiziksel ve dijital alanlar arasındaki boşluğu doldurarak markaların müşterileriyle daha etkili bir şekilde bağlantı kurmasını sağlamak için tasarlanmış bir teknoloji platformudur. Flowcode, değerli birinci taraf verilerinin yakalanmasını kolaylaştırarak işletmelerin pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri katılımını optimize etmelerine olanak tanır. Bu yenilikçi çözüm, özellikle tüketici davranışını anlamanın, dönüşümleri teşvik etmek ve marka bağlılığını geliştirmek için gerekli olduğu günümüzün dijital ortamıyla ilgilidir. Öncelikle müşteri etkileşimlerini iyileştirmeyi amaçlayan markaları hedefleyen Flowcode, perakende, eğlence ve konaklama da dahil olmak üzere çok çeşitli sektörlere hizmet veriyor. Araçları, dönüşüm hunilerini optimize etmek için tasarlanmış olup, işletmelerin müşteri ilgi alanlarını doğru bir şekilde tanımlamasına ve haritalandırmasına olanak tanır. Bu yetenek, özellikle hedef kitlesinde yankı uyandıracak kişiselleştirilmiş deneyimler yaratmak isteyen kuruluşlar için faydalıdır. Markalar, Flowcode'dan yararlanarak yalnızca müşteri çekmekle kalmayıp aynı zamanda tekrarlanan etkileşimi teşvik eden benzersiz deneyimlerin kilidini açabilir. Flowcode'un öne çıkan özelliklerinden biri, 711 milyondan fazla etkileşimi kolaylaştırma yeteneğidir ve büyük mekan ve etkinliklerde müşteri deneyimlerini geliştirmedeki etkinliğini ortaya koymaktadır. Bu düzeydeki etkileşim, Flowcode'un markalar ve tüketiciler arasında anlamlı etkileşimler sağlama kapasitesini gösteriyor. Ayrıca platform, Fortune 500'ün %60'ından fazlasının güvenini kazanıyor ve bu da büyük ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamadaki güvenilirliğini ve etkinliğini gösteriyor. Flowcode'un benzersiz satış noktaları arasında, markaların müşteri etkileşimlerinden eyleme geçirilebilir bilgiler toplamasına olanak tanıyan fiziksel ve dijital temas noktalarının kusursuz entegrasyonu yer alıyor. Platform, gerçek zamanlı analiz araçları sunarak işletmelerin katılım ölçümlerini takip etmesine ve stratejilerini buna göre ayarlamasına olanak tanıyor. Bu veriye dayalı yaklaşım, yalnızca pazarlama çabalarını geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda müşteri tercihlerinin daha derinlemesine anlaşılmasını da teşvik ederek sonuçta daha etkili kampanyalara yol açıyor. Özetle Flowcode, markaları müşterileriyle yenilikçi yollarla buluşturan kapsamlı bir çözüm sunarak teknoloji dünyasında öne çıkıyor. Flowcode, birinci taraf veri toplama ve etkileşim optimizasyonuna odaklanarak, işletmeleri gelişen dijital ortamda gezinmek ve hedef kitleleriyle kalıcı ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatıyor.
AWeber
aweber.com
AWeber, küçük işletme e-posta pazarlama yazılımında pazar lideridir. 1998 yılında kurulan AWeber, dünya çapında bir milyondan fazla müşterinin güçlü ve basit e-posta pazarlama yazılımı aracılığıyla potansiyel müşterileri ve müşterileriyle güvenilir bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı olan 20 yılı aşkın kanıtlanmış bir başarıya sahiptir. AWeber, ödüllü 7/24 ABD merkezli müşteri desteğinin yanı sıra, hızlı bir şekilde duyarlı açılış sayfaları oluşturma, kişileri yükleme ve yönetme, harika e-postalar gönderme, anında anlık bildirimler gönderme ve bir teknoloji dehası olmanıza gerek kalmadan sonuçları analiz etme yeteneği sunar. . AWeber, 1.000'den fazla iş ortağı yazılım çözümüyle çalışarak müşterilerin çalışmak ve büyümek için güvendikleri uygulama ve hizmetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmalarına olanak tanır. Özel bir şirket olan AWeber'in genel merkezi Chalfont, Pennsylvania'da bulunmaktadır.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Smartlook
smartlook.com
Kullanıcı davranışını daha önce mümkün olmayan yöntemlerle analiz edin. Smartlook, kullanıcı davranışını analiz etmede eksik olan yapboz parçasıdır. Mobil uygulamanızı ve web sitenizi geliştirmenize yardımcı olacak gerçek niteliksel bilgiler edinin.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapları yönetmek ve varlıkları bir müşteri hesabından birçok müşteri hesabına paylaşmak için VBOUT'u doğrudan veya beyaz etiket kurulumu aracılığıyla kullanır. VBOUT ile şunları yapabilirsiniz: * Tüm sosyal medyanızı tek yerden yönetin. * Kazandıran e-posta kampanyaları oluşturup göndererek müşterilerinizle etkileşim kurun. * Kodlama olmadan çarpıcı, kişiselleştirilmiş ve dinamik açılış sayfaları tasarlayın. * Sezgisel bir görsel oluşturucuyla otomasyonlar oluşturun. * Tıklamadan kapatmaya ve ötesine giden yolları besleyin. * Kitle listelerinizi kolayca büyütün ve koruyun. * Özelleştirilebilir bir kontrol panelinde tüm pazarlama faaliyetlerinizi takip edin ve analiz edin. Platform, kolay sürükle ve bırak açılış sayfaları ve formlarına, sezgisel bir görsel otomasyon oluşturucuya, sosyal medya yönetimine, e-posta pazarlama araçlarına ve geniş bir pazarlama kampanyası yelpazesi için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan büyüyen bir kitaplığa sahiptir. Derinlemesine yerel analizler ve potansiyel müşteri takibi, pazarlamacılara satış kanallarının, liste etkileşimlerinin ve kampanya performanslarının tam bir görünümünü sağlar. Büyüyen işletmeler ve ajanslar, doğru müşterileri çekmelerine, daha fazla ziyaretçiyi müşteriye dönüştürmelerine ve kullanımı kolay tek bir platformda eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmelerine yardımcı olmak için VBOUT'un esnek platformuna ve ödüllü, ücretsiz premium desteğine güveniyor.
Sentry
sentry.io
Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyondan fazla geliştirici ve 87.000'den fazla kuruluş tarafından sevilen Sentry, Disney, Peloton, Cloudflare, Eventbrite, Slack, Supercell ve Rockstar Games gibi dünyanın en tanınmış şirketlerinin çoğuna kod düzeyinde gözlemlenebilirlik sağlıyor.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de birleştirir. Algolia, yılda 1,75 Trilyon veya haftada 30 Milyardan fazla arama isteğini karşılayarak 150'den fazla ülkede 17.000'den fazla müşterinin uygulama içi kullanıcıları ve/veya çevrimiçi ziyaretçileri için (herhangi bir web sitesini kullanarak) son derece hızlı ve alakalı arama ve keşif deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. mobil veya sesli cihaz) – istenen içeriği anında ve geniş ölçekte ortaya çıkararak. Daha fazla bilgi edinmek için www.algolia.com adresini ziyaret edin.
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
Clarity ile kullanıcılarınızın ne istediğini görün. Clarity, gerçek kişilerin sitenizi gerçekte nasıl kullandığını gösteren ücretsiz, kullanımı kolay bir araçtır. Kurulum kolaydır ve birkaç dakika içinde veri almaya başlayacaksınız.
Woorise
woorise.com
Woorise, viral hediyeler ve yarışmalar, açılış sayfaları ve anketler ve testler gibi ilgi çekici formlar oluşturmanın en kolay yoludur. Woorise, küçük işletmelerin bir hedef kitleyle bağlantı kurmasına, potansiyel müşteriler toplamasına ve satışları tamamlamasına yardımcı olur.
Unicorn Platform
unicornplatform.com
Unicorn Platform, teknoloji girişimlerine yönelik basit bir açılış sayfası oluşturucudur. SaaS, mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar ve teknoloji ürünlerinden 5.000'in üzerinde yetenekli kurucu ve pazarlamacı, projeleri için bir web sitesi oluşturmak için sihrimizi kullanıyor.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages®, küçük işletmelerin hızlı ve kolay bir şekilde çevrimiçi olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, kodsuz bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Eksiksiz bir dönüşüm araç seti ile donatılmış platform, potansiyel müşteri yaratma sürecini basitleştirir, böylece çevrimiçi işinizi ölçeklendirebilir ve büyütebilirsiniz. İster teknoloji konusunda bilgili bir pazarlamacı olun ister web tasarımında tamamen yeni olun, Leadpages sizin ve hedef kitlenizin seveceği bir çevrimiçi varlık oluşturmanıza yardımcı olur. 2013'ten bu yana güvenilir bir lider olan Leadpages, dönüşüm pazarlamasının dehalarından oluşan bir ekibin yanı sıra gezegendeki en dost canlısı teknik destek ekibi tarafından desteklenmektedir. Çevrimiçi işinizi oluşturmak için neden Leadpages'i seçmelisiniz? Çünkü sizin de işletmeniz için çalışan ve sizin kadar emek veren bir web sitesine ihtiyacınız var. Leadpages ile yayınladığınız her sayfa, potansiyel müşteri toplamak ve satışları kapatmak için titizlikle optimize edilir. Hiçbir güçlük yoktur ve hiçbir teknik beceri gerekmez. Profesyonel tasarımlı bir şablon seçin, onu size ait kılmak için Sürükle ve Bırak Oluşturucu'yu kullanın, yayınla'ya tıklayın ve ardından onu dünyayla paylaşın.
RevSites
revsites.com
RevSites, geleneksel bir web sitesinin yapamadığını yapmayı kolaylaştıran bir açılış sayfası oluşturucudur. Hedef kitlenizle etkileşime geçin, potansiyel müşteriler toplayın, tarayıcıları alıcılara dönüştürün ve gelirinizi artırın.
Session Rewind
sessionrewind.com
Kullanıcı davranışının video kayıtlarıyla web deneyiminizi optimize edin. Her oturumu doğru bir şekilde kaydedin ve ayda yalnızca 14 ABD doları karşılığında yayınlayın.
GreatPages
greatpages.com.br
Piyasadaki en güçlü açılış sayfası oluşturucuyla inanılmaz derecede hızlı ve optimize edilmiş sayfalar oluşturun, ziyaretçilerinizi dönüştürün ve işinizi büyütün.
Pagewiz
pagewiz.com
Pagewiz, açılış sayfalarını anında oluşturmanıza, yayınlamanıza ve bölünmüş test etmenize olanak tanıyan, kendin yap açılış sayfası platformudur.
Localo
localo.com
En İyi Yerel SEO Aracıyla Müşterinizin İşini Artırın - Localo Müşterinizin yerel görünürlüğünü hızla artırmak için ajansınızın hizmet yelpazesini en güçlü yerel SEO aracıyla güçlendirin - Localo. Bu güçlü yapay zeka tabanlı araç, yerel işletmelere rekabet avantajı sağlamak, daha fazla yerel müşteri çekmek ve optimize edilmiş yerel SEO stratejileri aracılığıyla yatırım getirisini artırmakla ilgilidir. * Müşterilerinin yerel SEO'sunu yönetmek için daha hızlı ve daha verimli bir yol arayan tüm pazarlama ajansları ve serbest çalışan SEO danışmanları için uygundur. Temel Özellikler ve Faydalar: * Akıllı Görevler: Kişiselleştirilmiş haftalık görevler ve gelişmiş bilgilerle rekabette önde olun. Müşterinizin yerel arama görünürlüğünü artırın ve yeni müşteriler çekin. * Konum Kontrol Edici ve İzleme: Müşterilerinizin Google yerel sıralamalarını doğru bir şekilde takip edin ve görünürlüklerini artırmak için veriye dayalı kararlar alın. * Localo AI: Akıllı AI'mız, Google yayınlarını, inceleme yanıtlarını ve işletme profili bilgilerini otomatikleştirmenize ve optimize etmenize yardımcı olur. * İnceleme Yöneticisi: Müşterinizin Google incelemelerini yönetmek ve geliştirmek için olağanüstü bir araç. Müşteri ilişkilerini geliştirin ve çevrimiçi güvenilirlik oluşturun. * GBP Koruması: Müşterinizin işletmesini, yerel arama sıralamalarını etkileyebilecek yersiz değişikliklerden koruyun. * GBP Gönderileri: Müşterilerin zamanında, bilgilendirici Google gönderileriyle etkileşimde kalmasını sağlayın. * Büyüme İstatistikleri: Kapsamlı büyüme istatistikleriyle bilinçli kararlar alın. Yerel arama görünürlüğünü daha iyi anlayın ve etkili stratejiler oluşturun. * Localo'yu bugün kullanmaya başlayın ve uzun vadeli taahhüt gerekmeden 30 günlük para iade garantisi alın. Müşterileriniz dijital varlıkları konusunda size güveniyor; onların beklentilerini karşılamakla kalmayın, onları aşın. Ajansınızı Localo - En İyi Yerel SEO aracıyla donatın ve sürekli gelişen dijital ortamda üstünlük kazanın. ŞİMDİ zaman sınırlı teklifimizden yararlanın ve müşterilerinizin işletmelerini yerel hakimiyete taşımamıza izin verin!
BITHUB
the-bithub.com
BITHUB, çevrimiçi varlıklarını oluşturmak veya geliştirmek isteyen bireyler ve solo girişimciler için mükemmel bir çözümdür. Şunlarımızla birkaç dakika içinde profesyonel Açılış Sayfaları oluşturun: - Kullanıcı dostu oluşturucu - Yerleşik SEO - QR kod oluşturucu Çevrimiçi varlığınızı yükseltin ve her zamankinden daha fazla müşteriye ulaşın. Kodlama becerisine gerek yok, şablonunuzu markanıza uyacak şekilde özelleştirin ve işletmenizi bugün sergilemeye başlayın! BITHUB ile, yeni bir ürün veya hizmet fikrini test etmek için kolayca bir doğrulama açılış sayfası, reklamlar ve pazarlama kampanyaları yayınlamak için promosyon açılış sayfası, daha fazla müşteri çekmek için portföy açılış sayfası ve hatta kim olduğunuzu paylaşmak için bir şirket profili açılış sayfası oluşturabilirsiniz. nelerdir ve işletmenizin ne yaptığını öğrenin ve potansiyel müşteriler yaratın. Ayrıca BITHUB, analiz ve form araçlarının yanı sıra arama motorlarında görünme olanağı da sunar. Çevrimiçi varlığınızı yükseltin, BITHUB'ı bugün deneyin!
PostHog
posthog.com
PostHog, mühendislerin daha iyi ürünler geliştirmesine yardımcı olan açık kaynaklı, hepsi bir arada bir platformdur. Yazılım ekiplerinin olayları yakalamasına, analiz yapmasına, kullanıcı oturumlarını kaydetmesine, deneyler yapmasına ve yeni özellikleri dağıtmasına tek bir platformda olanak sağlıyoruz. - DAHA İYİ TASARIM: Sağlam ürün analitiği. Çok değişkenli A/B denemeleri. Kullanıcı segmentasyonu ve 50'den fazla entegrasyon. PostHog, daha iyi ürünler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. - DAHA İYİ OLUŞTURUN: Özellik bayraklarıyla yeni özellikleri güvenli bir şekilde kullanıma sunun, oturum kayıtlarındaki sorunları ayıklayın ve korelasyon analiziyle yeni özellikler planlayın - hepsi PostHog'da. - DAHA İYİ GELİŞTİRİN: Bir SDK, API, olay işlem hatları, derin analiz için SQL benzeri bir sözdizimi ve açık kaynaklı bir uygulama platformu bekleyin. - DAHA İYİ ÖLÇEKLENDİRİN: ClickHouse tarafından desteklenen ABD veya AB barındırma seçeneği mevcuttur. Her şey SOC2 sertifikalıdır, GDPR'ye hazırdır ve HIPAA uyumludur. PostHog her büyüklükteki ekibe göre ölçeklenebilir ve kullanıma göre fiyatlandırılır. Tamamen açık kaynak olduğundan her kod satırını inceleyebilir, önerilerde bulunabilir ve hatta yeni özellikler ve entegrasyonlar eklemek için doğrudan ürünün üzerine derleme yapabilirsiniz.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Taplink
taplink.at
Taplink, 10 dakika içinde Instagram'da işletmeniz için yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfası oluşturmanıza yardımcı olur. Satışlarınızı artırmak için çok sayıda pazarlama özelliğini kullanın
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica, misyonunun merkezinde müşteri memnuniyeti bulunan, eğitimli CCXP uzmanları tarafından yönetilen uluslararası bir yazılım şirketidir. CEMantica, müşterilerin sıkıntılı noktalarını tespit edip çözmek ve onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamak için üst düzey ilgi çekici yolculuk haritaları oluşturmanıza ve özelleştirmenize olanak tanır.
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek huni dönüşümleri ve müşteri elde tutma elde etmelerini sağlayan performans odaklı bir Martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, mobil uygulamasına veya perakende mağazasına geri getirme ve yeni müşteri edinimi, elde tutma ve marka sadakatini geliştirme yeteneği olmuştur. Küresel ölçek başlattıktan ve elde ettikten sonra, Vizury platformu ve işi 2018'de Affle tarafından satın alındı.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böylece Web sitelerinde yayınlayacak ve tanıtacak içerik hakkında kararlar alabilmek amacıyla yayıncıların, medya şirketlerinin ve haber kuruluşlarının web sitelerine kod entegre ediyor. . Ağustos 2010'da şirket, Betaworks'ten ayrı bir varlık olarak ayrıldı. Chartbeat, gerçek zamanlı veriler için Google Analytics'e alternatif olarak hem övüldü hem de eleştirildi.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka odaklı arama ve satış sunan Discovery; Başsız bir CMS sunan içerik; ve Engagement, lider bir CDP ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümler, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zeka optimizasyonunun hızı ve ölçeğiyle birleştirerek her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan gelir artırıcı dijital ticaret deneyimlerine olanak tanıyor. Bloomreach, aralarında Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München ve Marks & Spencer'ın da bulunduğu 850'den fazla küresel markaya hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için Bloomreach.com'u ziyaret edin. (Exponea, 2021 yılında Bloomreach tarafından satın alındı.)
FlowMapp
flowmapp.com
Çevrimiçi işbirliği araçlarıyla güzel ürünler, web siteleri ve uygulamalar için olağanüstü kullanıcı deneyimi tasarlayın. Basit ve güçlü görsel UX platformu. Daha verimli UX planlaması ve web geliştirme sağlamak için site haritaları, kullanıcı akışları ve tel çerçeveler oluşturun. FlowMapp, ekiplerin dijital deneyimleri birlikte, gerçek zamanlı ve tek bir yerde planlamalarına ve tasarlamalarına olanak tanır FlowMapp nasıl kullanılır? — Kullanıcı Deneyimi ve Geliştirme — Planlama — Takım Çalışması — Herşeyi Organize Edin — Hi-Fi prototipleri oluşturun ve sunun — İçeriği Planlayın ve Saklayın — Müşteriyle iletişim kurun — Satışları Artırın — Çevrimdışı Çalış
Onepage
onepage.io
Kullanmaktan keyif alacağınız web sitesi oluşturma aracı. Web Sitelerinin, Açılış Sayfalarının, Linktree'lerin, Sınavların hızlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Daha sonra hepsini tek bir aletle birbirine bağlayın. Üretkenlik ve UX yönlerine odaklanan bu ürün, kısayol tuşları, komut satırı ve son derece hızlı yazılım performansıyla birlikte sunulur.
Emma
myemma.com
Emma by Marigold, pazarlamacıların gerçek iş sonuçları sağlayan kişiselleştirilmiş, hedefe yönelik e-posta ve SMS kampanyaları oluşturup sunmalarına yardımcı olur. İster tek kişiden oluşan bir ekip olun ister küresel olarak dağıtılmış bir ekip olun, kaynaklarımız kanallar arasında bağlantı kuran ve dönüşüm sağlayan basit, veriye dayalı kampanyalar oluşturmanızı kolaylaştırır. Ayrıca özelleştirilebilir şablonlar (premium hesaplarla sınırlı değildir), uygulamalı müşteri desteği ve size göre ölçeklendirilecek işlevsellik de sunuyoruz. * Planlayın — Ekipler arasında işbirliği yapın, kampanyalarınız ve müşteri desteğiniz konusunda proaktif olun. * Tasarım — Birinci sınıf düzenleyicimiz ve yüzlerce duyarlı şablon, ilgi çekici mobil e-postalar tasarlamanıza ve etkili CTA'ları test etmenize yardımcı olur. * Hedefleyin ve Etkileşime Geçin — Müşterileriniz hakkında bildiklerinize dayalı olarak daha kişiselleştirilmiş mesajları desteklemek için segmentasyonu kullanın; otomasyon araçlarımız, markanızı akıllarda tutacak devam eden kampanyaları verimli bir şekilde oluşturmanıza ve yürütmenize yardımcı olur. * Analiz Edin ve Optimize Edin — Hareket halindeyken bile programlarınızın etkisini anlayın ve gerçek zamanlı analizler, testler ve öngörülerle zaman içinde iyileştirin. * Entegrasyonlar — Emma, en iyi CRM, e-ticaret ve analiz platformlarıyla entegre olur, böylece en çok kullandığınız teknolojilerden gelen verileri bilinçli ve dinamik yaratıcı ürünler oluşturmak için kullanabilirsiniz.
Duda
duda.co
Duda, dijital pazarlama ajanslarına ve SaaS şirketlerine müşterilerinin dijital varlığını oluşturma ve yönetme konusunda güç veren lider web sitesi geliştirme platformudur. Duda'nın ödüllü düşük kodlu kodsuz platformu, ajansların ve SaaS şirketlerinin, e-ticaret, müşteri yönetimi, SEO, otomasyon ve beyaz etiketlemeyi kapsayan geniş bir yetenek yelpazesiyle daha yüksek üretkenliğe ve benzeri görülmemiş bir büyümeye ulaşmasını sağlar.
Framer
framer.com
Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek doğruluk. Framer, kolaylıkla çarpıcı, duyarlı web siteleri oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir web oluşturucudur. Kullanıcıların her ölçekte modern site tasarlamasına ve yayınlamasına olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunarak hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için uygun hale getiriyor. Framer ayrıca eklentiler ve şablonlar için bir pazarı destekleyerek işlevselliğini artırır ve kullanıcıların benzersiz web sitelerini zahmetsizce oluşturmasına olanak tanır. İster bir portföy, ister iş sitesi veya açılış sayfası oluşturmak istiyor olun, Framer daha akıllı tasarım yapmak ve daha hızlı yayınlamak için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Ücretsiz başlayın ve olasılıkları keşfedin!
Dorik
dorik.com
Dorik, herkesin herhangi bir tasarım veya kodlama deneyimi olmadan birkaç dakika içinde güzel bir web sitesi oluşturmasını kolaylaştıran bir AI web sitesi oluşturma platformudur. Dorik esnek, kullanımı kolay ve en uygun fiyatlı web sitesi oluşturma platformlarından biridir.
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO ve A/B Test Araçları - Dönüşümü artırmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve çevrimiçi mağaza performansınızı optimize etmek için kapsamlı bir paket. 🚀 A/B Test Aracı Plerdy'nin Ücretsiz A/B Test Aracıyla tanışın - kullanıcı deneyimini ve dönüşümlerini artırmayı amaçlayan e-ticaret ve çevrimiçi işletmeler için titizlikle tasarlanmıştır. Veriye dayalı kararlar almak için A/B testlerini kolayca kurun, yürütün ve analiz edin. Gerçek zamanlı sonuçlara tanık olun ve web sitenizi optimize etmek için uygulanabilir bilgiler elde edin. 🌟 Kullanım Örnekleri - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Plerdy ile web sitenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Trafik kaynağı analizinden kaydırma derinliği takibine, sitenizdeki en etkileşimli öğelerin belirlenmesine ve kullanılabilirlik sorunlarına kadar Plerdy tek noktadan çözümünüzdür. 🔥 Isı Haritaları Stratejinizi Plerdy'nin dinamik ısı haritalarıyla güçlendirin. Kaydırma derinliği, imlecin üzerine gelme, metin seçimi ve daha fazlasını içeren gerçek zamanlı kullanıcı davranışlarını yakalayın. Verileri trafik kaynaklarına veya cihazlara göre ayırın ve kullanılabilirliği ve etkileşimi artırmak için bilinçli kararlar alın. 💬 Açılır Formlar ve NPS Geri bildirim almak, müşterileri bilgilendirmek veya potansiyel müşteri toplamak için Plerdy'nin çok yönlü açılır pencere formlarından yararlanın. 25'ten fazla özelleştirme seçeneğiyle mesajlarınızı belirli hedef kitle segmentlerine göre uyarlayın ve etkileşimi optimize edin. 🔍 SEO Denetleyicisi Sıfır site yükü etkisiyle SEO'nuzu güçlendirin. Plerdy'nin SEO Denetleyicisi, sitenizin görünürlüğünü ve performansını artırmak için Google'ın mobil öncelikli dizin algoritmasını temel alan günlük otomatik analizler, ayrıntılı raporlar ve bilgiler sağlar. 🎥 Oturum Tekrarı Plerdy'nin oturum tekrarı ile kullanıcı gezinme modellerinin derinliklerine dalın. Kullanıcı yolculuğunu optimize etmek için kayıtları trafik kanallarına veya cihazlara göre bölümlere ayırın, videoları etiketleyin ve gizli bilgileri ortaya çıkarın. 📊 Dönüşüm Oranı ve Etkinlikler Plerdy'nin otomatik takibi sayesinde hiçbir etkinliği kaçırmayın. Dönüşüm hunileri oluşturun, kullanıcıların ayrılma noktalarını analiz edin ve dönüşümleri artırmak için yolculuğu optimize edin. 💼 Satış Performansı (E-ticaret Takibi) Plerdy'nin satış performansı analizleriyle e-ticaret stratejinizi geliştirin. Ürün etkileşimlerini analiz edin, çalışmayan ürünleri ortaya çıkarın ve tekliflerinizi satışları ve kârlılığı en üst düzeye çıkaracak şekilde uyarlayın. 🛠 Özelleştirme ve Entegrasyon Plerdy kolayca özelleştirilebilir ve mevcut ekosisteminizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek sorunsuz ve verimli bir optimizasyon süreci sağlar. Plerdy ile kusursuz optimizasyonlar ve yüksek performansla dolu bir yolculuğa çıkın. Gelişmiş dönüşümlere, kullanıcı deneyimine ve SEO'ya giden yol yalnızca bir tık uzakta. Keşfedin, Deneyin ve Mükemmelleştirin! ✨
Crazy Egg
crazyegg.com
Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: * Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış ve müşteri tutma süreçlerini otomatikleştirin * Web sitesi ziyaretçilerini doğrudan CRM'deki potansiyel müşterilere dönüştürün - Web veya e-posta etkinliğine göre potansiyel müşterileri otomatik olarak geliştirin, takip edin ve puanlayın * Aynı sayfadan bir kişiyi arama, e-posta gönderme veya tweet atma özelliğiyle çok kanallı iletişimi etkinleştirin * Müşteri davranışlarını izleyin ve müşteri faaliyetleri için gerçek zamanlı uyarılar alın * Tüm müşteri geçmişini içeren yardım masası çağrılarını tek bir yerden yönetin * Müşterinin tüm ayrıntılarının ve iletişim geçmişinin kronolojik olarak sıralanmış şekilde tek bir sayfada ayrıntılı bir kaydına sahip olun * Kapsamlı entegrasyonlar kullanarak diğer çeşitli iş uygulamalarındaki müşteri verilerini tek sayfada görün
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
WebTrackFlow
webtrackflow.com
WebTrackFlow, web sitesi içgörülerini dönüştürmeye kendini adamıştır. Isı haritaları, davranış takibi ve olay analizini içeren yenilikçi analiz araçlarımız veriye dayalı kararları güçlendirir. Kullanıcı dostu kontrol panelimiz kullanıcı eylemlerini yorumlayarak olağanüstü bir dijital yolculuk için bilinçli tasarım seçimlerine olanak tanır. Kullanıcı deneyimlerini optimize etmek ve etkileşimi artırmak için gerçek zamanlı tekrarları, tıklama dökümlerini ve daha fazlasını ortaya çıkarın. Verilerin başarının kilidini açmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz ve WebTrackFlow ile dijital ortamda gezinmek için güvenilir bir ortağa sahipsiniz. Eyleme dönüştürülebilir bilgilerle çevrimiçi varlığınızı güçlendirin; web sitenizin tüm potansiyeline ulaşma yolculuğumuzda bize katılın.
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bastırmasına izin veriyor. Karmaşık anlaşmaları yönetmek için amaca yönelik oluşturulmuş bir çözüm olmadığında, iç paydaşlar herhangi bir merkezi izleme, gözetim veya öğrenme olmaksızın anlık e-postalara, sohbetlere ve belgelere başvururlar. Sonuç? Dahili gecikmeler, kör noktalar ve anlaşmanın bozulması. Prelay, amaca yönelik oluşturulmuş Ekip Satış Platformu ile anlaşma kaosunu fethediyor. Dahili bir düzenleme katmanı görevi gören Prelay, anlaşma koordinasyonunu anahtar yazılımınızla entegre olacak şekilde tek bir yerde düzenler. Satış temsilcileri ve onların muadilleri için daha az baş ağrısı yaşanır ve satış, ön satış ve iptal liderleri, ekip kapasitesi ve anlaşmaları başarılı kılan unsurlar hakkında fikir sahibi olur. İster değerlendirme yürütüyor olun, ister anlaşma masası onaylarını yönlendiriyor olun, ister bir ürün uzmanına danışıyor olun, Prelay karmaşık anlaşma süreçlerinizi basitleştirir ve en değerli dahili kaynaklarınızın etkisini en üst düzeye çıkarır, böylece ekip olarak gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Yapay zekanın gücüyle içeriğinizin performansını optimize edin. Tahmine dayalı ısı haritalarımız, herhangi bir içerikte hedef kitlenizin dikkatini ilk çeken şeyin ne olduğunu anında göstererek, sizi yavaşlatmadan veri bilgisine dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. • Müşterilerinizin gerçekten dikkatini çeken şeyleri ortaya çıkaran gerçek zamanlı bilgiler edinin • Tahmine dayalı analizlerle tasarım döngünüz genelinde verimliliği artırın • Tüm kanallarda dönüşüm oranlarını iyileştirin • Kanallar arasında dikkat payınızı en üst düzeye çıkararak yatırım getirinizi artırın En büyük markalar ve ajanslar Dragonfly AI kullanıyor Sony, GSK ve BBDO dahil olmak üzere içeriklerinin performansını ölçmek ve optimize etmek. Daha fazlasını öğrenmek için Dragonflyai.co'yu ziyaret edin
Clueify
clueify.com
Clueify, konseptlerinizi başlatmadan önce size önemli performans geri bildirimleri sağlar. Yapay zekamızı kullanarak kullanıcıların nereye bakacaklarını ve tasarımınızı nasıl algılayacaklarını %92 doğrulukla tahmin edebilirsiniz. Bu, yüzlerce test kullanıcısının yalnızca bir tıklama uzakta olmasına benzer, ancak ilgili maliyetler olmadan. Daha iyi sonuçlar için veriye dayalı tasarım yaklaşımını izleyin.
Grapedrop
grapedrop.com
Grapedrop, kullanımı kolay bir oluşturucuyla yüksek düzeyde dönüşüm sağlayan web projeleri oluşturmanıza olanak tanıyan, kodsuz, güçlü bir web sitesi ve açılış sayfası oluşturucudur. Olası satış yaratma, ürün, portföy, etkinlik ve daha fazlasını satmak için idealdir.
Fabl
fabl.co
Ocak 2021'de Britelite Immersive tarafından satın alınan Fabl, marka yayıncılarının üretim ve yönetim maliyetlerini azaltırken kitle etkileşimini artırmak için geliştirildi. Fabl'ın kapsamlı yazılım platformu, pazarlamacıların markalı içerik programlarını ölçeklendirmede etkileşim ve dönüşüm verilerini kendilerinin oluşturmasına, yönetmesine, dağıtmasına ve analiz etmesine olanak tanır; hiçbir ajansa, geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yoktur. Fabl, içerik pazarlama sayfası etkileşimini çoğu CMS platformuyla karşılaştırıldığında ortalama 6 kat artırır. Kullanımı herhangi bir açılış sayfası oluşturucu kadar kolay, herhangi bir CMS kadar sağlam olan Fabl, yüksek düzeyde ilgi çekici, veriye dayalı içerik sayfalarının geniş ölçekte verimli bir şekilde üretilmesine yönelik bir içerik pazarlama, yönetim ve yayınlama platformudur. Tipik bir içerik pazarlama platformunun ötesinde Fabl, sayfa etkileşimini ve dönüşüm oranlarını katlanarak artırırken pazarlamacıları maliyet, zaman ve teknolojik kısıtlamalardan kurtarır.
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktikleri yoluyla yerelleştirilmiş, uyumlu içeriğin işbirliği içinde dağıtılmasını kolaylaştırmak için dijital varlık yönetimini, kanal teşviklerini, ortak pazarlama fonlarını ve son kilometre pazarlamasını birleştirir. SproutLoud, markaların tüketiciye hizmet vermeye en yakın tarafların eylemlerini etkilemesine olanak tanıyan, çok katmanlı dağıtım endüstrileri için özel olarak oluşturulmuş tek platformdur. SproutLoud'un yazılımı, yüzlerce veya binlerce yerel kullanıcı genelinde pazara sunma hızını, marka uyumluluğunu ve mevzuat uyumluluğunu ölçeklendirerek artırır. SproutLoud ile müşteriler, veriye dayalı kararlarla yerel pazar koşullarına hızla yanıt verme avantajına sahip oluyor.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy, gizlilik ve güvenlik sağlarken oturum tekrarını, ön uç hata izlemeyi, ürün analitiğini ve önceliklendirmeyi bir araya getiren güvenilir bir dijital deneyim platformudur. Zipy ile neler yapabilirsiniz? > Kullanıcı kaybını önlemek için kullanıcı davranışını anlayın > Eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek için canlı kullanıcıları ve gerçek zamanlı hataları izleyin > Dahili geliştirme araçlarıyla JS ve API hatalarını çözmek için gereken süreyi azaltın > Müşteri deneyimi sorunları konusunda ekip üyelerinizle işbirliği yapın > Müşteri yolculuğu videosunun tekrar oynatılmasını, ağdan yararlanın günlükler, konsol günlükleri ve yığın izlemelerin tümü tek bir yerde Zipy'yi kimler kullanabilir? Zipy en çok Ürün ekipleri, İş Analistleri, Müşteri Başarısı, Müşteri Desteği ve müşteri sorunlarını çözmek zorunda olan Geliştiriciler için faydalıdır. Zipy ile neyi başaracaksınız? > TTR'yi %50 azaltın ve destek ve geliştirme ekibinizin hata ayıklama zamanından tasarruf edin > Sorunlarını proaktif bir şekilde düzelterek müşteri kaybını azaltın > Ürün ve analist ekipleri tarafından kullanıcı davranışının anlaşılmasına dayalı olarak daha iyi bir ürün ve GTM stratejisi oluşturun
Heyflow
heyflow.com
Heyflow, web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere, kayıtlara ve satışa dönüştürmenize yardımcı olur. Sürükle ve bırak oluşturucusunu kullanarak ilgi çekici bir web sitesi deneyimi oluşturmak için kayıt hunileri, potansiyel müşteri yaratma akışları ve etkileşimli çok adımlı formlar oluşturabilirsiniz. Büyüme pazarlamacılarının ihtiyaç duyduğu pazarlama araçlarını yerel olarak entegre ederek akışlarınızın performansını analiz edin. ** Oluşturun: Kısa sürede çok yönlü bir akış oluşturmak için 25'ten fazla yapı taşı arasından seçim yapın - yalnızca sürükleyip bırakın! Daha akıllı, daha insani ve daha iyi bir etkileşim sağlamak için rotaları ve eğer-bu-o zaman-bu mantığını tanımlayın. Akışınızı herhangi bir web sitesine yerleştirin veya bağımsız bir açılış sayfası olarak kullanın. Akışınız mobil cihazlar için optimize edilmiştir, %100 duyarlıdır ve kullanıcılarınızın internet bağlantısı yavaş olsa bile son derece hızlı yüklenir. ** Tasarım: Akışınızı markanıza mükemmel şekilde uyacak ve değerlerinizi aktaracak şekilde tamamen özelleştirin. Stil değişkenlerinin gücünden ve mükemmel piksel deneyiminden yararlanın. Üç tutarlı ağırlıkta, 53 kategoride ve 720 alt kategoride 30.000'den fazla simge, iş akışınızı hızlandırmanız için hazır. ** Analiz Et: Heyflow'un analiz kontrol paneliyle kullanıcılarınızın davranışlarını anlayın. Google Etiket Yöneticisi, Google Analytics veya Facebook Pixel'i yerel olarak entegre ederek akışınızın performansını ölçün. URL parametrelerini açılış sayfanızdan akışınıza otomatik olarak aktarın. ** Bütünleştirin: Yanıtlarınızı e-posta, GSheets, Pipedrive, Slack, Asana ve Zapier aracılığıyla 2.000'den fazla diğer hizmet aracılığıyla alın.
Unstack
unstack.com
Unstack, işinizi büyütmek için yeni nesil girişimcilere ve pazarlama ekiplerine tek bir birleşik sistemle güç sağlamaya kararlıdır. Unstack platformu, güzel pazarlama web siteleri, üyelik siteleri ve dinamik açılış sayfaları oluşturmak için en hızlı kodsuz web sitesi barındırma olanağını sunar. Şablon kitaplığı ve kullanıma hazır tasarım öğeleriyle herhangi bir sayfayı dakikalar içinde başlatabilirsiniz; geliştirici kaynağına gerek yoktur. Unstack ayrıca entegre A/B testi, SEO araçları, form ve iletişim yönetimi ve tam dönüşüm hunisi ölçümleri sunar. Ayrıca Unstack'ın tek tıklamayla entegrasyonları, tüm temel pazarlama araçlarınızla çalışmanıza olanak tanır. İnşaata başlamaya hazır mısınız? Platformu ücretsiz olarak test etmek için unstack.com'a gidin.
AllClients
allclients.com
Çok küçük işletmeler için 1 Numaralı Müşteri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Sistemi. Çok küçük işletmeler için tasarlanmıştır. Kişilerinizi kolayca yönetin, e-posta gönderin ve pazarlamanızı otomatik pilota alın.
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